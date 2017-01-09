11 خزانة للملابس أم تحفة فنية

لو كانت لديك مساحة غير مستغلة في ظهر الباب الخاص بغرفتك يمكنك استغلاله بعمل خزانة مفتوحة أو مغلقة وفقاً لذوقك، و حاول أن تجعلها متنوعة في أساليب التخزين الخاصة بها بين الأدراج و الرفوف الكبيرة و الصغيرة و لك حرية التقسيم و التنسيق بينهما بشكل متوازن أو حتى متباين و لكن العامل الأهم هو أن يكون شكلها مقبولاً و متناسقاً لو كانت مفتوحة لأنها في الوضع الحالي سوف تكون كلوحة فنية في الجدار فاحسن طريقة ظهور مخزناتك بمعنى أن يكون الترتيب وفقاً لنوع الملابس و الأحذية و ألوانها ، كما يمكنك تخصيص الجزء الوسيط للأغراض الأخف وزناً و الأحلى شكلاً مثل الحقائب و القبعات