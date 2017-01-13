غرفة طفلك هي ركن هادىء ومميز بمنزلك، تهتم به كثيرًا لينعم طفلك بالراحة والانسجام.. وتختار كل أسرة واحدة من بين العديد من غرف الأطفال بما يناسب ميول طفلها واتجاهاته والألوان التي يحبها.. ويبدو الأمر عند البعض صعبًا لاختيار غرفة تجعل طفلهم يحظى بساعات نوم مريحة، ووقت مناسب لـ اللعب والاستذكار.
ولأن الأطفال بداخلها طاقة كبيرة وحيوية فإن الأمر يحتاج منك التفكير قليلًا عند اختيار أثاثها وديكوراتها وتفاصيلها الدقيقة، وحرصًا من هوميفاي على مساعدك في الاختيار يقدم لك هذا المقال 15 فكرة لغرف أطفال غريبة ومختلفة هذا العام.
هذا التصميم المُتميز ربما يكون وسيلة لأن يصبح طفلك قبطانًا في يومٍ ما، فبداية من الألوان الزرقاء والبيضاء التي تُريح طفلك ونفسيته، إلى التصميم البحري الرائع يأتي فيه السرير على شكل قارب.. وديكوراته مميزة بالشراع والحبال العريضة.
غرفة مثالية تعطي طفلك راحة نفسية وهدوء بسرير خشبي صغير ووحدة جلوس تُشبه عش العصافير معلقة بالسقف ويخرج منها السُلم وجزء خاص للتزحلق ولعب الأطفال، مع الإضاءة الخفية بالسقف والجدران.
اعتمدت هذه الغرفة على اللون الأبيض للأثاث والجدران، واشتملت على مجموعة مميزة من الأرفف الخشبية البيضاء وخيمة خشبية لطيفة بها بعض الوسائد وسجادة من الفرو الأبيض ناعمة وحريرية لراحة أقدام طفلك.
غرفة كلاسيكية بعض الشيء راقية وبزوق رفيع، اتخذت من الخشب وسيلة رائعة لتصميم الأثاث بالكامل، مع توفير أرفف وأدراج تخزينية للعب أطفالك، وإضاءة عالية، مع مكتب للمذاكرة ومقعد بسيط
فوتيه للاسترخاء.
هذه الغرفة مناسبة أكثر للبنات بألوانها الهادئة الرقيقة، حيث استخدمت الجبس لتشكيل التفاصيل وزخرفة الجدران، مع عمل سرير خشبي صغير يعلوه شباك وباقة من الزهور البنفسجية، مع وحدات الإضاءة الخافتة.. فتبدو كمنزل منفصل داخل الغرفة.
غرفة مليئة بالنشاط والحيوية لطفلك المُحب للحركة واللعب بأجواء مميزة وغير تقليدية، سرير خشبي يصعد إليه طفلك على السُلم ويهبط منه مُتزحلقًا.. غرفة لمرح طفلك ستود اقتناها الاّن..
أيحب طفلك الذهاب للحدائق؟.. لماذا لا تأتي هي إليه، تصميم مميز يجعل طفلك بين أحضان الطبيعة، فالاخضر لون الخضرة والحب والخصب والنماء هو الأنسب لراحة طفلك النفسية وهدوءه واستقراره، وهو ما يظهر في هذه الغرفة التي تحوي العديد من الأدراج وأرفف التخزين للعب طفلك وأدوات المذاكرة، مع المكتب والسرير والإضاءة العالية.
لماذا تهتم بالغرفة الكلاسكية ذات السقف التقليدي وتترك هذه الروعة والاختلافات؟.. هذه الغرفة اعتمدت على الخشب لعمل الأثاث والسقف، السرير يشبه بيت خشبي كلاسيكي، والسقف تتدلى منه الطيور بشكل يظهرها وكأنها تحلق في سقف الغرفة بطريقة مختلفة وجديد.
لماذا نتجنب اللون الأسود بغرف الأطفال؟ ربما تكون الألوان الفاتحة حالمة أكثر لطفلك، ولكن ما يزال الأسود مميز وأكثر فخامة، هذه الغرفة استخدمت اللون الأسود للأثاث ومع ذلك أضافت له الألوان الفاتحة فالجدران لتجنب قتامته وللحفاظ على لمسة البهجة للمكان.
ربما تختلف أشكال الأسرّة في غرف الأطفال إلا أن السرير المُستدير يبدو الأنسب لغرف نوم الكبار، ولكن في طفرة الاختلافات التي حدثت وابتكار أشياء جديدة وختلفة لغرفة طفلك، فلما لا يكون لديه سرير مُستدير؟.. فهذه الغرفة مناسبة لطفلٍ او إثنين على الأكثر، ينتشر فيها اللون الأزرق للراحة النفسية والهدوء.
في هذا التصميم يصعد طفلك على السُلم وينزل مُنزلقًا بطريقة مليئة باللعب والطفولة، فالأسرة مُعلقة فالأعلى بغرفة تناسب طفلين صغيرين، وكأنها مُعلقة على جزع شجرة،بالإضافة إلى ذلك استخدمت الأرضية الباركية الفاتحة مع الألوان الهادة للجدران بالرغم من اللون الأخضر لحوائط الأسرة.
هذه الغرفة تبدو قاتمة للبعض، لكنها مميزة ومختلفة بتلك اللمسات الصفراء التي تتناغم مع اللون الأسود ووحدات الإضاءة بالغرفة فتعطي أجواء مميزة ومرحة، فالأسرة مُعلقة على جانبي الغرفة مصنوعة من الحديد المطلي بالأصفر، والسقف خرساني يتدلى منه وحدة إضاءة مميزة كلبلورة.. وهذا التصميم مناسب أكثر للأولاد.
في هذه الغرفة كان المميز هو انتشار اللون البنفسجي ولكن عن طريق ورق الحائط، والنجفة، وستارة النافذة، والسجادة، وحتى مقعد الكرسي ولمسات الزهور، فتبدو الغرفة رومانسية حالمة لطفلتك الرقيقة.. اقتني مثلها الاّن إذا كان لديك طفلة تحب الهدوء.
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تيبدو أجواء الغرفة خريفية بأوراق الشجر الصفراء المتناثرة على السقف، وجزع الشجرة المثبت بمنتصف الغرفة ويلتف حوله فروع الإنارة الصغيرة، والأرضية خشبية، المفروشات على الأسرة حيادية وهادئة، مما يعطي الغرفة بساطة وهدوء.
هل طفلك شغوفًا بمشاهدة المُباريات ومتابعة فريقة المُفضل؟.. لماذا لا تقتني غرفة كهذه تشعره باهتمامك بهوايته وتبدو مُريحة نفسيًا أكثر له؟، الأرضية خضراء كالعشب، والسرير مرتبع قليلًا مع سلم حديدي، والأرضية ممتلئة بوسائد الجلوس المختلفة في الحجم على شكل كرة قدم.