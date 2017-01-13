الأثاث مُتعدد الألوان ثورة التصميم الحديث

تعد الألوان مصدر البهجة وسر جمال الحياة، وكل إنسان لديه لون أو عدة ألوان مفضلة تتناسب مع اهتزازات خلايا جسمه وترتبط ارتباطًا وثيقًا بنفسيته، فالألوان قد تكون لها تأثير نفسي مُريح أو تصلك إلى الشعور بالكاّبة، ولذلك فإن حسن اختيارها في تفاصيل حياتك يجعلك تشعر بالارتياح والبهجة والمرح..

ولأن التفاصيل مهمة فاختيار ألوان الأثاث في بيتك هي العامل الأساسي لراحتك بداخله، وبالتطور والتجديد المُستمر في عالم الديكور، تخلت التصميمات عن التوحد في لونٍ واحد، وأصبح يُمكنك الاّن الحصول على غرفة بأثاث يجمع بين مجموعة الألوان الأقرب إلى قلبك، بشرط أن تتناسق مع بعضها لتعطيك غرفة تشعر بداخلها بالهدوء والراحة النفسية، ولذلك يقدم لك هذا المقال أفكار وأشكل لـ الأثاث مُتعدد الألوان، والذي يُعد ثورة في عالم التصميم الحديث.

قد تكون على وشك التجهيز لمنزلك وربما تكون الاّن في مرحلة اختيار الأثاث.. ينصحك هوميفاي بأن تقتني قطع الأثاث متعددة الألوان بحيث تختار منهم ما يناسب زوقك.. لاحظ الفرق الذي ستصنعه الألوان بمنزلك، والبهجة التي ستضفيها على المكان.. فالألوان بطبيعتها سحر لا يقاوم.. فجلوسك على قطعة من الأثاث مليئة بالألوان في قماشة ناعمة ومنقوشة يجعلك أكثر حيوية ونشاط، ولمُساعدتك على تطبيق هذه النصيحة نحن نقدم لك مجموعة من غرف المعيشة والصالونات التي طبقت هذه الفكرة لعلك تود اقتناء أحدها بمنزلك..