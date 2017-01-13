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15 فكرة لغرف أطفال غريبة ومختلفة هذا العام

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
ДИЗАЙН ЗАГОРОДНОГО ДОМА "ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДУШИ" , Samarina projects Samarina projects غرفة الاطفال
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غرفة طفلك هي ركن هادىء ومميز بمنزلك، تهتم به كثيرًا لينعم طفلك بالراحة والانسجام.. وتختار كل أسرة واحدة من بين العديد من غرف الأطفال بما يناسب ميول طفلها واتجاهاته والألوان التي يحبها.. ويبدو الأمر عند البعض صعبًا لاختيار غرفة تجعل طفلهم يحظى بساعات نوم مريحة، ووقت مناسب لـ اللعب والاستذكار.

ولأن الأطفال بداخلها طاقة كبيرة وحيوية فإن الأمر يحتاج منك التفكير قليلًا عند اختيار أثاثها وديكوراتها وتفاصيلها الدقيقة، وحرصًا من هوميفاي على مساعدك في الاختيار يقدم لك هذا المقال 15 فكرة لغرف أطفال غريبة ومختلفة هذا العام.

1- قارب..!

ДИЗАЙН ЗАГОРОДНОГО ДОМА "ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДУШИ" , Samarina projects Samarina projects غرفة الاطفال
Samarina projects

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

هذا التصميم المُتميز ربما يكون وسيلة لأن يصبح طفلك قبطانًا في يومٍ ما، فبداية من الألوان الزرقاء والبيضاء التي تُريح طفلك ونفسيته، إلى التصميم البحري الرائع يأتي فيه السرير على شكل قارب.. وديكوراته مميزة بالشراع والحبال العريضة.

2- عُش العصفور

QUARTOS INFANTIS, CASA DE PROJETOS CASA DE PROJETOS غرفة الاطفال
CASA DE PROJETOS

CASA DE PROJETOS
CASA DE PROJETOS
CASA DE PROJETOS

غرفة مثالية تعطي طفلك راحة نفسية وهدوء بسرير خشبي صغير ووحدة جلوس تُشبه عش العصافير معلقة بالسقف ويخرج منها السُلم وجزء خاص للتزحلق ولعب الأطفال، مع الإضاءة الخفية بالسقف والجدران.

3- بيضاء ومُنيرة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

اعتمدت هذه الغرفة على اللون الأبيض للأثاث والجدران، واشتملت على مجموعة مميزة من الأرفف الخشبية البيضاء وخيمة خشبية لطيفة بها بعض الوسائد وسجادة من الفرو الأبيض ناعمة وحريرية لراحة أقدام طفلك.

4- طفلك كلاسيكي.. هي له

Playroom Vintage, Estación Ortiz Estación Ortiz غرفة نوم مراهقين
Estación Ortiz

Estación Ortiz
Estación Ortiz
Estación Ortiz

غرفة كلاسيكية بعض الشيء راقية وبزوق رفيع، اتخذت من الخشب وسيلة رائعة لتصميم الأثاث بالكامل، مع توفير أرفف وأدراج تخزينية للعب أطفالك، وإضاءة عالية، مع مكتب للمذاكرة ومقعد بسيط فوتيه للاسترخاء.

5- غرفة الأحلام

QUARTOS INFANTIS, CASA DE PROJETOS CASA DE PROJETOS غرفة الاطفال
CASA DE PROJETOS

CASA DE PROJETOS
CASA DE PROJETOS
CASA DE PROJETOS

هذه الغرفة مناسبة أكثر للبنات بألوانها الهادئة الرقيقة، حيث استخدمت الجبس لتشكيل التفاصيل وزخرفة الجدران، مع عمل سرير خشبي صغير يعلوه شباك وباقة من الزهور البنفسجية، مع وحدات الإضاءة الخافتة.. فتبدو كمنزل منفصل داخل الغرفة.

6- إلى اللعب والحيوية

Kinderzimmer, snoeck & co snoeck & co غرفة الاطفال
snoeck &amp; co

snoeck & co
snoeck &amp; co
snoeck & co

غرفة مليئة بالنشاط والحيوية لطفلك المُحب للحركة واللعب بأجواء مميزة وغير تقليدية، سرير خشبي يصعد إليه طفلك على السُلم ويهبط منه مُتزحلقًا.. غرفة لمرح طفلك ستود اقتناها الاّن..

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7- حديقة كاملة

детские комнаты, Рязанова Галина Рязанова Галина غرفة الاطفال
Рязанова Галина

Рязанова Галина
Рязанова Галина
Рязанова Галина

أيحب طفلك الذهاب للحدائق؟.. لماذا لا تأتي هي إليه، تصميم مميز يجعل طفلك بين أحضان الطبيعة، فالاخضر لون الخضرة والحب والخصب والنماء هو الأنسب لراحة طفلك النفسية وهدوءه واستقراره، وهو ما يظهر في هذه الغرفة التي تحوي العديد من الأدراج وأرفف التخزين للعب طفلك وأدوات المذاكرة، مع المكتب والسرير والإضاءة العالية.

