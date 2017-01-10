7 عادات لمنزل مرتب و نظيف باستمرار !

في العصر الذي نعيشه أصبح رتم الحياه سريعا ، و لم يعد هناك وقت نضيعه في البحث عن الأغراض الضائعه في المنزل ، أو قضاء ساعات شاقه في التنظيف و الترتيب . لذا كان من المهم أن نبحث عن طريقه تجعل المنزل نظيفاً باستمرار ، و تجعل مهمة التنظيف أكثر سهوله و تستغرق وقتا أقل.
لذا أحضرت لكم هوميفاي اليوم 7 عادات يتمتع كل من يفعلها بمنزل مرتب يسهل تنظيفه ، حتى تستبدلون الأوقات الطويله التى كنتم تقضونها في التنظيف ، بأوقات أخرى مفيدة تقضونها مع عائلتكم للإستمتاع بالأجواء الإجتماعيه الدافئه…
كلمة السر لنظام المنزل هي أن تصنع لكل غرض مكان محدد و أن تحرص على إعادة الغرض لمكانه بعد الإستخدام ، فبهذا لن تتمكن الفوضى من التسلل لمنزلك أبداً . فعلى سبيل المثال لا تترك المحفظه و المفاتيح في أي مكان بالمنزل بل خصص لهم شماعه أو علبه صغيره بجانب باب منزلك ، و احرص أن تعيدهما لمكانهما المحدد فور وصولك المنزل ، و نفس الأمر بالنسبه لحذائك و معطفك بوضعهم في خزانه عمليه بالقرب من الباب ليكون سهل عليك إعادتهما لمكانهما عند وصولك.
التسويف هو بذرة فشل أي عمل ، فعند تأجيل إعادة الأشياء لأماكنها ، و تأجيل تنظيف المكان بعد القيام منه ، تتراكم عليك المهام و تتسبب في شعورك بالإحباط و من ثم عدم القدره على التنفيذ ، لذا فإن أفضل وقت لتنظيم المكان هو الآن و بدون تأجيل.
إن الحمام النظيف علامة مميزه للمنزل المنظم ، لذا فالحرص على نظام و نظافة الحمام اليوميه ليست من الكماليات ، خصص رف في الحمام لتضع عليه أسفنجه و مستحضر لإزالة الكلس لتستخدمهم يوميا في إزالة الرواسب العالقه في حوض الحمام بعد استخدامه ،و تأكد إنك إن فعلت ذلك يوميا لن يستغرق الأمر نصف دقيقه! ، و يمكنك أيضا استخدام زيت الأطفال في تلميع الصنبور بعد تنظيفه ليظل لامعا فترة طويله .
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عند الإستيقاظ قم بفتح نوافذ الغرفه ، حتى تسمح للهواء وآشعة الشمس بالدخول لتستفيد من قدرتها على تطهير هواء الغرفه و الحمايه من آفات الفراش ، ثم اذهب لأخذ حمامك و إعداد الفطور ، و قبل نزولك إلى العمل قم بإعادة غلق النافذه ، و لا تندهش فهذه ال 10 دقائق كفيله لتهوية المكان و الوقاية من الأمراض.
هل انتهيت من وجبتك ؟ إذن ضع الأطباق في الغساله ، و لا تترك بقايا الطعام على السفره و تخلص من المهملات بسرعه في كيس محكم بسلة المهملات ، فترك الطعام على السفره لفتره طويله سيجعله يفسد و يجلب الجراثيم.
ضع علبة أنيقه أو سله عمليه من الخوص في الحمام أو غرفة الغسيل، و خصصها لتجميع الملابس المتسخه لحين غسلها ، حتى تحافظ على نظام دولابك و غرفة ملابسك . أما بالنسبه للملابس النظيفه فاحرص على تنظيمها و تعليقها في أماكنها المحدده و لا تتركها مبعثره على السرير أو الأرض حتى لا تتسبب في الفوضى.
هناك أربع خطط للتنظيف يجب اتباعها ، يوميه و نصف أسبوعيه و أسبوعيه و شهريه ، فمثلا :
الخطه اليوميه : كنس أرضيات المنزل ، تهوية الغرف ، إعادة الأغراض لأماكنها.
الخطه النصف أسبوعيه : تغيير ملاءات الأسِره ، و مناشف الحمام
الخطه الأسبوعيه : تنظيف الأرضيات بالمياه و المنظف ، تنظيف الحمام
الخطه الشهريه : تنظيف الستائر ، إزالة الأتربه من المكتبه ، ترتيب خزانات المطبخ.