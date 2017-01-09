11 خزانة للملابس أم تحفة فنية

في غرفة نومنا قد يكون الموقف صعباً لأن نقوم بتصميم دولاب معتاد بحجم كبير أو صغير، و لكن يمكننا بفضل الإبداع و التصميم المبتكر أن نتغلب على المساحات و على الأشكال التقليدية لغرف الملابس أو خزاناتها ، و اليوم هوميفاي سوف تصحبكم في جولة ممتعة بين أكثر من تصميم مبدع لخزانات و غرف ملابس بمستوى عال من الإتقان ستمدنا بقدر هائل من الأفكار و الإلهام حول تصميم خزانات و غرف ملابسنا متغلبين على سائر المعوقات و الأشكال التقليدية التي طالما كانت لا ترقى لطموحاتنا ..
إليكم التفاصيل
هذا الشكل الراقي في تصميم خزانة الملابس بشكل مبتكر لتكون جزءاً من مكتبة التليفزيون حتى تتمكن من استغلال كل متر متوفر في مساحتنا الضيقة و لتوفير مساحة الدولاب الكبيرة في خزانات و أدراج أقل حجماً ، الشكل العام لتلك الخزانة توحي بأنها مخصصة لشخص واحد بمقتنياته و أغراضه و بالفعل لو كانت تخص أكثر من شخص لكان الموقف أكثر صعوبة ، و لكن في المجمل التنسيق رائع و لمهم لبناء و تصميم خزانات على شاكلتها بنفس فكرتها الأساسية و هي استغلال قطعة أثاث بغرض آخر غير المصنعة أصلاً لأجله مثل فكرة المكتبة و الخزانة (تعدد الأغراض ) .
تلك الفكرة الرائعة ستلهمنا بفكرة استغلال الجدران و الممرات في تثبيت قطع خشبية لتكون خزانات رأسية و أفقية مفتوحة تسمح بتخزين كميات كبيرة من الملابس و تزيد جمالاً بوضع صناديق مغلقة بداخلها ، لاحظ المساحة الكبيرة التي استغلت جراء استخدامنا مواسير التعليق و الرفوف المتوازية ، كل ذلك سيمكننا من تمييز شخصية ديكور بيتنا لشيء أقرب للذكاء و لا ينقصه الجمال أيضاً
لو كانت لديك مساحة غير مستغلة في ظهر الباب الخاص بغرفتك يمكنك استغلاله بعمل خزانة مفتوحة أو مغلقة وفقاً لذوقك، و حاول أن تجعلها متنوعة في أساليب التخزين الخاصة بها بين الأدراج و الرفوف الكبيرة و الصغيرة و لك حرية التقسيم و التنسيق بينهما بشكل متوازن أو حتى متباين و لكن العامل الأهم هو أن يكون شكلها مقبولاً و متناسقاً لو كانت مفتوحة لأنها في الوضع الحالي سوف تكون كلوحة فنية في الجدار فاحسن طريقة ظهور مخزناتك بمعنى أن يكون الترتيب وفقاً لنوع الملابس و الأحذية و ألوانها ، كما يمكنك تخصيص الجزء الوسيط للأغراض الأخف وزناً و الأحلى شكلاً مثل الحقائب و القبعات
بشكل مبحر في العصرية وا لحداثة يمكنك تحديد شكل خزانتك ليكون نوع واحد فقط مثل هذا النموذج المخصص ليكون ماسورة معدنية طويلة تحمل الملابس و هناك رف واحد فقط طولي بطول الجدار لنحفظ عليه باقي الأغراض سواء في علب أو على ظاهرها، و هو اسلوب رائع لاستغلال المساحات الضيقة التي لا تقبل وضع مجسم دولاب
لو ضاقت بك الامور يمكنك أن تصمم غرفة ملابس خاصة بك دون أبواب أو حواجز ، فقط ام سوف يحجزها و يظهرها هو ستائر بلون مميز لا تأخذ مساحة كبيرة و لن تعيق الرؤية و بالتالي لن تغلق المساحة أمامك ، و سيكون لديك خيار الخصوصية بمجرد جر الستائر على الخزانة ، فيالها من فكرة رائعة
بدلاً من الستائر في النموذج السابق يمكنك استخدام أبواب جرارة شفافة حيث ستجمع بين الاحكام في الغلق لو لديك أشياء ثمينة أو تخشى من دخول الاتربة لما سوف تخزنه، الحل باستخدام أبواب شفافة سيساعدك على الاختيار السهل لملابسك من الخارج دون الحاجة لفتح الدولاب و من جهة أخرى سيساعدك على التأثير في شكل الغرفة بألوان ما سوف تقوم بتخزينه
لمزيد من الغموض فإن الأبواب نصف الشفافة تعمل على زيادة عامل التأمل و الخصوصية أيضاً لأنك لن تستطيع أن ترى ما بداخل الخزانة إلا بعد فتح الابواب ، و هي طريقة جميلة تجمع بين صفاء الزجاج المصنفر و رونقه خصوصاً في الغرف والممرات التي يمكن أن يطل عليها الضيوف و بين عدم وجود لون غامق يغلق المشهد و يصيب بالشعور بضيق المساحة
لو كانت غرفتك تتمتع بالمساحة الكافية فإنه يمكنك أن تصمم خزانة بأبواب جرارة معتمة الأبواب بحيث لا يرى ما في باطنها من مخزونات ، و هي طريقة رائعة لازالة الفوضى من الشكل العام للغرفة و الابقاء عليها مرتبة دائماً
يمكنك الجمع بين اسلوبين أو أكثر في غرفة ملابسك لتبدو أنيقة و لتحقق الاكتفاء لك في استيعاب أي أغراض لديك دون الحاجة للتكديس و عدم النظام وا الترتيب، لذا ينصح دائماً بتصميم الخزانات وفقاً لاغراضك ، فلو كان لديك أحذية كثيرة صمم خزانات للأحذية يمكنها استيعابها و الملابس و الأغراض الاخرى كذلك
تصميم الخزانات بالألوان المناسبة للغرفة سوف يؤثر كثيراً على شكل الديكور و في الناحية الجمالية بجانب الناحية العملية الكبيرة التي تتمتع بها خصوصاً لو صممتها بشكل منفتح على الغرفة دون حواجز ، و لكن بالفعل يفضل تخصيص إحدى أجزاء الخزانات ليكون مغلقاً لتجنب الفوضى في المستقبل و ظهور أغراض ترغب في اخفائها
تصميم الخزانة يخضع في البداية لما سوف ترغب في اظهاره أمامك أثناء الاختيار، فهذه الخزانة مثلاً أو غرفة الملابس تعتمد على الأدراج بشكل مثالي و متكامل ماعدا القليل جداً من الرفوف الظاهرة و هو ما ساهم في خروجها بشكل مميز و متكامل