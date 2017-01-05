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8 أسرار لأصحاب المنازل المرتّبة يفعلونها بشكل يومي

ريم عوض ريم عوض
House remodelling in South Bristol, Dittrich Hudson Vasetti Architects Dittrich Hudson Vasetti Architects مطبخ
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هل تعلم هذا الشعور الذي ينتابك عندما تدخل بيت أحد أصدقائك وتتمنى لو كان منزلك بهذا الترتيب والنظافة؟ لم يصل أصحاب هذا البيت لهذه النتيجة في يوم وليلة ولكن احتاج الأمر لمجهود واتقان بعض الأسرار التي سنطلعكم عليها في هذا المقال ليكون منزلكم أنيق ومتأهب لاستقبال الضيوف دائمًا!

1- لكل شيء مكانه

Aanbouw en interieurplan woning , Jolanda Knook interieurvormgeving Jolanda Knook interieurvormgeving الممر الحديث، المدخل و الدرج
Jolanda Knook interieurvormgeving

Jolanda Knook interieurvormgeving
Jolanda Knook interieurvormgeving
Jolanda Knook interieurvormgeving

هل تعود إلى المنزل لتضع مفاتيح السيارة والمحفظة والحذاء وتخلع سترتك في أماكن متفرقّة أو فوق كومة ما على كرسي في المدخل مثلًا أو في غرفة المعيشة؟ لا عجب أنك لن تستطيع إيجاد ما تفقده في اليوم التالي بسبب هذه الفوضى! لتخطي هذه المشكلة اجعل لكل شيء مكانه المخصص، إذا كانت الميزانية لا تسمح بشراء خزانة أحذية وكونسول للمدخل فيمكنك الاستعاضة عنهما بسلات من الخوص على الأرض للأحذية وطبق بسيط للمفاتيح والمحفظة أو شماعة لتعليق المفاتيح وأخرى للسترات. هذا من شأنه أن يقلل من الفوضى بشكل كبير ويجعلك تذهب لعملك في اليوم التالي بدون الاضطرار للبحث عما ستأخذه معك.

2- ترتيب السرير

Belcaro Beauty, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors غرفة نوم
Andrea Schumacher Interiors

Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors

حتى إذا كان التنظيف الشامل للغرفة يحدث بشكل أسبوعي أو نصف شهري ولكن ترتيب السرير يوميًا وجعله أول مهمة تقوم بها في الصباح عند استيقاظك سيدفعك لإنجاز المزيد من المهام وسيرفع من معنوياتك! ابدأ يومك بشطب مهمة أساسية وهي ترتيب السرير والمخدات وستذهل من نشاطك وإحساسك بالتفاؤل.

3- أماكن مخصصة للعب الأطفال

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

غرف الأطفال هي من أكثر الأماكن التي تتعرض للفوضى بشكل سريع جدًا لهذا إذا قمت بتنظيم أماكن اللعب حيث يكون هناك مكان لكل لعبة وصناديق مخصصة للطفل ستقل الفوضى كثيرًا. قم بلصق تصنيف لكل صندوق كمثال: صندوق الدمى، المكعبات، السيارات؛ وهكذا حتى تسهّل العملية على الطفل وتكون مسلية له أيضًا كمسابقة لوضع الأشياء في صندوقها الصحيح.

4- تلميع الستانليس ستيل

Residência MV praia, Maria Christina Rinaldi Arquitetos Maria Christina Rinaldi Arquitetos مطبخ
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

Residência MV praia

Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

حاصة في المطابخ، يوجد الكثير من الأشياء والأسطح المصنوعة من الستانليس ستيل كالبوتجاز والغلاية والثلاجة وما إلى ذلك. تلميع هذه الأشياء بشكل دوري يضفي بريقًا على المطبخ ويشتت النظر عن وجود أي شيء غير مرتب أو غير نظيف ولو بشكل بسيط.

5- تنظيف الأحواض يوميًا

homify حمام
homify

homify
homify
homify

تنظيف الحوض بشكل يومي عند الاستيقاظ من النوم لن يأخذ أكثر من دقيقة أثناء عملية غسيل أسنانك مثلًا! ضع اسفنجة وصابون سائل في مكان مخصص في الحمام وقم بتنظيف الحوض والمرآة سريعًا قبل خروجك من الحمام بشكل يومي.

6- تنظيف الأماكن والأشياء المنسية

Historic Flourtown Addition, John Toates Architecture and Design John Toates Architecture and Design شبابيك
John Toates Architecture and Design

John Toates Architecture and Design
John Toates Architecture and Design
John Toates Architecture and Design

هل تذكر آخر مرة قمت بتنظيف وتعقيم الريموت كونترول (جهاز التحكم) الخاص بالتليفزيون؟ مفاتيح الكهرباء؟ مقابض الأبواب؟ وغيرها الكثير من الأشياء والأماكن المنسية. خصص يومًا كل شهر للمرور على تلك الأشياء البسيطة وستشعر بالفرق الذي يحدثه لمعان تلك الأشياء البسيطة.

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7- روتين التنظيف

Kitchen remodelling in South Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects مطبخ
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Kitchen remodelling in South Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

الوقت يمر بسرعة رهيبة وتكتشف فجأة أن المهام تراكمت عليك بشكل متعب للأعصاب، لهذا قم بتثبيت روتين محدد عند الاستيقاظ وبعد الظهر وقبل النوم وضع فيه الأشياء المهمة التي تتراكم مثل تفريغ غسالة الأطباق صباحًا وملئها قبل النوم والقيام بغسلة ملابس بشكل يومي وما إلى ذلك. ولا تنس وضع ترتيب السرير على رأس الروتين الصباحي وتنظيف الأحواض كما اتفقنا!

8- الأركان والأسقف والسِفل

Down Barton, Devon, Trewin Design Architects Trewin Design Architects غرفة المعيشة
Trewin Design Architects

Down Barton, Devon

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

وجود بيوت عنكبوت في أركان الأسقف دليل على عدم النظافة بشكل دوري. حدد يوم في الأسبوع لتنظيف جميع الأركان ولا تنس مسح السفل أيضًا.

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