أفكار إبداعية للمنازل الصغيرة

في منزلك الصغير قد تجد صعوبة في تنفيذ بعض الأشياء التي طالما حلمت بها بسبب ضيق المساحة المتوفرة أمامك و التي تحتم عليك اجبارياً الاختيار بين أحلامك لتنفيذ أحدها فقط ، تلك المأساة سوف نجد لها حلولاً علمية اليوم؛ حيث سنوضح لكم بعض الأفكار الإبداعية التي ستجعل في استطاعتكم أن تنفذوا كل الافكار التي طالما حلمتم بها مهما كانت المساحة صغيرة في بيوتكم ..
هوميفاي لديها الحل بين أكثر من تصميم ذكي و مبدع ستتعرفون عليه في السطور القليلة المقبلة التي تتميز بوجود نماذج بها القليل من الخروج عن المألوف و الكثير من العملية دون الخروج عن الناحية الفنية و الذوقية أيضاً ، إنها معادلة صعبة تحققت و ستلهمك بالأفكار الجيدة لمنزلك الصغير الرائع ..
بدلاً من أن تصمم رفوفاً و تثقب الجدران للمسامير يمكنك تصميم نجفة مثالياً في المساحة الوسطى في الغرف المطلة على مساحة طبيعية ، و تكون النجفة أداة لحمل التحف و الاكسسوارات المفيدة مثل النباتات الطبيعية و بعض المصابيح التي توفر عليك مساحة كبيرة على الجدران يمكنك استغلالها في فتح نوافذ أكبر تسمح بدخول كمية أكبر من الضوء تساعد الشكل العام على التألق
من أكثر الأفكار التي يمكن أن تزيل من عليك عبء التخزين في المساحات الصغيرة تكمن في استغلال السقوف و الجدران، لاحظ الفتحات في الجدران و استغلال بضعة سنتيمترات في المساحة الغائرة ، تلك المساحة سوف تضمن لك تخزين أشياء قد تسبب ارتباكاً في المشهد العام في الغرف ، و تزيد من عنصر الترتيب و النظافة في البيت بأكمله، لاحظ الرف العلوي في السقف كيف تم فتحه ليكون رفاً ملائماً لحفظ المنسوجات بشكل مثالي لم يؤثر على باقي الديكور بل بالعكس زاده جمالاً .
المنضدة الدائرية بداية من الطقطوقة الصغيرة في الصالون و مروراً بالسفرة نفسها من أكثر الحلول التصميمية الناجحة في المساحات الصغيرة حيث توفر المساحة اللازمة لأي منضدة مستطيلة أخرى فهي تستحوذ على قطر دائري صغير مقارنة بالمساحة الأكبر للشكل المربع أو المستطيل و هذا من الناحية الهندسية ..
أما من الناحية الذوقية فإن المنضدة الدائرية ستوفر عليك مكاناً لحفظ الكراسي دون بروز، و كذلك شكلها العصري الرائع الذي يمكن أن يغطي من الخارج بأقمشة مثل تلك المنضدة المغطاة بالأبيض أمام الانترية ..
في الغرف الصغيرة يمكنك أن تحدد و تخصص مكان النوم بعيداً و منعزلاً عن المساحة و المكونات الاخرى لتشعر ببعض الخصوصية بالرغم من قرب المسافة ، اصنع فتحة صغيرة في سريرة واغلقه من كل الجهات إلا جهة واحدة فبالتالي ستشعر أنك بداخل غرفة أخرى و ليس في سريرك
يمكنك تخصيص المساحة التي سوف تصمم فيها السرير لتحمل أيضاً الخزانات في نفس تصميم السرير، لاحظ انتشار الأدراج في الجانب السفلي و بساطة السرير في ضلوعه و الحواجز الخشبية التي تحيطه، فهذا التصميم ضمن لنا وجود سرير و خزانات و مساحة مريحة للتنقل بجوارهما و كذلك مساحة أخرى لوضع مكتب حتى الجدار الخشبي تم استغلاله ليكون حاملاً للدراجة عن طريق مسمار صلب فقط ..
من ابداعات الهندسة عموماً أن نجد حلولاً لكل شيء، لذا كان تصميم هذا المكتب ابداعاً هندسياً فريداً حيث نجد حلاً لكل شيء نطلبه في المكتب من خزانات للاقلام و رفوف و مرآة و مكان للابتوب و مكان للجلوس و دخول الكرسي دون استغلال اي مساحة أخرى غير المكتب فقط، أدراج للتخزين متوفرة و سطح كبير يسمح بوضع الكتب بأريحية كبيرة ، حتى المساحة الكلية للمكتب غير كبيرة بفضل الأعمدة الدقيقة من الخشب الزان القوي الذي يتحمل و في الوقت ذاته لا يحتاج ليكون سميكاً ، فهذا هو الإبداع في أبسط صوره .