كيف تحصل على شقة تشبه القصور في أقل من 200 متر مربع

جولتنا اليوم في سانت بيترسبيرج في روسيا وهي مدينة _كما تعودنا_ مشهورة بالتصاميم الكلاسيكية الأنيقة والذوق الرفيع. تم تصميم هذه الشقة بواسطة استوديو PAUL POLYNOV على مساحة 193 متر مربع. الشقة مكونة من صالة استقبال كبيرة بها غرفة صالون، غرفة سفرة ومطبخ مفتوح، كما يلتحق بها ركن للمكتب. أم الفراغات الداخلية الخاصة فهي مكونة من ثلاث غرف نوم وثلاثة حمامات.
فتعالوا بنا نتعرف على تفاصيل هذه الشقة الأنيقة سوياً.
صالة الاستقبال الخارجية كبيرة ومكونة من غرفة صالون، غرفة طعام ومطبخ. أهم ما يميزها هو تصميم السقف المميز والمكون من باكيتات مربعة إطارها من الجبس والجزء الداخلي من الخشب ذو لون رمادي فاتح. ينتصف كل وحدة في السقف عنصر إضاءة، قد يكون نجفة، أو سبوت لايت.
تصميم أثاث الصالون أنيق للغاية وذو ألوان مريحة للأعصاب ودافئة. تم مزج أكثر من شكل وتصميم لأثاث الصالون من بين قماش سادة ومنقوش، وبين تصميم ذو خشب مخفى وآخر ظاهر.
في أحد حوائط الصالون يظهر أمامنا مدفئة أنيقة يعلوها بعض الاكسسوارات الأنيقة ثم التلفاز المعلق. على جانبي المدفئة يوجد دولابين زجاجيين من الخشب بلون الكراميل.
يغلب على تصميمها الخشب وأيضاً يأخذ لون الكراميل بتفاصيل مميزة وفاخرة. خلف الطاولة يوجد بيانو أنيق ليضيف روعة وفخامة للفراغ.
تطل غرفة الطعام على ركن لتجهيز الوجبات واعداد الطعام والمجاور للمطبخ الفعلي. خزانات هذا الجزء العلوية من الزجاج أما السفلية فيه من الخشب الأنيق الأبيض والذي يتماشى بدوره مع لون الكراميل والذي يغلب على خشب غرفة الطعام.
يعلن المطبخ عن نفسه بتحديد مساحة الأرضية وحدودها بالسيراميك بدلاً من الخشب الذي ينتشر في أرجاء الفراغ. تصميم المطبخ يأخذ شكل حرف U تتكون خزانته من جزئين، جزء علوي من اللون الأبيض أما الجزء السفلي فهو من الخشب.
سطح العمل من الرخام الأبيض مع وجود بار لتناول الإفطار على جانب من جوانب المطبخ مع كراسي عالية ذات تصميم كلاسيكي. وللمسة نهائية، يتدلى فوق البار قنديلين من تصميم زجاحي متميز.
في ركن من أركان صالة الاستقبال نرى أنه تم استغلال مساحة الشرفة عن طريق اغلاقها باستخدام الزجاج فأصبحت مساحة مضاءة جيداً ذات حدود واضحة. تم إضافة ستائر بسيطة وأنيقة ذات لون أخضر هادئ. في مساحة الشرفة تم وضع مكتب على أحد الجوانب يعلوه بعض الأرفف الخشبية.
تبدو أن هذه الغرفة وكأنها من عالم الاساطير حيث تم استخدام ورق حائط حلف السرير لعالم خيالي و سيريالي. الأثاث مزيج من الخشب بلون الكراميل والخشب المدهون باللون الأبيض، وهومزيج أنيق ومتميز.