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16 تصميم لكابينة الدوش من جميع أنحاء العالم !

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Restauración de una villa de los años 70., Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo حمام
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عند  تأسيس بيتاً جديدا للعائله ، يجب التدقيق في اختيار المساحه المناسبه للحمام ، و اختيار الأماكن الصحيحه في الرسم التخطيطي للمنزل التى تصلح لإنشاء الحمام ،و في المنازل الكبيره و الفيلات يُنصح دائماً بإنشاء أكثر من حمام لكل غرفة نوم أو على الأقل اثنين ، واحداُ للضيوف و الآخر للعائله.

و يفضل أن يكون الحمام الثانوي أو الضيوف في بداية المنزل و قريبا من غرفة الإستقبال ، و بعيداً عن غرف الخصوصيه بالمنزل ، و هذا الحمام يتطلب مساحة متوسطه و تصميم راقي و بسيط بدون دوش أو بانيو لأن مرات استخدامه ستكون قليله و مقتصره على غسيل الأيدي .

أما الحمام الرئيسي أو حمام غرف النوم يمكن اختياره بتصاميم أكثر حريه حسب ذوق أفراد الأسره و حسبما تستريح نفوسهم ، فيمكن أن يختلف حمام الآباء عن حمام الأطفال عن حمام الأولاد أو البنات ، حسب التخطيط للبناء و حسب عدد حمامات المنزل.

و في الحمام الرئيسي يلعب الدوش أو الشاور دورا رئيسياً في تحقيق استرخاء الذهن و البدن ،  لذا فكابينة الدوش تأتي بأشكال و تصاميم رائعه و لا حصر لها ، أحضرنا لك منها اليوم 16 تصميم من أجمل الحمامات العصريه الموجوده في أنحاء العالم المختلفه التى ستجد فيها ما يلائم حمامك بلا شك… .

1- توازن الدفء و البروده : دفء الحمام في الأخشاب عند الحوض و الزجاج و السيراميك عند كابينة الشاور الزجاجيه المميزه.

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

2- سحر الرخام : كابينة شاور في منتصف الحمام ، من الزجاج الرقيق مع جوانب رخاميه فاخره.

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura حمام
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

3- فنون الإضاءه : كابينه شاور ذات شفافيه عاليه تعكس الإضاءه الفنيه لجوانب الحمام.

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos حمام
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

4- جمال الألوان : الألوان المميزه لكابينة الدوش حيث الأرضيه بالسيراميك البنفسجي والإضاءة بالأزرق، جعلت منها مساحة خياليه للإسترخاء.

EMERALD RESIDENTIAL TOWER, Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México. Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México. حمام
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.

Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.

5- صغير و أنيق : كابينة الدش تبدو غير مرئيه و ذلك حتى لا تؤثر على مساحة الحمام الصغيره.

Malibu Decor by Erika Winters Inc. Design, Erika Winters® Design Erika Winters® Design حمام
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

6- كابينة ذكيه : هذا الحمام الفاخر يحتوى على بانيو رائع مع الدوش ، ونلاحظ أن الكابينه مرتبطه بصنبور لتوصيل المياه إلى البانيو.

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto حمام
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

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7- تجهيزات مثاليه: بداخل الكابينه رف خشبي يصلح للجلوس ، كما يوجد رف داخلى بالحائط لأغراض الإستحمام ، ولا ننسى إضاءة السقف الرائعه.

Rosedal, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura حمام
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

8- الخصوصيه : الزجاج ليس شفافاً بالكامل بل اجزاؤه العلويه فقط لضمان إضاءه جيده للكابيه مع خصوصيه عاليه.

homify حمام سيراميك Beige
homify

homify
homify
homify

9- الأحجار : اكتسب الدوش شخصيه مؤثره من خلال الأحجار الرائعه لأحد جوانب الكابينه.

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos حمام خشب White
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

10- حسن التوزيع : التوزيع المتساوي للألوان و الطاقه في المكان ينم عن مثالية شديده.

Casa Jardines, LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño حمام سيراميك White
LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño

LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño
LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño
LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño

11- نمط صناعي: قوالب الطوب المكشوفه مع الخرسانه في الخلفيه مع كابينه زجاجيه تعكس جرأه التصميم.

Levent Villa, Udesign Architecture Udesign Architecture حمام
Udesign Architecture

Udesign Architecture
Udesign Architecture
Udesign Architecture

12- شخصيه هادئه : ألوان البيج و الكريمي في الأنحاء تعد اختيار كلاسيكي ولكنه جاء مع كابينة شاور خماسية الشكل توحي بالاختلاف.

Квартира на Ленинградском шоссе, Михаил Новинский (MNdesign) Михаил Новинский (MNdesign) حمام
Михаил Новинский (MNdesign)

Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)

13- أسود شفاف : حمام مفعم بالغموض بفضل ألوانه الداكنه كان لابد أن يأتى مع كابينة ذات زجاج أسود درامي.

Ванная комната в стиле минимализм, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN حمام
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

14- لا تقل مستحيل : بالرغم من المساحة الضيقه للحمام إلا أن المصمم قد وجد طريقه لوضع كابينه مميزه في الزاويه.

Сан узлы с плиткой иммитирующей бетон, Your royal design Your royal design حمام
Your royal design

Your royal design
Your royal design
Your royal design

15- منتهى الأناقه : يتجلى الإبداع و الأناقه في دش بإطار مضيء ينهمر من تجويف في منتصف السقف بداخل كابينه من الزجاج الأسود الشفاف.

Restauración de una villa de los años 70., Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo حمام
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

16- الكثير من الإطارات: استخدم المصمم أسلوب المونوكروم بطريقه جديده جعلتنا نشعر أن جميع أجزاء الحمام بمثابة عمل فنى يحتاج إلى إطار لإبرازه .

BlossomVale , Space Atelier Pte Ltd Space Atelier Pte Ltd حمام
Space Atelier Pte Ltd

BlossomVale

Space Atelier Pte Ltd
Space Atelier Pte Ltd
Space Atelier Pte Ltd
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