مطابخ بيضاء بارعة الجمال

اللون الأبيض علامة مميزة للمطابخ العصرية ذات التصميمات الرائعة و التي يقبل عليها الكثيرين بسبب قابليتها للتماشي مع أي مساحة و أي شخصية ديكور في المنزل، لذا سيقدم لكم هوميفاي في كتاب الأفكار هذا باقة مميزة لمطابخ كان اللون الأبيض هو المسيطر فيها على سائر مكوناتها مع بعض اللمسات التي يمكن أن تساعد في ظهور المطابخ بالشكل الأمثل ..
مطبخك هو عنوان النظافة و الترتيب في سائر بيتك و من المناطق الأكثر الحيوية التي تستخدم يومياً لذا يجب أن يكون على قدر المستوى الذي تطمح إليه و الأفكار التي ستجدها هنا ستكون مصدراً لإلهامك حول مطبخك الأبيض الأنيق المقبل ..
اللون الأبيض هو الأكثر نجاحاً و تفاعلاً مع المساحات الضيقة لأسباب نفسية و فنية أيضاً، في هذا النموذج استخدمنا اللون الأبيض في كل مكونات المطبخ الذي صمم بطريقة ذكية على إحدى الحوائط الموجودة و المطلة على غرفة المعيشة الرئيسية في تلك الشقة الصغيرة ، و بالفعل بالرغم من صغر مساحته إلا أنه يعد من أجمل التصميمات و أبسطها لمطبخ أنيق يستحق الإشادة ..
لاحظ الخزانات المفتوحة و الضلف المغلقة التي بالأعلى بجوار الرفوف التي استخدمت لتخزين الأواني و البهارات الكثيفة في استعمالها لتكون قريبة من المتناول كما أن العبوات التي أظهرت كانت جميلة في شكلها و لونها و ليست منفرة و بالتالي زادت التصميم الخاص بالمطبخ إيجاباً ..
المساحة الكبيرة تحتاج لتقسيم بارع مثل المساحات الضيقة تماماً، و لكن اللون الأبيض قد يكون حلاً سحرياً لتصميم المطبخ به في تلك الحالة، فإن أصغر نسبة من لون مختلف سواء في الاكسسوارات أو في المصابيح سوف يجعل من المطبخ بأكمله في حالة فريدة من التباين..
هذا ما تم بكل تأكيد في هذا المطبخ الابيض الذي كسرت سيطرة الأبيض فيه الاكسسوارات البسيطة مثل رف البار الخشبي و الخزانات من الخوص البني و كذلك الفرن الكهربائي الفضي و المصابيح العاجية ، كل ذلك برغم بساطته جعل من المطبخ ليس أبيضاً فقط في عيوننا بالرغم من أن كل شيء في هذا التصميم أبيض عدا الإضافات البسيطة التي ذكرناها..
الإكسسوارات تظهر بشدة في خلال محيط من اللون الأبيض، فكان علينا في هذا التصميم أن نقوم بصناعة اكسسوارات مختلفة في مطبخ أبيض لم يختلف إلا في لون الخزانات البنية فقط ، و بالفعل قمنا بتصميم قصاري زرع على السيراميك بشكل هندسي و قمنا بوضع بنات الزينة فيها فخرج لنا هذا الشكل المثالي لجدار المطبخ و الذي سيلهمك بالعديد من الأفكار في تصميم مطبخك الرقيق المقبل ..
الإضاءة لا تزال علامة فارقة في المطابخ البيضاء و غيرها في الحقيقة و لكن لشدة اللون الابيض و تأثره بالالوان و الأضواء الأخرى ينغي علينا اختيار لون مميز و ضوء مناسب لمساحة المطبخ الكلية و المكانا لمحيط حوله، و هذا ما نجح فيه المصمم هنا بشكل كامل، حيث خصص المطبخ بمصابيح ليد دائرية الشكل في أعلى البار الرئيسي الذي يعتبر منصة مفتوحة على السفرة القريبة منه، و ذكلك استخدم لمبات منفصلة في الممر ليزيد من الشعور بالمساحة فيه و كذلك في الأرفف الداخلية ..
و من ناحية أخرى تم كسر انتشار اللونا لأبيض بواسطة بعض الاكسسوارات الحمراء المتمثلة في ساعة الحائط و العبارات على الجدار أعلى الحوض ..
لكسر سيطرة و هيمنة الابيض على المطبخ و إضافة مزيد من السخونة و التنويع على الشكل العام يمكنك أن تلجأ لتغيرات بسيطة في لون الرف المستخدم حول الحوض فيمكنك ان تختار بين الرخام و الجرانيت و الخشب ليكتمل المشهد الخرافي و الرقيق في الوقت ذاته ..
ألوان مثل البني الخشبي و النبيتي الجرانيتي و الرخامي الثلجي جميعها يمكن أن تجعل المطبخ الأبيض في حالة توازن غير طبيعية و ستجعل شعورك بكل قطعة في المطبخ متجددة .
اللون الابيض بدرجات معينة يمكن أن نكتفي به في المطبخ العصري خصوصاً لو كان لدينا حرية في التنقل بين المطبخ وب ين الغرف الأخرى بوجود فواصل ظاهرة مثل هذا الممر الواسع أمام هذا المطبخ و الغرف المقبلة عليه ، لاحظ الاختلاف الوحيد هنا جاء في لون الكراسي حول البار المصغر و بعض التنويع في درجة اللمعان في كل سطح استخدم فيه اللون الأبيض بين الخزانات و بين الرفوف و السطح الرخامي اللامع في البار ..
التفاصيل الصغيرة حضرت هنا بقوة في الاكسسوارات و الزهريات و التحف الفنية البسيطة و المصابيح ، أشياء تدعو للتأمل
بعض لمسات الإكسسوار مع اللون الأبيض ستجعل المطبخ متألقاً، لاحظ اللمسات البسيطة في نباتات الزينة و التغير لون الفواصل الخشبية بين الخزانات و فوق رف الحوض و التوازن الرائع الذي جاء من تكرار اللون في الأرضيات أيضاً ، تلك التفاصيل هي المسئولة عن ظهور المطابخ بالشكل المثالي
في بعض الأحيان نحتاج للون السيلفر في الأجهزة و المداخن ليكمل لنا الشكل العام في مطبخنا الأبيض و ضرورة التنسيق السليم لتلك العناصر يضمن لك أناقة لا مثيل لها في مطبخك بشرط اختيار أماكن موزعة بتناغم تام ، لاحظ المدخنة و موقعها من الثلاجة و التفاعل الكبير بينهما و بين التوازن في الجهة الأخرى التي بها الحوض الفضي من الاستانلس و الصنبور الأسود
النقاء و اللمعان عندما يجتمعا مع اللون الأبيض في محيط طبيعي مثل هذا النموذج يكون الموقف أشبه بقطعة من الاحلام، خصوصاً الشكل العام المرتب و النظيف للسيراميك في الارضيات و حصر الأجهزة الكهربائية مثل الفرن و الثلاجة في جهة و ترك باقي المطبخ للون واحد مسيطر بلمعانه و بريقه، كل ذلك السحر قد تحقق في هذا المطبخ و لكن من أهم العوامل التي أخرجت لنا الشكل بهذا الإبداع هو توفر مساحة كبيرة للنوافذ سمحت بدخول كمية أكبر من الضوء فجعل المطبخ مشرقاً و متألقاً