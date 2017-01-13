7 صيحات لونية تبسط سيطرتها على العام الجديد 2017

مع بدايات العام الجديد، يبحث الجميع عن أحدث الصيحات في عالم الديكور والتصميم الداخلي، ليُسرع بتطبيقها في منزله الجديد، أو إضافتها كلمسات تجديدية على منزله الحالي، وبخاصة موضة الألوان، فهي الطريقة الأسهل لتجديد المنزل دون بذل الكثير من الجهد.
لأننا في هوميفاي نهتم بأن تعرف كل ما هو جديد، سنطلعك في هذا المقال على 7 ألوان من المنتظر أن تبسط سيطرتها على جدران وأثاث كل منزل في 2017، تعرف عليهم في السطور القادمة..
في نهايات عام 2016، انتشرت نغمة لونية ناتجة عن خلط الأزرق الداكن والأسود، وهي الدرجة التي لاقت استحسان الكثيرين لتبسط سيطرتها وتنتشر بشكل أوسع في عام 2017، لنتعرف عليها بشكل أفضل، خاصة مع الشعور بالنضج الذي تُضفيه على منزلك.
لتوظيف هذا اللون بأفضل طريقة، عليك أن تضعه في الخلفية، ولكونه داكنًا، يمكنك أن تضيف على الأجواء بعض اللمسات البيضاء، لتحصل على تناقض جذاب.
تمامًا كما استطاعت فرض سيطرتها على عام 2016، تستمر الألوان المحايدة في رسم ملامح 2017، ولكن مع استخدام لمسات لونية قوية كالأحمر في غرفة المعيشة أمامنا، التي سيطرت عليها نغمات من الأبيض والرمادي الداكن، مع وسائد منقوشة تجمع بين اللونين معًا، وأخرى حمراء لإضفاء شيء من الحيوية على المكان.
على الرغم من هدوء النغمات اللونية المحايدة، إلا أنها مازالت تتمتع بقدر كبير من الأناقة والرقي، خاصة إذا ما تم توظيف الإضاء بشكل صحيح، لإبراز جمالها.
انتشار النغمات المحايدة والردجات القاتمة من الأزرق لا يعني بالضرورة أن عام 2017 سيكون كئيبًا، ومرتبطًا بالتفكير في الماضي، فلازال لابد من إنهاء العام المنصرم وبدء عام جديد بتفاؤل وإشراق.
لتحقيق تلك البداية المُشرقة، يمكنك اتباع خطة رائعة، حيث اختيار لونًا رئيسيًا ليس مبالغ في شدته وليس جريء للغاية، كما في هذا التصميم، حيث اختيار درجة من درجات اللون الأزرق، ولكنها ليست بقاتمة وليست بملفتة للنظر، هي فقط هادئة وناعمة، خاصة مع مزجها بدرجات الأبيض في الجزء الثاني من الجدار، والستائر، والإطار فوق السرير الذي احتفظ بالمظهر الطبيعي للخشب الفاتح.
على الرغم من سيطرة الأبيض إلى حد ما، إلا أن الأزرق مازال يحافظ على التوازن، ومع الكثير من ضوء الشمس، تتمتع الغرفة بمزيد من الإشراق.
مازال 2017 يتجه نحو المزيد من الإشراق، وهذا المطبخ هو خير دليل على ذلك، حيث العديد من الألوان الحديثة، وهو استمرار مباشر للأفكار المطبقة في الغرفة السابقة.
هذه المرة، نستخدم ألوان لافتة للنظر ومثيرة للاهتمام، مع خلق شعور قوي بالفرح داخل الغرفة، الأمر الذي يؤكد إنه حتى وإن كانت البدايات سيئة، فسوف يسير كل شيء في النهاية على ما يرام. الأمر لا يتعلق فقط بالخزانة الخشبية التي تم طلائها، بل أيضًا يمكننا ملاحظة اللمسات اللونية في أدوات الطهي المعلقة على المقبض المعدني، للحفاظ على التوازن التام في المكان.
تلك الغرفة تقدم موازنة مثالية بين الألوان السلبية وتلك الحيوية، لتصفح عن نظرة حيوية للمظهر المنتظر لمنازل 2017. في الانماط السابقة كان لون واحد هو المهيمن ببساطة وبدون تعزيز، أما هذه الغرفة، فإنها تظهر كيفيه خلط الألوان بشكل صحيح وبطريقة مذهلة.
مجددًا، يمكننا ملاحظة اعتماد الأزرق والأخضر كألوان أساسية للعام الجديد، على الرغم من كونهما قريبان من بعضهما على عجلة الألوان، ومن الممكن أن يكون لهما نفس التأثير، إلا أنهما يشكلان سيمفونية رائعة وحذرة في الوقت ذاته.
وفقًا لآراء الخبراء في التصميم الداخلي، فإنك إن كنت تشعر بالإرهاق، فإن هذا التوازن بين الأزرق والأخضر هو مفتاح الحل لمشكلتك.
أما عن الأماكن الخارجية، فيمكننا أخذ تلك الحديقة كمثال يحتذى بيه لمسايرة صيحات موضة 2017، حيث الدرجات البرتقالية في الجدران، وأخشاب الطاولة وكراسيها مع البنيات في الأرضية، لتمنح الحديقة أجواء مبهجة خاصة مع الهواء الطلق.
لتعزيز اللون، استخدمت لمسات بيضاء، وهي بمثابة وسيلة لتركيز اللون البرتقالي، والسماح له بالبروز في الأماكن الصحيحة.
بعد يوم طويل من العمل الشاق، سيكون من المنعش أن تستخدم حمام مليء بالتفاؤل المشمس، ودرجات الأصفر القوية، مع لمسات بيضاء لتركيز اللون، وهو نموذج قوي للجانب المُشرق من 2017.
استخدام البلاط قد يكون سلاحك للحصول على القوة الكاملة للون، خاصة في أماكن مثل الحمام والمطبخ، ليس فقط لسهولة استخدامه، وإنما أيضًا لقدرته على احتواء كل هذا الفرح في مربع واحد صغير.
للاطلاع على أحدث صيحات التصميم الداخلي لعام 2017، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 10 صيحات جديدة في عالم الديكور لعام 2017