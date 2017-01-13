الأثاث مُتعدد الألوان ثورة التصميم الحديث

تعد الألوان مصدر البهجة وسر جمال الحياة، وكل إنسان لديه لون أو عدة ألوان مفضلة تتناسب مع اهتزازات خلايا جسمه وترتبط ارتباطًا وثيقًا بنفسيته، فالألوان قد تكون لها تأثير نفسي مُريح أو تصلك إلى الشعور بالكاّبة، ولذلك فإن حسن اختيارها في تفاصيل حياتك يجعلك تشعر بالارتياح والبهجة والمرح..
ولأن التفاصيل مهمة فاختيار ألوان الأثاث في بيتك هي العامل الأساسي لراحتك بداخله، وبالتطور والتجديد المُستمر في عالم الديكور، تخلت التصميمات عن التوحد في لونٍ واحد، وأصبح يُمكنك الاّن الحصول على غرفة بأثاث يجمع بين مجموعة الألوان الأقرب إلى قلبك، بشرط أن تتناسق مع بعضها لتعطيك غرفة تشعر بداخلها بالهدوء والراحة النفسية، ولذلك يقدم لك هذا المقال أفكار وأشكل لـ الأثاث مُتعدد الألوان، والذي يُعد ثورة في عالم التصميم الحديث.
قد تكون على وشك التجهيز لمنزلك وربما تكون الاّن في مرحلة اختيار الأثاث.. ينصحك هوميفاي بأن تقتني قطع الأثاث متعددة الألوان بحيث تختار منهم ما يناسب زوقك.. لاحظ الفرق الذي ستصنعه الألوان بمنزلك، والبهجة التي ستضفيها على المكان.. فالألوان بطبيعتها سحر لا يقاوم.. فجلوسك على قطعة من الأثاث مليئة بالألوان في قماشة ناعمة ومنقوشة يجعلك أكثر حيوية ونشاط، ولمُساعدتك على تطبيق هذه النصيحة نحن نقدم لك مجموعة من غرف المعيشة والصالونات التي طبقت هذه الفكرة لعلك تود اقتناء أحدها بمنزلك..
يجتمع هنا في أريكة ثلاثية اللون اللبني بصفاءه وهدوءه، والرمادي بحياديته، والبينك الغامق بنشاطه وحيويته، لنجد أنفسنا أمام أريكة واحدة من القماش الناعم تجمع الثلاث ألوان كمقاعد أرضية دون تدخل أشياء صلبة، فتوفر لأصحبها جلسة ناعمة ومُريحة.
استخدمت هذه الجلسة وسائد الجلوس القماشية الناعمة على الأرضية مباشرة دون تدخل المواد الصلبة اطلاقًا، للحصول على جلسة عربية بسيطة وأنيقة مليئة بالألوان والحيوية، بحيث كل وسادة تحمل لونًا مختلف تمنحك جلسة استرخاء دافئة.
في غرفة المعيشة هذه تم اختيار أريكتين باللون البيج من القماش السميك، وكرسيين من اللون الأحمر الفاتح، وتحمل الأريكتين وسائد قماشية منقوشة وناعمة تضفي لمسات رائعة عليها، بحيث يمكنك الاستمتاع بجلسة نهارية مُشرقة مليئة بالحيوية ومشاهدة التلفزيون.
لدينا هنا جلسة في صالون استخدم الأثاث الجلدي الأنيق الذي يبدو رائع بلمعته وزهوه لطالما ابديت اهتمامًا نحوه واعتنيت به، القماش نفسه سادة لكنه لامع ومميز، حيث تتكون من كرسيين وأريكيتين.. الكراسي تحمل اللون الأحمر، والأريكتين باللون الأسود وعليهم وسائد حمراء صغيرة، فتبدو الألوان متداخلة وجميلة بفخامة اللون الأسود وجراءة اللون الأحمر.
تبدو من دلالات اللون الأزرق إنه يعطيك ثقة واستقرار وقوة، وعلى الرغم من ذلك يأتي إلى جانبه اللون الرمادي ليهدء من سطوته بلمسته الحيادية البسيطة.. فتصبح لدينا أريكة صغيرة تجمع اللونين في غرفة معيشة مودرن بمساحة صغيرة.
إذا كان لديك مساحة واسعة لعمل غرفة معيشة، فلا تتردد في اختيار قطع الأثاث متعددة الألوان.. على سبيل المثال لدينا هنا أريكة مائلة تأخذ شكل الغرفة من القماش الستان، بمجموعة ألوان مُبهجة تجمع الأصفر واللبني والبينك، مع وجود منضدة على نفس النظام والألوان.
في هذه الغرفة تختلف التفاصيل تمامًا فلا شيء يشبه الاّخر، أريكة بنية سادة وأخرى منقوشة بالألوان ومنضدة خشبية بيضاء وأخرى جلدية سوداء.. ربما يكون الاختلاف هو الاكثر جذبًا للانتباه مما يُبهر ضيوفك.
بعيدًا عن نمطية الصالون المُدهب التقليدي في أغلب البيوت، يمكنك الحصول على صالون أيضًا ولكن بألوان متدرجة ومختلفة تعطيك جلسة مميزة وأنيقة، وقد تدرج اللون الأحمر من الغامق إلى الفاتح على قماشة الصالون البيضاء، مما أعطى أجواء غاية في الروعة والأناقة.
الأخضر لون السعادة والخضرة والطبيعة، لون البيئة والنمو والتجديد، يجتمع مع لون السحر والخيال البنفسجي، فتخرج جلسة بسيطة وعصرية لغرفة المعيشة الأنيقة، حيث أريكة خضراء وكرسي بنفسجي ووسائد ملونة بألوان مختلفة.. بالإضافة إلى دخول اللونين مرة أخرى في ديكورات الحائط واللوحات، جرب الحصول على مثلهم وستتمتع بجلسة مميزة ومُريحة.
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