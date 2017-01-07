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8 تصميمات لإلهامك عند اختيار الستائر

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
GUEST HOUSE, NEAT PLEAT NEAT PLEAT مساحات تجارية
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الستائر.. وسيلتك غير المكلفة لتزيين منزلك ومنحه لمسة ديكورية أنيقة، خاصة مع تعدد الخيارات المتاحة أمامك من ألوان وأشكال ونقوش، فيمكنك الاختيار ما بين المطبوعة، والمطرزة، والسادة، كما تتوافر لديك خيارات لا حصر لها من حيث الخامات، بدءًا من الحرير، ومرورًا بالأقطان، والخامات الخفيفة والثقيلة، والشفافة والمعتمة.

وسط كل تلك الخيارات المتاحة أمامك، تجد نفسك تتسأل عن كيفية اختيار الستائر! وكيفية تنسيقها مع الأثاث والجدران والنوافذ ذاتها! لذا، نحن في هوميفاي قد أجبنا على تساؤلاتك في هذا المقال، من خلال 8 تصميمات سوف تساعدك على تحديد الطريقة الأنسب لاختيار الستائر، للتماشى مع تصميم منزلك.

1. النقوش الرقيقة

GUEST HOUSE, NEAT PLEAT NEAT PLEAT مساحات تجارية فنادق
NEAT PLEAT

GUEST HOUSE

NEAT PLEAT
NEAT PLEAT
NEAT PLEAT

بعض النقوش الرقيقة في ستائر بنغمات لونية فاتحة، قادرة على منحك لمسة رومانسية ناعمة في غرفة النوم، خاصة مع اختيار الإضاءات الهادئة، ففي هذا التصميم على سبيل المثال، اختيرت الستائر بأحد درجات البيج، مع نقوش ناعمة، تتناغم بسلاسة مع نقوش مفروشات السرير، فيما وظفت الإضاءة ببراعة، لإبراز جمالها، وسط صمت الجدران التي خلت من أية تفاصيل.

2. تماثل تام

Cortinas tradicionales y modernas Kaaten, Kaaten Kaaten غرفة المعيشة
Kaaten

Kaaten
Kaaten
Kaaten

ربما لن تخطر تلك الفكرة ببالك، لأنك لن تتخيل أن اختيار الستائر بدرجة لونية قريبة من الجدران والأثاث، سوف يعطي تلك النتائج الرائعة النعومة والجمال! في هذا التصميم، تحلى المصمم بالجرأة واختار الستائر باللون الكريمي، على الرغم من اكتساء الجدران والأثاث باللون الأبيض.

3. التنسيق مع المفروشات

Bay Window William Morris Sill length Curtains WAFFLE Design شبابيك و أبوابستائر
WAFFLE Design

Bay Window William Morris Sill length Curtains

WAFFLE Design
WAFFLE Design
WAFFLE Design

لا بأس ببعض التنسيق البعض يخشى اختيار الستائر من نفس أقمشة المفروشات في الغرفة ذاتها، خوفًا من تشوه النتيجة النهائية، ولكن هذا التصميم في الصورة أمامنا خير دليل لطمئنتكم وتشجعيكم على اتخاذ القرار لتنسيق الستائر مع أقمشة المفروشات.

4. التنسيق مع الجدران

Childs Bedroom Curtains on simple track WAFFLE Design شبابيك و أبوابستائر
WAFFLE Design

Childs Bedroom Curtains on simple track

WAFFLE Design
WAFFLE Design
WAFFLE Design

يمكنكم أيضًا تنسيق الستائر مع الجدران، باختيار النقوش ذاتها، ولكن مع اختلاف الألوان حتى يمكن تمييزها. في هذا التصميم يمكننا ملاحظة تنسيق الستائر مع نقوش الجدران، بينما تم تنسيق اللون مع وحدة الإضاءة، التي حملت أيضًا النقوش ذاتها، لتكتمل اللوحة الفنية في تناسق تام.

5. إبراز الستائر بالنقوش

Roman Blinds - Rapture & Wright Fabric WAFFLE Design شبابيك و أبوابستائر
WAFFLE Design

Roman Blinds – Rapture & Wright Fabric

WAFFLE Design
WAFFLE Design
WAFFLE Design

على عكس التصميم السابق، يمكن تنسيق الستائر مع الجدران، باستخدام الألوان ذاتها، ولكن مع إبرازها من خلال النقوش، تمامًا كما في هذه الصورة، حيث الدرجة اللونية ذاتها، ولكن مع نقوش بيضاء تبرزها، وتساعد على تناغمها بسلاسة مع إطارات النوافذ.

6. موقع النافذة

Simplistic Sheer Curtains with Wave Style Pleats International Soft Furnishers شبابيك و أبوابستائر
International Soft Furnishers

Simplistic Sheer Curtains with Wave Style Pleats

International Soft Furnishers
International Soft Furnishers
International Soft Furnishers

عندما تتخذ النوافذ موقعًا لا يتوسط الجدار، فيصعب تزيينها بالستائر بالشكل الملائم، يمكن اللجوء إلى هذه الحيلة، وهي تغطية الجدار بأكمله، مع اختيار خامة غير ثقيلة للإبقاء على إشراقة الغرفة ولسماح للضوء بالنفاذ.

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7. التناقض اللوني

Blinds, Bloc Blinds Bloc Blinds
Bloc Blinds

Blinds

Bloc Blinds
Bloc Blinds
Bloc Blinds

التناقض اللوني أحد الحيل الذكية لجذب الأنظار ولفت الانتباه، ويمكن تطبيقها في الستائر للحصول على نتائج رائعة، كما في هذا التصميم الذي استخدم ستائر سوداء، بشكل خارج عن المألوف تمامًا، لتناقض الجدران البيضاء، وتخطف الأنظار داخل الغرفة.

8. بعض التفاصيل

Gestaltungsbeispiele, unikatessen Berlin unikatessen Berlin شبابيك و أبوابستائر
unikatessen Berlin

unikatessen Berlin
unikatessen Berlin
unikatessen Berlin

في غرفة تخلو من التفاصيل، يمكنك اختيار الستائر المقلمة رأسيًا أو افقيًا، للحصول على لمسة أنيقة تُضفي بعض من التميز على المكان، كما في هذا التصميم الذي اكتسى فقط بالأبيض، ولكن مع ستائر مقلمة بالأبيض والأسود، اكتسبت المساحة لمسة مزدوجة، حيث التناقض اللوني، وأيضًا عنصر مميز.

لمزيد من التصميمات الملهمة لاختيار الستائر، تفضلوا بقراءة المقال التالي، ستائر عصرية للمسات فارقة.

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