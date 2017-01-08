10 أفكار إبداعية تزين ديكور مطبخك

تتطلب غرفة المطبخ ديكورات مختلفة لكثرة التفاصيل بها التي تتنوع بين أدوات الطبخ الصغيرة والكبيرة والأجهزة الكهربائية المختلفة بجانب توفير أماكن تخزين وسط عمل.
لذلك يقدم لك فريق (هوميفاي) أفكار مبهرة وأنيقة للغاية تساعدك على تزيين مطبخك بلمسات بسيطة وعملية.
يفيد تركيب جدار مغناطيسي على توفير مساحة خاصة بترتيب أدواتك المعدنية من سكين وحافظات بهارات ما يسهل عليك الحصول على ما تريده بمنتهى السرعة والسهولة، كذلك تناسب أيضًا ترتيب كل الأدوات الصغيرة التي لا تراها بسهولة في الأدراج.
كي تحصل على تصميم مميز غير تقليدي يصيبك بالملل ويتمتع بالراحة في نفس الوقت، جرب أن تغطي مقعدها بأقمشة فاخرة من الفراء وتأكد ان اختيار ألوان حيوية سيجدد من طاقتك وبهجتك خلال وجود فى المطبخ.
يعتمد تنفيذ وجبة لذيذة وشهية على دقة المعايير خاصة إن كنت ممن يحبون تجربة الوصفات المتخلفة، لذلك نقدم لك الفكرة الآتية التي تسهل عليك البحث عن أدوات القياس التي تستخدمها بشكل متكرر.
تعد رفوف المطبخ من عناصر التخزين الأساسية في المطبخ والتي تؤثر بشكل كبير على ديكور المطبخ خاصة إن كان المطبخ ذو مساحة صغيرة لا تمكنك من استخدام الخزائن، فكما نشاهد فى التصميم رفوف بسيطة وعملية فى منتهى الأناقة.
زراعة نباتات في المطبخ يساعد على توفير جو منعش وحيوي به خاصة مع زراعة نياتات تستخدمها طازجة مثل النعناع أو الروز ماري أو الريحان.
أصبح كل منزل على دراية بأهمية إعادة استخدام المخلفات ويحاول القيام بدوره في المساهمة بتلك العملية، إن كنت من هؤلاء المهتمين بتجميع مخلفات كثيرة من إعادة التدوير عليك بتجربة هذه الفكرة المميزة التي تسهل عليك تصنيف المخلفات (زجاج، بلاستيك، ورق) بمنتهي العملية وتوفير المساحة.
يمكنك صناعة وحدات إضاءة مختلفة من خامات متوفرة لديك، فالإضاءة عنصر مهم جدًا داخل المطبخ فاحرص على توزيعها داخل المطبخ.
هل لديك سيراميك أبيض ومللت من لونه؟أو تحب تخصيص ركن ملون داخل المطبخ؟ عليك بتجربة الفكرة الإبداعية الآتية التي تعتمد على الاستفادة من خيالك وذوقك برسومات ملونة تصنعها على السيراميك حتى تجدده.
سلال الخوص من الحلول المثالية لاستخدامها وحدات تخزين الخضار مثل البرتقال والبطاطس والبصل بجانب أنها وسيلة تخزين صحية، يمكن ترتيبها في أماكن مختلفة بطريقة منظمة توفر ديكور مميز.
تلعب ألوان المطبخ دور كبير في التصميم، كذلك تتميز الألوان الداكنة بصعوبة اتساخها ما يقلل عليك وقت العناية والتنظيف.
ويمكنك المزج بين ألوان مختلفة كما فى التصميم الذي اعتاد على استخدام رفوف خشبية وكرسي ومدخنة ملونة حتى يكسر من حدة الألوان.