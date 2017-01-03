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19 فكرة لخزانة ملابس عملية

آية منير آية منير
homify غرفة الملابس
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من أكبر المشاكل التي قد تواجهنا في منزلنا هي تخزين الملابس وغيرها من الأداوت الخاصة بك كالأحذية والحقائب، وتظهر هذا المشكلة بقوة إن كنت تمتلك عدد قطع ملابس كثير شتوية وصيفية، فلا شئ أجمل من أن تمتلك وحدة تخزين أنيقة تسمح لك بترتيب أغراضك بشكل رائع لتوفر وقتك ومجهود في البحث عنها، وخاصة إن كانت الخزانة بتصميم مختلف ومبتكر وبأحدث الصيحات الديكورية، لذا اليوم سنقدم لك اليوم 19 فكرة لخزانة ملابس عملية وتصميمات مذهلة لمساحات صغيرة ومهملة لتبدو حياتنا أسهل بكثير..

1 – غرفة ملابس متكاملة.. وحدات تخزين منظمة مع مرآة حاصة..

homify غرفة الملابس خشب White
homify

homify
homify
homify

2 – وحدة تخزين كقطعة ديكورية متميزة تزين غرفة نومك..

Closets. Cocina y Cristales | Natura Residencial. , Avianda Kitchen Design Avianda Kitchen Design غرفة الملابس خشب معالج Wood effect
Avianda Kitchen Design

Avianda Kitchen Design
Avianda Kitchen Design
Avianda Kitchen Design

3 – تصميم وحدة تخزين متعددة الوظائف لتوفير المساحات..

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

4 – تعدد وسائل التخزين بين أرفف وأدراج، لسهولة تخزين كل أغراضك بشكل منظم..

MI VESTIDOR GRANGE, Grange México Grange México غرفة الملابس خشب نقي Wood effect
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

5 – تصميم وحدة تخزين في أماكن ذات أسقف غير مستوية.. وقد تهمل بسبب ذلك..

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home غرفة الملابس
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

6 – خزانة في ممر منزلك، استخدام أمثل لأركان مهملة..

DEPARTAMENTO EN BOSQUE REAL, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة الملابس
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

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7 – صمم أثاث منزلك بمرونة واستخدم أفكار مبتكرة وغير تقليدية كخزانة أسفل السرير ..

homify غرفة الملابس خشب White
homify

homify
homify
homify

8 – من الأفضل استخدام أوان الخزانة بنفس الألوان المحيطة لها لتشعر وكأنها جزء من المنزل..

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

9 – خزانة مثالية في أماكن غير تقليدية..

Интерьер дома для молодой семьи, Rash_studio Rash_studio غرفة الملابس
Rash_studio

Rash_studio
Rash_studio
Rash_studio

10 – استخدم المساحة المخصصة للتخزين بأكثر الطرق ابتكارا حتى لو كانت صغيرة جدا..

Apartament w Gdyni 2012, formativ. indywidualne projekty wnętrz formativ. indywidualne projekty wnętrz غرفة الملابس
formativ. indywidualne projekty wnętrz

formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz

11 – وحدات تخزين ذات تصميم مختلف يناسب أغراض مختلفة..

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

12 – خزانة بسيطة على شكل حرف L…

REFORMA DE APARTAMENTO EN DONOSTIA, ERRASTI ERRASTI غرفة الملابس
ERRASTI

ERRASTI
ERRASTI
ERRASTI

13 – مع تطور عالم الديكور ظهرت تقنيات لتسهل عليك الوصول للأرفف المرتفعة..

Vestidor, Trestrastos Trestrastos غرفة الملابس
Trestrastos

Trestrastos
Trestrastos
Trestrastos

14 – وحدة تخزين مستقلة ذات تصميم خاص..

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

15 – استغلال المساحة أسفل الدرج وتحويلها لخزانة متعددة الوظائف..

Stair Closet, La Fustería - Carpinteros La Fustería - Carpinteros الممر الحديث، المدخل و الدرج
La Fustería – Carpinteros

La Fustería - Carpinteros
La Fustería – Carpinteros
La Fustería - Carpinteros

16 – خزانة لغرفة ابنتك ذات خصوصية وتصميم مناسب..

dressing room, Your royal design Your royal design غرفة الملابس
Your royal design

Your royal design
Your royal design
Your royal design

17 – مع اختلاف اسلوب الإنشاء والتصميم الهندسي، عليك أن تصمم خزانتك بشكل مناسب ومبتكر..

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

18 – الخصوصية مطلوبة حتى وإن كانت باستخدام ستارة أنيقة..

Французский уголок в "Балтийской жемчужине", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة الملابس
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

19 – مراعات المتطلبات المتوقعة من الخزانة، وابتكار أساليب تخزين مناسبة ..

Дизайн квартиры в серо-бежевых тонах с винным акцентом, Лаборатория дизайна "КУБ" Лаборатория дизайна 'КУБ' الممر والمدخل
Лаборатория дизайна <q>КУБ</q>

Лаборатория дизайна "КУБ"
Лаборатория дизайна <q>КУБ</q>
Лаборатория дизайна "КУБ"

20 – اختيار ألوان محايدة وتصاميم بسيطة..

Remodelação de apartamento, Architect Your Home Architect Your Home غرفة الملابس
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

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