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8 تصميمات تُظهر أهمية الوسائد في منزلك!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Ednovean House, Perranuthnoe | Cornwall , Perfect Stays Perfect Stays غرفة الميديا
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للوسائد استخدامات عديدة وأهمية كبيرة قد لا يدركها كثيرون.. قررنا اليوم مع هوميفاي تسليط الضوء عليها من خلال هذا المقال وعرض مجموعة تصميمات متنوعة تظهر مدى أهميتها وكيف يمكن أن تكون إضافة ذات قيمة بأي غرفة من غرف منزلك! 

1- الوسائد الملونة وغرفة معيشة أجمل

TV room LLI Design غرفة الميديا
LLI Design

TV room

LLI Design
LLI Design
LLI Design

بدون الوسائد قد تبدو غرفة المعيشة عادية ونمطية إلى حد كبير.. ربما السبب يكمن في الألوان المحايدة التي تكسي الجدران بالكامل! إلا أن الوسائد بالتحالف مع الأثاث صنعت الفارق هنا بألوانها المتعددة ونقوشها الأخاذة.

يؤكد لنا هذا النموذج أن لمسات بسيطة يمكنها أن تبدل هيئة أي ركن بمنزلك.. فقط قم بالبحث عن تصميم معاصر بألوان حيوية مشرقة على هوميفاي، احرص على تناسقه من أثاث وديكورات بيتك، وأخيرًا، لا تتردد في تنفيذه على أرض الواقع بأحسن جودة وبتكلفة معقولة!

2- الوسائد الضخمة لجلسة بسيطة ومريحة

Media room Perfect Stays غرفة الميديا
Perfect Stays

Media room

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

ركن خاص جدًا لمشاهدة التلفاز وربما للقراءة والاطلاع أو حتى للاسترخاء والاستجمام.. كلمة مبهج أقل وصف وتقدير له، المنظر الأخضر الخلاب الذي يطل عليه نجح في بث الأمل والبهجة في كافة تفاصيل الغرفة بل وأنفس المتطلعين إليها.

لم يلجأ المصمم في تصميم هذا الركن لمقاعد أو أرائك للجلوس.. بل لجأ لاثنين من الوسائد الضخمة أحدهما صفراء مبهجة والأخرى بيج هادئة تتناسق تمامًا مع بقية ديكورات الغرفة. تلك الوسائد بفضل حجمها الكبير تسمح بتهيئة جلسة مريحة لقاطني المنزل بكل تأكيد.

3- الوسائد الحمراء وإضافة مميزة لساحة الاستقبال

Contemporary Living room LLI Design غرفة المعيشة
LLI Design

Contemporary Living room

LLI Design
LLI Design
LLI Design

الوسائد الحمراء تكتسح ساحة الاستقبال بشكل مذهل، منها ما هو كبير الحجم ومنها ما هو أصغر نسبيًا.. لونها الزاهي كما نرى هنا نجح في إكساب الغرفة مزيد من الحيوية والإشراقة رغم ألوان جدرانها وأرضيتها المحايدة.. مزيج رائع بين اللونين الرمادي الفاتح والأحمر الزاهي فكلاهما أكمل الآخر بمنتهى البراعة والهدوء

4- وسائد بأشكال وخامات مختلفة

COLECCIÓN · Élite, 1 TAPIZA S.L. 1 TAPIZA S.L. غرفة نومأسرة نوم Grey
1 TAPIZA S.L.

1 TAPIZA S.L.
1 TAPIZA S.L.
1 TAPIZA S.L.

وسائد قطيفة أخاذة رغم لونها الداكن تزين السرير في هدوء تام وبدون أي تكلف.. ربما لم تكن الألوان المستخدمة هنا مبهجة وزاهية كالألوان المستعان بها في النماذج السابقة إلا أن الأشكال المختلفة للوسائد ومزيج الأبيض والرمادي بدرجاته المتدرجة كان بمثابة اختلاف في حد ذاته!

5- جلسة مبهجة بفضل الوسائد الزاهية

Ednovean House, Perranuthnoe | Cornwall , Perfect Stays Perfect Stays غرفة المعيشة
Perfect Stays

Ednovean House, Perranuthnoe | Cornwall

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

ليست الوسائد مجرد إكسسوارات عابرة نزين بها الأرائك والمقاعد والزوايا المختلفة بمنازلنا.. بل هي أكثر قيمة من ذلك بكثير فيمكنك استخدامها بشكل يحقق استفادة أكبر لك ولمنزلك في تكوين جلسة مريحة وجميلة معتمدة فقط على الوسائد بغرفة المعيشة مثلًا أو بإحدى الزوايا المميزة المطلة على منظر ساحر تمامًا كما هو واضح أمامنا في هذا النموذج!

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6- الوسائد المنقوشة ولمسة حيوية لباحة منزلك

plaids and cushions, Strigo GmbH Strigo GmbH غرفة المعيشةإضاءة
Strigo GmbH

plaids and cushions

Strigo GmbH
Strigo GmbH
Strigo GmbH

أي حديقة بدون أثاث لن تجدي نفعًا بلا أدنى شك! فكيف ستكون مجدية وهي لا توفر جلسة مريحة؟! من هذا المنطلق يحرص المُصَمِمون دائمًا على إمداد الحدائق المنزلية بقطع أثاث مناسبة ومتنوعة قد تُكَوِّن جلسة واحدة أو جلستين معًا.. هنا اكتفى المصمم بجلسة واحدة فقط ولكنها مذهلة بكل ما تحمله الكلمة من معاني.. الأسباب في ذلك عديدة ربما الأجواء الشاعرية التي تحظى بها وربما النباتات المحيطة بها من كل جانب وربما أيضًا تلك الوسائد الرائعة ذات النقوش الساحرة.

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7- سرير أروع والسبب: الوسائد المنقوشة والفرش الأنيق!

hotel style bedroom Style Within غرفة نوم Grey bed end chaise,blue velvet,dress curtains,roman blind,pink accents,velvet headboard,fabric headboard,boutique bedroom,hotel style bedroom
Style Within

hotel style bedroom

Style Within
Style Within
Style Within

هنا اختار المصمم أن يضيف لغرفة النوم لمسات مبهرة وكان السرير هو بطل الرواية! فزينه بمجموعة وسائد مذهلة ملونة بألوان مبهجة بخامات ساحرة.. أما عن فرش السرير فقد أكمل روعة المنظر بما حققه من تناغم مع ديكورات الغرفة!

8- الوسائد واستخدامات متعددة

Cushions Dupere Interior Design المنزلديكورات واكسسوارات
Dupere Interior Design

Cushions

Dupere Interior Design
Dupere Interior Design
Dupere Interior Design

يمكن للوسائد أن تصنع الفارق بأي بقعة من بقاع منازلنا، فيمكنها ان تزين أسرة غرف النوم ويمكنها أيضًا أن تضيف لمسة أنيقة لغرفة المعيشة والاستقبال على حد سواء، وقد تستخدم في تكوين جلسة بسيطة معتمدة كليًا عليها، وربما تستخدم استخدام مختلف عن كل ما سبق كأن تزين إحدى الطاولات مثلها مثل الشموع والمزهريات وبقية الإكسسوارات الرفيعة المذهبة منها والكريستالية!

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