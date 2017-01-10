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7 عادات لمنزل مرتب و نظيف باستمرار !

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Трехкомнатная квартра в г.Новосибирск, Design Studio Details Design Studio Details غرفة المعيشة
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في العصر الذي نعيشه أصبح رتم الحياه سريعا ، و لم يعد هناك وقت نضيعه في البحث عن الأغراض الضائعه في المنزل ، أو قضاء ساعات شاقه في التنظيف و الترتيب . لذا كان من المهم أن نبحث عن طريقه تجعل المنزل نظيفاً باستمرار ، و تجعل مهمة التنظيف أكثر سهوله و تستغرق وقتا أقل.

لذا أحضرت لكم هوميفاي اليوم 7 عادات يتمتع كل من يفعلها بمنزل مرتب يسهل تنظيفه ، حتى تستبدلون الأوقات الطويله التى كنتم تقضونها في التنظيف ، بأوقات أخرى مفيدة تقضونها مع عائلتكم للإستمتاع بالأجواء الإجتماعيه الدافئه…

1- إعادة الأغراض لأماكنها بعد الإستخدام

MUJIの家具で最初から計画する 子どもを見守る間取りと自然素材の家, 株式会社スタイル工房 株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

كلمة السر لنظام المنزل هي أن تصنع لكل غرض مكان محدد و أن تحرص على إعادة الغرض لمكانه بعد الإستخدام ، فبهذا لن تتمكن الفوضى من التسلل لمنزلك أبداً . فعلى سبيل المثال لا تترك المحفظه و المفاتيح في أي مكان بالمنزل بل خصص لهم شماعه أو علبه صغيره بجانب باب منزلك ، و احرص أن تعيدهما لمكانهما المحدد فور وصولك المنزل ، و نفس الأمر بالنسبه لحذائك و معطفك بوضعهم في خزانه عمليه بالقرب من الباب ليكون سهل عليك إعادتهما لمكانهما عند وصولك.

2- لا تؤجل عمل اليوم

Трехкомнатная квартра в г.Новосибирск, Design Studio Details Design Studio Details غرفة المعيشة
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

التسويف هو بذرة فشل أي عمل ، فعند تأجيل إعادة الأشياء لأماكنها ، و تأجيل تنظيف المكان بعد القيام منه ، تتراكم عليك المهام و تتسبب في شعورك بالإحباط و من ثم عدم القدره على التنفيذ ، لذا فإن أفضل وقت لتنظيم المكان هو الآن و بدون تأجيل.

3- تنظيف الحمام يوميا

Ванная комната "Black & white" vol. 2, Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк حمام Multicolored
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

إن الحمام النظيف علامة مميزه للمنزل المنظم ، لذا فالحرص على نظام و نظافة الحمام اليوميه ليست من الكماليات ، خصص رف في الحمام لتضع عليه أسفنجه و مستحضر لإزالة الكلس لتستخدمهم يوميا في إزالة الرواسب العالقه في حوض الحمام بعد استخدامه ،و تأكد إنك إن فعلت ذلك يوميا لن يستغرق الأمر نصف دقيقه! ، و يمكنك أيضا استخدام زيت الأطفال في تلميع الصنبور بعد تنظيفه ليظل لامعا فترة طويله .

للمزيد من الأفكار تفضلوا بقراءة 7 حيل سريعه لتنظيف البيت

4 – التهوية الجيده لغرف النوم

Спальня "Le vol de l'air" vol. 3 , Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк غرفة نوم Multicolored
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

عند الإستيقاظ قم بفتح نوافذ الغرفه ، حتى تسمح للهواء وآشعة الشمس بالدخول لتستفيد من قدرتها على تطهير هواء الغرفه و الحمايه من آفات الفراش ، ثم اذهب لأخذ حمامك و إعداد الفطور ، و قبل نزولك إلى العمل قم بإعادة غلق النافذه ، و لا تندهش فهذه ال 10 دقائق كفيله لتهوية المكان و الوقاية من الأمراض.

5- تنظيف السفره بعد كل وجبه

Residência Jardim Avelino, LAM Arquitetura | Interiores LAM Arquitetura | Interiores غرفة السفرة
LAM Arquitetura | Interiores

LAM Arquitetura | Interiores
LAM Arquitetura | Interiores
LAM Arquitetura | Interiores

هل انتهيت من وجبتك ؟ إذن ضع الأطباق في الغساله ، و لا تترك بقايا الطعام على السفره و تخلص من المهملات بسرعه في كيس محكم بسلة المهملات ، فترك الطعام على السفره لفتره طويله سيجعله يفسد و يجلب الجراثيم.

6- سلة للملابس المتسخه

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva حمام
Angelina Alekseeva

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

ضع علبة أنيقه أو سله عمليه من الخوص في الحمام أو غرفة الغسيل، و خصصها لتجميع الملابس المتسخه لحين غسلها ، حتى تحافظ على نظام دولابك و غرفة ملابسك . أما بالنسبه للملابس النظيفه فاحرص على تنظيمها و تعليقها في أماكنها المحدده و لا تتركها مبعثره على السرير أو الأرض حتى لا تتسبب في الفوضى.

7- أربعة خطط للتنظيف

Гостиная "Centro", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк غرفة المعيشة Multicolored
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

هناك أربع خطط للتنظيف يجب اتباعها ، يوميه و نصف أسبوعيه و أسبوعيه و شهريه ، فمثلا :

الخطه اليوميه : كنس أرضيات المنزل ، تهوية الغرف ، إعادة الأغراض لأماكنها.

الخطه النصف أسبوعيه : تغيير ملاءات الأسِره ، و مناشف الحمام

الخطه الأسبوعيه : تنظيف الأرضيات بالمياه و المنظف ، تنظيف الحمام

الخطه الشهريه : تنظيف الستائر ، إزالة الأتربه من المكتبه ، ترتيب خزانات المطبخ.

منزل من طابق واحد سترغب في امتلاكه
و الآن ما العادات الخاصه بك لتنظيم المنزل ؟

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