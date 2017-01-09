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11 خزانة للملابس أم تحفة فنية

Mohammed Awad Mohammed Awad
Begehbarer Kleiderschrank, Regalraum GmbH Regalraum GmbH غرفة الملابس
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في غرفة نومنا قد يكون الموقف صعباً لأن نقوم بتصميم دولاب معتاد بحجم كبير أو صغير، و لكن يمكننا بفضل الإبداع و التصميم المبتكر أن نتغلب على المساحات و على الأشكال التقليدية لغرف الملابس أو خزاناتها ، و اليوم هوميفاي سوف تصحبكم في جولة ممتعة بين أكثر من تصميم مبدع لخزانات و غرف ملابس بمستوى عال من الإتقان ستمدنا بقدر هائل من الأفكار و الإلهام حول تصميم خزانات و غرف ملابسنا متغلبين على سائر المعوقات و الأشكال التقليدية التي طالما كانت لا ترقى لطموحاتنا ..

إليكم التفاصيل  

1- خزانة مبتكرة

The Living Cube, Till Könneker Till Könneker غرفة المعيشةمخزن
Till Könneker

Till Könneker
Till Könneker
Till Könneker

هذا الشكل الراقي في تصميم خزانة الملابس بشكل مبتكر لتكون جزءاً من مكتبة التليفزيون حتى تتمكن من استغلال كل متر متوفر في مساحتنا الضيقة و لتوفير مساحة الدولاب الكبيرة في خزانات و أدراج أقل حجماً ، الشكل العام لتلك الخزانة توحي بأنها مخصصة لشخص واحد بمقتنياته و أغراضه و بالفعل لو كانت تخص أكثر من شخص لكان الموقف أكثر صعوبة ، و لكن في المجمل التنسيق رائع و لمهم لبناء و تصميم خزانات على شاكلتها بنفس فكرتها الأساسية و هي استغلال قطعة أثاث بغرض آخر غير المصنعة أصلاً لأجله مثل فكرة المكتبة و الخزانة (تعدد الأغراض ) .

2- خزانات في الجدران

Dressing Room TG Studio غرفة الملابس
TG Studio

Dressing Room

TG Studio
TG Studio
TG Studio

تلك الفكرة الرائعة ستلهمنا بفكرة استغلال الجدران و الممرات في تثبيت قطع خشبية لتكون خزانات رأسية و أفقية مفتوحة تسمح بتخزين كميات كبيرة من الملابس و تزيد جمالاً بوضع صناديق مغلقة بداخلها ، لاحظ المساحة الكبيرة التي استغلت جراء استخدامنا مواسير التعليق و الرفوف المتوازية ، كل ذلك سيمكننا من تمييز شخصية ديكور بيتنا لشيء أقرب للذكاء و لا ينقصه الجمال أيضاً

3- خزانات خلف الباب

Gwel an Treth Perfect Stays غرفة الملابس
Perfect Stays

Gwel an Treth

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

لو كانت لديك مساحة غير مستغلة في ظهر الباب الخاص بغرفتك يمكنك استغلاله بعمل خزانة مفتوحة أو مغلقة وفقاً لذوقك، و حاول أن تجعلها متنوعة في أساليب التخزين الخاصة بها بين الأدراج و الرفوف الكبيرة و الصغيرة و لك حرية التقسيم و التنسيق بينهما بشكل متوازن أو حتى متباين و لكن العامل الأهم هو أن يكون شكلها مقبولاً و متناسقاً لو كانت مفتوحة لأنها في الوضع الحالي سوف تكون كلوحة فنية في الجدار فاحسن طريقة ظهور مخزناتك بمعنى أن يكون الترتيب وفقاً لنوع الملابس و الأحذية و ألوانها ، كما يمكنك تخصيص الجزء الوسيط للأغراض الأخف وزناً و الأحلى شكلاً مثل الحقائب و القبعات

4- خزانة بطريقة رائعة

Loft do Mirante, Neoarch Neoarch غرفة الملابس
Neoarch

Neoarch
Neoarch
Neoarch

بشكل مبحر في العصرية وا لحداثة يمكنك تحديد شكل خزانتك ليكون نوع واحد فقط مثل هذا النموذج المخصص ليكون ماسورة معدنية طويلة تحمل الملابس و هناك رف واحد فقط طولي بطول الجدار لنحفظ عليه باقي الأغراض سواء في علب أو على ظاهرها، و هو اسلوب رائع لاستغلال المساحات الضيقة التي لا تقبل وضع مجسم دولاب

5- خزانة بستائر

Каменный лофт, CO:interior CO:interior غرفة نوم
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

