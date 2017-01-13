الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

9 أشياء لا تفوتها بغرفة السفرة لجلسة طعام دافئة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Residência MV praia, Maria Christina Rinaldi Arquitetos Maria Christina Rinaldi Arquitetos غرفة السفرة
Loading admin actions …

ربما تنشغل الأسرة معظم أوقات النهار، ولا يتسنى لها أن تقضي وقتًا طويلًا معًا، إلا أن وجبة طعام تجمع الأفراد كلهم في جلسة واحدة لتناول الأطباق الشهية، ولذلك عليك ان تختار تفاصيل غرفة السفرة بعناية فائقة وتراعي الترتيب الأنيق، فبالإضافة إلى نوعية وشكل الأثاث الذي تختاره للغرفة عليك مراعاه الديكورات والتفاصيل الصغيرة التي تُكمل شكل وزينة سفرتك.

ولأننا نسعى دومًل لتقديم الجديد إليك فإنك في هذا المقال ستجد أشياء لا تفوتها بغرفة السفرة لجلسة طعام دافئة.

1- اللمسات الخضراء

Residência MV praia, Maria Christina Rinaldi Arquitetos Maria Christina Rinaldi Arquitetos غرفة السفرة
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

Residência MV praia

Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

اللمسة الخضراء في غرفة السفرة تعطيها حيوية وروح وأناقة الطبيعة، حيث لا يُمكن لأحد أن ينكر الروح المُبهجة التي تضفيها الخضرة على المكان، فهي بأشكالها المختلفة واحجامها ترسل إليك إشارات إيجابية وتُشعرك بأنك بين أحضان الطبيعة، كما إنها محارب قوي للاكتئاب في أي مكان تنضم إليه.

بحيث يُمكنك الحصول على أصص الزرع الكبيرة بجانب سفرتك، فقد يعطيك هذا فرصة لتناول الطعام وسط أجواء الطبيعة.

2- أطباق الفاكهة

KITCHEN - DINING ROOM IS AND REN STUDIOS LTD غرفة السفرة
IS AND REN STUDIOS LTD

KITCHEN – DINING ROOM

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

لا تفوتوا وضع أطباق الفاكهة الشهية على سفرتكم قبل العشاء، قد تكون فرصة لفتح الشهية قبل تناول الطعام.. حيث يمكن لأفراد الأسرة تناول بعض منها لحين ينتهي تجهيز الطعام.. وبجانب ذلك فهي تضيف لمسة جميلة على منضدة السفرة، بالإضافة إلى رائحة بعض الفواكه النفاذة التي تكون بمثابة عطر رائع حول المائدة.

3- روعة الألوان

Venus Boardroom/Dining Table SOAP designs غرفة السفرة
SOAP designs

Venus Boardroom/Dining Table

SOAP designs
SOAP designs
SOAP designs

ما رأيك بالبعد عن النمطية واختيار سفرة من مجموعة كراسي مختلفة الألوان!؟، كما تلاحظون في هذه الصورة كيف أن الألوان تصنع دومًا أجوائًا فارقة ومرحة بالمكان، فقد تكون غرفة السفرة مصدر بهجة داخل المنزل بأكمله، مما يوفر لأسرتك جلسة رائعة لتناول الطعام في أجواء مرحة مليئة ببهجة الألوان.

4- الستائر والمفروشات

Helmsley, Prestigious Textiles Prestigious Textiles غرفة السفرة
Prestigious Textiles

Helmsley

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

تخلق الستائر والمفروشات روح مميزة بالمكان، فحسن اختيارك لستائر غرفة الطعام يجعل الغرفة أنيقة وجميلة، فإذا أردت أجواء مليئة بالنشاط والحيوية يمكنك الاعتماد على الستائر المنقوشة، بالإضافة إلى الاستعانة بالمفروشات الانيقة على المائدة.. ويمكنك الاعتماد على المفروشات الصغيرة القطنية لتتشرب المياه أو الأطعمة المتساقطة، بالإضافة لكونها سهلة الإزالة والتنظيف لإعادتها مرة أخرى إلى المائدة.

5- باقة من الزهور

Proyecto de Vivienda en Vigo, Modesto Crespo Modesto Crespo غرفة السفرة
Modesto Crespo

Modesto Crespo
Modesto Crespo
Modesto Crespo

يمكنك إضافة باقة من الزهور على مائدة الطعام، فعلى الرغم من اعتقاد الكثيرين بأنه ليس مكانها المناسب، وأنها من المفترض أن تكون في الشرفات، إلا أن هذا ليس صحيحًا، فالأزهار تضفي جو من الهدوء والبساطة والرومانسية، مما يُدخل البهجة على قلب أفراد أسرتك، ويجعلهم يشعرون باهتمامك بهم.

6- الإضاءة

Moradia de férias M+PR, Space Invaders _ Arquitectura e Design Space Invaders _ Arquitectura e Design غرفة السفرة
Space Invaders _ Arquitectura e Design

Space Invaders _ Arquitectura e Design
Space Invaders _ Arquitectura e Design
Space Invaders _ Arquitectura e Design

يمكن للإضاءة أن تعطي الإشراق والبهجة لمنزلك وذلك حينما تستخدمها بطريقة صحيحة ووضعيتها المناسبة لمساحة المكان، ويمكنها أن تضيف روح من الكاّبة إذا لم تختارها اختيار موفق وصحيح، ولأننا في إطار الحديث عن غرفة الطعام بمنزلك، فإن أفضل وضعية للإضاءة أن تتدلى من فوق منضدة السفرة بشكل جميل، وذلك يعطي إنارة مُسلطة بشكل كافي على المائدة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- الشموع..!

Clássico ao Luxo, Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores غرفة السفرة
Mariane e Marilda Baptista – Arquitetura &amp; Interiores

Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores
Mariane e Marilda Baptista – Arquitetura &amp; Interiores
Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores

تبدو الشموع هي أفضل وسيلة للحصول على جلسة طعام رومانسية وأنيقة، فإذا كنت ترتب لعشاء أنيق ورومانسي يمكنك استخدام وحدات بسيطة من الشموع لـ ليلة أكثر دفء ورومانسية…

لا تفوت أيضًا مشاهدة 12 فكرة لغرف الطعام المعاصرة

8- المزهريات

Cliente G, Link Interiores Link Interiores غرفة السفرة
Link Interiores

Link Interiores
Link Interiores
Link Interiores

الاستعانة المزهريات الخزفية يعد أمرًا رائع لديكور غرفة السفرة، وحدها يمكنها إضافة لمسة راقية إلى المكان، فهي متعددة الأشكال والألوان يمكنك الاختيار من بينها ما يناسب ديكور سفرتك وتفاصيل المكان، بعضها مقتوحة لوضع بعض من الورد والزهور أو إنها مغلقة فقط للزينة.. لا تتردد في اقتنائها على سفرتك.

9- التنسيق والتنظيم

Apartamento Jatobá, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة السفرة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

نسق سفرتك بطريقة جيدة، ضع كل شيء بمكانه الصحيح، لا تختار تفاصيل ضخمة أو كبيرة أو مُبهرجة.. استخدم أطقم السفرة القيمة إن كنت تدعوا الضيوف إلى تناول العشاء بمنزلك، انتقي القطع الكريستالية الانيقة لوضعها وسط السفرة.

يمكنك الاّن الاستمتاع بوجبة طعام لذيذة وسط أجواء مرحة وأنيقة مع أسرتك أو ضيوفك.

بعد رؤية الـحدائق الـ19 تلك.. سترغب في إصلاح حديقتك
هل أعجبتك الأفكار؟ شاركنا برأيك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً