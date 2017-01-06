6 اخطاء شائعة تجنبها فى حمامك

الحمام منطقة من المناطق الأساسية والمهمة جداً فى المنزل وعلى الرغم من ذلك هى أكثر الغرف المهملة فى المنزل ولا تنعم بالكثير من التجديدات، لذلك اذا كنت تنوى التجديد أو تصميم حمامك هناك أخطاء شائعة دائماً نقع فيها فى تصميم الحمامات يجب أن نتجنبها ما هى تلك الأخطاء وكيف نتجنبها هذا ما سنقدمه اليوم فى هوميفاى من خلال هذا المقال.