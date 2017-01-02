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كيف تحصل على شقة تشبه القصور في أقل من 200 متر مربع

Marwa Hasan Marwa Hasan
Классический стиль в интерьере квартиры в ЖК «Duderhof Club», 193 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова مطبخ
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جولتنا اليوم في سانت بيترسبيرج في روسيا وهي مدينة _كما تعودنا_ مشهورة بالتصاميم الكلاسيكية الأنيقة والذوق الرفيع. تم تصميم هذه الشقة بواسطة استوديو  PAUL POLYNOV على مساحة 193 متر مربع. الشقة مكونة من صالة استقبال كبيرة بها غرفة صالون، غرفة سفرة ومطبخ مفتوح، كما يلتحق بها ركن للمكتب. أم الفراغات الداخلية الخاصة فهي مكونة من ثلاث غرف نوم وثلاثة حمامات.

فتعالوا بنا نتعرف على تفاصيل هذه الشقة الأنيقة سوياً.

​صالة الاستقبال

Классический стиль в интерьере квартиры в ЖК «Duderhof Club», 193 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة المعيشة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

صالة الاستقبال الخارجية كبيرة ومكونة من غرفة صالون، غرفة طعام ومطبخ. أهم ما يميزها هو تصميم السقف المميز والمكون من باكيتات مربعة إطارها من الجبس والجزء الداخلي من الخشب ذو لون رمادي فاتح. ينتصف كل وحدة في السقف عنصر إضاءة، قد يكون نجفة، أو سبوت لايت.

​الصالون

Классический стиль в интерьере квартиры в ЖК «Duderhof Club», 193 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова حمام
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

تصميم أثاث الصالون أنيق للغاية وذو ألوان مريحة للأعصاب ودافئة. تم مزج أكثر من شكل وتصميم لأثاث الصالون من بين قماش سادة ومنقوش، وبين تصميم ذو خشب مخفى وآخر ظاهر. 

في أحد حوائط الصالون يظهر أمامنا مدفئة أنيقة يعلوها بعض الاكسسوارات الأنيقة ثم التلفاز المعلق. على جانبي المدفئة يوجد دولابين زجاجيين من الخشب بلون الكراميل.

​غرفة الطعام

Классический стиль в интерьере квартиры в ЖК «Duderhof Club», 193 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة المعيشة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

يغلب على تصميمها الخشب وأيضاً يأخذ لون الكراميل بتفاصيل مميزة وفاخرة. خلف الطاولة يوجد بيانو أنيق ليضيف روعة وفخامة للفراغ.

​ركن اعداد الطعام

Классический стиль в интерьере квартиры в ЖК «Duderhof Club», 193 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова مطبخ
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

تطل غرفة الطعام على ركن لتجهيز الوجبات واعداد الطعام والمجاور للمطبخ الفعلي. خزانات هذا الجزء العلوية من الزجاج أما السفلية فيه من الخشب الأنيق الأبيض والذي يتماشى بدوره مع لون الكراميل والذي يغلب على خشب غرفة الطعام.

المطبخ

Классический стиль в интерьере квартиры в ЖК «Duderhof Club», 193 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова مطبخ
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

يعلن المطبخ عن نفسه بتحديد مساحة الأرضية وحدودها بالسيراميك بدلاً من الخشب الذي ينتشر في أرجاء الفراغ. تصميم المطبخ يأخذ شكل حرف U تتكون خزانته من جزئين، جزء علوي من اللون الأبيض أما الجزء السفلي فهو من الخشب. 

سطح العمل من الرخام الأبيض مع وجود بار لتناول الإفطار على جانب من جوانب المطبخ مع كراسي عالية ذات تصميم كلاسيكي. وللمسة نهائية، يتدلى فوق البار قنديلين من تصميم زجاحي متميز.

المكتب

Классический стиль в интерьере квартиры в ЖК «Duderhof Club», 193 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова بلكونة أو شرفة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

في ركن من أركان صالة الاستقبال نرى أنه تم استغلال مساحة الشرفة عن طريق اغلاقها باستخدام الزجاج  فأصبحت مساحة مضاءة جيداً ذات حدود واضحة. تم إضافة ستائر بسيطة وأنيقة ذات لون أخضر هادئ. في مساحة الشرفة تم وضع مكتب على أحد الجوانب يعلوه بعض الأرفف الخشبية.

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على الجانب االآخر نلاحظ وجود مكتبه صغيرة مستغلة في تخزين الكتب والأغراض المختلفة

Классический стиль в интерьере квартиры в ЖК «Duderhof Club», 193 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова بلكونة أو شرفة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

حمام ضيوف أنيق

Классический стиль в интерьере квартиры в ЖК «Duderhof Club», 193 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова حمام
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

​غرفة النوم الرئيسية

Классический стиль в интерьере квартиры в ЖК «Duderhof Club», 193 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة نوم
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

تبدو أن هذه الغرفة وكأنها من عالم الاساطير حيث تم استخدام ورق حائط حلف السرير لعالم خيالي و سيريالي. الأثاث مزيج من الخشب بلون الكراميل والخشب المدهون باللون الأبيض، وهومزيج أنيق ومتميز.

Классический стиль в интерьере квартиры в ЖК «Duderhof Club», 193 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة نوم
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

ملحق بغرفة النوم الرئيسية حمام خاص مجهز ومتكامل

Классический стиль в интерьере квартиры в ЖК «Duderhof Club», 193 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова حمام
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

غرفة نوم بها كل ما يحتاجه الطفل ومزودة بمساحات تخزينية كافية لتفادي خلق أية فوضى

Классический стиль в интерьере квартиры в ЖК «Duderhof Club», 193 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة الاطفال
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

Классический стиль в интерьере квартиры в ЖК «Duderhof Club», 193 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة الاطفال
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

Классический стиль в интерьере квартиры в ЖК «Duderhof Club», 193 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة الاطفال
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

Классический стиль в интерьере квартиры в ЖК «Duderhof Club», 193 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة الاطفال
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

Классический стиль в интерьере квартиры в ЖК «Duderhof Club», 193 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة الاطفال
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

Классический стиль в интерьере квартиры в ЖК «Duderhof Club», 193 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова حمام
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
فيلا جميلة بواجهة خادعة
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