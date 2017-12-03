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كيف تجعل منزلك أجمل؟

آية منير آية منير
12 Faltvorlagen für geometrischen Baumschmuck DIY, hinzhej hinzhej غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
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دائما ما نبحث أن نجدد منزلنا بلمسات قليلة لاستقبال الأعياد والمناسبات السعيدة ليتألق بالبهجة والفرح، فقط لمسات قليلة تجعل من التصميم مختلف ومتجدد، ولهذا سنقدم لك اليوم مجموعة نصائح وأفكار لتجديد المنزل في بداية العام الجديد بأقل تكلفة ودون الحاجة إلى مجهود كبير، أفكار ذكية ومبدعة وسهلة التنفيذ..

نقوش مختلفة

Cushions, Sian Elin Sian Elin غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Sian Elin

Cushions

Sian Elin
Sian Elin
Sian Elin

من أحدث صيحات الديكور هي الوسائد الملونة والمتنوعة، فهي تترك لمسة حديثة ومختلفة لمنزلك ببساطة وبأقل التكاليف، كما أنها تجعل من الديكور مشرق وحيوي، ستشعر باستمتاع حين تختار النقوش وتنسيقها معا خاصة إن تم تنسيقها مع الستائر والسجاد وورق الجدران المختلف، الأهم فقط هو اختيار كل ألوان وأنماط الأقمشة المختلفة بدقة شديدة لتخل لوحة متناسقة ومتكاملة وتخطف القلوب من أول طلة..

مدخل يرحب بضيوفك

Raumwunder, Connox Connox سلالم وأروقة شماعة ملابس
Connox

Connox
Connox
Connox

مدخل منزلك هي جملة ترحيب تود أن تقولها لكل ضيوفك، لهذا يجب الاهتمام بتصميمه وتجديده بما يلائم ذوقك الخاص، ويتميز ديكور المداخل بمرونته للتجديد كلما لزم الأمر، كما ترى هنا وحدة تخزين أنيقة كفيلة بأن تجعل من المدخل لوحة فنية رائعة، غالبا هذا الجزء من المنزل دائما ما يتعرض للفوضى والأتربة ووجود مثل هذه الوحدة في المدخل يزيد من نظام وترتيب ونظافة منزلك.. ولا تنسى فقط أن تختار ألوان زاهية لتزيد من البهجة والحيوية ..

أثاث ملون..

Kitchen, Leeds, Crow's Nest Interiors Crow's Nest Interiors مطبخ
Crow&#39;s Nest Interiors

Kitchen, Leeds

Crow's Nest Interiors
Crow&#39;s Nest Interiors
Crow's Nest Interiors

هل لديك طاولة ومجموعة من المقاعدة قديمة ولا تستطع استخداماها لشكلها المتهالك، إليك هذا النموذج من إعادة تصنيع وتجديد قطع أثاث قديمة لتصبح إضافة فنية مختلفة تضيف لمنزلك وديكوره..

بوفات أنيقة..

Higienópolis/SP, Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة Multicolored
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

البوفات الأنيقة من احدث صيحات الموضة وقطع الديكور التى تجعل من منزلك يرحب بضيوفك بالشكل الأمثل، ويترك لمساتك في كل ركن، واختلاف الأنماط المستخدمة هو ما يناسب جميع الاذواق، فمنها الرمضاني والنوبي والنقوش الهندسية والورود الأنيقة والألوان الزاهية والمبهجة أو من خيوط الكروشيه والتريكو..

سجادة ملكية..

Irańskie dywany tradycyjne, Sarmatia Trading Sarmatia Trading جدران وأرضياتسجاد صوف Blue
Sarmatia Trading

Sarmatia Trading
Sarmatia Trading
Sarmatia Trading

السجاد هو اللمسة الأخيرة لأي تصميم، وهو الرابط بين كل عناصر الديكور، ومع تغييرها تشعر بروح التجديد بسهولة في منزلك، احرص فقط على اختيار سجادة أنيقة وبنقوش مميزة ومتناسقة من الطراز المسخدم، وبألوان مناسب..

علبة ألوان

Moderner Stauraum im Kinderzimmer, MOBIMIO - Räume für Kinder MOBIMIO - Räume für Kinder غرفة الأطفالمخزن
MOBIMIO – Räume für Kinder

MOBIMIO - Räume für Kinder
MOBIMIO – Räume für Kinder
MOBIMIO - Räume für Kinder

ما رأيك أن تقوم بتلوين مكتبتك الخاصة بألوان مختلفة مبهجة، بشكل عشوائي وذكي ومتميز..

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حمام فندقي..

SÍTIO OURO PRETO, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores حمام
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

قليل من اللمسات المختلفة لحمامك تجعله على مستوى الفنادق والقصور، مناشف بألوان متناسقة مع باقي عناصر الحمام ومزهريات صغيرة وشموع ذات رائحة مميزة..

غرفة طفلتك..

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

ارسم لوحة مميزة على جدرن غرفة ابنتك لتحتفل معها بالعام الجديد، وتجددها بكل سهولة..

مطبخ أجمل..

Apartamento A+D, Estúdio 102 Estúdio 102 مطبخ
Estúdio 102

Estúdio 102
Estúdio 102
Estúdio 102

يمكنك استخدام ادوات المطبخ لتزيينه فمثلا يمكنك تعليق بعض ادوات المطبخ مثل المقلاة باحجامها المختلفة فذلك يضيف ايضا لمسة تصميم عصرى للمطبخ بجانب ان ذلك يساعد فى سهولة الحصول على المقلاة المناسبة فى وقت تحضير الطعام بكل سهولة، وبذلك تنجح في تجديد مطبخك بأقل التكاليف..

يمكنك قراءة  انعش بيتك باستخدام الوسادات

5 نصائح هامة من أجل طاولة طعام مثالية
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