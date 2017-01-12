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بسيط من الخارج ومن الداخل ديكور ساحر

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify منزل بنغالي
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كعادتنا دائماً فى هوميفاى نسعى إلى ابراز كافة الفنون المعمارية المختلفة والتى ابدع المصممون فى تصميمها بطريقة واضحة وومميزة، واليوم نحن على موعد مع تصميم أكثر من رائع، اعتمد المصمم على البساطة بطريقة واضحة فكان تصميم المنزل بسيط بطريقة رائعة من الخارج ومن الداخل مفعم بطريقة رائعة جداً بالتفاصيل الساحرة فى الديكور داخل المنزل، دعونا نأخذ جولة انتعرف أكثر على تصميم المنزل عن قرب.

واجهة ساحرة

homify منزل بنغالي
homify

homify
homify
homify

البداية مع الواجهة وتصميمها المميز والساحر جداً فكما نرى هنا الواجهة وتصميمها بسيط فلم يعتمد المصمم على تفاصيل كثيرة، فقط سقف وتحته بعض الأبواب والنوافذ التى تربط المنزل من الداخل بالطبيعة المحيطة بالمنزل من الخارج بطريقة مميزة سنكتشفها بوضوح أكثر عندما نشاهد المنزل من الداخل سنرى مدى تأثيرها الرائع والبسيط على المنزل، اعتمد المصمم على اللون الأبيض الحيادى فى تصميم الواجهة بالكامل مع لمسات بسيطة من اللون البنى الدافئ فى لمسة الخشب التى استعان بها المصمم فى تصميمه لواجهة المنزل، كما نرى اختار المصمم جلسة بسيطة ومريحة لتأخذ بها لحظات من الأستجمام وسط الطبيعة الرائعة التى تحيط المنزل بالكامل.

الواجهة من زاوية أخرى

homify منزل بنغالي
homify

homify
homify
homify

وهنا نرى الواجهة ولكن من زاوية أخرى توضح أكثر التفاصيل البسيطة التى استعان بها المصمم من لمسة الخشب إلى التصميم الرائع والجذاب للنوافذ.

الكثير من النوافذ

homify منزل بنغالي
homify

homify
homify
homify

الكثير من النوافذ هى غاية المصمم من البداية فى تصميمه لهذا المنزل رغبةً منه فى خلق انسجاماً واضحاً بين المنزل من الداخل والطبيعة المحيطة بالمنزل من الخارج وقد نجح فى ذلك .

نظرة على غرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

وهنا نظرة شاملة على المنزل بالكامل من الداخل والبداية مع غرفة المعيشة كما نرى، اعتمد المصمم على الخشب الباركيه الدافئ فى تصميمه للأرضيات بلونه البنى المميز مع بعض اللمسات الساحرة للديكور التى اعتمد عليها المصمم بجانب لمستها الجمالية فقد اعتمدها لتخلق جواً من الألفة مثل تلك الصور العائلية البسيطة التى زينت الجدار فى غرفة المعيشة كما نرى، وهنا نرى كيف تصميم المصمم للنوافذ

اثاث بسيط

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

اختار المصمم لمسات من الأثاث البسيط فى غرفة المعيشة، فقط ركنة بسيطة على شكل حرف L حتى يستغل المساحات بشكل مثالى داخل غرفة المعيشة، وبلمسة ذكية وغير تقليدية زين الجدار بساعة مرسومة على الجدار نفسه، الوان الغرفة حيادية وجذابة جداً فقد تنوعت بين الأبيض الهادئ مع الرمادى ولمسة من اللون الأزرق البسيط، أما الأضاءة فتنوعت بين الأضاءة الطبيعية القادمة من النوافذ المطلة على الطبيعة وبين تلك النجفة الأنيقة.

غرفة سفرة بسيطة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

وفى الجانب الأخر من المنزل كان تصميم تلك السفرة البسيطة، اختار المصمم أن تكون بجوار النافذة ليستفيد أكثر من الأضاءة الطبيعية القادمة من النافذة، استعان المصمم بطاولة مربعة صغيرة زينها هذا المفرش المميز بلونه الأبيض والأسود و حاوطتها بعض الكراسى الأنيقة لتكمل التصميم البسيط والمميز للغرفة، وفى اخر الغرفة كان المطبخ الذى تشارك مع غرفة السفرة.

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مطبخ مميز

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تصميم المطبخ كان أنيق وبسيط جداً، اعتمد المصمم على شكل حرف L  ليحفظ المساحات ويستغلها جيداً، اللون الأبيض كان هو اللون الأساسى واللمسة الأساسية فى تصميم المطبخ مع اللون الأخضر المبهج الذى استعان به المصمم فى ديكورات المطبخ، حرص أيضاً المصمم على وجود نافذة كبيرة تسمح بمرور الضوء والهواء الطبيعى إلى داخل المطبخ.

غرفة رومانسية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

اللون الأزرق هو لون الهدوء والراحة، ولذلك استعان المصمم فى تصميم غرفة النوم الرئيسية داخل هذا المنزل باللون الأزرق الصريح ليخلق بذلك جو هادئ ورومانسي فى الغرفة، فكان لون الجدار الرئيسى خلف السرير وأضاف له بعض الحروف لتعطى الجدار لمسة من الرومانسية.

غرفة أطفال مبهجة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

اللون الأخضر المبهج والتفاصيل البسيطة رسما بوضوح غرفة الأطفال داخل هذا المنزل التى جاءت مبهجة ورائعة جداً.

حمام بسيط

homify حمام
homify

homify
homify
homify

وختام جولتنا داخل المنزل مع تصميم الحمام الذى لم يختلف فى بساطته عن باقى المنزل، ولكى يعكس مزيد من المساحات داخل الحمام استعان بتلك المرآة الكبيرة التى توسطت الجدار، استعان ايضاً بالخشب المعالج للمسة من الدفئ والجاذبية.

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