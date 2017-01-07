شقة مملة تحظى بلمسة عصرية

إذا كانت شقتك أقرب إلى أن تكون كمنزل جدتك، وأسلوبه المظلم وديكوراته العتيقة، أصبحت لا تُرضي ذوقك، وإذا كنت تبحث عن بعض الإلهام لتغير من أسلوب ومظهر منزلك، ولكنك محبط جدًا للقيام بالبحث، اتبع هذا المقال..
اليوم نقدم تغيير أسلوب شقة كان قد عفى عليه الزمان، ولكن بفضل تدخل خبراء Custom Parma Architects، استعادت طابعها وحيوتها، لتوضيح الفكرة، قمنا باختيار بعض الصور للشقة قبل وبعد التغيير.. دعونا نرى معًا!
تلك هي غرفة الطعام قبل
الجراحة، الأجواء العامة ركزت على ظلال البيج والبني.. كم تبدو حزينة!!
الخشب هو العنصر الأكثر انتشارًا، والمميز لكل التجهيزات.
اخيرًا، بالرغم من أن الأجواء ثقيلة بشكل عام، إلا أن كل عنصر يتمتع بسحر خاص، وفي الغرفة المجاورة الكبيرة، هناك ركن للدراسة.
هذا المطبخ بالتأكيد لا يبرز شخصيته، فالتجهيزات كانت حديثة للغاية، ولكن على الرغم من خطوطه النظيفة، وصورته المعدنية، إلا أن النتيجة النهائية كانت تافهة وخالية من الشخصية! بالطبع البلاطات التي غطت الأرضية وأيضًا الجدران، لم تساعد في التصميم على الإطلاق، فهي تحتاج إلى خطوة تغيير جذرية.
إذا كانت الأجواء في هذا المنزل حزينة ولا تبرز أية شخصية، فإن الحمام بكل تأكيد لا يستثنى من ذلك، فالجدران غطت بمربعات من البلاط بلون كريمي، في حين أن اتخاذ خزانة الحوض نفس لون الجدران، هو نمط عتيق ويجعلها تهدم الجدار بأكمله. وجمع كل ذلك مع ستائر باللون البيج، جعل كل شيء يبدو رتيبًا ومملًا.
الهدف من المشروع كان تحديث مظهر الشقة، وخاصة منطقة غرفة المعيشة، لذلك؛ فإن أول شيء هيمن على المشروع، هو هدم الجدار الفاصل بين المطبخ وغرفة المعيشة، من أجل الحصول على مساحة أكبر اتساعًا لغرفة المعيشة، حيث تم نقل المطبخ إلى المكان الذي كانت تحتله غرفة الدراسة قبل التعديل، وتم إعادة بناء الاستديو ليتخذ مكانه بجانب المطبخ.
الآن أصبح الجو العام مختلف تمامًا، وما يلفت الانتباه هو الإضاءة القوية للغرفة، وذلك بسبب التعزيز بنافذة كبيرة، وبفضل الدراسة الدقيقة للإضاءة الصناعية، الأبيض كلون أساسي هو بالتأكيد اختيار مثالي، حيث تعزيز التهوية، والإضاءة المُشرقة، والعصرية.
لم تختفي كل قطع الأثاث القديمة، حيث ظلت مساحة غرفة الطعام كما هي، فقط تم إعادة تقييمها بالكامل، وذلك بفضل تعليق ثريا جديدة وحديثة ذات تصميم جميل.
المطبخ صغير ولكنه عصري، فقد صمم على الجانبين باللون الأبيض، مع أثاث أنيق ومنضدة سوداء، من الجانب الأخر، نجد أن المنضدة التي تتوسط المطبخ، قد اتخذت تصميم يماشى أحدث الصيحات العصرية، قاتم مع أرجل زجاجية في المنتصف. الألوان السائدة هي الأبيض والأسود، حيث الدمج الذي يتصف دائمًا بالأناقة.
بالطبع غرفة الدراسة تبدو أصغر من حجمها الأصلي، ولكنها ليست أقل وظيفية، فالمكتب تم تصميمه ليأخذ شكلًا من الجدار، في حين تم تصميم مكتبة كبيرة للغاية خلفه. أخيرًا تم التخلي عن اللون الطبيعي للخشب، لصالح الطلاء الأبيض.
أخيرًا، الحمام يشع طاقة من كل مكان، وقد تم استبدال البلاط القديم بجدران عارية مع معالجتها، وبدلًا من الأرفف، زينت الجدران بالفسيفساء الممتدة، فيما يضيء الحوض اللامع الحمام بأكمله، وكذلك انعكاسه في المرآة، والأهم في النهاية، هو اختيار كابينة الاستحمام الشفافة تمامًا، وبذلك لن يُصبح هناك فوضى.
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