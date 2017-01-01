لقد بنوا مدخل بيتهم: كم هو جميل!

اليوم سنشاهد على أرض الواقع كيفية تصميم ممر راقي في مدخل منزل مميز من الألف للياء عن طريق نموذج رائع قام بتصميمه PHU BORTNOWSKI المتخصصين في مجال الرصف و الأرضيات ، حيث قاموا بعمل عظيم في تحويل المدخل من كونه بلا هوية واضحة في الماضي إلى نقلة راقية في شكله الحالي ..

التصميم اعتمد أن يكون المدخل واسعاً و ملائماً لأفراد الأسرة و أكثر أماناً للأطفال حيث سنلاحظ أن الدرجات الخاصة بسلالم المدخل واسعة و مريحة في السير بجانب شكلها الجمالي المتمثل في الكيرف المنحنى الذي يعتبر الصفة الأبرز في التصميم بشكل عام إلى جانب استخدام الخشب الطبيعي في كساء أرضياته ..

إليكم التفاصيل الكاملة بالخطوات من هوميفاي بداية من تجهيز العمل و حتى الانتهاء من تصميم هذا المدخل الجميل الذي أضفى الدفيء و الهدوء على المنزل بأكمله ..