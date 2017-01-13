كيف تصنع اللمسات الخضراء فارقًا رائعًا بحمامك

حمامك هو مركز راحتك وأهم ركن بمنزلك، فحصولك على حمام هادىء يتطلب منك الاعتناء باختيار التفاصيل من أثاث وألوان وديكورات، حيث يبدو محور مقالنا هذا عن جزء الديكور بحمامك.. فهل تسائلت حول الفارق الرائع الذي تصنعه لك اللمسات الخضراء بالحمام؟ .. قد تعطيك لمسة طبيعية مميزة وأنيقة، سواءًا كانت على الشباك أو في شرفة داخلية بالمكان أو حتى بعض القصاري بالزهور الملونة البسيطة..
في هذا الحمام تم عمل حديقة كاملة يفصلها باب زجاجي عن الحمام نفسه، في إطلالة مليئة بالعديد من انواع الزرع والخضرة وجدران حجرية وأرضية من البلاط والطين، فتبدو الإطلالة مميزة وغير تقليدية، تعجل الحمام قطعة من أرض الطبيعة.
يمكن أن تكون اللمسات الخضراء هي الشيء الأكثر روعة بحمامك كما يبدو في هذا الحمام البسيط، والذي استغل كبر حجمه لصنع شرفة صغيرة تحمل 3 قصاري من الزرع في الهواء.. ذلك أن السقف مفتوح من الأعلى ويسمح بمرور الهواء للمكان.
لدينا هنا ثلاث حفرات صغيرة أعلى سور البانيو تحمل بداخلها العشب الأخضر البسيط، فتجعلك تستمتع بجلسة استحمام رائعة وسط الديكور الأخضر الجميل.
في منظر طبيعي تم استغلال اتساع الحمام واقتطاع جزء صغير في الهواء بشرفة تحمل شجرة خضراء صغيرة بأرضية من الحجارة البيضاء، تعطي أجواء طبيعية مميزة.
ماذا عن جلسة استحمام رائعة في الصيف والخروج منها إلى شرفة فالهواء الطلق مليئة بالخضرة والزرع الطبيعي؟.. في هذا الحمام تم عمل جلسة صغيرة مستقلة يفصلها عن الحمام الزجاج السميك وتمتلىء بالخضرة المعلقة على الجدران وجوانب الأرضية.
إذا لم يكن لديك مساحة كبيرة لعمل حديقة أو جلسة طبيعية بالخضرة في حمامك، فيمكنك استغلال منطقة الشباك لوضع بعض الزهور.. وهنا تم استخدام الزهور الصفراء الأنيقة لمنظر رائع على النافذة.
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هذا الحمام يجعلك تشعر وكأنك وسط أجواء الطبيعة حيث الأشجار الخضراء العالية والأرضية من البلاط والرف الخشبي المتين، إلى جانب ذلك فإن وضع المرايا يبدو رائعًا ومميزًا وتتناغم فيه التفاصيل مع بعضها.
استخدم هذا الحمام سجادة خضراء من الزرع الطبيعي على الحائط في أحد الجوانب، في شكل جديد ومميز ومختلف لاستخدام اللمسات الخضراء بالحمام.
هذا الحمام السيراميكي الأبيض الفخم استخدم لمسات الزهور البنفسجية الرائعة لتكون زينة بسيطة على بار الحمام، يبدو الحمام رائع وجميل.
قد تكون اللمسات الخضراء هي الوسيلة الرائعة لتزيين حمامك الصغير مع استخدام وحدات إضاءة مميزة تبرز جماله ورونقه.. وقد استخدم هذا الحمام قصاري الزرع على النافذة وأمامها وحدات الإضاءة الزجاجية المعلقة بالسقف وتتدلى في شكلٍ أنيق.
يمكنك الاعتماد على مزهرية واحدة في الحمام، لتحمل بداخلها بعض الطين والزرع الأخضر الكبير كهذا الحمام الذي يجمع بين الأثاث الرخامي والسيراميكي الرائع.
لا يُشترط أن يكون الحمام من مادة معينة لاستخدام اللمسات الخضراء بداخله.. فهي ملائمة ومناسبة للتعامل مع كل أنواع التصميمات.. فإذا كان حمامك من الرخام استخدم الزرع الأخضر تمامًا.. وإن كان من الأخشاب فيناسبها الأشجار الكبيرة، أما عن السيراميك والألوان الفاتحة فلماذا لا تعتمد على الزهور؟؟ في النهاية يمكنك استخدام اللمسات الخضراء بكامل أشكالها لتزيين حمامك.