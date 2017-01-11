8 تصميمات تُظهر أهمية الوسائد في منزلك!

بدون الوسائد قد تبدو غرفة المعيشة عادية ونمطية إلى حد كبير.. ربما السبب يكمن في الألوان المحايدة التي تكسي الجدران بالكامل! إلا أن الوسائد بالتحالف مع الأثاث صنعت الفارق هنا بألوانها المتعددة ونقوشها الأخاذة.

يؤكد لنا هذا النموذج أن لمسات بسيطة يمكنها أن تبدل هيئة أي ركن بمنزلك.. فقط قم بالبحث عن تصميم معاصر بألوان حيوية مشرقة على هوميفاي، احرص على تناسقه من أثاث وديكورات بيتك، وأخيرًا، لا تتردد في تنفيذه على أرض الواقع بأحسن جودة وبتكلفة معقولة!