تلك الحظات التي نبتعد فيها عن الصخب ونقرر اللجوء إلى المكان الأفضل للاسترخاء، حيث رائحة العطور المختلفة وفقاعات الاستحمام الرائعة، كل هذا داخل حمام منزلك، بالتحديد في تلك الجلسة التي تأخذها داخل حوض الاستحمام
البانيو، فإن لم يكن الحمام بالقدر الجمالي المناسب لذلك، فقط ضاع عليك ذلك الشعور، حيث يرى البعض أن حمام منزلك يستحق بعض الترف والاهتمام، فتصميم الحمام يختلف من زوق إلى اّخر حسب رغبات الأفراد، ولكن إعطاءه لمسة ديكورية أنيقة هي ما تعطيه الاختلاف والأناقة.
وجعل الحمام مكان أكثر راحة ودفء أمرًا يتطلب عناية فائقة واهتمام كبير بالتفاصيل، فهو مساحة مميزة في المنزل لا يمكن الاستهانة بها، فلا شيء أثمن من حصولك على دُش دافىء ومريح في بداية يومك ونهايته، فبعض التفاصيل تكون مبهجة وتعطي أجواء مميزة بحمامك وتخلق بيئة طبيعية جميلة.. ولذلك يقدم لك هوميفاي 10 تصميمات مدهشة لبانيو الأحلام
يعتبر الجرانيت من المواد الراقية جدًا التي يُمكنك الاستعانة بها لعمل حوض استحمام رائع، فقد يكون اختيار موفق لقوته وصلابته، فهو في طبيعة تكوينة صخر ناري يتحمل الضغط والحرارة بالإضافة إلى شكله الأنيق.. ولدينا هنا حمام ينتشر فيه اللون الرمادي بحياديته وبساطته، وعلى الطريقة المُودرن يأتي البانيو المُستطيل وسط الحمام بصنبور خارجي مُسلط عليه من أحد الجوانب، ليُعطيك جلسة استحمام مُمتعة.
لأن الأزرق لون الصفاء والسلام والهدوء فلماذا لا يكون حوض استحمامك أزرق اللون؟.. فحصولك على الراحة والاسترخاء لا يعتمد فقط على شكل الحمام والبانيو، لكنه في يعتمد أيضًا على الألوان التي تستخدمها لضبط مزاجك الخاص وإرسال طاقات إيجابية إليك، وهذا البانيو الذي يأخذ نمط البحر المتوسط بمزيج من اللون الأزرق والأبيض، حيث القالب السيراميكي الأزرق من الخارج والأبيض من الداخل، والأرجل الجبس المتينة.. فهل أنت مستعد لأخذ حمام وسط هذا الجمال!!..
يعتبر السيراميك أرخص المواد التي يمكنك الاستعانة بها في تصميمات وأثاث الحمام ، بالإضافة إلى ذلك لا يُمكن إنكار لمسته الجمالية التي يُضيفها إلى المكان، فهو متعدد الأشكال والألوان ويحتفظ بزهوه ولمعته دومًا كما إنه سهل التنظيف.. وهذا البانيو الأنيق الذي يُشبه القالب يأتي بلونه الأبيض ومساحته الكبيرة ليضيف بساطة وسطوعًا إلى حمامك.
داخل صندوق خشبي!!.. ماذا عن روعة هذا التصميم وأناقته؟ وكم يبدو لك مناسب لجلسة استحمام مليئة بالراحة والاسترخاء؟، البانيو على هيئة صندوق سيراميكي أبيض، بداخل اّخر خشبي سميك، وبجانبه يقف صنبور المياه برأسه المُسلط داخل البانيو، وعلى نفس النمط البسيط تأتي ديكورات الحمام بأكمله فيبدو هادىء ومُريح للأعصاب.
ومن السيراميك الأبيض صُنع هذا البانيو الأنيق ليبدو ساطع ولامع يمنحك جلسة استحمام صافية، بيضاوي الشكل ومختلف عن نمطية البانيو المستطيل العادي، بالإضافة إلى إنه واسع بحيث يمكنك التحرك بداخله بحرية دون الشعور بالضيق والانكماش داخل المساحات الصغيرة.
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يشبه نصف دائرة.. هذا البانيو الرائع بشكله الأنيق الغير تقليدي من الرخام والذي يعتبر أغلى أنواع مواد البناء نظرًا لقوتها وصلابتها وأنافتها التي تتماشى مع كل التصميمات التي تختارها بحمامك.. هل تود الحصول على مثله؟
بالتأكيد سيخطفك هذا التصميم منذ الوهلة الأولى.. فعلى طراز ملوكي يأتي هذا البانيو السيراميكي الأنيق الذي تحاوطه القماشة القطيفة السوداء ومجموعة الفصوص الفضية، ولك هذا البانيو الذي يعطيك جلسة استحمام مليئة بالأناقة والاسترخاء، يعلوه صنبور المياه الذهبي، كل هذا داخل حمام واسع وغاية في الفخامة.
التصميم المختلف والجديد لهذا البانيو يكمن في كونه معدني أنيق ولامع كالمراّه، يبدو رائع وبسيط.. جرب أن تستغنى عن تقليدية السيراميك في صنع أثاث حمامك والبانيو بالتحديد وأن تقتني واحدًا معدني من النيكل المخلوط بالحديد أو النحاس فيبدو متين ورائع ومختلف وعصري أكثر.
لماذا لا يكون البانيو في غرفة نومك وليس بالحمام؟.. قد يكون الاختلاف الحقيقي في استمتاعك بجلسة استحمام دافئة والتوجه بعدها إلى السرير، أو العكس تمامًا ان تستيقظ صباحًا لتجد نفسك أمام حوض مياه لأخذ دُش مُنعش بأول يومك.
لا تنتهي براعة المُصممون وأفكارهم التي تجذبنا نحو العصرية والأناقة يومًا بعد يوم، ويبدو ذلك واضحًا بشدة في تصميم هذا البانيو الأنيق لونه الأسود اللامع، وحتى في عمل قاعدة رخامية كبيرة له، أما عن مكانه، فمن المؤكد أن من اختار طريقة وضعه شخصًا يريد الاستمتاع بجلسة استحمام واسترخاء مع نسمات الهواء التي تمر من نافذة الغرفة.