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أفكار رائعة لبيوت النور تصنع فارقًا بمنزلك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
homify غرفة المعيشة
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الإضاءة هي ما تميز منزلك، وحسن استخدامها واختيار أماكن وضعها يصنع فارقًا رائعًا بالمكان، كما أن سوء استخدامها ووضعيتها الخاطئة تعطي كاّبة وملل وظلام بالمنزل، لذلك فإن الاختيار الدقيق لها يجعل بيتك أنيق ومُنير.

وتختلف أشكال وأنواع وطرق الإضاءة، بإستخدام الثريات أو وحدات الإضاءة الصغيرة المرصعة بالسقف، أو بيوت النور والتي هي محور تفاصيل هذا المقال، فهي الأميز بينهم وتصنع فارقًا واختلافًا في منزلك، ويمكنك عملها بأكثر من طريقة مختلفة، بالسقف أو بالأرضية أو تحفر لها داخل الجدران، ولذلك يعرض لك هوميفاي أفكار رائعة لبيوت النور تصنع فارقًا بمنزلك.

التوزيع الجيد للإضاءة في المساحات الكبيرة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تبدو بيوت النور الحل الأمثل لإضاءة المساحات الكبيرة، فبالإضافة إلى الشكل الأنيق الذي تضيفه إلى سقف المكان، فإنها تقوم بتوزيع الإضاءة بطريقة جيدة في المساحات الواسعة، وتصنع فارقًا ربما لا تصنعه الثريات التقليدية.

كديكور رائع داخل الجدران الخشبية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

إن الحصول على إضاءة خافتة وهادئة لغرفة النوم يتطلب اختيار التفاصيل بعناية، ويمكنك الاعتماد على الإضاءة الخفية وبيوت النور بالجدران أيضًا وليس بالسقف فقط، وذلك للحصول على جدران رائعة منبعث منها شعاع الضوء البسيط، ولدينا هنا تصميم يوضح كيفية حفر الرفوف داخل الجدار الخشبي بدقة مع وضع وحدات الإضاءة بداخله وبالتالي توفير مساحات تخزينية بالغرفة يمكن وضع الكتب والتحف فيها.

في جانب واحد مع الجدران الحجرية

Piso Vilas, Castroferro Arquitectos Castroferro Arquitectos غرفة المعيشة
Castroferro Arquitectos

Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos

الاكتفاء بعمل بيتًا للنور بجانب واحد من جوانب الغرفة يعطيك فرصة للحصول على إضاءة هادئة وخافتة أكثر، وفي هذه الصورة يتبين لنا كيف أن عمل جدار حجري يعلوه بيتًا من النور بالإضاءة الخفية يبدو رائعًا وأنيقًا، بحيث تعطي أجواء ريفية بسيطة بالمكان.

مكتبة..!

Casa Cedofeita, Floret Arquitectura Floret Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Floret Arquitectura

Floret Arquitectura
Floret Arquitectura
Floret Arquitectura

ماذا عن استغلال فكرة الإضاءة الخفية لتزيين مكتبة منزلك البسيطة؟.. كما نرى قد تم الاعتماد على الإضاءة في شكلها الخفي لتصنع شكلًا رائعًا بالمكتبة وتجعلها تبدو أكثر وضوحًا وتساهم أيضًا في حصولك السريع على الأشياء، فلا تترك جانب مُظلم بالمكتبة، بل انها منتشرة بطريقة جيدة تمامًا.

بيوت النور بالأرضية

SHELL, ARTechnic architects / アールテクニック ARTechnic architects / アールテクニック غرفة المعيشة
ARTechnic architects / アールテクニック

SHELL

ARTechnic architects / アールテクニック
ARTechnic architects / アールテクニック
ARTechnic architects / アールテクニック

ربما يكون الأمر الطبيعي والمُعتاد هو عمل بيوت النور بالسقف، إلا أن الاختلاف وتجربة شيئًا جديدًا يبدو أمرًا رائعًا تمامًا، يمكنك تجربة عمل ذلك بالأرضية، أسفل المقاعد والأريكة بغرفة المعيشة على سبيل المثال، فسوف يكون اختيار أنيق يعطيك جلسة مميزة ويٌبهر ضيوفك.

تسليط الضوء على جزء معين

MODERN GREEK THEMED BUNGALOW SCHEME,KHANDALA, AIS Designs AIS Designs غرفة المعيشة
AIS Designs

AIS Designs
AIS Designs
AIS Designs

ماذا لو استخدمت بيت النور في إحدى جوانب غرفة المعيشة لتُبرز جزء معين بالمكان؟.. تمامًا كما هو في الصورة أمامك، فقد تم عمل بيتًا للنور أعلى لوحة كبيرة لتبدو هي الأوضح بالغرفة وتكون لافتة للانتباه.

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الاختيار المُميز للجبس

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة المعيشة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

يبدو الجبس من مواد البناء الرائعة، ففي حالتة اللينة يمكنك تشكيلة بالطريقة التي تريدها، ولذلك فإن فرصتك لعمل بيتًا للنور بالسقف بطريقة جديدة وأنيقة يكون أسهل إذ إنك تستطيع الاختيار بين العديد من الأشكال وتصميمها بطرق مختلفة وبمنحنيات رائعة لتصنع بسقفًا رائعًا يحمل مختلف وحدات الإضاءة.

غرفة طفلك عالم اّخر

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة الاطفال
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

تستطيع الإضاءة أن تأخذك لعالم اّخر بحسن استخدامها وتصميم الغرفة أيضًا، وقد اعتمد هذا التصميم على الخيار بتشكيل السحاب من الجبس مع ترك مساحات مناسبة على الجدار الخرساني لوضع وحدات الإضاءة بداخلها، لتبدو الغرفة في النهاية أمامك بمثل هذا الجمال، جربها الاّن وأصنع غرفة مميزة لطفلك.

أجواء فارقة لغرفة النوم

Retrofit Casa Swiss Park Campinas, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة نوم
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

بيوت النور هي الحل الأمثل للحصول على غرفة نوم رومانسية وهادية، ذلك أن إضاءة غرف النوم يجب أن تتمتع بهدوء وبساطة تجلب لك الراحة النفسية والاسترخاء بداخلها، ولدينا هنا بيتًا صغيرًا من النور فوق السرير بداخل سقف منحني ورائع فتبدو الغرفة بسيطة وأنيقة ومذهلة.

بالألوان

COZINHA MODERNA, Graça Brenner Arquitetura e Interiores Graça Brenner Arquitetura e Interiores مطبخ معدن Metallic/Silver
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

بإمكانك أن تعطي لمطبخك بعض الإهتمام.. وللحصول على نظرة مختلفة ماذا عن استخدام وحدات الإضاءة الملونة؟.. ففي هذا المطبخ قد صُممت بيوت النور في أماكن رائعة بالمطبخ ووضعت فيها وحدات الإضاءة الملونة بالأصفر والأزرق مما أعطى ألوانًا مميزة بالمكان.

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