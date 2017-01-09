الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

مطابخ بيضاء بارعة الجمال

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify مطبخ
Loading admin actions …

اللون الأبيض علامة مميزة للمطابخ العصرية ذات التصميمات الرائعة و التي يقبل عليها الكثيرين بسبب قابليتها للتماشي مع أي مساحة و أي شخصية ديكور في المنزل، لذا سيقدم لكم هوميفاي في كتاب الأفكار هذا باقة مميزة لمطابخ كان اللون الأبيض هو المسيطر فيها على سائر مكوناتها مع بعض اللمسات التي يمكن أن تساعد في ظهور المطابخ بالشكل الأمثل ..

مطبخك هو عنوان النظافة و الترتيب في سائر بيتك و من المناطق الأكثر الحيوية التي تستخدم يومياً لذا يجب أن يكون على قدر المستوى الذي تطمح إليه و الأفكار التي ستجدها هنا ستكون مصدراً لإلهامك حول مطبخك الأبيض الأنيق المقبل .. 

مطبخ أبيض في مساحة صغيرة

La belleza de lo simple , cs cs مطبخ
cs

cs
cs
cs

اللون الأبيض هو الأكثر نجاحاً و تفاعلاً مع المساحات الضيقة لأسباب نفسية و فنية أيضاً، في هذا النموذج استخدمنا اللون الأبيض في كل مكونات المطبخ الذي صمم بطريقة ذكية على إحدى الحوائط الموجودة و المطلة على غرفة المعيشة الرئيسية في تلك الشقة الصغيرة ، و بالفعل بالرغم من صغر مساحته إلا أنه يعد من أجمل التصميمات و أبسطها لمطبخ أنيق يستحق الإشادة ..

لاحظ الخزانات المفتوحة و الضلف المغلقة التي بالأعلى بجوار الرفوف التي استخدمت لتخزين الأواني و البهارات الكثيفة في استعمالها لتكون قريبة من المتناول كما أن العبوات التي أظهرت كانت جميلة في شكلها و لونها و ليست منفرة و بالتالي زادت التصميم الخاص بالمطبخ إيجاباً ..

مطبخ أبيض مفتوح على مساحة كبيرة

Contemporary take on a French Country Kitchen At No 19 مطبخ
At No 19

Contemporary take on a French Country Kitchen

At No 19
At No 19
At No 19

المساحة الكبيرة تحتاج لتقسيم بارع مثل المساحات الضيقة تماماً، و لكن اللون الأبيض قد يكون حلاً سحرياً لتصميم المطبخ به في تلك الحالة، فإن أصغر نسبة من لون مختلف سواء في الاكسسوارات أو في المصابيح سوف يجعل من المطبخ بأكمله في حالة فريدة من التباين..

هذا ما تم بكل تأكيد في هذا المطبخ الابيض الذي كسرت سيطرة الأبيض فيه الاكسسوارات البسيطة مثل رف البار الخشبي و الخزانات من الخوص البني و كذلك الفرن الكهربائي الفضي و المصابيح العاجية ، كل ذلك برغم بساطته جعل من المطبخ ليس أبيضاً فقط في عيوننا بالرغم من أن كل شيء في هذا التصميم أبيض عدا الإضافات البسيطة التي ذكرناها..

مطابخ بيضاء و اكسسوارات أكثر بهاءاً

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الإكسسوارات تظهر بشدة في خلال محيط من اللون الأبيض، فكان علينا في هذا التصميم أن نقوم بصناعة اكسسوارات مختلفة في مطبخ أبيض لم يختلف إلا في لون الخزانات البنية فقط ، و بالفعل قمنا بتصميم قصاري زرع على السيراميك بشكل هندسي و قمنا بوضع بنات الزينة فيها فخرج لنا هذا الشكل المثالي لجدار المطبخ و الذي سيلهمك بالعديد من الأفكار في تصميم مطبخك الرقيق المقبل ..

مطبخ أبيض و إضاءة رائعة

CASA L+L, Studio Associato Casiraghi Studio Associato Casiraghi مطبخ White
Studio Associato Casiraghi

Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi

الإضاءة لا تزال علامة فارقة في المطابخ البيضاء و غيرها في الحقيقة و لكن لشدة اللون الابيض و تأثره بالالوان و الأضواء الأخرى ينغي علينا اختيار لون مميز و ضوء مناسب لمساحة المطبخ الكلية و المكانا لمحيط حوله، و هذا ما نجح فيه المصمم هنا بشكل كامل، حيث خصص المطبخ بمصابيح ليد دائرية الشكل في أعلى البار الرئيسي الذي يعتبر منصة مفتوحة على السفرة القريبة منه، و ذكلك استخدم لمبات منفصلة في الممر ليزيد من الشعور بالمساحة فيه  و كذلك في الأرفف الداخلية ..

