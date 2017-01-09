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أفكار إبداعية للمنازل الصغيرة

Mohammed Awad Mohammed Awad
KEFIR HOME, IK-architects IK-architects غرفة نوم
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في منزلك الصغير قد تجد صعوبة في تنفيذ بعض الأشياء التي طالما حلمت بها بسبب ضيق المساحة المتوفرة أمامك و التي تحتم عليك اجبارياً  الاختيار بين أحلامك لتنفيذ أحدها فقط ، تلك المأساة سوف نجد لها حلولاً علمية اليوم؛  حيث سنوضح لكم بعض الأفكار الإبداعية التي ستجعل في استطاعتكم أن تنفذوا كل الافكار التي طالما حلمتم بها مهما كانت المساحة صغيرة في بيوتكم ..

هوميفاي لديها الحل بين أكثر من تصميم ذكي و مبدع  ستتعرفون عليه في السطور القليلة المقبلة  التي تتميز بوجود نماذج بها القليل من الخروج عن المألوف و الكثير من العملية دون الخروج عن الناحية الفنية و الذوقية أيضاً ،  إنها معادلة صعبة تحققت و  ستلهمك بالأفكار  الجيدة لمنزلك الصغير الرائع  ..

بدلاً من الرفوف النجفة ستكون الحديقة

Selfgreen Light, Solid Interior Design Solid Interior Design المنزل اكسسوارات النباتات
Solid Interior Design

Solid Interior Design
Solid Interior Design
Solid Interior Design

بدلاً من أن تصمم رفوفاً و تثقب الجدران للمسامير يمكنك تصميم نجفة مثالياً في المساحة الوسطى في الغرف المطلة على مساحة طبيعية ، و تكون النجفة أداة لحمل التحف و الاكسسوارات المفيدة مثل النباتات الطبيعية و بعض المصابيح التي توفر عليك مساحة كبيرة على الجدران يمكنك استغلالها في فتح نوافذ أكبر تسمح بدخول كمية أكبر من الضوء تساعد الشكل العام على التألق 

استغل الأركان و الجدران

Casa m+l, Laura Marini Architetto Laura Marini Architetto مطبخ
Laura Marini Architetto

Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto

من أكثر الأفكار التي يمكن أن تزيل من عليك عبء التخزين في المساحات الصغيرة تكمن في استغلال السقوف و الجدران، لاحظ الفتحات في الجدران و استغلال بضعة سنتيمترات في المساحة الغائرة ، تلك المساحة سوف تضمن لك تخزين أشياء قد تسبب ارتباكاً في المشهد العام في الغرف ، و تزيد من عنصر الترتيب و النظافة في البيت بأكمله، لاحظ الرف العلوي في السقف كيف تم فتحه ليكون رفاً ملائماً لحفظ المنسوجات بشكل مثالي لم يؤثر على باقي الديكور بل بالعكس زاده جمالاً .

المنضدة الدائرية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

المنضدة الدائرية بداية من الطقطوقة الصغيرة في الصالون و مروراً بالسفرة نفسها من أكثر الحلول التصميمية الناجحة في المساحات الصغيرة حيث توفر المساحة اللازمة لأي منضدة مستطيلة أخرى فهي تستحوذ على قطر دائري صغير مقارنة بالمساحة الأكبر للشكل المربع أو المستطيل و هذا من الناحية الهندسية ..

أما من الناحية الذوقية فإن المنضدة الدائرية ستوفر عليك مكاناً لحفظ الكراسي دون بروز، و كذلك شكلها العصري الرائع الذي يمكن أن يغطي من الخارج بأقمشة مثل تلك المنضدة المغطاة بالأبيض أمام الانترية ..

غرفة بداخل الغرفة

ultra modern, Nox Nox غرفة نوم
Nox

Nox
Nox
Nox

في الغرف الصغيرة يمكنك أن تحدد و تخصص مكان النوم بعيداً و منعزلاً عن المساحة و المكونات الاخرى لتشعر ببعض الخصوصية بالرغم من قرب المسافة ، اصنع فتحة صغيرة في سريرة واغلقه من كل الجهات إلا جهة واحدة فبالتالي ستشعر أنك بداخل غرفة أخرى و ليس في سريرك 

تصميم السرير و الخزانات

KEFIR HOME, IK-architects IK-architects غرفة نوم
IK-architects

IK-architects
IK-architects
IK-architects

يمكنك تخصيص المساحة التي سوف تصمم فيها السرير لتحمل أيضاً الخزانات في نفس تصميم السرير، لاحظ انتشار الأدراج في الجانب السفلي و بساطة السرير في ضلوعه و الحواجز الخشبية التي تحيطه، فهذا التصميم ضمن لنا وجود سرير و خزانات و مساحة مريحة للتنقل بجوارهما و كذلك مساحة أخرى لوضع مكتب حتى الجدار الخشبي تم استغلاله ليكون حاملاً للدراجة عن طريق مسمار صلب فقط ..

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تصميم متعدد الاستخدامات

Princess Sarah, Ben Rawlinson Bespoke Furniture Ben Rawlinson Bespoke Furniture غرفة الملابسمقاعد
Ben Rawlinson Bespoke Furniture

Princess Sarah

Ben Rawlinson Bespoke Furniture
Ben Rawlinson Bespoke Furniture
Ben Rawlinson Bespoke Furniture

من ابداعات الهندسة عموماً أن نجد حلولاً لكل شيء، لذا كان تصميم هذا المكتب ابداعاً هندسياً فريداً حيث نجد حلاً لكل شيء نطلبه في المكتب من خزانات للاقلام و رفوف و مرآة و مكان للابتوب و مكان للجلوس و دخول الكرسي دون استغلال اي مساحة أخرى غير المكتب فقط، أدراج للتخزين متوفرة و سطح كبير يسمح بوضع الكتب بأريحية كبيرة ، حتى المساحة الكلية للمكتب غير كبيرة بفضل الأعمدة الدقيقة من الخشب الزان القوي الذي يتحمل و في الوقت ذاته لا يحتاج ليكون سميكاً ، فهذا هو الإبداع في أبسط صوره .

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