7 أفكار لمدخل مميز للمنازل الصغيرة

حتى إذا كان منزلك صغير ولا يوجد مساحة كافية لإنشاء ديكور فخم للمدخل يمكنك الحصول على مدخل أنيق يدل على ذوفك الرفيع ولا يشعرك بضيق المساحة بسبب جماله والاختيار الدقيق للديكور. في هذا المقال نقدم لكم بعض أفكار لمداخل المنازل الصغيرة نرجو أن تنال إعجابك.
ضع خزانة صغيرة عند المدخل لوضع الأحذية والأغراض بمجرد دخولك للمنزل حتى لا يتكدس المدخل بالفوضى ولكن تأكد من ألا يكون عرض الخزانة أكبر مما يجب حتى لا تعيق الممر الذي سيشعر من يدخل بضيق المساحة.
إذا لك يكن لديك مساحة كافية لوضع خزانة أو طاولة للمدخل يمكنك وضع مقعدين صغيرين في المدخل بطاولة جانبية بسيطة بينهما لتستخدمها كاستراحة سريعة عند رجوعك من العمل ولوضع أغراضك أو للجلوس لارتداء الحذاء وخلعه. اللون الأبيض هو أكثر ما يستخدم في النمك المينيمالي (التبسيطي) لبساطته وما يضفيه من شعور بالنقاء وعدم ضيق المساحة.
الأسطح العاكسة والمرايا من أكثر الأشياء التي تجعل المساحات تبدو أوسع من حقيقتها. يمكنك وضع مرآة كبيرة ممتدة من السقف للأرض أو وضع الكقير من المرايات الصغيرة على الحائط كما في الصورة لتعطي المدخل لمسة ديكور مميزة.
استخدم اكسسوارات بسيطة في المدخل لتضفي حياةً عليه خاصة عند صغر حجمه. يمكنك وضع بعض التحف على رف معلّق أو اختيار قطعة مميزة تعكس شخصيتك لتعليقها على الحائط أو كرسي من الأنتيكات. الاختيارات لا نهائية!
وضع الورود في المدخل يضفي شعورًا بالترحاب والدفئ لكل من يزورك ويعكس شعورًا إيجابيًا بداخلك شخصيًا. يمكنك وضعه على كونسول صغير في المدخل أو في قصارى زرع على الأرض للمسة منعشة ومختلفة.
يمكنك تغيير حائط واحد من حوائط المدخل بورق مميز أو أحجار أو حتى طلاء بلون صادم وتثبيت بعض الإضاءات التي تزيد من أناقة المدخل.
إذا لم تجد مساحة لوضع أثاث اتجه لتزيين السقف ببيت نور أو نجفة مميزة تعطي أناقة لمدخل المنزل.
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