لو ضاقت بك الامور يمكنك أن تصمم غرفة ملابس خاصة بك دون أبواب أو حواجز ، فقط ام سوف يحجزها و يظهرها هو ستائر بلون مميز لا تأخذ مساحة كبيرة و لن تعيق الرؤية و بالتالي لن تغلق المساحة أمامك ، و سيكون لديك خيار الخصوصية بمجرد جر الستائر على الخزانة ، فيالها من فكرة رائعة

6- خزانة بابواب شفافة

Apartamento para homem solteiro, dsgnduo dsgnduo غرفة نوم
dsgnduo

dsgnduo
dsgnduo
dsgnduo

بدلاً من الستائر في النموذج السابق يمكنك استخدام أبواب جرارة شفافة حيث ستجمع بين الاحكام في الغلق لو لديك أشياء ثمينة أو تخشى من دخول الاتربة لما سوف تخزنه، الحل باستخدام أبواب شفافة سيساعدك على الاختيار السهل لملابسك من الخارج دون الحاجة لفتح الدولاب و من جهة أخرى سيساعدك على التأثير في شكل الغرفة بألوان ما سوف تقوم بتخزينه

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7- خزانة بأبواب مصنفرة

Schiebetüren / Raumteiler, Lignum Möbelmanufaktur GmbH Lignum Möbelmanufaktur GmbH شبابيك و أبوابأبواب
Lignum Möbelmanufaktur GmbH

Lignum Möbelmanufaktur GmbH
Lignum Möbelmanufaktur GmbH
Lignum Möbelmanufaktur GmbH

لمزيد من الغموض فإن الأبواب نصف الشفافة تعمل على زيادة عامل التأمل و الخصوصية أيضاً لأنك لن تستطيع أن ترى ما بداخل الخزانة إلا بعد فتح الابواب ، و هي طريقة جميلة تجمع بين صفاء الزجاج المصنفر و رونقه خصوصاً في الغرف والممرات التي يمكن أن يطل عليها الضيوف و بين عدم وجود لون غامق يغلق المشهد و يصيب بالشعور بضيق المساحة

8- خزانة بأبواب ملونة

Ein Traum wird wahr: Ihr begehbarer Kleiderschrank, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس زجاج Brown
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

لو كانت غرفتك تتمتع بالمساحة الكافية فإنه يمكنك أن تصمم خزانة بأبواب جرارة معتمة الأبواب بحيث لا يرى ما في باطنها من مخزونات ، و هي طريقة رائعة لازالة الفوضى من الشكل العام للغرفة و الابقاء عليها مرتبة دائماً

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9- خزانات متعددة الاستخدامات

HOUSE EXTENSION & LOFT CONVERSION IN SW LONDON, DPS ltd. DPS ltd. غرفة الملابس
DPS ltd.

HOUSE EXTENSION & LOFT CONVERSION IN SW LONDON

DPS ltd.
DPS ltd.
DPS ltd.

يمكنك الجمع بين اسلوبين أو أكثر في غرفة ملابسك لتبدو أنيقة و لتحقق الاكتفاء لك في استيعاب أي أغراض لديك دون الحاجة للتكديس و عدم النظام وا الترتيب، لذا ينصح دائماً بتصميم الخزانات وفقاً لاغراضك ، فلو كان لديك أحذية كثيرة صمم خزانات للأحذية يمكنها استيعابها و الملابس و الأغراض الاخرى كذلك

10- خزانات أنيقة

Begehbarer Kleiderschrank, Regalraum GmbH Regalraum GmbH غرفة الملابس
Regalraum GmbH

Regalraum GmbH
Regalraum GmbH
Regalraum GmbH

تصميم الخزانات بالألوان المناسبة للغرفة سوف يؤثر كثيراً على شكل الديكور و في الناحية الجمالية بجانب الناحية العملية الكبيرة التي تتمتع بها خصوصاً لو صممتها بشكل منفتح على الغرفة دون حواجز ، و لكن بالفعل يفضل تخصيص إحدى أجزاء الخزانات ليكون مغلقاً لتجنب الفوضى في المستقبل و ظهور أغراض ترغب في اخفائها

11- خزانات خصوصية

house 116, bo | bruno oliveira, arquitectura bo | bruno oliveira, arquitectura غرفة الملابس MDF White
bo | bruno oliveira, arquitectura

house 116

bo | bruno oliveira, arquitectura
bo | bruno oliveira, arquitectura
bo | bruno oliveira, arquitectura

تصميم الخزانة يخضع في البداية لما سوف ترغب في اظهاره أمامك أثناء الاختيار، فهذه الخزانة مثلاً أو غرفة الملابس تعتمد على الأدراج بشكل مثالي و متكامل ماعدا القليل جداً من الرفوف الظاهرة و هو ما ساهم في خروجها بشكل مميز و متكامل

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