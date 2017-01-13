7 صيحات لونية تبسط سيطرتها على العام الجديد 2017

مع بدايات العام الجديد، يبحث الجميع عن أحدث الصيحات في عالم الديكور والتصميم الداخلي، ليُسرع بتطبيقها في منزله الجديد، أو إضافتها كلمسات تجديدية على منزله الحالي، وبخاصة موضة الألوان، فهي الطريقة الأسهل لتجديد المنزل دون بذل الكثير من الجهد.

لأننا في هوميفاي نهتم بأن تعرف كل ما هو جديد، سنطلعك في هذا المقال على 7 ألوان من المنتظر أن تبسط سيطرتها على جدران وأثاث كل منزل في 2017، تعرف عليهم في السطور القادمة..