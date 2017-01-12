لمحبى الكلاسيكية: نصائح لتطبيق النمط الكلاسيكى فى منزلك

للخشب أيضاً لمسة كلاسيكية دافئة فى التصميم، فهنا على سبيل المثال قام المصمم بالأستعانة بلمسة الخشب فى تصميم الحمام بطريقة رائعة، واعتمد أيضاُ على ورق الجدران ولكن بمنظر طبيعى جذاب ليعطى لمسة جمالية مميزة فى الحمام وتصميمه، كما اعتمد المصمم أيضاً على اختيار رائع للأضاءة وتفاصيل الديكور داخل الحمام.

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