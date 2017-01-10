21 حيلة لتجميل وتجديد المنزل بدون تكاليف !

لا تترك الملل و الروتين يتسللان إلى حياتك ، بحجة الميزانية الباهظة التى يتطلبها تجديد المنزل . فالآن خبراء الديكور لم يتركوا مشكلة دون حل ، و نحن اليوم من هوميفاي نقدم لكم مجموعة من الحيل قوية التأثير في تجديد المنزل بالرغم من بساطتها و تكلفتها الزهيدة ، لتحصل على منزل مبهر دون عناء ..