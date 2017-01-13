9 أشياء لا تفوتها بغرفة السفرة لجلسة طعام دافئة

ربما تنشغل الأسرة معظم أوقات النهار، ولا يتسنى لها أن تقضي وقتًا طويلًا معًا، إلا أن وجبة طعام تجمع الأفراد كلهم في جلسة واحدة لتناول الأطباق الشهية، ولذلك عليك ان تختار تفاصيل غرفة السفرة بعناية فائقة وتراعي الترتيب الأنيق، فبالإضافة إلى نوعية وشكل الأثاث الذي تختاره للغرفة عليك مراعاه الديكورات والتفاصيل الصغيرة التي تُكمل شكل وزينة سفرتك.

ولأننا نسعى دومًل لتقديم الجديد إليك فإنك في هذا المقال ستجد أشياء لا تفوتها بغرفة السفرة لجلسة طعام دافئة.