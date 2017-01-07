8 تصميمات لإلهامك عند اختيار الستائر

الستائر.. وسيلتك غير المكلفة لتزيين منزلك ومنحه لمسة ديكورية أنيقة، خاصة مع تعدد الخيارات المتاحة أمامك من ألوان وأشكال ونقوش، فيمكنك الاختيار ما بين المطبوعة، والمطرزة، والسادة، كما تتوافر لديك خيارات لا حصر لها من حيث الخامات، بدءًا من الحرير، ومرورًا بالأقطان، والخامات الخفيفة والثقيلة، والشفافة والمعتمة.
وسط كل تلك الخيارات المتاحة أمامك، تجد نفسك تتسأل عن كيفية اختيار الستائر! وكيفية تنسيقها مع الأثاث والجدران والنوافذ ذاتها! لذا، نحن في هوميفاي قد أجبنا على تساؤلاتك في هذا المقال، من خلال 8 تصميمات سوف تساعدك على تحديد الطريقة الأنسب لاختيار الستائر، للتماشى مع تصميم منزلك.
بعض النقوش الرقيقة في ستائر بنغمات لونية فاتحة، قادرة على منحك لمسة رومانسية ناعمة في غرفة النوم، خاصة مع اختيار الإضاءات الهادئة، ففي هذا التصميم على سبيل المثال، اختيرت الستائر بأحد درجات البيج، مع نقوش ناعمة، تتناغم بسلاسة مع نقوش مفروشات السرير، فيما وظفت الإضاءة ببراعة، لإبراز جمالها، وسط صمت الجدران التي خلت من أية تفاصيل.
ربما لن تخطر تلك الفكرة ببالك، لأنك لن تتخيل أن اختيار الستائر بدرجة لونية قريبة من الجدران والأثاث، سوف يعطي تلك النتائج الرائعة النعومة والجمال! في هذا التصميم، تحلى المصمم بالجرأة واختار الستائر باللون الكريمي، على الرغم من اكتساء الجدران والأثاث باللون الأبيض.
لا بأس ببعض التنسيق البعض يخشى اختيار الستائر من نفس أقمشة المفروشات في الغرفة ذاتها، خوفًا من تشوه النتيجة النهائية، ولكن هذا التصميم في الصورة أمامنا خير دليل لطمئنتكم وتشجعيكم على اتخاذ القرار لتنسيق الستائر مع أقمشة المفروشات.
يمكنكم أيضًا تنسيق الستائر مع الجدران، باختيار النقوش ذاتها، ولكن مع اختلاف الألوان حتى يمكن تمييزها. في هذا التصميم يمكننا ملاحظة تنسيق الستائر مع نقوش الجدران، بينما تم تنسيق اللون مع وحدة الإضاءة، التي حملت أيضًا النقوش ذاتها، لتكتمل اللوحة الفنية في تناسق تام.
على عكس التصميم السابق، يمكن تنسيق الستائر مع الجدران، باستخدام الألوان ذاتها، ولكن مع إبرازها من خلال النقوش، تمامًا كما في هذه الصورة، حيث الدرجة اللونية ذاتها، ولكن مع نقوش بيضاء تبرزها، وتساعد على تناغمها بسلاسة مع إطارات النوافذ.
عندما تتخذ النوافذ موقعًا لا يتوسط الجدار، فيصعب تزيينها بالستائر بالشكل الملائم، يمكن اللجوء إلى هذه الحيلة، وهي تغطية الجدار بأكمله، مع اختيار خامة غير ثقيلة للإبقاء على إشراقة الغرفة ولسماح للضوء بالنفاذ.
التناقض اللوني أحد الحيل الذكية لجذب الأنظار ولفت الانتباه، ويمكن تطبيقها في الستائر للحصول على نتائج رائعة، كما في هذا التصميم الذي استخدم ستائر سوداء، بشكل خارج عن المألوف تمامًا، لتناقض الجدران البيضاء، وتخطف الأنظار داخل الغرفة.
في غرفة تخلو من التفاصيل، يمكنك اختيار الستائر المقلمة رأسيًا أو افقيًا، للحصول على لمسة أنيقة تُضفي بعض من التميز على المكان، كما في هذا التصميم الذي اكتسى فقط بالأبيض، ولكن مع ستائر مقلمة بالأبيض والأسود، اكتسبت المساحة لمسة مزدوجة، حيث التناقض اللوني، وأيضًا عنصر مميز.
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