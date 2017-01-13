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كيف تصنع اللمسات الخضراء فارقًا رائعًا بحمامك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Casa Sol , José Vigil Arquitectos José Vigil Arquitectos حمام
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حمامك هو مركز راحتك وأهم ركن بمنزلك، فحصولك على حمام هادىء يتطلب منك الاعتناء باختيار التفاصيل من أثاث وألوان وديكورات، حيث يبدو محور مقالنا هذا عن جزء الديكور بحمامك.. فهل تسائلت حول الفارق الرائع الذي تصنعه لك اللمسات الخضراء بالحمام؟ .. قد تعطيك لمسة طبيعية مميزة وأنيقة، سواءًا كانت على الشباك أو في شرفة داخلية بالمكان أو حتى بعض القصاري بالزهور الملونة البسيطة..

حديقة متكاملة بالحمام

G Farm House, Kumar Moorthy & Associates Kumar Moorthy & Associates حمام
Kumar Moorthy &amp; Associates

Kumar Moorthy & Associates
Kumar Moorthy &amp; Associates
Kumar Moorthy & Associates

في هذا الحمام تم عمل حديقة كاملة يفصلها باب زجاجي عن الحمام نفسه، في إطلالة مليئة بالعديد من انواع الزرع والخضرة وجدران حجرية وأرضية من البلاط والطين، فتبدو الإطلالة مميزة وغير تقليدية، تعجل الحمام قطعة من أرض الطبيعة.

في شرفة خاصة

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura حمام
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

يمكن أن تكون اللمسات الخضراء هي الشيء الأكثر روعة بحمامك كما يبدو في هذا الحمام البسيط، والذي استغل كبر حجمه لصنع شرفة صغيرة تحمل 3 قصاري من الزرع في الهواء.. ذلك أن السقف مفتوح من الأعلى ويسمح بمرور الهواء للمكان.

على البانيو

homify حمام
homify

homify
homify
homify

لدينا هنا ثلاث حفرات صغيرة أعلى سور البانيو تحمل بداخلها العشب الأخضر البسيط، فتجعلك تستمتع بجلسة استحمام رائعة وسط الديكور الأخضر الجميل.

لمسة رائعة مع الحجارة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

في منظر طبيعي تم استغلال اتساع الحمام واقتطاع جزء صغير في الهواء بشرفة تحمل شجرة خضراء صغيرة بأرضية من الحجارة البيضاء، تعطي أجواء طبيعية مميزة.

جلسة استرخاء

Casa Sol , José Vigil Arquitectos José Vigil Arquitectos حمام
José Vigil Arquitectos

José Vigil Arquitectos
José Vigil Arquitectos
José Vigil Arquitectos

ماذا عن جلسة استحمام رائعة في الصيف والخروج منها إلى شرفة فالهواء الطلق مليئة بالخضرة والزرع الطبيعي؟.. في هذا الحمام تم عمل جلسة صغيرة مستقلة يفصلها عن الحمام الزجاج السميك وتمتلىء بالخضرة المعلقة على الجدران وجوانب الأرضية.

الزهور الصفراء

homify حمام
homify

homify
homify
homify

إذا لم يكن لديك مساحة كبيرة لعمل حديقة أو جلسة طبيعية بالخضرة في حمامك، فيمكنك استغلال منطقة الشباك لوضع بعض الزهور.. وهنا تم استخدام الزهور الصفراء الأنيقة لمنظر رائع على النافذة.

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مع المرايا

Haras da Aldeia - Aldeia da Serra - SP, Daniela Zuffo Arquitetura e Interiores Daniela Zuffo Arquitetura e Interiores حمام
Daniela Zuffo Arquitetura e Interiores

Daniela Zuffo Arquitetura e Interiores
Daniela Zuffo Arquitetura e Interiores
Daniela Zuffo Arquitetura e Interiores

هذا الحمام يجعلك تشعر وكأنك وسط أجواء الطبيعة حيث الأشجار الخضراء العالية والأرضية من البلاط والرف الخشبي المتين، إلى جانب ذلك فإن وضع المرايا يبدو رائعًا ومميزًا وتتناغم فيه التفاصيل مع بعضها.

سجادة خضراء

homify حمام
homify

homify
homify
homify

استخدم هذا الحمام سجادة خضراء من الزرع الطبيعي على الحائط في أحد الجوانب، في شكل جديد ومميز ومختلف لاستخدام اللمسات الخضراء بالحمام.

مجموعة الزهور البنفسجية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

هذا الحمام السيراميكي الأبيض الفخم استخدم لمسات الزهور البنفسجية الرائعة لتكون زينة بسيطة على بار الحمام، يبدو الحمام رائع وجميل.

مع إضاءة مميزة

Casa Bali, IE Arquitetura + Interiores IE Arquitetura + Interiores حمام
IE Arquitetura + Interiores

IE Arquitetura + Interiores
IE Arquitetura + Interiores
IE Arquitetura + Interiores

قد تكون اللمسات الخضراء هي الوسيلة الرائعة لتزيين حمامك الصغير مع استخدام وحدات إضاءة مميزة تبرز جماله ورونقه.. وقد استخدم هذا الحمام قصاري الزرع على النافذة وأمامها وحدات الإضاءة الزجاجية المعلقة بالسقف وتتدلى في شكلٍ أنيق.

مزهرية رائعة

Betonowo, idea projekt idea projekt حمام
idea projekt

idea projekt
idea projekt
idea projekt

يمكنك الاعتماد على مزهرية واحدة في الحمام، لتحمل بداخلها بعض الطين والزرع الأخضر الكبير كهذا الحمام الذي يجمع بين الأثاث الرخامي والسيراميكي الرائع.

هل تحصل الاّن على مثله؟

homify حمام جرانيت Grey
homify

homify
homify
homify

لا يُشترط أن يكون الحمام من مادة معينة لاستخدام اللمسات الخضراء بداخله.. فهي ملائمة ومناسبة للتعامل مع كل أنواع التصميمات.. فإذا كان حمامك من الرخام استخدم الزرع الأخضر تمامًا.. وإن كان من الأخشاب فيناسبها الأشجار الكبيرة، أما عن السيراميك والألوان الفاتحة فلماذا لا تعتمد على الزهور؟؟ في النهاية يمكنك استخدام اللمسات الخضراء بكامل أشكالها لتزيين حمامك.

الأثاث مُتعدد الألوان ثورة التصميم الحديث
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