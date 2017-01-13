كيف تصنع اللمسات الخضراء فارقًا رائعًا بحمامك

حمامك هو مركز راحتك وأهم ركن بمنزلك، فحصولك على حمام هادىء يتطلب منك الاعتناء باختيار التفاصيل من أثاث وألوان وديكورات، حيث يبدو محور مقالنا هذا عن جزء الديكور بحمامك.. فهل تسائلت حول الفارق الرائع الذي تصنعه لك اللمسات الخضراء بالحمام؟ .. قد تعطيك لمسة طبيعية مميزة وأنيقة، سواءًا كانت على الشباك أو في شرفة داخلية بالمكان أو حتى بعض القصاري بالزهور الملونة البسيطة..