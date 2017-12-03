كيف تجعل منزلك أجمل؟

مدخل منزلك هي جملة ترحيب تود أن تقولها لكل ضيوفك، لهذا يجب الاهتمام بتصميمه وتجديده بما يلائم ذوقك الخاص، ويتميز ديكور المداخل بمرونته للتجديد كلما لزم الأمر، كما ترى هنا وحدة تخزين أنيقة كفيلة بأن تجعل من المدخل لوحة فنية رائعة، غالبا هذا الجزء من المنزل دائما ما يتعرض للفوضى والأتربة ووجود مثل هذه الوحدة في المدخل يزيد من نظام وترتيب ونظافة منزلك.. ولا تنسى فقط أن تختار ألوان زاهية لتزيد من البهجة والحيوية ..