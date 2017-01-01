لقد بنوا مدخل بيتهم: كم هو جميل!

اليوم سنشاهد على أرض الواقع كيفية تصميم ممر راقي في مدخل منزل مميز من الألف للياء عن طريق نموذج رائع قام بتصميمه PHU BORTNOWSKI المتخصصين في مجال الرصف و الأرضيات ، حيث قاموا بعمل عظيم في تحويل المدخل من كونه بلا هوية واضحة في الماضي إلى نقلة راقية في شكله الحالي ..
التصميم اعتمد أن يكون المدخل واسعاً و ملائماً لأفراد الأسرة و أكثر أماناً للأطفال حيث سنلاحظ أن الدرجات الخاصة بسلالم المدخل واسعة و مريحة في السير بجانب شكلها الجمالي المتمثل في الكيرف
المنحنى الذي يعتبر الصفة الأبرز في التصميم بشكل عام إلى جانب استخدام الخشب الطبيعي في كساء أرضياته ..
إليكم التفاصيل الكاملة بالخطوات من هوميفاي بداية من تجهيز العمل و حتى الانتهاء من تصميم هذا المدخل الجميل الذي أضفى الدفيء و الهدوء على المنزل بأكمله ..
في البداية يقوم المتخصصين و الخبراء في تصميم الأرضيات من تحديد ماهيتها و مكوناتها بمعنى أن هذا المدخل قررنا أن يكون مدخل خشبي – بأرضيات من الخشب الطبيعي – و البداية دائماً في مثل تلك الأرضيات بالتسوية و التهيئة الاولية و التي نقوم فيها ببناء هيكل من الحصى و الرمال و وضع أخشاب في الأساسات مثل أساسات و عواميد المنزل تماماً ..
نضع الخشب القوي القادر على حمل الأحمال كدعامة لدرجات السلم كما نحدد السور حول المدخل بدعائم أيضاً حتى نرى المدخل بشكل هيكل يحمله مثل عظام الإنسان التي تحمل الجسد تماماً ثم ننتقل للمرحلة الاخرى ..
في تلك المرحلة نعتبر أن القياس و الهندسة تلعب دورها فبعد اختيار الهيكل و الشكل العام للمدخل نقوم بتقسيم الأرضي بهذا المبدأ الذي يعتمده المهندسين المعماريين عن طريق القياس مرتين أي
رفع المقاسات الخاصة بالأرضيات، و هذا لتقطيع الخشب المناسب لها مرة واحدة دون أخطاء و تكون كل قطعة خشبية معلوم مكانها مسبقاً قبل تركيبها و بذلك تتحقق الدقة المتناهية دون أخطاء ،
فالهندسة عموماً تكره المفاجآت و تعشق القياسات الدقيقة المدونة لدى المصمم سلفاً ..
تلك الألواح الخشبي إلى جانب كونها دعامة هيكلية في بناء المدخل إلا أنها تلعب دوراً آخر خصوصاً في القياس اللازم لتقطيع أرضيات الخشب وفقاً للفروق بينها ، فمن دونها لن يكون هناك أي قياس أو نهايات يمكننا ضبط تقطيع الخشب عليه ..
تلك الدعامات أو الألواح التي تقسم المساحة المحددة للمدخل تثبت بمسامير قوية لضمان عدم اختلاف المقاس أبداً و زيادة على ذلك تثبت عليها مواد شديدة الالتصاق لتثبيتها بقوة ..
نستخدم الحصى أسفل الأخشاب في أرضيات المداخل لسببين كل منهما اهم من الآخر ، الاول :هو دعامة قوية أكثر من الرمال التي قد يختلف سمكها و كبسها باختلاف الفصول و بمرور الزمن .
و السبب الثاني : هو وجود قابلية قوية لدى الحصى لتصريف المياة بين حباته إذا ما كان هنالك سقوطاً للأمطار أو أي بلل واقع على الأرضية بما يضمن عدم تأثر المقاسات التي نضع عليها أساس نجاح التصميم ..
و من ناحية أخرى يضمن الحصى عدم تجمع الماء أسفل الأرضيات، و عدم تعفن الاخشاب نتيجة الحالة الرطبة التي كانت ستتأثر بها بسبب أي مياة راكدة دون تصريف ..
بعد تقطيع الخشب وفقاً للمقاسات التي قمنا برفعها في الخطوات السابقة سنقوم حالياً بتركيبها و إلصاقها في مكانها المعروف لدينا مسبقاً، الورنيش بعد التركيب حل رائع لتلميع و اعطاء الخشب مظهر براق و جذاب، و الآلات المخصصة لذلك متوفرة لدى أي مصمم يعمل في الباركية و الأرضيات الخشبية و تستخدم كصقل للأرضية و للتلميع و تغطية الفروقات بين القطع الخشبية لحماية أفضل و شكل أروع ..
يمكنك استغلال المساحات و الأسوار القصيرة التي ستنشأ لديك في جوار و حواف المدخل ، و هذا عن طريق عمل مقاعد و مصاطب خشبية بالمعنى العامي الدارج و لكن بشكل راقي يظهر به نقشات الخشب الطبيعية إلى جانب التقطيع العصري لكل قطعة بطريقة فنية ، لاحظ مثلاً القطعة الخشبية الصغيرة في الزاوية كيف جاءت مختلفة و منحنية بالمقارنة بالقطع الأخرى ، و كيف تم تصميم ما يشبه التاج في نهاية السور ليكون بمثابة مسند للجلسة ، شيء أكثر من رائع ..
بعد الانتهاء من الأرضيات بلمساتها الفنية و الهندسية من التصميم إلى التلميع يتبقى لك شيء آخر و هو تهيئة المكان بالتطبيقات اللازمة لعمل ديكور مناسب للمدخل بشكل عام يلائم طبيعة ساكني المنزل ، فهنا مثلاً تم استخدام تعريشة معدنية تم وضع فروع نباتات الكروم الطبيعية عليها مثل شكل الــ ( تكعيبة ) المعروفة في ريف مصر ..
و تلك السقيفة أو التكعيبة المعدنية ستساعدك على وضع فروع النور عليها و تثبيت المصابيح اللازمة لاضاءة قوية في فترات الليل و كذلك توفير الظلال و المناخ اللطيف خلال ساعات النهار،
و يمكنك أيضاً من ضمن اللمسات اضافة اكسسوارات تعبر عن ذوقك مثل المصابيح الأرضية و الفوانيس و بعض الزينات ذات الألوان المبهجة ..
هذا التصميم يعتبر مثالياً لمدخل أسري دافيء ينعم بالطبيعة المحيطة و الهواء النقي المنعش ، فهو لن يكون فقط مدخل جذاب و لكنه سيكون نافذة لساكني المنزل نحو الخارج لكسر الروتين اليومي و تحقيق الاسترخاء و الهدوء النفسي المنشود منا جميعاً ..