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7 أفكار مذهله لتنسيق الألوان في ديكور المنزل

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Georgian Country House, Etons of Bath Etons of Bath غرفة المعيشة
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يحتل اللون أهميه كبيره بين عناصر التصميم المختلفه ، فهو يمتلك القوه التى تجعله يزيد التصميم جمالا أو إفساد كل شيء ! . و ذلك لأن الألوان لها تأثير عميق على النفوس و الأماكن ، فهناك ألوانا تشعرك بالسعاده و أخرى بمشاعر مغايره و هكذا ، و أيضاً بمقدور الألوان أن تزيد اتساع الأماكن ، أو تزيدها ضيقا و اختناقاً ، كما أن الإختيار السيء للألوان قد يجعل المكان عشوائيا و قبيحاً!…

إذن فاللون هو أهم أسباب نجاج التصميم أو فشله ! ، ولهذا ينصح دائما بالتأني عند اختيار الألوان ، و الإهتمام بالتأثير المطلوب من كل لون و هل يلائم الغرفه و احتياجات الأسره أم لا ..

و لهذا أحضرنا لكم اليوم مجموعة أساليب مضمونه لتنسيق الألوان ، قمنا بجمعها عن طريق متابعه أشهر المصممين العالميين في هوميفاي ، و التى يمكن للجميع اتباعها حتى يصل إلى ديكور راقي مفعم بالأناقه !

1- محايد و طبيعي

Casa Xixim, Specht Architects Specht Architects غرفة نوم
Specht Architects

Casa Xixim

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

من أكثر الأساليب شهره لتنسيق الألوان هو اختيار باليتة ألوان محايده ، ممن الأبيض و الكريمي و البيج ، و لاشك الألوان الخشبيه في الأرضيات و الأثاث . و هذا الإسلوب يناسب جميع الأذواق و يخلد عبر الزمن فلا يحتاج التجديد المستمر .

و استخدام الألوان المحايده ينسجم بشده مع الخامات الطبيعيه كالخشب كما ذكرنا و مع الأحجار أيضاً كما أنه يناسب كافة الأنماط فمثلاً عند اعتماد ألوان حياديه مع قوالب طوب عاريه و تجهيزات خرسانيه نكون قد حصلنا على نمط صناعي و هكذا ..

و ميزه هذه الألوان أنها تمنح المكان عصريه و إشراق فهي تساعد على انتشار الضوء في الأنحاء ، كما نرى في هذه الغرفه من تصميم  specht-architects ، التى نرى فيها سرير مريح بستائر بيضاء مع حوائط و أرضيات باللون الكريمي.

2- داكن و غامض

Interiors, Adam Carter Photo Adam Carter Photo غرفة السفرة
Adam Carter Photo

Interiors

Adam Carter Photo
Adam Carter Photo
Adam Carter Photo

إذا كان منزلك شاسع المساحه و لا تريد أن تزيده اتساعاً ، فهناك أسلوب آخر يضاهي الحياديه في أناقته و هو تنسيق الألوان الداكنه معاً ، مثل غرفة الطعام في الصوره التى تظهر بأثاث أسود مع كراسي سفره مبطنه بالستان البني اللامع ، و أيضاً بوفيه ذو مرآه كبيره مزينه بعدة قطع من الكريستال البوهيمي الفاخر تتماشى مع ثريا السقف الثمينه.

و عند استخدام هذا الأسلوب نفضل اعتماد خامات متنوعه كما فعل المصمم في هذه الغرفه ، حتى نشبع الحاجه للتفاصيل الغنيه في المكان.

أما عن مميزات هذا الأسلوب لمسته الغامضه فهو يمنح المنزل سحراً خاصاً ، و هو مناسب للقصور الفاخره و الفيلات الكبيره على وجه الخصوص ولا ينصح به في الشقق الصغيره.

3- ظلال الأزرق

Georgian Country House, Etons of Bath Etons of Bath غرفة المعيشة
Etons of Bath

Georgian Country House

Etons of Bath
Etons of Bath
Etons of Bath

استخدام ظلال الأزرق خيار مثالي ، ولكن لدرجات الأزرق تنسيقات مختلفه ، فاللون الفاتح منه يقترن بألوان تختلف عن الأزرق الداكن .

