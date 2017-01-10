7 عادات لمنزل مرتب و نظيف باستمرار !

في العصر الذي نعيشه أصبح رتم الحياه سريعا ، و لم يعد هناك وقت نضيعه في البحث عن الأغراض الضائعه في المنزل ، أو قضاء ساعات شاقه في التنظيف و الترتيب . لذا كان من المهم أن نبحث عن طريقه تجعل المنزل نظيفاً باستمرار ، و تجعل مهمة التنظيف أكثر سهوله و تستغرق وقتا أقل.

لذا أحضرت لكم هوميفاي اليوم 7 عادات يتمتع كل من يفعلها بمنزل مرتب يسهل تنظيفه ، حتى تستبدلون الأوقات الطويله التى كنتم تقضونها في التنظيف ، بأوقات أخرى مفيدة تقضونها مع عائلتكم للإستمتاع بالأجواء الإجتماعيه الدافئه…