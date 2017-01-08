الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 أفكار إبداعية تزين ديكور مطبخك

هنادى موسى هنادى موسى
homify مطبخإضاءة
Loading admin actions …

تتطلب غرفة المطبخ ديكورات مختلفة لكثرة التفاصيل بها التي تتنوع بين أدوات الطبخ الصغيرة والكبيرة والأجهزة الكهربائية المختلفة بجانب توفير أماكن تخزين وسط عمل.

لذلك يقدم لك فريق (هوميفاي) أفكار مبهرة وأنيقة للغاية تساعدك على تزيين مطبخك بلمسات بسيطة وعملية.

1- جدار مغناطيسي

APARTAMENTO SAÚDE - SP, Natali de Mello - Arquitetura e Arte Natali de Mello - Arquitetura e Arte مطبخديكورات واكسسوارات
Natali de Mello – Arquitetura e Arte

Natali de Mello - Arquitetura e Arte
Natali de Mello – Arquitetura e Arte
Natali de Mello - Arquitetura e Arte

يفيد تركيب جدار مغناطيسي على توفير مساحة خاصة بترتيب أدواتك المعدنية من سكين وحافظات بهارات ما يسهل عليك الحصول على ما تريده بمنتهى السرعة والسهولة، كذلك تناسب أيضًا ترتيب كل الأدوات الصغيرة التي لا تراها بسهولة في الأدراج.

2- مقاعد من الفراء

Baa Bar Stool Baa Stool مطبخطاولات وكراسي
Baa Stool

Baa Bar Stool

Baa Stool
Baa Stool
Baa Stool

كي تحصل على تصميم مميز غير تقليدي يصيبك بالملل ويتمتع بالراحة في نفس الوقت، جرب أن تغطي مقعدها بأقمشة فاخرة من الفراء وتأكد ان اختيار ألوان حيوية سيجدد من طاقتك وبهجتك خلال وجود فى المطبخ.

3- ترتيب أدوات ا لقياس التى تستخدمها بكثرة

David Mellor Minimal Cutlery Hand Pulled Screen Print Lane مطبخديكورات واكسسوارات
Lane

David Mellor Minimal Cutlery Hand Pulled Screen Print

Lane
Lane
Lane

يعتمد تنفيذ وجبة لذيذة وشهية على دقة المعايير خاصة إن كنت ممن يحبون تجربة الوصفات المتخلفة، لذلك نقدم لك الفكرة الآتية التي تسهل عليك البحث عن أدوات القياس التي تستخدمها بشكل متكرر.

4- ديكور مميز للرفوف

Vintage Mutfak Rafı, Pons Home Design Pons Home Design مطبخرفوف وأدراج
Pons Home Design

Pons Home Design
Pons Home Design
Pons Home Design

تعد رفوف المطبخ من عناصر التخزين الأساسية في المطبخ والتي تؤثر بشكل كبير على ديكور المطبخ خاصة إن كان المطبخ ذو مساحة صغيرة لا تمكنك من استخدام الخزائن، فكما نشاهد فى التصميم رفوف بسيطة وعملية فى منتهى الأناقة.

5- نباتات فى المطبخ

Albox MATT / Koyu Mavi & Beyaz, albox albox مطبخرفوف وأدراج
albox

albox
albox
albox

زراعة نباتات في المطبخ يساعد على توفير جو منعش وحيوي به خاصة مع زراعة نياتات تستخدمها طازجة مثل النعناع أو الروز ماري أو الريحان.

6- سله لإعادة التدوير

Pull out waste bins Urban Myth مطبخمخزن
Urban Myth

Pull out waste bins

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

أصبح كل منزل على دراية بأهمية إعادة استخدام المخلفات ويحاول القيام بدوره في المساهمة بتلك العملية، إن كنت من هؤلاء المهتمين بتجميع مخلفات كثيرة من إعادة التدوير عليك بتجربة هذه الفكرة المميزة التي تسهل عليك تصنيف المخلفات (زجاج، بلاستيك، ورق) بمنتهي العملية وتوفير المساحة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- اصنع بنفسك وحدات إضاءه

homify مطبخإضاءة
homify

homify
homify
homify

يمكنك صناعة وحدات إضاءة مختلفة من خامات متوفرة لديك، فالإضاءة عنصر مهم جدًا داخل المطبخ فاحرص على توزيعها داخل المطبخ.

8- استخدم مواهبك

Adesivo de azulejo hidráulico para cozinha ZAP مطبخديكورات واكسسوارات
ZAP

Adesivo de azulejo hidráulico para cozinha

ZAP
ZAP
ZAP

هل لديك سيراميك أبيض ومللت من لونه؟أو تحب تخصيص ركن ملون داخل المطبخ؟ عليك بتجربة الفكرة الإبداعية الآتية التي تعتمد على الاستفادة من خيالك وذوقك برسومات ملونة تصنعها على السيراميك حتى تجدده.

9- سلال

Kitchen island butchers block top Country Interiors مطبخرفوف وأدراج
Country Interiors

Kitchen island butchers block top

Country Interiors
Country Interiors
Country Interiors

سلال الخوص من الحلول المثالية لاستخدامها وحدات تخزين الخضار مثل البرتقال والبطاطس والبصل بجانب أنها وسيلة تخزين صحية، يمكن ترتيبها  في أماكن مختلفة بطريقة منظمة توفر ديكور مميز.

سحر الألوان الداكنة

Olea , Bodrum Femaş Mobilya Bodrum Femaş Mobilya مطبخرفوف وأدراج خشب Green
Bodrum Femaş Mobilya

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

تلعب ألوان المطبخ دور كبير في التصميم، كذلك تتميز الألوان الداكنة بصعوبة اتساخها ما يقلل عليك وقت العناية والتنظيف.

ويمكنك المزج بين ألوان مختلفة كما فى التصميم الذي اعتاد على استخدام رفوف خشبية وكرسي ومدخنة ملونة حتى يكسر من حدة الألوان.

اقرأ أيضًا: 10 مطابخ اقتصادية بالتأكيد ستلهمك!

استمتع بالفناء الخارجي في الشتاء: تصاميم مختلفة لمدفئة رائعة
هل لديك حيل أخرى؟ شاركنا بها..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً