الإضاءة هي ما تميز منزلك، وحسن استخدامها واختيار أماكن وضعها يصنع فارقًا رائعًا بالمكان، كما أن سوء استخدامها ووضعيتها الخاطئة تعطي كاّبة وملل وظلام بالمنزل، لذلك فإن الاختيار الدقيق لها يجعل بيتك أنيق ومُنير.

وتختلف أشكال وأنواع وطرق الإضاءة، بإستخدام الثريات أو وحدات الإضاءة الصغيرة المرصعة بالسقف، أو بيوت النور والتي هي محور تفاصيل هذا المقال، فهي الأميز بينهم وتصنع فارقًا واختلافًا في منزلك، ويمكنك عملها بأكثر من طريقة مختلفة، بالسقف أو بالأرضية أو تحفر لها داخل الجدران، ولذلك يعرض لك هوميفاي أفكار رائعة لبيوت النور تصنع فارقًا بمنزلك.