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21 حيلة لتجميل وتجديد المنزل بدون تكاليف !

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Rustikaler Landhaus-Traum im Altbau, Küchenquelle Küchenquelle مطبخأدوات المطبخ
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 لا تترك الملل و الروتين يتسللان إلى حياتك ، بحجة الميزانية الباهظة التى يتطلبها تجديد المنزل . فالآن خبراء الديكور لم يتركوا مشكلة دون حل ، و نحن اليوم من هوميفاي نقدم لكم مجموعة من الحيل قوية التأثير في تجديد المنزل بالرغم من بساطتها و تكلفتها الزهيدة ، لتحصل على منزل مبهر دون عناء ..

1- لوحات الحائط

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

يُعد تعليق بعض الصور الشخصية الموضوعة في إطارات مميزة من الحيل البسيطة لتجميل حوائط المنزل ، أما إذا كنت لا تحب إحداث ثقوب في الحوائط يمكنك الإستعانة بالصور اللاصقة وورق الحائط الذي يأتي بأشكال تناسب كافة المنازل العصرية.

2- المنسوجات الملونه

Aimee- Kollektion 2014, Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH غرفة نومأقمشة و منسوجات
Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH

Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH
Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH
Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH

معظم المنازل في الآونه الأخيرة تعتمد على الألوان الحيادية في الأثاث و الديكور لذا فالإستعانه بمنسوجات ملونة لغرف النوم من ملاءات  و ستائر يجعل الغرفة تتحدث عن نفسها و يدفع الرتابة بعيدا عن المنزل.

3- خزانات بأشكال مختلفه

CASTELLDEFELS, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

من المعتاد وضع خزانات جانبية (كومودينو) للسرير بنفس الشكل ، ولكن ما رأيك أن نضع أشكال مختلفة لإحداث تجديد بالغرفة ؟ سيكون الفرق واضح و مفعم بالعصرية مثلما فعل مصممون house-habitat في هذه الغرفة.

4- اصنع بنفسك

Home staging Berlin, Cocolapine Design Cocolapine Design
Cocolapine Design

Home staging Berlin

Cocolapine Design
Cocolapine Design
Cocolapine Design

إعادة التدوير أصبحت صيحه في عالم الديكور ، حيث يمكن تحويل العديد من الكراكيب إلى أغراض مفيدة ، مثل باليتات الخشب رخيصة الثمن التى يمكن تحويلها إلى سرير بسيط يلبي احتياجاتك.

5- أريكه ذكيه

Sant Feliu, Dröm Living Dröm Living غرفة الاطفال
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

بالرغم من ظهور الأرائك الذكية التى تتحول إلى سرير بعد فردها منذ زمن طويل ، مازال هناك من لا يستخدمها ثم يشكو من ضيق غرفة النوم بسبب السرير الذي يحتل أغلب مساحتها ! . استعن بالأريكة الذكية فورا و لن تشكو من ضيق الغرف بعد الآن.

6- سرير صغير

Ristrutturazione appartamento a Milano 80 mq, HBstudio HBstudio غرفة نومأريكة او صوفة
HBstudio

HBstudio
HBstudio
HBstudio

أما إذا كنت ترفض أن تقوم بفرد الأريكة الذكية و طيها كل يوم ، يمكنك استخدام سرير متوسط الحجم ليشبه الأريكة ، و قم بتغير أماكن المساند و الوسادات لتناسب استخدامك له كأريكة أو سرير.

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7- مطبح بتصميم حرف ال L

homify الغرف
homify

homify
homify
homify

لتحقيق الإستفادة القصوى من هذه الزاويه الضيقة في مطبخك ، قم باعتماد تصميم على شكل حرف L كما فعل المصمم هنا .

8- خشب الأبلكاش

homify مطبخرفوف وأدراج
homify

homify
homify
homify

أبواب خزانات المطبخ معرضه للتلف بفعل الرطوبه أو الزمن ، و إعادة تجديد المطبخ بالكامل يعد من الأموز المكلفه ، لذا نننصحك باستخدام خشب الأبلكاش في صنع أبواب جديده للخزانات ، و تقوم بطلائها بلون عصري ، فذلك أفضل كثيرا من ترك المطبخ قديم و متهالك.

9- جزيرة مطبخ عمليه

CASTELLDEFELS, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

يمكن  أن تصنع طاولة قابله للطي و الفرد في إحدى جوانب جزيرة المطبخ لتحصل على مساحة عمل إضافيه لتناول و تحضير الطعام .أما إذا كان لديك طاولة منفصله ، فقم إلصاقها بجانب جزيرة المطبخ لتحصل على مطبخ أكثر تنظيماً.

10- أسلوب المينيمال

Mieszkanie na wynajem 31m2 Warszawa-Opcja I, The Vibe The Vibe مطبخ
The Vibe

The Vibe
The Vibe
The Vibe

أعتمد الأسلوب التبسيطي للديكو ولن تحتاج إلى أي اكسسوارات باهظة الثمن لتجميل المنزل.