8- الطيور صديقة لطفلك

Горошек, горошек, горошек!!!, Sweet Hoome Interiors Sweet Hoome Interiors غرفة الاطفال
Sweet Hoome Interiors

Sweet Hoome Interiors
Sweet Hoome Interiors
Sweet Hoome Interiors

لماذا تهتم بالغرفة الكلاسكية ذات السقف التقليدي وتترك هذه الروعة والاختلافات؟.. هذه الغرفة اعتمدت على الخشب لعمل الأثاث والسقف، السرير يشبه بيت خشبي كلاسيكي، والسقف تتدلى منه الطيور بشكل يظهرها وكأنها تحلق في سقف الغرفة بطريقة مختلفة وجديد.

9- الأسود والجدران الفاتحة

ELK Comfort 164 Trendline, ELK Fertighaus GmbH ELK Fertighaus GmbH غرفة الاطفال
ELK Fertighaus GmbH

ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH

لماذا نتجنب اللون الأسود بغرف الأطفال؟ ربما تكون الألوان الفاتحة حالمة أكثر لطفلك، ولكن ما يزال الأسود مميز وأكثر فخامة، هذه الغرفة استخدمت اللون الأسود للأثاث ومع ذلك أضافت له الألوان الفاتحة فالجدران لتجنب قتامته وللحفاظ على لمسة البهجة للمكان.

10- سرير مُستدير

Детские комнаты, Дизайн студия Жанны Ращупкиной Дизайн студия Жанны Ращупкиной غرفة الاطفال
Дизайн студия Жанны Ращупкиной

Дизайн студия Жанны Ращупкиной
Дизайн студия Жанны Ращупкиной
Дизайн студия Жанны Ращупкиной

ربما تختلف أشكال الأسرّة في غرف الأطفال إلا أن السرير المُستدير يبدو الأنسب لغرف نوم الكبار، ولكن في طفرة الاختلافات التي حدثت وابتكار أشياء جديدة وختلفة لغرفة طفلك، فلما لا يكون لديه سرير مُستدير؟.. فهذه الغرفة مناسبة لطفلٍ او إثنين على الأكثر، ينتشر فيها اللون الأزرق للراحة النفسية والهدوء.

11- أسرّة مُعلقة

dom pasywny w Nałęczowie, INSIDEarch INSIDEarch غرفة الاطفال
INSIDEarch

INSIDEarch
INSIDEarch
INSIDEarch

في هذا التصميم يصعد طفلك على السُلم وينزل مُنزلقًا بطريقة مليئة باللعب والطفولة، فالأسرة مُعلقة فالأعلى بغرفة تناسب طفلين صغيرين، وكأنها مُعلقة على جزع شجرة،بالإضافة إلى ذلك استخدمت الأرضية الباركية الفاتحة مع الألوان الهادة للجدران بالرغم من اللون الأخضر لحوائط الأسرة.

12- الأسود مرة أخرى ولكنه لامع

Quarto Gêmeos, studio scatena arquitetura studio scatena arquitetura غرفة الاطفال
studio scatena arquitetura

studio scatena arquitetura
studio scatena arquitetura
studio scatena arquitetura

هذه الغرفة تبدو قاتمة للبعض، لكنها مميزة ومختلفة بتلك اللمسات الصفراء التي تتناغم مع اللون الأسود ووحدات الإضاءة بالغرفة فتعطي أجواء مميزة ومرحة، فالأسرة مُعلقة على جانبي الغرفة مصنوعة من الحديد المطلي بالأصفر، والسقف خرساني يتدلى منه وحدة إضاءة مميزة كلبلورة.. وهذا التصميم مناسب أكثر للأولاد.

13- البنفسجي صديق البنات

Трех комнатная квартира по ул Осенний бульвар, дизайн-бюро ARTTUNDRA дизайн-бюро ARTTUNDRA غرفة الاطفال
дизайн-бюро ARTTUNDRA

дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA

في هذه الغرفة كان المميز هو انتشار اللون البنفسجي ولكن عن طريق ورق الحائط، والنجفة، وستارة النافذة، والسجادة، وحتى مقعد الكرسي ولمسات الزهور، فتبدو الغرفة رومانسية حالمة لطفلتك الرقيقة.. اقتني مثلها الاّن إذا كان لديك طفلة تحب الهدوء.

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14- أجواء خريفية

Varios, arquitecto9.com arquitecto9.com غرفة الاطفال
arquitecto9.com

arquitecto9.com
arquitecto9.com
arquitecto9.com

تيبدو أجواء الغرفة خريفية بأوراق الشجر الصفراء المتناثرة على السقف، وجزع الشجرة المثبت بمنتصف الغرفة ويلتف حوله فروع الإنارة الصغيرة، والأرضية خشبية، المفروشات على الأسرة حيادية وهادئة، مما يعطي الغرفة بساطة وهدوء.

15- ملعب كرة

Dom pod Warszawą, MAKAO home MAKAO home غرفة الاطفال
MAKAO home

MAKAO home
MAKAO home
MAKAO home

هل طفلك شغوفًا بمشاهدة المُباريات ومتابعة فريقة المُفضل؟.. لماذا لا تقتني غرفة كهذه تشعره باهتمامك بهوايته وتبدو مُريحة نفسيًا أكثر له؟، الأرضية خضراء كالعشب، والسرير مرتبع قليلًا مع سلم حديدي، والأرضية ممتلئة بوسائد الجلوس المختلفة في الحجم على شكل كرة قدم.

كيف تصنع اللمسات الخضراء فارقًا رائعًا بحمامك
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