الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 تصميمات رائعة لدُش الحمام ستود أقتناء أحدها

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos حمام
Loading admin actions …

إن الحصول على حمام رائع ومُريح يتطلب منك اختيار التصميم الجيد، بحيث تتعدد المواد التي يمكنك الاستعانة بها في تصميم حمامك وخاصة منطقة الدُش، إذ إنها أهم مكان بالحمام، فتوافر منطقة مٌريحة ومُهيئة للاستحمام بعد يوم شاق وطويل هي أهم ما تحتاج إليه بالفعل..

حيث يمكنك عمل منطقة دُش خشبية تمنحك دفىء وراحة، أو رخامية ملية بالأناقة، أو سيراميكية حيوية بالألوان.. هناك العديد من الخيارات تبدو متاحة أمامك حينما تقرر تجديد أو تغيير حمامك، ولأننا في هوميفاي نقدم لك كل جديد فلديك في هذا المقال 10 تصميمات رائعة لدُش الحمام ستود أقتناء أحدها.

1. التصميم الخشبي الرائع

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos حمام
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

تبدو التصميمات الخشبية هي الحل الأمثل للحصول على حمام راقي ودافىء وأنيق، وهو ما حدث بهذا الحمام، والذي اقتُطع فيه جزء كامل لعمل الدُش داخل صندوق زجاجي، والحائط خشبي كبقية الحمام، يحمل صنبور الدُش المعدني المتحرك، مع صنبور أخر مربع يتدلى من السقف.. فالتصميم بسيط وغير متكلف لكنه رائع.

2. جدار حجري مميز

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH حمام
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

اللمسة المتميزة هي الشيء الفارق داخل حمامك، وقد تبدو اللمسات الحجرية ريفية، إلا إنها في بعض الأحيان تعطي طابع عصري أنيق كما هو في هذا الحمام، والذي قد صُمم فيه الدُش المعدني مُستندًا إلى حائط حجري أنيق، وداخل صندوق زجاجي شفاف وبسيط، بالإضافة إلى صنبور المياه المُتدلي من السقف.

3. الطوب الأسمنتي مع الخشب

homify حمام
homify

homify
homify
homify

هذا التصميم في مساحة صغيرة إلا إنه أنيق جدًا، وهناك تناغم واضح بين قطع الطوب الأسمنتية الصغيرة، مع الجدارالخشبي لتجمع بينهم منطقة الدُش بباب زجاجي يفصله عن الحمام، مع استناد الدش المعدني الحائط الأسمنتي بشكلٍ رائع.

4. تصميم مختلف مع أحجام البلاط المختلفة

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH حمام
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

هل فكرت في استخدام أحجام مختلفة من البلاط بحمامك بهذا الشكل؟.. داخل صندوق مستطيل صغير يأتي هذا الحمام الرائع بالصنابير المُثبتة في ارتفاعات مختلفة فيه لتخرج المياه من جميع الاتجاهات فتغمرك وتشعرك بانتعاش رائع أثناء أخذك لدُش سريع في هذا الحمام.

5. السيراميك.. الأكثر انتشارًا

Diseño de Baño Pequeño, Gabriela Afonso Gabriela Afonso حمام White
Gabriela Afonso

Gabriela Afonso
Gabriela Afonso
Gabriela Afonso

يبدو السيراميك هو المادة الأشهر والأكثر انتشارًا في تصميم الحمامات، وذلك لأشكاله المختلفة وألوانه المتعددة ورخص ثمنه، وبالرغم من ذلك فهو يحمل ألوانًا وبهجة ربما لا توجد في غيره من المواد، وعلى سبيل المثال صُمم هذا الحمام من السيراميك المنقوش بالأبيض والأسود وتداخل جزء منه في منطقة الدُش، مع السراميك الأبيض السادة.. وداخل صندوق زجاجي صغير تم تثبيت صنبور الدُش ليخرج من الحائط ويكون رأسه موجه بالمنتصف.

6. لماذا لا تختار الرخام؟

VILLA - GASSIN, PASSAGE CITRON PASSAGE CITRON حمام
PASSAGE CITRON

PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON

لدينا هنا منطقة الدُش مصنوعة من الرخام، ومغلقة بأبواب زجاجية أنيقة، هل فكرت في تجديد حمامك وتغيير الدُش! لماذا لا تختار الرخام؟.. جرب أن تحصل على حمام بتصميم رخامي مثل هذا، بجدران ملساء مُثبت عليها الدُش المعدني الأنيق، يعطبك جلسة استحمام رائعة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. تصميم يجمع الفسفيساء مع المرايا

Appartamento in montagna, Architetto Luigia Pace Architetto Luigia Pace حمام خشب White
Architetto Luigia Pace

Architetto Luigia Pace
Architetto Luigia Pace
Architetto Luigia Pace

ربما يبدو الحمام سادة وبسيط بالجدران السراميكية البيضاء، إلا أن منطقة الدُش مختلفة تمامًا بإطلالتها الرائعة التي تتزين بقطع السراميك الصغيرة بتصميم الفسيفساء مع المراّة بالمنتصف، الدُش عبارة عن دائرة معدنية مثبته بالسقف تندفع منها المياه، التصميم مميز ورائع جربه في حمامك وشاهد الاختلاف.

8. ورق الحائط برسومات طبيعية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

وحده ورق الحائط يستطيع أن يأتي لك برسومات مختلفة ومميزة قد تنقلك إلى عالم اّخر بالمكان، وهنا بهذا الحمام حينما تقرر أن تأخذ دُش دافىء فكأنك تأخذه على انفتاح مع تفاصيل الطبيعة، فتصميم منطقة الدُش يعلو بدرجة عن الحمام، من أرضية رخامية سوداء منقوشة، مع جانب خشبي واّخر من ورق الحائط على شكل جذوع شجرة كبيرة، وصنبور الدُش عبارة عن لوح مربع معدني مُثبت في الجدر الخشبي ومُسلط بالمنتصف.

9. تدرج الألوان

Cambio Sena por Mediterráneo, Egue y Seta Egue y Seta حمام
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

للحصول على حمام رائع يلزمك مراعاة استخدام الألوان وتدرجها، يبدو هذا الحمام مُشرق ومنطقة الدُش أنيقة للغاية، حيث يحتوي على جدار من السيراميك الملون تتناغم درجات اللون الأبيض مع الأخضر الفاتح والغامق وينتهي فالأعلى ببيت النور الذي يعطي إضاءة رائعة للمكان، والدُش المعدني معلق على الحائط السادة الجانبي، ويفصلهم باب زجاجي شفاف عن الحمام.

10. قطع الزجاج السميكة

FLAT FOR A PHOTOGRAPHER, Alex Gasca, architects. Alex Gasca, architects. حمام
Alex Gasca, architects.

Alex Gasca, architects.
Alex Gasca, architects.
Alex Gasca, architects.

هذا الحمام اعتمد على الزجاج السميك لعمل منطقة الدُش بالكامل، حيث قُسمت إلى مربعات متساوية تفصلها الخطوط الحديدية السوداء، مع عمل جزء بالأسفل من الرخام لتثبيت صنبور الدُش المعدني عليه، فيبدو أنيق وبسيط ومختلف.

شاهد أيضًا 20 نصيحة لحمام يبهر ضيوفك

أفكار رائعة لبيوت النور تصنع فارقًا بمنزلك
هل أعجبك المقال؟ أي من هذه التصميمات تود عمله بحمام منزلك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً