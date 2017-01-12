بسيط من الخارج ومن الداخل ديكور ساحر

البداية مع الواجهة وتصميمها المميز والساحر جداً فكما نرى هنا الواجهة وتصميمها بسيط فلم يعتمد المصمم على تفاصيل كثيرة، فقط سقف وتحته بعض الأبواب والنوافذ التى تربط المنزل من الداخل بالطبيعة المحيطة بالمنزل من الخارج بطريقة مميزة سنكتشفها بوضوح أكثر عندما نشاهد المنزل من الداخل سنرى مدى تأثيرها الرائع والبسيط على المنزل، اعتمد المصمم على اللون الأبيض الحيادى فى تصميم الواجهة بالكامل مع لمسات بسيطة من اللون البنى الدافئ فى لمسة الخشب التى استعان بها المصمم فى تصميمه لواجهة المنزل، كما نرى اختار المصمم جلسة بسيطة ومريحة لتأخذ بها لحظات من الأستجمام وسط الطبيعة الرائعة التى تحيط المنزل بالكامل.