شقة مساحتها 75 م² بالرسومات الهندسية تسع 4 أفراد

إذا اضطررت للسكن في شقة مساحتها صغيرة وأسرتك تكبر بالتدريج فيجب عليك أن تختار التصميم بعناية لاستغلال كل المساحة أقصى استغلال دون إهدار متر مربع واحد. في هذا المقال نعرض شقة تم إعادة تصميمها برسم هندسي مختلف ليعاد توزيع الغرف بشكل يستغل المساحة أفضل استغلال ممكن.
في هذه الصورة نرى الرسم الهندسي القديم لتوزيع الغرف قبل التجديد. عند دخول البيت تجد المطبخ ثم يؤدي لغرفة أطفال صغيرة جدًا وهو أمر غير آمن على الطفل أن تكون غرفته وراء المطبخ مباشرة. باقي الشقة نجد حمامين على الجانبين ثم يليهما غرفة نوم رئيسية وغرفة المعيشة على اليسار مهدرة المساحة تمامًا.
في التصميم الجديد نجد المنطقة التي كانت تحتوي على مطبخ صغير وغرفة الأطفال تم دمجها لتصبح منطقة مفتوحة تجمع بين مطبخ كبير وسفرة وغرفة معيشة بسيطة.
تم الإبقاء على الحمامين كما هما ولكن حول المصمم غرفة المعيشة لغرفة نوم رئيسية والغرفة الأخرى لغرفة أطفال مزدوجة بفاصل بسيط بين السريرين عبارة عن مكتب لكل طفل ومكتبة في المنتصف. استغل المصمم المساحة أفضل استغلال
عند النظرة الأولى نجد شقة أنيقة ومرتبة بألوان هادئة حيث الحوائط الكريمية الهادئة والألوان الأرضية المحايدة بين البني والرمادي. الإضاءة موزعة بشكل جيد ومثبتة في السقف كله لتضفي بريقًا ورحابة على غرفة المعيشة. خلف التليفزيون حائط يفصل بين غرفة المعيشة والمطبخ والسفرة ويشارك في الفصل أيضًا المكتبة البيضاء.
المطبخ تصميمه على شكل حرف L لأكبر استفادة من المساحة وباللون الأبيض ليضفي شعورًا بالاتساع كما استغل المصمم المساحة الأفقية بوضع الأجهزة بين الخزانات. وطاولة السفرة من الزجاج ووالكراسي من الأكليرك الشفافين لنفس السبب أيضًا.
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في هذه الصورة نرى المساحة كاملة من غرفة المعيشة والمطبخ والسفرة واستغلال المساحة بشكل جيد.
لتكبير مساحة السفرة عند استقبال عددًا أكبر من الضيوف قام المصمم بتقديم هذا الحل البسيط وهو دفع المكتبة البيضاء ذات العجلات الموضوعة خصيصًا لسهولة تحريكها، فيتم دفعها أمام التليفزيون وفتح امتداد طاولة السفرة لتحقيق الغرض.