و نحن ننصح بالأزرق الفاتح للشخصيات الهادئه ، التى ستجد فيه سكينه و راحة للأعصاب ، و يفضل أن يكون مقرونا بلون مناسب كالكريمي و البيج مثل غرفة المعيشه في الصوره ذات الحوائط و الأثاث من الأزرق الفاتح مع ستائر و وسائد و مصابيح كريمية اللون.

أما اللون الأزرق القوي أو ما يطلق عليه royal blue ، فينصح به للشباب محبي المغامره و الإنطلاق ، و سنجده مقرون في الغالب باللون اللرمادي الحيادي أو الأبيض العصري  كما في الصوره التاليه :

Quadria and Inkat Blue Korla Home المنزلأقمشة و منسوجات
Korla Home

Quadria and Inkat Blue

Korla Home
Korla Home
Korla Home

4- الأخضر المثالي

Sofas and armchairs, Wesley-Barrell Wesley-Barrell غرفة المعيشة
Wesley-Barrell

Sofas and armchairs

Wesley-Barrell
Wesley-Barrell
Wesley-Barrell

يعد الأخضر لون المثالية و التفاؤل ، كما أن له لمسه ترحيبيه رائعه ، تشعر الجميع بالألفه ، و من هنا جاء الإعتماد على النبات لتزيين أنحاء المنزل الختلفه . و لكن عندما يأتي الأمر لإستخدامه في الأثاث و الحوائط قد تظن أنه سيبدو مبهرجاً ، ولكن عندما نرى هذه الغرفه من تصميم wesley-barrell نجد أنه غاية في الأناقه ، فدرجة البيستاج المستخدمه في ورق الحائط و الستائر و أحد كراسي الغرفه جعلت المكان مفعم بالطاقه الإيجابيه و المثاليه !

و هذا اللون يتناسب مع الألوان الحياديه كالرمادي و البيج و الأبيض ، هذا بالإضافه لأنه قد يستخدم في غرف أخرى كالمطبخ لأنه لون فاتح للشهيه و يشجع على تحضير الطعام ، و سيبدو رائعاً أيضاً كما نرى في الصوره التاليه :

Berkshire Kitchen homify مطبخ
homify

Berkshire Kitchen

homify
homify
homify

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5- المونوكروم

Marylebone, LEIVARS LEIVARS غرفة نوم
LEIVARS

Marylebone

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

الأبيض و الأسود ثنائي  مشهور للغايه ، و نجد أن هذا الإسلوب الذي يعبر عند البعض عن  طاقة الين و اليانج يستخدم لتحقيق كافة الأغراض مثل الكلاسيكيه أو العصريه حسب التصميم ، فهو يؤكد لك الوصول للأناقه من أقصر الطرق بدون الحيره بين الألوان!.

6- ألوان ترابيه

Skyfall Bedroom Architectural Interiors + Superyacht Photographer غرفة نوم
Architectural Interiors + Superyacht Photographer

Skyfall Bedroom

Architectural Interiors + Superyacht Photographer
Architectural Interiors + Superyacht Photographer
Architectural Interiors + Superyacht Photographer

الزيتي و الرمادي و البيج ألوان ترابيه ، ومن الواضح أن جميع الألوان الترابيه هي ألوان حياديه ، لذا عند استخدامها معاً يفضل دائما استخدام لون دافيء معهم لبث الحيويه في المكان حتى لا نقع في فخ الرتابه و شحوب المكان.

و في غرفة النوم هذه نجد أن المصمم قد اختار الأحمر الدافيء ليكون صديقا للألوان الترابيه في الغرفه لتصل بذلك للكمال .

7- ملون و مرح

Countryside Retreat - Living Space, Lisa Melvin Design Lisa Melvin Design غرفة المعيشة
Lisa Melvin Design

Countryside Retreat – Living Space

Lisa Melvin Design
Lisa Melvin Design
Lisa Melvin Design

أخيراً نصل إلى التنوع في الألوان ، و ذلك لمن يحب البهجه في المنزل ، و عندما نقول الألوان نقصد الألوان غير الحياديه -وذلك لأن الألوان الحياديه تسمى باللالونيات-و لاستعمال الألوان  في المنزل يجب اعتماد بعض العناصر الحياديه و إضافة اللون لبقية العناصر حتى لا يصبح المكان مبهرج .

مثلما فعل المصمم في هذا المنزل ، حيث اعتمد أرضيات باركيه رمادية اللون مع حوائط و سقف أبيض ، حتى الأثاث جاء رماديا ، و اكتفى بالألوان مثل البرتقالي و البنفسجي في الوسائد و السجاد .

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