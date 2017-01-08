10 أفكار إبداعية تزين ديكور مطبخك

أصبح كل منزل على دراية بأهمية إعادة استخدام المخلفات ويحاول القيام بدوره في المساهمة بتلك العملية، إن كنت من هؤلاء المهتمين بتجميع مخلفات كثيرة من إعادة التدوير عليك بتجربة هذه الفكرة المميزة التي تسهل عليك تصنيف المخلفات (زجاج، بلاستيك، ورق) بمنتهي العملية وتوفير المساحة.