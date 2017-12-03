كيف تجعل منزلك أجمل؟

دائما ما نبحث أن نجدد منزلنا بلمسات قليلة لاستقبال الأعياد والمناسبات السعيدة ليتألق بالبهجة والفرح، فقط لمسات قليلة تجعل من التصميم مختلف ومتجدد، ولهذا سنقدم لك اليوم مجموعة نصائح وأفكار لتجديد المنزل في بداية العام الجديد بأقل تكلفة ودون الحاجة إلى مجهود كبير، أفكار ذكية ومبدعة وسهلة التنفيذ..
من أحدث صيحات الديكور هي الوسائد الملونة والمتنوعة، فهي تترك لمسة حديثة ومختلفة لمنزلك ببساطة وبأقل التكاليف، كما أنها تجعل من الديكور مشرق وحيوي، ستشعر باستمتاع حين تختار النقوش وتنسيقها معا خاصة إن تم تنسيقها مع الستائر والسجاد وورق الجدران المختلف، الأهم فقط هو اختيار كل ألوان وأنماط الأقمشة المختلفة بدقة شديدة لتخل لوحة متناسقة ومتكاملة وتخطف القلوب من أول طلة..
مدخل منزلك هي جملة ترحيب تود أن تقولها لكل ضيوفك، لهذا يجب الاهتمام بتصميمه وتجديده بما يلائم ذوقك الخاص، ويتميز ديكور المداخل بمرونته للتجديد كلما لزم الأمر، كما ترى هنا وحدة تخزين أنيقة كفيلة بأن تجعل من المدخل لوحة فنية رائعة، غالبا هذا الجزء من المنزل دائما ما يتعرض للفوضى والأتربة ووجود مثل هذه الوحدة في المدخل يزيد من نظام وترتيب ونظافة منزلك.. ولا تنسى فقط أن تختار ألوان زاهية لتزيد من البهجة والحيوية ..
هل لديك طاولة ومجموعة من المقاعدة قديمة ولا تستطع استخداماها لشكلها المتهالك، إليك هذا النموذج من إعادة تصنيع وتجديد قطع أثاث قديمة لتصبح إضافة فنية مختلفة تضيف لمنزلك وديكوره..
البوفات الأنيقة من احدث صيحات الموضة وقطع الديكور التى تجعل من منزلك يرحب بضيوفك بالشكل الأمثل، ويترك لمساتك في كل ركن، واختلاف الأنماط المستخدمة هو ما يناسب جميع الاذواق، فمنها الرمضاني والنوبي والنقوش الهندسية والورود الأنيقة والألوان الزاهية والمبهجة أو من خيوط الكروشيه والتريكو..
السجاد هو اللمسة الأخيرة لأي تصميم، وهو الرابط بين كل عناصر الديكور، ومع تغييرها تشعر بروح التجديد بسهولة في منزلك، احرص فقط على اختيار سجادة أنيقة وبنقوش مميزة ومتناسقة من الطراز المسخدم، وبألوان مناسب..
ما رأيك أن تقوم بتلوين مكتبتك الخاصة بألوان مختلفة مبهجة، بشكل عشوائي وذكي ومتميز..
قليل من اللمسات المختلفة لحمامك تجعله على مستوى الفنادق والقصور، مناشف بألوان متناسقة مع باقي عناصر الحمام ومزهريات صغيرة وشموع ذات رائحة مميزة..
ارسم لوحة مميزة على جدرن غرفة ابنتك لتحتفل معها بالعام الجديد، وتجددها بكل سهولة..
يمكنك استخدام ادوات المطبخ لتزيينه فمثلا يمكنك تعليق بعض ادوات المطبخ مثل المقلاة باحجامها المختلفة فذلك يضيف ايضا لمسة تصميم عصرى للمطبخ بجانب ان ذلك يساعد فى سهولة الحصول على المقلاة المناسبة فى وقت تحضير الطعام بكل سهولة، وبذلك تنجح في تجديد مطبخك بأقل التكاليف..
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