و من ناحية أخرى تم كسر انتشار اللونا لأبيض بواسطة بعض الاكسسوارات الحمراء المتمثلة في ساعة الحائط و العبارات على الجدار أعلى الحوض .. 

مطبخ أبيض و لكن الرف خشبي

HOME STAGING MIESZKANIA 68M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

لكسر سيطرة و هيمنة الابيض  على المطبخ و إضافة مزيد من السخونة و التنويع على الشكل العام يمكنك أن تلجأ لتغيرات بسيطة في لون الرف المستخدم حول الحوض فيمكنك ان تختار بين الرخام و الجرانيت و الخشب ليكتمل المشهد الخرافي و الرقيق في الوقت ذاته ..

ألوان مثل البني الخشبي و النبيتي الجرانيتي و الرخامي الثلجي جميعها يمكن أن تجعل المطبخ  الأبيض في حالة توازن غير طبيعية و ستجعل شعورك بكل قطعة في المطبخ متجددة .

مطبخ أبيض بالكامل

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa مطبخ
Escapefromsofa

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

اللون الابيض بدرجات معينة يمكن أن نكتفي به في المطبخ العصري خصوصاً لو كان لدينا حرية في التنقل بين المطبخ وب ين الغرف الأخرى بوجود فواصل ظاهرة مثل هذا الممر الواسع أمام هذا المطبخ و الغرف المقبلة عليه ، لاحظ الاختلاف الوحيد هنا جاء في لون الكراسي حول البار المصغر و بعض التنويع في درجة اللمعان في كل سطح استخدم فيه اللون الأبيض بين الخزانات و بين الرفوف و السطح الرخامي اللامع في البار ..

اقرأ  : 10 حمامات صغيرة .. اختار منها الأحلى

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

و هذا مثال آخر على براعة استخدام الكراسي من لون مختلف عن الأبيض لكسر حالة السيطرة خصوصاً في المساحات الكبيرة و جعل المطبخ متوازن بشكل تام في أبسط التفاصيل

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

التفاصيل الصغيرة حضرت هنا بقوة في الاكسسوارات و الزهريات و التحف الفنية البسيطة و المصابيح ، أشياء تدعو للتأمل

مطبخ مثالي ببعض اللمسات

Interior DM, Didonè Comacchio Architects Didonè Comacchio Architects مطبخ
Didonè Comacchio Architects

Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects

بعض لمسات الإكسسوار مع اللون الأبيض ستجعل المطبخ متألقاً، لاحظ اللمسات البسيطة في نباتات الزينة و التغير لون الفواصل الخشبية بين الخزانات و فوق رف الحوض و التوازن الرائع الذي جاء من تكرار اللون في الأرضيات أيضاً ، تلك التفاصيل هي المسئولة عن ظهور المطابخ بالشكل المثالي 

استخدام السيلفر مع الأبيض

매일매일이 캠핑같은 전남 광양주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 مطبخ
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

في بعض الأحيان نحتاج للون السيلفر في الأجهزة و المداخن ليكمل لنا الشكل العام في مطبخنا الأبيض و ضرورة التنسيق السليم لتلك العناصر يضمن لك أناقة لا مثيل لها في مطبخك بشرط اختيار أماكن موزعة بتناغم تام ، لاحظ المدخنة و موقعها من الثلاجة  و التفاعل الكبير بينهما و بين التوازن في الجهة الأخرى التي بها الحوض الفضي من الاستانلس و الصنبور الأسود

مطبخ أبيض بجزيرة وسطى نقية للغاية

Moderne Keukens, Designed By David Designed By David مطبخ
Designed By David

Designed By David
Designed By David
Designed By David

النقاء و اللمعان عندما يجتمعا مع اللون الأبيض في محيط طبيعي مثل هذا النموذج يكون الموقف أشبه بقطعة من الاحلام، خصوصاً الشكل العام المرتب و النظيف للسيراميك في الارضيات و حصر الأجهزة الكهربائية مثل الفرن و الثلاجة في جهة و ترك باقي المطبخ للون واحد مسيطر بلمعانه و بريقه، كل ذلك السحر قد تحقق في هذا المطبخ و لكن من أهم العوامل التي أخرجت لنا الشكل بهذا الإبداع هو توفر مساحة كبيرة للنوافذ سمحت بدخول كمية أكبر من الضوء فجعل المطبخ مشرقاً و متألقاً 

أفكار إبداعية للمنازل الصغيرة
مطبخك الابيض هكذا يكون

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً