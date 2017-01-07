تلك الحظات التي نبتعد فيها عن الصخب ونقرر اللجوء إلى المكان الأفضل للاسترخاء، حيث رائحة العطور المختلفة وفقاعات الاستحمام الرائعة، كل هذا داخل حمام منزلك، بالتحديد في تلك الجلسة التي تأخذها داخل حوض الاستحمام البانيو ، فإن لم يكن الحمام بالقدر الجمالي المناسب لذلك، فقط ضاع عليك ذلك الشعور، حيث يرى البعض أن حمام منزلك يستحق بعض الترف والاهتمام، فتصميم الحمام يختلف من زوق إلى اّخر حسب رغبات الأفراد، ولكن إعطاءه لمسة ديكورية أنيقة هي ما تعطيه الاختلاف والأناقة.

وجعل الحمام مكان أكثر راحة ودفء أمرًا يتطلب عناية فائقة واهتمام كبير بالتفاصيل، فهو مساحة مميزة في المنزل لا يمكن الاستهانة بها، فلا شيء أثمن من حصولك على دُش دافىء ومريح في بداية يومك ونهايته، فبعض التفاصيل تكون مبهجة وتعطي أجواء مميزة بحمامك وتخلق بيئة طبيعية جميلة.. ولذلك يقدم لك هوميفاي 10 تصميمات مدهشة لبانيو الأحلام