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تصور مستقبلي لتصميم منزل متميز بتكلفة أقل..

آية منير آية منير
Vivienda en Villagarcía, Nan Arquitectos Nan Arquitectos منازل
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في البداية حين تفكر في تصميم منزلك وتتجه لأحد الخبراء، عليك أن تحدد الطراز المفضل لك، وإن كنت من محبي البساطة فلن تجد أفضل من الطراز الحديث يحقق لك ذلك.. 

في الآونة الأخيرة ظهر اتجاه جديد للتصميم منخفض التكلفة والذي يلبي احتياجات المستخدمين على المدى الطويل والأولوية للبساطة والهدوء في التنفيذ والبناء، اختلاف المساحات والمستويات في هذا الأسلوب من التصميم ضروري لاستهداف كل المستويات سواء من الخارج أو الداخل.. لذا اليوم اخترنا لك نموذج متميز من تصميم NAN ARQUITECTOS لهذا الاتجاه لعلك تجد ما تبحث عنه ما بين هذه الأفكار .. وبالتأكيد ستقع في حب هذا المنزل ..

مظهر خادع ..

Vivienda en Villagarcía, Nan Arquitectos Nan Arquitectos منازل
Nan Arquitectos

Nan Arquitectos
Nan Arquitectos
Nan Arquitectos

الواجهة الأمامية خادعة جدا لك، قد تظن أنه منزل بسيط فقير للمسات الفنية والتصميم الهندسي، لن تجد أكثر من واجة ذات لون أبيض بدون فتحات مع وحدات إضاءة بسيطة جدا لإضاءة المدخل الرئيسي..

ولكن المفاجأة..

Vivienda en Villagarcía, Nan Arquitectos Nan Arquitectos منازل
Nan Arquitectos

Nan Arquitectos
Nan Arquitectos
Nan Arquitectos

ولكن ها هي المفاجأة والتى كانت أبعد ما يكون عن توقعاتنا، الواجهة الخلفية للمنزل تحفة فنية، واجهة بأكملها من الزجاج مع تصميم متميز وحديقة صغيرة خاصة بالمنزل.. نجح المصمم في استغلال الواجهة الخلفية للمنزل للاستفادة من الإضاءة الطبيعية بشكل متميز مع الاستمتاح بالمناظر الطبيعية الخلابة..

حلول عملية وممتازة

Vivienda en Villagarcía, Nan Arquitectos Nan Arquitectos غرفة السفرة
Nan Arquitectos

Nan Arquitectos
Nan Arquitectos
Nan Arquitectos

الاستغناء عن الفواصل والجدران من أهم مبادئ وأسس الطراز الحديث، فكلما قلت هذه الفواصل كلما كان التصميم أحدث وأكثر بساطة وأنسب للمساحات الضيقة، ستلاحظ أيضا البساطة في اختيار قطع الأثاث والحلول العملية وتوفير مسارات حركة مريحة واستخدام ألوان محايدة، كل هذا خلق من المنزل لوحة مشرقة ومتميزة..

استخدامات متعددة..

Vivienda en Villagarcía, Nan Arquitectos Nan Arquitectos مطبخ
Nan Arquitectos

Nan Arquitectos
Nan Arquitectos
Nan Arquitectos

في كثير من الأحيان قد نظن أن البساطة تعني قلة الأفكار واستخدامات محدودة للفراغ، ولكن جاء هذا التصميم ليغير لنا هذا الاعتقاد، استخدام اللون الأبيض يعطي استمرارية للتصميم ووحداث الأثاث وجمع بين المطبخ والحمام والمدخل، وكأنهم فراغ واحد ، الأبيض مثالي للمساحات الصغيرة..

التميز هو عنوان هذا التصميم..

Vivienda en Villagarcía, Nan Arquitectos Nan Arquitectos منازل
Nan Arquitectos

Nan Arquitectos
Nan Arquitectos
Nan Arquitectos

في الأغلب نبحث عن الخصوصية والحميمية وخاصة في غرفة النوم، ولكن في هذا التصميم المتميز ظهرت الغرفة وكأنها جزء من الطبيعة المحيطة مفتوحة على العالم الخرجي ولا يفصلها سوا جدار زجاجي، مع مقعد لجلسة رومانسية مع كتابك المفضل ومشروبك الساخن اهتم المصمم بالإضاءة في كل أنحاء المنزل سواء كانت طبيعية أو صناعية مباشرة او غير مباشرة ، وظل اللون الأبيض هو بطل المشهد مع لمسات من الخشب الطبيعي..

 إن كنت من محبي الفخامة لا تترد في قراءة منزل فاخر سيجعلك تشعر بالكثير من الاسترخاء والمتعة

مطابخ بيضاء بارعة الجمال
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