11 – استخدام مقسم الأدراج

Rustikaler Landhaus-Traum im Altbau, Küchenquelle Küchenquelle مطبخأدوات المطبخ
Küchenquelle

Küchenquelle
Küchenquelle
Küchenquelle

يمكنك اقتناء مقسم الأدراج من مراكز الأدوات المنزليه ، أو يمكنك صنعه بنفسك ، لتنظيم الأغراض حسب النوع و الإستخدام لتسهيل العثور عليها.

12- المصابيح المتدليه

Kinderbad Pastel, Berlin Interior Design Berlin Interior Design حمام
Berlin Interior Design

Berlin Interior Design
Berlin Interior Design
Berlin Interior Design

للحصول على إضاءه مميزه و مركزه في أحد أركان منزلك ، يمكنك ببساطه استخدام الأسلاك الطويله التى تمنحك نمط صناعي حديث دون تكاليف.

13- مرايا دائريه في الحمام

CASTELLDEFELS, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

المرايا أمر ضروري في أي حمام و اختيارها بتصميم دائري يمنح المكان انسيابيه و خفه.

14- الموزايك

villetta unifamiliare in periferia di milano, BIANCOACOLORI BIANCOACOLORI حمام
BIANCOACOLORI

BIANCOACOLORI
BIANCOACOLORI
BIANCOACOLORI

الموزايك أو الفسيفساء طريقه غير مكلفة لتزيين الحمام ، والذي يمكن استخدامه بلون واحد أو ألوان متنوعه لمظهر مرح و أكثر بهجه.

15- كابينة الدوش

APPARTAMENTO BARRIO GOTICO, MARIA JOSE ENERGICI P. MARIA JOSE ENERGICI P. حمام
MARIA JOSE ENERGICI P.

MARIA JOSE ENERGICI P.
MARIA JOSE ENERGICI P.
MARIA JOSE ENERGICI P.

كابينة الدوش الزجاجيه بأشكالها المختلفه ، تمنح مظهر أنيق و عصري للحمام ، كما أنها تمنع المياه من التسلل لبقية أجزاء الحمام.

16- سلال الخوص

Bauholzmöbel - Regal *Trevian, starg starg حماممخازن
starg

starg
starg
starg

سلال الخوص متعددة الإستخدامات و تصلح لجميع غرف المنزل ، فهي في الحمام لجمع الملابس المتسخه ، و هي في المطبخ لتخزين الخضروات ، و هي في غرف الأطفال لترتيب اللعب ، هذا بالإضافه إلى لمستها الدافئه التى تتركها على المكان.

17- سلال القماش

Living, Buru Buru Buru Buru حماممنسوجات واكسسوارات
Buru Buru

Buru Buru
Buru Buru
Buru Buru

هناك سلال مصنوعه من الأقمشه ، تستخدم لأغراض التخزين أيضاً ، ويمكنها أن تكون لمسه جماليه للمكان إن تم اختيارها بالنقشه المناسبه للمكان.

18 – الصناديق الخشبيه

Departamento en el centro de la ciudad, amiko espacios amiko espacios حماممخازن
amiko espacios

amiko espacios
amiko espacios
amiko espacios

كما ذكرنا من قبل أن إعادة التدوير أصبحت صيحه رائجه ، لذا فاستخدام الصاديق الخشبيه بعد تلوينها للتخزين و تجميل المكان ليست فكره سيئه على الإطلاق.

19- كراسي الفينتاج

CASTELLDEFELS, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

صيحة الفينتاج أو التصاميم العتيقه تمنح منزل بعدا جماليا  سيلفت انتباه ضيوفك ، ووجود كرسي ضخم عتيق التصميم في غرفة المعيشه سيجعل من مكانه ركن خاص للإسترخاء.

20 – اقتبس من المبدعين

Il primo Showroom di Home Staging di Roma, Flavia Case Felici Flavia Case Felici غرفة المعيشة
Flavia Case Felici

Flavia Case Felici
Flavia Case Felici
Flavia Case Felici

ابدع مصممين شقق الاستوديو في جعل كل شقه كتحفه فنيه ، لذا يمكنك أن تقتبس منهم و تصمم كل غرفة من منزلك على أنها شقه ستوديو لتستفاد من كل سنتيمتر بمنزلك.

21- مشمع الأرضيات

project, Gerflor Gerflor جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
Gerflor

Gerflor
Gerflor
Gerflor

إذا أردت تغيير أرضيات الغرفه و لا تمتلك الميزانيه اللازمه لتغيير جذري ، يمكنك ببساطه اقتناء اللينوليوم من خامه جيده ، وهو أحد أنواع مشمع الأرضيات ، الذي يقاوم المياه و يأتي بأشكال متنوعه تمنحك التجديد الذي تريده بتكاليف أقل .

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