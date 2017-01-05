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7 أفكار لمدخل مميز للمنازل الصغيرة

ريم عوض ريم عوض
Residence For Anand's, New Delhi, groupDCA groupDCA الممر الحديث، المدخل و الدرج
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حتى إذا كان منزلك صغير ولا يوجد مساحة كافية لإنشاء ديكور فخم للمدخل يمكنك الحصول على مدخل أنيق يدل على ذوفك الرفيع ولا يشعرك بضيق المساحة بسبب جماله والاختيار الدقيق للديكور. في هذا المقال نقدم لكم بعض أفكار لمداخل المنازل الصغيرة نرجو أن تنال إعجابك.

1- أثاث بسيط

Seaview Apartment at Palm Beach Residency at Navi Mumbai, Shweta Deshmukh & Associates Shweta Deshmukh & Associates الممر الحديث، المدخل و الدرج
Shweta Deshmukh &amp; Associates

Shweta Deshmukh & Associates
Shweta Deshmukh &amp; Associates
Shweta Deshmukh & Associates

ضع خزانة صغيرة عند المدخل لوضع الأحذية والأغراض بمجرد دخولك للمنزل حتى لا يتكدس المدخل بالفوضى ولكن تأكد من ألا يكون عرض الخزانة أكبر مما يجب حتى لا تعيق الممر الذي سيشعر من يدخل بضيق المساحة.

2- مقاعد في المدخل

Suneja Residence, Space Interface Space Interface الممر الحديث، المدخل و الدرج
Space Interface

Space Interface
Space Interface
Space Interface

إذا لك يكن لديك مساحة كافية لوضع خزانة أو طاولة للمدخل يمكنك وضع مقعدين صغيرين في المدخل بطاولة جانبية بسيطة بينهما لتستخدمها كاستراحة سريعة عند رجوعك من العمل ولوضع أغراضك أو للجلوس لارتداء الحذاء وخلعه. اللون الأبيض هو أكثر ما يستخدم في النمك المينيمالي (التبسيطي) لبساطته وما يضفيه من شعور بالنقاء وعدم ضيق المساحة.

3- مرايا صغيرة

Residence For Anand's, New Delhi, groupDCA groupDCA الممر الحديث، المدخل و الدرج
groupDCA

groupDCA
groupDCA
groupDCA

الأسطح العاكسة والمرايا من أكثر الأشياء التي تجعل المساحات تبدو أوسع من حقيقتها. يمكنك وضع مرآة كبيرة ممتدة من السقف للأرض أو وضع الكقير من المرايات الصغيرة على الحائط كما في الصورة لتعطي المدخل لمسة ديكور مميزة.

4- أكسسوارات بسيطة

Cozy House, Intraspace Intraspace راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Intraspace

Intraspace
Intraspace
Intraspace

استخدم اكسسوارات بسيطة في المدخل لتضفي حياةً عليه خاصة عند صغر حجمه. يمكنك وضع بعض التحف على رف معلّق أو اختيار قطعة مميزة تعكس شخصيتك لتعليقها على الحائط أو كرسي من الأنتيكات. الاختيارات لا نهائية!

5- الورود والنباتات

Apartment in Chennai, Rakeshh Jeswaani Interior Architects Rakeshh Jeswaani Interior Architects إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Rakeshh Jeswaani Interior Architects

Rakeshh Jeswaani Interior Architects
Rakeshh Jeswaani Interior Architects
Rakeshh Jeswaani Interior Architects

وضع الورود في المدخل يضفي شعورًا بالترحاب والدفئ لكل من يزورك ويعكس شعورًا إيجابيًا بداخلك شخصيًا. يمكنك وضعه على كونسول صغير في المدخل أو في قصارى زرع على الأرض للمسة منعشة ومختلفة.

6- إضاءة مميزة

Apartment at Embassay Woods, In-situ Design In-situ Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
In-situ Design

In-situ Design
In-situ Design
In-situ Design

يمكنك تغيير حائط واحد من حوائط المدخل بورق مميز أو أحجار أو حتى طلاء بلون صادم وتثبيت بعض الإضاءات التي تزيد من أناقة المدخل.

7- السقف

Private Residence in Koregaon Park, Pune, Chaney Architects Chaney Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Chaney Architects

Chaney Architects
Chaney Architects
Chaney Architects

إذا لم تجد مساحة لوضع أثاث اتجه لتزيين السقف ببيت نور أو نجفة مميزة تعطي أناقة لمدخل المنزل.

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