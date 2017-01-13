9 أشياء لا تفوتها بغرفة السفرة لجلسة طعام دافئة

ربما تنشغل الأسرة معظم أوقات النهار، ولا يتسنى لها أن تقضي وقتًا طويلًا معًا، إلا أن وجبة طعام تجمع الأفراد كلهم في جلسة واحدة لتناول الأطباق الشهية، ولذلك عليك ان تختار تفاصيل غرفة السفرة بعناية فائقة وتراعي الترتيب الأنيق، فبالإضافة إلى نوعية وشكل الأثاث الذي تختاره للغرفة عليك مراعاه الديكورات والتفاصيل الصغيرة التي تُكمل شكل وزينة سفرتك.
ولأننا نسعى دومًل لتقديم الجديد إليك فإنك في هذا المقال ستجد أشياء لا تفوتها بغرفة السفرة لجلسة طعام دافئة.
اللمسة الخضراء في غرفة السفرة تعطيها حيوية وروح وأناقة الطبيعة، حيث لا يُمكن لأحد أن ينكر الروح المُبهجة التي تضفيها الخضرة على المكان، فهي بأشكالها المختلفة واحجامها ترسل إليك إشارات إيجابية وتُشعرك بأنك بين أحضان الطبيعة، كما إنها محارب قوي للاكتئاب في أي مكان تنضم إليه.
بحيث يُمكنك الحصول على أصص الزرع الكبيرة بجانب سفرتك، فقد يعطيك هذا فرصة لتناول الطعام وسط أجواء الطبيعة.
لا تفوتوا وضع أطباق الفاكهة الشهية على سفرتكم قبل العشاء، قد تكون فرصة لفتح الشهية قبل تناول الطعام.. حيث يمكن لأفراد الأسرة تناول بعض منها لحين ينتهي تجهيز الطعام.. وبجانب ذلك فهي تضيف لمسة جميلة على منضدة السفرة، بالإضافة إلى رائحة بعض الفواكه النفاذة التي تكون بمثابة عطر رائع حول المائدة.
ما رأيك بالبعد عن النمطية واختيار سفرة من مجموعة كراسي مختلفة الألوان!؟، كما تلاحظون في هذه الصورة كيف أن الألوان تصنع دومًا أجوائًا فارقة ومرحة بالمكان، فقد تكون غرفة السفرة مصدر بهجة داخل المنزل بأكمله، مما يوفر لأسرتك جلسة رائعة لتناول الطعام في أجواء مرحة مليئة ببهجة الألوان.
تخلق الستائر والمفروشات روح مميزة بالمكان، فحسن اختيارك لستائر غرفة الطعام يجعل الغرفة أنيقة وجميلة، فإذا أردت أجواء مليئة بالنشاط والحيوية يمكنك الاعتماد على الستائر المنقوشة، بالإضافة إلى الاستعانة بالمفروشات الانيقة على المائدة.. ويمكنك الاعتماد على المفروشات الصغيرة القطنية لتتشرب المياه أو الأطعمة المتساقطة، بالإضافة لكونها سهلة الإزالة والتنظيف لإعادتها مرة أخرى إلى المائدة.
يمكنك إضافة باقة من الزهور على مائدة الطعام، فعلى الرغم من اعتقاد الكثيرين بأنه ليس مكانها المناسب، وأنها من المفترض أن تكون في الشرفات، إلا أن هذا ليس صحيحًا، فالأزهار تضفي جو من الهدوء والبساطة والرومانسية، مما يُدخل البهجة على قلب أفراد أسرتك، ويجعلهم يشعرون باهتمامك بهم.
يمكن للإضاءة أن تعطي الإشراق والبهجة لمنزلك وذلك حينما تستخدمها بطريقة صحيحة ووضعيتها المناسبة لمساحة المكان، ويمكنها أن تضيف روح من الكاّبة إذا لم تختارها اختيار موفق وصحيح، ولأننا في إطار الحديث عن غرفة الطعام بمنزلك، فإن أفضل وضعية للإضاءة أن تتدلى من فوق منضدة السفرة بشكل جميل، وذلك يعطي إنارة مُسلطة بشكل كافي على المائدة.
تبدو الشموع هي أفضل وسيلة للحصول على جلسة طعام رومانسية وأنيقة، فإذا كنت ترتب لعشاء أنيق ورومانسي يمكنك استخدام وحدات بسيطة من الشموع لـ ليلة أكثر دفء ورومانسية…
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الاستعانة المزهريات الخزفية يعد أمرًا رائع لديكور غرفة السفرة، وحدها يمكنها إضافة لمسة راقية إلى المكان، فهي متعددة الأشكال والألوان يمكنك الاختيار من بينها ما يناسب ديكور سفرتك وتفاصيل المكان، بعضها مقتوحة لوضع بعض من الورد والزهور أو إنها مغلقة فقط للزينة.. لا تتردد في اقتنائها على سفرتك.
نسق سفرتك بطريقة جيدة، ضع كل شيء بمكانه الصحيح، لا تختار تفاصيل ضخمة أو كبيرة أو مُبهرجة.. استخدم أطقم السفرة القيمة إن كنت تدعوا الضيوف إلى تناول العشاء بمنزلك، انتقي القطع الكريستالية الانيقة لوضعها وسط السفرة.
يمكنك الاّن الاستمتاع بوجبة طعام لذيذة وسط أجواء مرحة وأنيقة مع أسرتك أو ضيوفك.