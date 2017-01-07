الإضاءة هي ما تميز منزلك، وحسن استخدامها واختيار أماكن وضعها يصنع فارقًا رائعًا بالمكان، كما أن سوء استخدامها ووضعيتها الخاطئة تعطي كاّبة وملل وظلام بالمنزل، لذلك فإن الاختيار الدقيق لها يجعل بيتك أنيق ومُنير.
وتختلف أشكال وأنواع وطرق الإضاءة، بإستخدام الثريات أو وحدات الإضاءة الصغيرة المرصعة بالسقف، أو بيوت النور والتي هي محور تفاصيل هذا المقال، فهي الأميز بينهم وتصنع فارقًا واختلافًا في منزلك، ويمكنك عملها بأكثر من طريقة مختلفة، بالسقف أو بالأرضية أو تحفر لها داخل الجدران، ولذلك يعرض لك هوميفاي أفكار رائعة لبيوت النور تصنع فارقًا بمنزلك.
تبدو بيوت النور الحل الأمثل لإضاءة المساحات الكبيرة، فبالإضافة إلى الشكل الأنيق الذي تضيفه إلى سقف المكان، فإنها تقوم بتوزيع الإضاءة بطريقة جيدة في المساحات الواسعة، وتصنع فارقًا ربما لا تصنعه الثريات التقليدية.
إن الحصول على إضاءة خافتة وهادئة لغرفة النوم يتطلب اختيار التفاصيل بعناية، ويمكنك الاعتماد على الإضاءة الخفية وبيوت النور بالجدران أيضًا وليس بالسقف فقط، وذلك للحصول على جدران رائعة منبعث منها شعاع الضوء البسيط، ولدينا هنا تصميم يوضح كيفية حفر الرفوف داخل الجدار الخشبي بدقة مع وضع وحدات الإضاءة بداخله وبالتالي توفير مساحات تخزينية بالغرفة يمكن وضع الكتب والتحف فيها.
الاكتفاء بعمل بيتًا للنور بجانب واحد من جوانب الغرفة يعطيك فرصة للحصول على إضاءة هادئة وخافتة أكثر، وفي هذه الصورة يتبين لنا كيف أن عمل جدار حجري يعلوه بيتًا من النور بالإضاءة الخفية يبدو رائعًا وأنيقًا، بحيث تعطي أجواء ريفية بسيطة بالمكان.
ماذا عن استغلال فكرة الإضاءة الخفية لتزيين مكتبة منزلك البسيطة؟.. كما نرى قد تم الاعتماد على الإضاءة في شكلها الخفي لتصنع شكلًا رائعًا بالمكتبة وتجعلها تبدو أكثر وضوحًا وتساهم أيضًا في حصولك السريع على الأشياء، فلا تترك جانب مُظلم بالمكتبة، بل انها منتشرة بطريقة جيدة تمامًا.
ربما يكون الأمر الطبيعي والمُعتاد هو عمل بيوت النور بالسقف، إلا أن الاختلاف وتجربة شيئًا جديدًا يبدو أمرًا رائعًا تمامًا، يمكنك تجربة عمل ذلك بالأرضية، أسفل المقاعد والأريكة بغرفة المعيشة على سبيل المثال، فسوف يكون اختيار أنيق يعطيك جلسة مميزة ويٌبهر ضيوفك.
ماذا لو استخدمت بيت النور في إحدى جوانب غرفة المعيشة لتُبرز جزء معين بالمكان؟.. تمامًا كما هو في الصورة أمامك، فقد تم عمل بيتًا للنور أعلى لوحة كبيرة لتبدو هي الأوضح بالغرفة وتكون لافتة للانتباه.
يبدو الجبس من مواد البناء الرائعة، ففي حالتة اللينة يمكنك تشكيلة بالطريقة التي تريدها، ولذلك فإن فرصتك لعمل بيتًا للنور بالسقف بطريقة جديدة وأنيقة يكون أسهل إذ إنك تستطيع الاختيار بين العديد من الأشكال وتصميمها بطرق مختلفة وبمنحنيات رائعة لتصنع بسقفًا رائعًا يحمل مختلف وحدات الإضاءة.
تستطيع الإضاءة أن تأخذك لعالم اّخر بحسن استخدامها وتصميم الغرفة أيضًا، وقد اعتمد هذا التصميم على الخيار بتشكيل السحاب من الجبس مع ترك مساحات مناسبة على الجدار الخرساني لوضع وحدات الإضاءة بداخلها، لتبدو الغرفة في النهاية أمامك بمثل هذا الجمال، جربها الاّن وأصنع غرفة مميزة لطفلك.
بيوت النور هي الحل الأمثل للحصول على غرفة نوم رومانسية وهادية، ذلك أن إضاءة غرف النوم يجب أن تتمتع بهدوء وبساطة تجلب لك الراحة النفسية والاسترخاء بداخلها، ولدينا هنا بيتًا صغيرًا من النور فوق السرير بداخل سقف منحني ورائع فتبدو الغرفة بسيطة وأنيقة ومذهلة.
بإمكانك أن تعطي لمطبخك بعض الإهتمام.. وللحصول على نظرة مختلفة ماذا عن استخدام وحدات الإضاءة الملونة؟.. ففي هذا المطبخ قد صُممت بيوت النور في أماكن رائعة بالمطبخ ووضعت فيها وحدات الإضاءة الملونة بالأصفر والأزرق مما أعطى ألوانًا مميزة بالمكان.
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