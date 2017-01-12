لمحبى الكلاسيكية: نصائح لتطبيق النمط الكلاسيكى فى منزلك

النمط الكلاسيكى هو المعشوق لدى محبى الفخامة والتصميمات المميزة،بداية انتشار النمط الكلاسيكى كانت من فرنسا فى كافة الفنون وليست الفنون المعمارية فقط وبعد ذلك بدأت فى الأنتشار حول العالم،هناك بعض الأساسيات التى توضح كيفية تطبيق النمط الكلاسيكى فى منزلك بمنتهى السهولة لذلك اذا كنت من محبى الكلاسيكية إليك ما تبحث عنه فى هذا المقال.
يعتمد النمط الكلاسيكى فى اساسه على التفاصيل العتيقة، فهو بأختصار عبارة عن خلق الأحساس بالعتاقة وفخامة التاريخ من خلال التقاصيل القديمة فى الديكورات كالأستعانة بالتحف والأنتيكات واستخدام تفاصيل فى الديكور ذو قيمة واضحة، لذلك اول خطوات الحصول على نمط كلاسيكى فى منزلك هى استخدام مقتنياتك القديمة واعادة طلائها وترميمها مرة أخرى وتوزيعها بطريقة فنية فى منزلك.
اذا اردت منزلاً كلاسيكياً فيجب أن تخضع الجدران والأرضيات فى منزلك أيضاً إلى النمط الكلاسيكى، يفضل الأستعانة بالباركيه والبورسلين والجدران يفضل الأستعانة بورق الجدران ذو النقوشات المميزة والألوان المحايدة الفاتحة، مثل هذا التصميم فقد اعتمد المصمم هنا على البورسلين فى الأرضيات باللون البيج الحيادى الجذاب والأنيق مع تصميم الجدران المميز بورق الحائط ذو النقوشات الكلاسيكية المتميزة.
فى النمط الكلاسيكى يجب أن يكون التصميم يحتوى على لون واحد هو محور التصميم والديكور الداخلى للمنزل، ويفضل أن يكون لوناً من بالتة الألوان المحايدة الفاتحة كدرجات البيج، الأبيض، الأرجوانى الفاتح، الرمادى والأزرق ولمسات من اللون الأسود، كل هذة الألوان تعبر وبقوة عن النمط الكلاسيكى فور تواجدها فى أى تصميم، لذلك اعتمد المصمم فى تصميمه لتلك الغرفة على اللون الرمادى مع لمسة من اللون البيج الهادئ ليضيف بذلك لمسة كلاسيكية على الغرفة.
اللون الذهبى والتفاصيل المذهبة هى أساس النمط الكلاسيكى، فأذا ذكر النمط الكلاسيكى ذكر معة الديكورات المذهبة الفخمة، لذلك اعتمد اللون الذهبى فى منزلك الكلاسيكى واخرص على دمجه مع الوان هادئة محايدة أيضاً مثل الرمادى، الأبيض والبيج، مثل تصميم تلك الغرفة فقد استعان المصمم بلمسات مذهبة كالنجفة، المرأة والتسريحة بجانب اللون البيج الذى سيطر على تصميم الغرفة بالكامل.
للخشب أيضاً لمسة كلاسيكية دافئة فى التصميم، فهنا على سبيل المثال قام المصمم بالأستعانة بلمسة الخشب فى تصميم الحمام بطريقة رائعة، واعتمد أيضاُ على ورق الجدران ولكن بمنظر طبيعى جذاب ليعطى لمسة جمالية مميزة فى الحمام وتصميمه، كما اعتمد المصمم أيضاً على اختيار رائع للأضاءة وتفاصيل الديكور داخل الحمام.
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