كيف تحصل على شقة تشبه القصور في أقل من 200 متر مربع

يعلن المطبخ عن نفسه بتحديد مساحة الأرضية وحدودها بالسيراميك بدلاً من الخشب الذي ينتشر في أرجاء الفراغ. تصميم المطبخ يأخذ شكل حرف U تتكون خزانته من جزئين، جزء علوي من اللون الأبيض أما الجزء السفلي فهو من الخشب.

سطح العمل من الرخام الأبيض مع وجود بار لتناول الإفطار على جانب من جوانب المطبخ مع كراسي عالية ذات تصميم كلاسيكي. وللمسة نهائية، يتدلى فوق البار قنديلين من تصميم زجاحي متميز.