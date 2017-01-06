6 اخطاء شائعة تجنبها فى حمامك

الحمام منطقة من المناطق الأساسية والمهمة جداً فى المنزل وعلى الرغم من ذلك هى أكثر الغرف المهملة فى المنزل ولا تنعم بالكثير من التجديدات، لذلك اذا كنت تنوى التجديد أو تصميم حمامك هناك أخطاء شائعة دائماً نقع فيها فى تصميم الحمامات يجب أن نتجنبها ما هى تلك الأخطاء وكيف نتجنبها هذا ما سنقدمه اليوم فى هوميفاى من خلال هذا المقال.
غالبا ما تتميز الحمامات الحديثة بصغر المساحة، خاصة ًلأن الآن الأتجاه الأكثر انتشارا فى تصميم المنازل هو تقسيم المساحة بحيث يمكن أيضاً استخلاص مساحة لحمام ثاني فى المنزل، لهذا السبب يجب تجنب اختيار الأثاث مبهرج جدا لأنه سيخلق فوضى وسيثقل من البيئة المحيطة فى الحمام، لذا حاول دائماً اختيار خطوط اساسية وبسيطة فى اختيارك لأثاث الحمام وابتعد تماماً عن الأثاث المبهرج والألوان الغير متناسق.
الحمام هو غرفة في منزلك حيث يمكنك اللجوء في نهاية اليوم للاسترخاء وتكرس نفسك لرعاية جسمك والأعتناء به بعد عناء يوم طويل، لذا تجنب اختيار ديكورات كثيرة ومبالغ فيها وابتعد عن الـلوان الجريئة والفاقعة فتلك الأجواء لا تناسب الأسترخاء.
الأضاءة من الأشياء الضرورية جداً فى الحمامـ لذلك احرض دائماً على اختيار الأضاءة بشكل جيد ومناسب مع مساحة الحمام بحيث تكون الأضاءة بشكل عام قوية وليست خافتة وباهتة، ويمكن تنسيق ذلك فى البداية مع المصممين بحيث يتم التنسيق بين الأضاءة الخارجية القادمة من النوافذ والأضاءة الداخلية.
لا تهمل تفاصيل الديكور فى تصميم حمامك، فيمكنك أضافة بعض الديكورات البسيطة ولكن أحرص أن تكون متناسقة جداً مع تصميم حمامك بالكامل، وأفضل لمسات الديكور التى يمكنك أضافتها هى لمسات الطبيعة كالنباتات والزهور فهى تكون مناسبة جداً ومميزة فى تصميم حمامك بشكل واضح.
الأثاث الضخم غير مناسب بالمرة للحمامات بأى شكل ووسيلة فابتعد عنه تماماً، وبدلاً من استغلال المساحات بلا فائدة فى الأثاث الضخم اعتمد على رفوف البسيطة والتى ستسمح لك بتخزيين أغراضك وفى نفس الوقت لن تستهلك مساحات كبيرة فى التصميم، وهنا فكرة قام بها المصمم أضاف فى منتصف الجدار كما نرى رف وقام باستغلاله لتخزيين الأغرا داخل الحمام.
على الرغم من أن الخشب من اللمسات المميزة جداً فى الديكور ألا أنه غيرمفضل تماماً فى الحمامات بسبب الرطوبة، لكن اذا كان لا مفر من استخدام الخشب فى الحمام احرص على الأخشاب المعالجة لأنها لا تتؤثر بشكل قوى بالرطوبة مثل الأخشاب التقليدية.
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