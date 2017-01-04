16 تصميم لكابينة الدوش من جميع أنحاء العالم !

عند تأسيس بيتاً جديدا للعائله ، يجب التدقيق في اختيار المساحه المناسبه للحمام ، و اختيار الأماكن الصحيحه في الرسم التخطيطي للمنزل التى تصلح لإنشاء الحمام ،و في المنازل الكبيره و الفيلات يُنصح دائماً بإنشاء أكثر من حمام لكل غرفة نوم أو على الأقل اثنين ، واحداُ للضيوف و الآخر للعائله.

و يفضل أن يكون الحمام الثانوي أو الضيوف في بداية المنزل و قريبا من غرفة الإستقبال ، و بعيداً عن غرف الخصوصيه بالمنزل ، و هذا الحمام يتطلب مساحة متوسطه و تصميم راقي و بسيط بدون دوش أو بانيو لأن مرات استخدامه ستكون قليله و مقتصره على غسيل الأيدي .

أما الحمام الرئيسي أو حمام غرف النوم يمكن اختياره بتصاميم أكثر حريه حسب ذوق أفراد الأسره و حسبما تستريح نفوسهم ، فيمكن أن يختلف حمام الآباء عن حمام الأطفال عن حمام الأولاد أو البنات ، حسب التخطيط للبناء و حسب عدد حمامات المنزل.

و في الحمام الرئيسي يلعب الدوش أو الشاور دورا رئيسياً في تحقيق استرخاء الذهن و البدن ، لذا فكابينة الدوش تأتي بأشكال و تصاميم رائعه و لا حصر لها ، أحضرنا لك منها اليوم 16 تصميم من أجمل الحمامات العصريه الموجوده في أنحاء العالم المختلفه التى ستجد فيها ما يلائم حمامك بلا شك… .