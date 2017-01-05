8 أسرار لأصحاب المنازل المرتّبة يفعلونها بشكل يومي

هل تعلم هذا الشعور الذي ينتابك عندما تدخل بيت أحد أصدقائك وتتمنى لو كان منزلك بهذا الترتيب والنظافة؟ لم يصل أصحاب هذا البيت لهذه النتيجة في يوم وليلة ولكن احتاج الأمر لمجهود واتقان بعض الأسرار التي سنطلعكم عليها في هذا المقال ليكون منزلكم أنيق ومتأهب لاستقبال الضيوف دائمًا!
هل تعود إلى المنزل لتضع مفاتيح السيارة والمحفظة والحذاء وتخلع سترتك في أماكن متفرقّة أو فوق كومة ما على كرسي في المدخل مثلًا أو في غرفة المعيشة؟ لا عجب أنك لن تستطيع إيجاد ما تفقده في اليوم التالي بسبب هذه الفوضى! لتخطي هذه المشكلة اجعل لكل شيء مكانه المخصص، إذا كانت الميزانية لا تسمح بشراء خزانة أحذية وكونسول للمدخل فيمكنك الاستعاضة عنهما بسلات من الخوص على الأرض للأحذية وطبق بسيط للمفاتيح والمحفظة أو شماعة لتعليق المفاتيح وأخرى للسترات. هذا من شأنه أن يقلل من الفوضى بشكل كبير ويجعلك تذهب لعملك في اليوم التالي بدون الاضطرار للبحث عما ستأخذه معك.
حتى إذا كان التنظيف الشامل للغرفة يحدث بشكل أسبوعي أو نصف شهري ولكن ترتيب السرير يوميًا وجعله أول مهمة تقوم بها في الصباح عند استيقاظك سيدفعك لإنجاز المزيد من المهام وسيرفع من معنوياتك! ابدأ يومك بشطب مهمة أساسية وهي ترتيب السرير والمخدات وستذهل من نشاطك وإحساسك بالتفاؤل.
غرف الأطفال هي من أكثر الأماكن التي تتعرض للفوضى بشكل سريع جدًا لهذا إذا قمت بتنظيم أماكن اللعب حيث يكون هناك مكان لكل لعبة وصناديق مخصصة للطفل ستقل الفوضى كثيرًا. قم بلصق تصنيف لكل صندوق كمثال: صندوق الدمى، المكعبات، السيارات؛ وهكذا حتى تسهّل العملية على الطفل وتكون مسلية له أيضًا كمسابقة لوضع الأشياء في صندوقها الصحيح.
حاصة في المطابخ، يوجد الكثير من الأشياء والأسطح المصنوعة من الستانليس ستيل كالبوتجاز والغلاية والثلاجة وما إلى ذلك. تلميع هذه الأشياء بشكل دوري يضفي بريقًا على المطبخ ويشتت النظر عن وجود أي شيء غير مرتب أو غير نظيف ولو بشكل بسيط.
تنظيف الحوض بشكل يومي عند الاستيقاظ من النوم لن يأخذ أكثر من دقيقة أثناء عملية غسيل أسنانك مثلًا! ضع اسفنجة وصابون سائل في مكان مخصص في الحمام وقم بتنظيف الحوض والمرآة سريعًا قبل خروجك من الحمام بشكل يومي.
هل تذكر آخر مرة قمت بتنظيف وتعقيم الريموت كونترول (جهاز التحكم) الخاص بالتليفزيون؟ مفاتيح الكهرباء؟ مقابض الأبواب؟ وغيرها الكثير من الأشياء والأماكن المنسية. خصص يومًا كل شهر للمرور على تلك الأشياء البسيطة وستشعر بالفرق الذي يحدثه لمعان تلك الأشياء البسيطة.
الوقت يمر بسرعة رهيبة وتكتشف فجأة أن المهام تراكمت عليك بشكل متعب للأعصاب، لهذا قم بتثبيت روتين محدد عند الاستيقاظ وبعد الظهر وقبل النوم وضع فيه الأشياء المهمة التي تتراكم مثل تفريغ غسالة الأطباق صباحًا وملئها قبل النوم والقيام بغسلة ملابس بشكل يومي وما إلى ذلك. ولا تنس وضع ترتيب السرير على رأس الروتين الصباحي وتنظيف الأحواض كما اتفقنا!
وجود بيوت عنكبوت في أركان الأسقف دليل على عدم النظافة بشكل دوري. حدد يوم في الأسبوع لتنظيف جميع الأركان ولا تنس مسح السفل أيضًا.