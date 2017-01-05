7 أفكار لمدخل مميز للمنازل الصغيرة

حتى إذا كان منزلك صغير ولا يوجد مساحة كافية لإنشاء ديكور فخم للمدخل يمكنك الحصول على مدخل أنيق يدل على ذوفك الرفيع ولا يشعرك بضيق المساحة بسبب جماله والاختيار الدقيق للديكور. في هذا المقال نقدم لكم بعض أفكار لمداخل المنازل الصغيرة نرجو أن تنال إعجابك.