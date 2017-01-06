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6 اخطاء شائعة تجنبها فى حمامك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Radiant White, ristrutturami ristrutturami حمام
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الحمام منطقة من المناطق الأساسية والمهمة جداً فى المنزل وعلى الرغم من ذلك هى أكثر الغرف المهملة فى المنزل ولا تنعم بالكثير من التجديدات، لذلك اذا كنت تنوى التجديد أو تصميم حمامك هناك أخطاء شائعة دائماً نقع فيها فى تصميم الحمامات يجب أن نتجنبها ما هى تلك الأخطاء وكيف نتجنبها هذا ما سنقدمه اليوم فى هوميفاى من خلال هذا المقال.

1- الأثاث المبهرج

Radiant White, ristrutturami ristrutturami حمام
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

غالبا ما تتميز الحمامات الحديثة بصغر المساحة، خاصة ًلأن الآن الأتجاه الأكثر انتشارا فى تصميم المنازل هو تقسيم المساحة بحيث يمكن أيضاً استخلاص  مساحة لحمام ثاني فى المنزل، لهذا السبب يجب تجنب اختيار الأثاث مبهرج جدا لأنه سيخلق فوضى وسيثقل من البيئة المحيطة فى الحمام، لذا حاول دائماً اختيار خطوط اساسية وبسيطة فى اختيارك لأثاث الحمام وابتعد تماماً عن الأثاث المبهرج والألوان الغير متناسق.

2- الديكورات المبالغ فيها والألوان الجريئة

Casa - Studio, ARCHILAB architettura e design ARCHILAB architettura e design حمام
ARCHILAB architettura e design

ARCHILAB architettura e design
ARCHILAB architettura e design
ARCHILAB architettura e design

الحمام هو غرفة في منزلك حيث يمكنك اللجوء في نهاية اليوم للاسترخاء وتكرس نفسك لرعاية جسمك والأعتناء به بعد عناء يوم طويل، لذا تجنب اختيار ديكورات كثيرة ومبالغ فيها وابتعد عن الـلوان الجريئة والفاقعة فتلك الأجواء لا تناسب الأسترخاء.

3- الأضاءة مهمة

valle dei casali, stefania eugeni stefania eugeni حمام
stefania eugeni

stefania eugeni
stefania eugeni
stefania eugeni

الأضاءة من الأشياء الضرورية جداً فى الحمامـ لذلك احرض دائماً على اختيار الأضاءة بشكل جيد ومناسب مع مساحة الحمام بحيث تكون الأضاءة بشكل عام قوية وليست خافتة وباهتة، ويمكن تنسيق ذلك فى البداية مع المصممين بحيث يتم التنسيق بين الأضاءة الخارجية القادمة من النوافذ والأضاءة الداخلية.

4- التفاصيل

valle dei casali, stefania eugeni stefania eugeni حمام
stefania eugeni

stefania eugeni
stefania eugeni
stefania eugeni

لا تهمل تفاصيل الديكور فى تصميم حمامك، فيمكنك أضافة بعض الديكورات البسيطة ولكن أحرص أن تكون متناسقة جداً مع تصميم حمامك بالكامل، وأفضل لمسات الديكور التى يمكنك أضافتها هى لمسات الطبيعة كالنباتات والزهور فهى تكون مناسبة جداً ومميزة فى تصميم حمامك بشكل واضح.

5- الأثاث الضخم

PROGETTO DI RIMODULAZIONE INTERNA DI UN APPARTAMENTO, Beniamino Faliti Architetto Beniamino Faliti Architetto حمام
Beniamino Faliti Architetto

Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto

الأثاث الضخم غير مناسب بالمرة للحمامات بأى شكل ووسيلة فابتعد عنه تماماً، وبدلاً من استغلال المساحات بلا فائدة فى الأثاث الضخم اعتمد على رفوف البسيطة والتى ستسمح لك بتخزيين أغراضك وفى نفس الوقت لن تستهلك مساحات كبيرة فى التصميم، وهنا فكرة قام بها المصمم أضاف فى منتصف الجدار كما نرى رف وقام باستغلاله لتخزيين الأغرا داخل الحمام.

6- ابتعد عن الخشب

CASA A CAMPIROLI, Officine Liquide Officine Liquide حمام
Officine Liquide

CASA A CAMPIROLI

Officine Liquide
Officine Liquide
Officine Liquide

على الرغم من أن الخشب من اللمسات المميزة جداً فى الديكور ألا أنه غيرمفضل تماماً فى الحمامات بسبب الرطوبة، لكن اذا كان لا مفر من استخدام الخشب فى الحمام احرص على الأخشاب المعالجة لأنها لا تتؤثر بشكل قوى بالرطوبة مثل الأخشاب التقليدية.

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