إن الحصول على حمام رائع ومُريح يتطلب منك اختيار التصميم الجيد، بحيث تتعدد المواد التي يمكنك الاستعانة بها في تصميم حمامك وخاصة منطقة الدُش، إذ إنها أهم مكان بالحمام، فتوافر منطقة مٌريحة ومُهيئة للاستحمام بعد يوم شاق وطويل هي أهم ما تحتاج إليه بالفعل..

حيث يمكنك عمل منطقة دُش خشبية تمنحك دفىء وراحة، أو رخامية ملية بالأناقة، أو سيراميكية حيوية بالألوان.. هناك العديد من الخيارات تبدو متاحة أمامك حينما تقرر تجديد أو تغيير حمامك، ولأننا في هوميفاي نقدم لك كل جديد فلديك في هذا المقال 10 تصميمات رائعة لدُش الحمام ستود أقتناء أحدها.