شقة مملة تحظى بلمسة عصرية

إذا كانت شقتك أقرب إلى أن تكون كمنزل جدتك، وأسلوبه المظلم وديكوراته العتيقة، أصبحت لا تُرضي ذوقك، وإذا كنت تبحث عن بعض الإلهام لتغير من أسلوب ومظهر منزلك، ولكنك محبط جدًا للقيام بالبحث، اتبع هذا المقال..

اليوم نقدم تغيير أسلوب شقة كان قد عفى عليه الزمان، ولكن بفضل تدخل خبراء Custom Parma Architects، استعادت طابعها وحيوتها، لتوضيح الفكرة، قمنا باختيار بعض الصور للشقة قبل وبعد التغيير.. دعونا نرى معًا!