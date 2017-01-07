8 تصميمات لإلهامك عند اختيار الستائر

الستائر.. وسيلتك غير المكلفة لتزيين منزلك ومنحه لمسة ديكورية أنيقة، خاصة مع تعدد الخيارات المتاحة أمامك من ألوان وأشكال ونقوش، فيمكنك الاختيار ما بين المطبوعة، والمطرزة، والسادة، كما تتوافر لديك خيارات لا حصر لها من حيث الخامات، بدءًا من الحرير، ومرورًا بالأقطان، والخامات الخفيفة والثقيلة، والشفافة والمعتمة.

وسط كل تلك الخيارات المتاحة أمامك، تجد نفسك تتسأل عن كيفية اختيار الستائر! وكيفية تنسيقها مع الأثاث والجدران والنوافذ ذاتها! لذا، نحن في هوميفاي قد أجبنا على تساؤلاتك في هذا المقال، من خلال 8 تصميمات سوف تساعدك على تحديد الطريقة الأنسب لاختيار الستائر، للتماشى مع تصميم منزلك.