21 حيلة لتجميل وتجديد المنزل بدون تكاليف !

لا تترك الملل و الروتين يتسللان إلى حياتك ، بحجة الميزانية الباهظة التى يتطلبها تجديد المنزل . فالآن خبراء الديكور لم يتركوا مشكلة دون حل ، و نحن اليوم من هوميفاي نقدم لكم مجموعة من الحيل قوية التأثير في تجديد المنزل بالرغم من بساطتها و تكلفتها الزهيدة ، لتحصل على منزل مبهر دون عناء ..
يُعد تعليق بعض الصور الشخصية الموضوعة في إطارات مميزة من الحيل البسيطة لتجميل حوائط المنزل ، أما إذا كنت لا تحب إحداث ثقوب في الحوائط يمكنك الإستعانة بالصور اللاصقة وورق الحائط الذي يأتي بأشكال تناسب كافة المنازل العصرية.
معظم المنازل في الآونه الأخيرة تعتمد على الألوان الحيادية في الأثاث و الديكور لذا فالإستعانه بمنسوجات ملونة لغرف النوم من ملاءات و ستائر يجعل الغرفة تتحدث عن نفسها و يدفع الرتابة بعيدا عن المنزل.
من المعتاد وضع خزانات جانبية (كومودينو) للسرير بنفس الشكل ، ولكن ما رأيك أن نضع أشكال مختلفة لإحداث تجديد بالغرفة ؟ سيكون الفرق واضح و مفعم بالعصرية مثلما فعل مصممون house-habitat في هذه الغرفة.
إعادة التدوير أصبحت صيحه في عالم الديكور ، حيث يمكن تحويل العديد من الكراكيب إلى أغراض مفيدة ، مثل باليتات الخشب رخيصة الثمن التى يمكن تحويلها إلى سرير بسيط يلبي احتياجاتك.
بالرغم من ظهور الأرائك الذكية التى تتحول إلى سرير بعد فردها منذ زمن طويل ، مازال هناك من لا يستخدمها ثم يشكو من ضيق غرفة النوم بسبب السرير الذي يحتل أغلب مساحتها ! . استعن بالأريكة الذكية فورا و لن تشكو من ضيق الغرف بعد الآن.
أما إذا كنت ترفض أن تقوم بفرد الأريكة الذكية و طيها كل يوم ، يمكنك استخدام سرير متوسط الحجم ليشبه الأريكة ، و قم بتغير أماكن المساند و الوسادات لتناسب استخدامك له كأريكة أو سرير.
لتحقيق الإستفادة القصوى من هذه الزاويه الضيقة في مطبخك ، قم باعتماد تصميم على شكل حرف L كما فعل المصمم هنا .
أبواب خزانات المطبخ معرضه للتلف بفعل الرطوبه أو الزمن ، و إعادة تجديد المطبخ بالكامل يعد من الأموز المكلفه ، لذا نننصحك باستخدام خشب الأبلكاش في صنع أبواب جديده للخزانات ، و تقوم بطلائها بلون عصري ، فذلك أفضل كثيرا من ترك المطبخ قديم و متهالك.
يمكن أن تصنع طاولة قابله للطي و الفرد في إحدى جوانب جزيرة المطبخ لتحصل على مساحة عمل إضافيه لتناول و تحضير الطعام .أما إذا كان لديك طاولة منفصله ، فقم إلصاقها بجانب جزيرة المطبخ لتحصل على مطبخ أكثر تنظيماً.
أعتمد الأسلوب التبسيطي للديكو ولن تحتاج إلى أي اكسسوارات باهظة الثمن لتجميل المنزل.
يمكنك اقتناء مقسم الأدراج من مراكز الأدوات المنزليه ، أو يمكنك صنعه بنفسك ، لتنظيم الأغراض حسب النوع و الإستخدام لتسهيل العثور عليها.
للحصول على إضاءه مميزه و مركزه في أحد أركان منزلك ، يمكنك ببساطه استخدام الأسلاك الطويله التى تمنحك نمط صناعي حديث دون تكاليف.
المرايا أمر ضروري في أي حمام و اختيارها بتصميم دائري يمنح المكان انسيابيه و خفه.
الموزايك أو الفسيفساء طريقه غير مكلفة لتزيين الحمام ، والذي يمكن استخدامه بلون واحد أو ألوان متنوعه لمظهر مرح و أكثر بهجه.
كابينة الدوش الزجاجيه بأشكالها المختلفه ، تمنح مظهر أنيق و عصري للحمام ، كما أنها تمنع المياه من التسلل لبقية أجزاء الحمام.
سلال الخوص متعددة الإستخدامات و تصلح لجميع غرف المنزل ، فهي في الحمام لجمع الملابس المتسخه ، و هي في المطبخ لتخزين الخضروات ، و هي في غرف الأطفال لترتيب اللعب ، هذا بالإضافه إلى لمستها الدافئه التى تتركها على المكان.
هناك سلال مصنوعه من الأقمشه ، تستخدم لأغراض التخزين أيضاً ، ويمكنها أن تكون لمسه جماليه للمكان إن تم اختيارها بالنقشه المناسبه للمكان.
كما ذكرنا من قبل أن إعادة التدوير أصبحت صيحه رائجه ، لذا فاستخدام الصاديق الخشبيه بعد تلوينها للتخزين و تجميل المكان ليست فكره سيئه على الإطلاق.
صيحة الفينتاج أو التصاميم العتيقه تمنح منزل بعدا جماليا سيلفت انتباه ضيوفك ، ووجود كرسي ضخم عتيق التصميم في غرفة المعيشه سيجعل من مكانه ركن خاص للإسترخاء.
ابدع مصممين شقق الاستوديو في جعل كل شقه كتحفه فنيه ، لذا يمكنك أن تقتبس منهم و تصمم كل غرفة من منزلك على أنها شقه ستوديو لتستفاد من كل سنتيمتر بمنزلك.