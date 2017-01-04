7 أفكار مذهله لتنسيق الألوان في ديكور المنزل

يحتل اللون أهميه كبيره بين عناصر التصميم المختلفه ، فهو يمتلك القوه التى تجعله يزيد التصميم جمالا أو إفساد كل شيء ! . و ذلك لأن الألوان لها تأثير عميق على النفوس و الأماكن ، فهناك ألوانا تشعرك بالسعاده و أخرى بمشاعر مغايره و هكذا ، و أيضاً بمقدور الألوان أن تزيد اتساع الأماكن ، أو تزيدها ضيقا و اختناقاً ، كما أن الإختيار السيء للألوان قد يجعل المكان عشوائيا و قبيحاً!…
إذن فاللون هو أهم أسباب نجاج التصميم أو فشله ! ، ولهذا ينصح دائما بالتأني عند اختيار الألوان ، و الإهتمام بالتأثير المطلوب من كل لون و هل يلائم الغرفه و احتياجات الأسره أم لا ..
و لهذا أحضرنا لكم اليوم مجموعة أساليب مضمونه لتنسيق الألوان ، قمنا بجمعها عن طريق متابعه أشهر المصممين العالميين في هوميفاي ، و التى يمكن للجميع اتباعها حتى يصل إلى ديكور راقي مفعم بالأناقه !
من أكثر الأساليب شهره لتنسيق الألوان هو اختيار باليتة ألوان محايده ، ممن الأبيض و الكريمي و البيج ، و لاشك الألوان الخشبيه في الأرضيات و الأثاث . و هذا الإسلوب يناسب جميع الأذواق و يخلد عبر الزمن فلا يحتاج التجديد المستمر .
و استخدام الألوان المحايده ينسجم بشده مع الخامات الطبيعيه كالخشب كما ذكرنا و مع الأحجار أيضاً كما أنه يناسب كافة الأنماط فمثلاً عند اعتماد ألوان حياديه مع قوالب طوب عاريه و تجهيزات خرسانيه نكون قد حصلنا على نمط صناعي و هكذا ..
و ميزه هذه الألوان أنها تمنح المكان عصريه و إشراق فهي تساعد على انتشار الضوء في الأنحاء ، كما نرى في هذه الغرفه من تصميم specht-architects ، التى نرى فيها سرير مريح بستائر بيضاء مع حوائط و أرضيات باللون الكريمي.
إذا كان منزلك شاسع المساحه و لا تريد أن تزيده اتساعاً ، فهناك أسلوب آخر يضاهي الحياديه في أناقته و هو تنسيق الألوان الداكنه معاً ، مثل غرفة الطعام في الصوره التى تظهر بأثاث أسود مع كراسي سفره مبطنه بالستان البني اللامع ، و أيضاً بوفيه ذو مرآه كبيره مزينه بعدة قطع من الكريستال البوهيمي الفاخر تتماشى مع ثريا السقف الثمينه.
و عند استخدام هذا الأسلوب نفضل اعتماد خامات متنوعه كما فعل المصمم في هذه الغرفه ، حتى نشبع الحاجه للتفاصيل الغنيه في المكان.
أما عن مميزات هذا الأسلوب لمسته الغامضه فهو يمنح المنزل سحراً خاصاً ، و هو مناسب للقصور الفاخره و الفيلات الكبيره على وجه الخصوص ولا ينصح به في الشقق الصغيره.
استخدام ظلال الأزرق خيار مثالي ، ولكن لدرجات الأزرق تنسيقات مختلفه ، فاللون الفاتح منه يقترن بألوان تختلف عن الأزرق الداكن .
و نحن ننصح بالأزرق الفاتح للشخصيات الهادئه ، التى ستجد فيه سكينه و راحة للأعصاب ، و يفضل أن يكون مقرونا بلون مناسب كالكريمي و البيج مثل غرفة المعيشه في الصوره ذات الحوائط و الأثاث من الأزرق الفاتح مع ستائر و وسائد و مصابيح كريمية اللون.
أما اللون الأزرق القوي أو ما يطلق عليه
royal blue ، فينصح به للشباب محبي المغامره و الإنطلاق ، و سنجده مقرون في الغالب باللون اللرمادي الحيادي أو الأبيض العصري كما في الصوره التاليه :
يعد الأخضر لون المثالية و التفاؤل ، كما أن له لمسه ترحيبيه رائعه ، تشعر الجميع بالألفه ، و من هنا جاء الإعتماد على النبات لتزيين أنحاء المنزل الختلفه . و لكن عندما يأتي الأمر لإستخدامه في الأثاث و الحوائط قد تظن أنه سيبدو مبهرجاً ، ولكن عندما نرى هذه الغرفه من تصميم wesley-barrell نجد أنه غاية في الأناقه ، فدرجة البيستاج المستخدمه في ورق الحائط و الستائر و أحد كراسي الغرفه جعلت المكان مفعم بالطاقه الإيجابيه و المثاليه !
و هذا اللون يتناسب مع الألوان الحياديه كالرمادي و البيج و الأبيض ، هذا بالإضافه لأنه قد يستخدم في غرف أخرى كالمطبخ لأنه لون فاتح للشهيه و يشجع على تحضير الطعام ، و سيبدو رائعاً أيضاً كما نرى في الصوره التاليه :
الأبيض و الأسود ثنائي مشهور للغايه ، و نجد أن هذا الإسلوب الذي يعبر عند البعض عن طاقة الين و اليانج يستخدم لتحقيق كافة الأغراض مثل الكلاسيكيه أو العصريه حسب التصميم ، فهو يؤكد لك الوصول للأناقه من أقصر الطرق بدون الحيره بين الألوان!.
الزيتي و الرمادي و البيج ألوان ترابيه ، ومن الواضح أن جميع الألوان الترابيه هي ألوان حياديه ، لذا عند استخدامها معاً يفضل دائما استخدام لون دافيء معهم لبث الحيويه في المكان حتى لا نقع في فخ الرتابه و شحوب المكان.
و في غرفة النوم هذه نجد أن المصمم قد اختار الأحمر الدافيء ليكون صديقا للألوان الترابيه في الغرفه لتصل بذلك للكمال .
أخيراً نصل إلى التنوع في الألوان ، و ذلك لمن يحب البهجه في المنزل ، و عندما نقول الألوان نقصد الألوان غير الحياديه -وذلك لأن الألوان الحياديه تسمى باللالونيات-و لاستعمال الألوان في المنزل يجب اعتماد بعض العناصر الحياديه و إضافة اللون لبقية العناصر حتى لا يصبح المكان مبهرج .
مثلما فعل المصمم في هذا المنزل ، حيث اعتمد أرضيات باركيه رمادية اللون مع حوائط و سقف أبيض ، حتى الأثاث جاء رماديا ، و اكتفى بالألوان مثل البرتقالي و البنفسجي في الوسائد و السجاد .