من أكبر المشاكل التي قد تواجهنا في منزلنا هي تخزين الملابس وغيرها من الأداوت الخاصة بك كالأحذية والحقائب، وتظهر هذا المشكلة بقوة إن كنت تمتلك عدد قطع ملابس كثير شتوية وصيفية، فلا شئ أجمل من أن تمتلك وحدة تخزين أنيقة تسمح لك بترتيب أغراضك بشكل رائع لتوفر وقتك ومجهود في البحث عنها، وخاصة إن كانت الخزانة بتصميم مختلف ومبتكر وبأحدث الصيحات الديكورية، لذا اليوم سنقدم لك اليوم 19 فكرة لخزانة ملابس عملية وتصميمات مذهلة لمساحات صغيرة ومهملة لتبدو حياتنا أسهل بكثير..