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الأثاث مُتعدد الألوان ثورة التصميم الحديث

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة المعيشة
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تعد الألوان مصدر البهجة وسر جمال الحياة، وكل إنسان لديه لون أو عدة ألوان مفضلة تتناسب مع اهتزازات خلايا جسمه وترتبط ارتباطًا وثيقًا بنفسيته، فالألوان قد تكون لها تأثير نفسي مُريح أو تصلك إلى الشعور بالكاّبة، ولذلك فإن حسن اختيارها في تفاصيل حياتك يجعلك تشعر بالارتياح والبهجة والمرح..

ولأن التفاصيل مهمة فاختيار ألوان الأثاث في بيتك هي العامل الأساسي لراحتك بداخله، وبالتطور والتجديد المُستمر في عالم الديكور، تخلت التصميمات عن التوحد في لونٍ واحد، وأصبح يُمكنك الاّن الحصول على غرفة بأثاث يجمع بين مجموعة الألوان الأقرب إلى قلبك، بشرط أن تتناسق مع بعضها لتعطيك غرفة تشعر بداخلها بالهدوء والراحة النفسية، ولذلك يقدم لك هذا المقال أفكار وأشكل لـ الأثاث مُتعدد الألوان، والذي يُعد ثورة في عالم التصميم الحديث.

قد تكون على وشك التجهيز لمنزلك وربما تكون الاّن في مرحلة اختيار الأثاث.. ينصحك هوميفاي بأن تقتني قطع الأثاث متعددة الألوان بحيث تختار منهم ما يناسب زوقك.. لاحظ الفرق الذي ستصنعه الألوان بمنزلك، والبهجة التي ستضفيها على المكان.. فالألوان بطبيعتها سحر لا يقاوم.. فجلوسك على قطعة من الأثاث مليئة بالألوان في قماشة ناعمة ومنقوشة يجعلك أكثر حيوية ونشاط، ولمُساعدتك على تطبيق هذه النصيحة نحن نقدم لك مجموعة من غرف المعيشة والصالونات التي طبقت هذه الفكرة لعلك تود اقتناء أحدها بمنزلك..

ثلاثية رائعة..!

HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة المعيشة
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

يجتمع هنا في أريكة ثلاثية اللون اللبني بصفاءه وهدوءه، والرمادي بحياديته، والبينك الغامق بنشاطه وحيويته، لنجد أنفسنا أمام أريكة واحدة من القماش الناعم تجمع الثلاث ألوان كمقاعد أرضية دون تدخل أشياء صلبة، فتوفر لأصحبها جلسة ناعمة ومُريحة.

جلسة عربية بسيطة بالألوان

La casa dei miei sogni, Alessandro Corina Interior Designer Alessandro Corina Interior Designer غرفة المعيشة
Alessandro Corina Interior Designer

Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer

استخدمت هذه الجلسة وسائد الجلوس القماشية الناعمة على الأرضية مباشرة دون تدخل المواد الصلبة اطلاقًا، للحصول على جلسة عربية بسيطة وأنيقة مليئة بالألوان والحيوية، بحيث كل وسادة تحمل لونًا مختلف تمنحك جلسة استرخاء دافئة.

البيج مع الأحمر الفاتح وبعض النقوش

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS غرفة المعيشة
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

في غرفة المعيشة هذه تم اختيار أريكتين باللون البيج من القماش السميك، وكرسيين من اللون الأحمر الفاتح، وتحمل الأريكتين وسائد قماشية منقوشة وناعمة تضفي لمسات رائعة عليها، بحيث يمكنك الاستمتاع بجلسة نهارية مُشرقة مليئة بالحيوية ومشاهدة التلفزيون.

امتزاج الجلد بين الأحمر والأسود

CAMPESTRE 752, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA غرفة المعيشة
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

لدينا هنا جلسة في صالون استخدم الأثاث الجلدي الأنيق الذي يبدو رائع بلمعته وزهوه لطالما ابديت اهتمامًا نحوه واعتنيت به، القماش نفسه سادة لكنه لامع ومميز، حيث تتكون من كرسيين وأريكيتين.. الكراسي تحمل اللون الأحمر، والأريكتين باللون الأسود وعليهم وسائد حمراء صغيرة، فتبدو الألوان متداخلة وجميلة بفخامة اللون الأسود وجراءة اللون الأحمر.

الأزرق للثقة والرمادي حيادي

Apartamento Bela Vista, STUDIO LN STUDIO LN غرفة المعيشة
STUDIO LN

STUDIO LN
STUDIO LN
STUDIO LN

تبدو من دلالات اللون الأزرق إنه يعطيك ثقة واستقرار وقوة، وعلى الرغم من ذلك يأتي إلى جانبه اللون الرمادي ليهدء من سطوته بلمسته الحيادية البسيطة.. فتصبح لدينا أريكة صغيرة تجمع اللونين في غرفة معيشة مودرن بمساحة صغيرة.

بهجة التصميم في كثرة الألوان

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إذا كان لديك مساحة واسعة لعمل غرفة معيشة، فلا تتردد في اختيار قطع الأثاث متعددة الألوان.. على سبيل المثال لدينا هنا أريكة مائلة تأخذ شكل الغرفة من القماش الستان، بمجموعة ألوان مُبهجة تجمع الأصفر واللبني والبينك، مع وجود منضدة على نفس النظام والألوان.

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اختلافات يسودها النظام

Aşiyan Cephe, Decora Decora غرفة المعيشة
Decora

Decora
Decora
Decora

في هذه الغرفة تختلف التفاصيل تمامًا فلا شيء يشبه الاّخر، أريكة بنية سادة  وأخرى منقوشة بالألوان ومنضدة خشبية بيضاء وأخرى جلدية سوداء.. ربما يكون الاختلاف هو الاكثر جذبًا للانتباه مما يُبهر ضيوفك.

تدرج الألوان في الصالون

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım غرفة المعيشة
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

بعيدًا عن نمطية الصالون المُدهب التقليدي في أغلب البيوت، يمكنك الحصول على صالون أيضًا ولكن بألوان متدرجة ومختلفة تعطيك جلسة مميزة وأنيقة، وقد تدرج اللون الأحمر من الغامق إلى الفاتح على قماشة الصالون البيضاء، مما أعطى أجواء غاية في الروعة والأناقة.

الأخضر والبنفسجي في تصميم مودرن

Uygulamalar, 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke غرفة المعيشة
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları &amp; Parke

4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları &amp; Parke
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke

الأخضر لون السعادة والخضرة والطبيعة، لون البيئة والنمو والتجديد، يجتمع مع لون السحر والخيال البنفسجي، فتخرج جلسة بسيطة وعصرية لغرفة المعيشة الأنيقة، حيث أريكة خضراء وكرسي بنفسجي ووسائد ملونة بألوان مختلفة.. بالإضافة إلى دخول اللونين مرة أخرى في ديكورات الحائط واللوحات، جرب الحصول على مثلهم وستتمتع بجلسة مميزة ومُريحة.

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