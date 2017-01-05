8 أسرار لأصحاب المنازل المرتّبة يفعلونها بشكل يومي

هل تعود إلى المنزل لتضع مفاتيح السيارة والمحفظة والحذاء وتخلع سترتك في أماكن متفرقّة أو فوق كومة ما على كرسي في المدخل مثلًا أو في غرفة المعيشة؟ لا عجب أنك لن تستطيع إيجاد ما تفقده في اليوم التالي بسبب هذه الفوضى! لتخطي هذه المشكلة اجعل لكل شيء مكانه المخصص، إذا كانت الميزانية لا تسمح بشراء خزانة أحذية وكونسول للمدخل فيمكنك الاستعاضة عنهما بسلات من الخوص على الأرض للأحذية وطبق بسيط للمفاتيح والمحفظة أو شماعة لتعليق المفاتيح وأخرى للسترات. هذا من شأنه أن يقلل من الفوضى بشكل كبير ويجعلك تذهب لعملك في اليوم التالي بدون الاضطرار للبحث عما ستأخذه معك.