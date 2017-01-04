7 أفكار مذهله لتنسيق الألوان في ديكور المنزل

يحتل اللون أهميه كبيره بين عناصر التصميم المختلفه ، فهو يمتلك القوه التى تجعله يزيد التصميم جمالا أو إفساد كل شيء ! . و ذلك لأن الألوان لها تأثير عميق على النفوس و الأماكن ، فهناك ألوانا تشعرك بالسعاده و أخرى بمشاعر مغايره و هكذا ، و أيضاً بمقدور الألوان أن تزيد اتساع الأماكن ، أو تزيدها ضيقا و اختناقاً ، كما أن الإختيار السيء للألوان قد يجعل المكان عشوائيا و قبيحاً!…

إذن فاللون هو أهم أسباب نجاج التصميم أو فشله ! ، ولهذا ينصح دائما بالتأني عند اختيار الألوان ، و الإهتمام بالتأثير المطلوب من كل لون و هل يلائم الغرفه و احتياجات الأسره أم لا ..

و لهذا أحضرنا لكم اليوم مجموعة أساليب مضمونه لتنسيق الألوان ، قمنا بجمعها عن طريق متابعه أشهر المصممين العالميين في هوميفاي ، و التى يمكن للجميع اتباعها حتى يصل إلى ديكور راقي مفعم بالأناقه !