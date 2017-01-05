شقة مساحتها 75 م² بالرسومات الهندسية تسع 4 أفراد

في التصميم الجديد نجد المنطقة التي كانت تحتوي على مطبخ صغير وغرفة الأطفال تم دمجها لتصبح منطقة مفتوحة تجمع بين مطبخ كبير وسفرة وغرفة معيشة بسيطة.

تم الإبقاء على الحمامين كما هما ولكن حول المصمم غرفة المعيشة لغرفة نوم رئيسية والغرفة الأخرى لغرفة أطفال مزدوجة بفاصل بسيط بين السريرين عبارة عن مكتب لكل طفل ومكتبة في المنتصف. استغل المصمم المساحة أفضل استغلال