إن الحصول على حمام رائع ومُريح يتطلب منك اختيار التصميم الجيد، بحيث تتعدد المواد التي يمكنك الاستعانة بها في تصميم حمامك وخاصة منطقة الدُش، إذ إنها أهم مكان بالحمام، فتوافر منطقة مٌريحة ومُهيئة للاستحمام بعد يوم شاق وطويل هي أهم ما تحتاج إليه بالفعل..
حيث يمكنك عمل منطقة دُش خشبية تمنحك دفىء وراحة، أو رخامية ملية بالأناقة، أو سيراميكية حيوية بالألوان.. هناك العديد من الخيارات تبدو متاحة أمامك حينما تقرر تجديد أو تغيير حمامك، ولأننا في هوميفاي نقدم لك كل جديد فلديك في هذا المقال 10 تصميمات رائعة لدُش الحمام ستود أقتناء أحدها.
تبدو التصميمات الخشبية هي الحل الأمثل للحصول على حمام راقي ودافىء وأنيق، وهو ما حدث بهذا الحمام، والذي اقتُطع فيه جزء كامل لعمل الدُش داخل صندوق زجاجي، والحائط خشبي كبقية الحمام، يحمل صنبور الدُش المعدني المتحرك، مع صنبور أخر مربع يتدلى من السقف.. فالتصميم بسيط وغير متكلف لكنه رائع.
اللمسة المتميزة هي الشيء الفارق داخل حمامك، وقد تبدو اللمسات الحجرية ريفية، إلا إنها في بعض الأحيان تعطي طابع عصري أنيق كما هو في هذا الحمام، والذي قد صُمم فيه الدُش المعدني مُستندًا إلى حائط حجري أنيق، وداخل صندوق زجاجي شفاف وبسيط، بالإضافة إلى صنبور المياه المُتدلي من السقف.
هذا التصميم في مساحة صغيرة إلا إنه أنيق جدًا، وهناك تناغم واضح بين قطع الطوب الأسمنتية الصغيرة، مع الجدارالخشبي لتجمع بينهم منطقة الدُش بباب زجاجي يفصله عن الحمام، مع استناد الدش المعدني الحائط الأسمنتي بشكلٍ رائع.
هل فكرت في استخدام أحجام مختلفة من البلاط بحمامك بهذا الشكل؟.. داخل صندوق مستطيل صغير يأتي هذا الحمام الرائع بالصنابير المُثبتة في ارتفاعات مختلفة فيه لتخرج المياه من جميع الاتجاهات فتغمرك وتشعرك بانتعاش رائع أثناء أخذك لدُش سريع في هذا الحمام.
يبدو السيراميك هو المادة الأشهر والأكثر انتشارًا في تصميم الحمامات، وذلك لأشكاله المختلفة وألوانه المتعددة ورخص ثمنه، وبالرغم من ذلك فهو يحمل ألوانًا وبهجة ربما لا توجد في غيره من المواد، وعلى سبيل المثال صُمم هذا الحمام من السيراميك المنقوش بالأبيض والأسود وتداخل جزء منه في منطقة الدُش، مع السراميك الأبيض السادة.. وداخل صندوق زجاجي صغير تم تثبيت صنبور الدُش ليخرج من الحائط ويكون رأسه موجه بالمنتصف.
لدينا هنا منطقة الدُش مصنوعة من الرخام، ومغلقة بأبواب زجاجية أنيقة، هل فكرت في تجديد حمامك وتغيير الدُش! لماذا لا تختار الرخام؟.. جرب أن تحصل على حمام بتصميم رخامي مثل هذا، بجدران ملساء مُثبت عليها الدُش المعدني الأنيق، يعطبك جلسة استحمام رائعة.
ربما يبدو الحمام سادة وبسيط بالجدران السراميكية البيضاء، إلا أن منطقة الدُش مختلفة تمامًا بإطلالتها الرائعة التي تتزين بقطع السراميك الصغيرة بتصميم الفسيفساء مع المراّة بالمنتصف، الدُش عبارة عن دائرة معدنية مثبته بالسقف تندفع منها المياه، التصميم مميز ورائع جربه في حمامك وشاهد الاختلاف.
وحده ورق الحائط يستطيع أن يأتي لك برسومات مختلفة ومميزة قد تنقلك إلى عالم اّخر بالمكان، وهنا بهذا الحمام حينما تقرر أن تأخذ دُش دافىء فكأنك تأخذه على انفتاح مع تفاصيل الطبيعة، فتصميم منطقة الدُش يعلو بدرجة عن الحمام، من أرضية رخامية سوداء منقوشة، مع جانب خشبي واّخر من ورق الحائط على شكل جذوع شجرة كبيرة، وصنبور الدُش عبارة عن لوح مربع معدني مُثبت في الجدر الخشبي ومُسلط بالمنتصف.
للحصول على حمام رائع يلزمك مراعاة استخدام الألوان وتدرجها، يبدو هذا الحمام مُشرق ومنطقة الدُش أنيقة للغاية، حيث يحتوي على جدار من السيراميك الملون تتناغم درجات اللون الأبيض مع الأخضر الفاتح والغامق وينتهي فالأعلى ببيت النور الذي يعطي إضاءة رائعة للمكان، والدُش المعدني معلق على الحائط السادة الجانبي، ويفصلهم باب زجاجي شفاف عن الحمام.
هذا الحمام اعتمد على الزجاج السميك لعمل منطقة الدُش بالكامل، حيث قُسمت إلى مربعات متساوية تفصلها الخطوط الحديدية السوداء، مع عمل جزء بالأسفل من الرخام لتثبيت صنبور الدُش المعدني عليه، فيبدو أنيق وبسيط ومختلف.
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