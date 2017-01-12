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لمحبى الكلاسيكية: نصائح لتطبيق النمط الكلاسيكى فى منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify غرفة المعيشة
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النمط الكلاسيكى هو المعشوق لدى محبى الفخامة والتصميمات المميزة،بداية انتشار النمط الكلاسيكى كانت من فرنسا فى كافة الفنون وليست الفنون المعمارية فقط وبعد ذلك بدأت فى الأنتشار حول العالم،هناك بعض الأساسيات التى توضح كيفية تطبيق النمط الكلاسيكى فى منزلك بمنتهى السهولة لذلك اذا كنت من محبى الكلاسيكية إليك ما تبحث عنه فى هذا المقال.

تفاصيل عتيقة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يعتمد النمط الكلاسيكى فى اساسه على التفاصيل العتيقة، فهو بأختصار عبارة عن خلق الأحساس بالعتاقة وفخامة التاريخ من خلال التقاصيل القديمة فى الديكورات كالأستعانة بالتحف والأنتيكات واستخدام تفاصيل فى الديكور ذو قيمة واضحة، لذلك اول خطوات الحصول على نمط كلاسيكى فى منزلك هى استخدام مقتنياتك القديمة واعادة طلائها وترميمها مرة أخرى وتوزيعها بطريقة فنية فى منزلك.

جدران وأرضيات كلاسيكية

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

اذا اردت منزلاً كلاسيكياً فيجب أن تخضع الجدران والأرضيات فى منزلك أيضاً إلى النمط الكلاسيكى، يفضل الأستعانة بالباركيه والبورسلين والجدران يفضل الأستعانة بورق الجدران ذو النقوشات المميزة والألوان المحايدة الفاتحة، مثل هذا التصميم فقد اعتمد المصمم هنا على البورسلين فى الأرضيات باللون البيج الحيادى الجذاب والأنيق مع تصميم الجدران المميز بورق الحائط ذو النقوشات الكلاسيكية المتميزة.

ألوان محايدة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

فى النمط الكلاسيكى يجب أن يكون التصميم يحتوى على لون واحد هو محور التصميم والديكور الداخلى للمنزل، ويفضل أن يكون لوناً من بالتة الألوان المحايدة الفاتحة كدرجات البيج، الأبيض، الأرجوانى الفاتح، الرمادى والأزرق ولمسات من اللون الأسود، كل هذة الألوان تعبر وبقوة عن النمط الكلاسيكى فور تواجدها فى أى تصميم، لذلك اعتمد المصمم فى تصميمه لتلك الغرفة على اللون الرمادى مع لمسة من اللون البيج الهادئ ليضيف بذلك لمسة كلاسيكية على الغرفة.

تفاصيل مذهبة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

اللون الذهبى والتفاصيل المذهبة هى أساس النمط الكلاسيكى، فأذا ذكر النمط الكلاسيكى ذكر معة الديكورات المذهبة الفخمة، لذلك اعتمد اللون الذهبى فى منزلك الكلاسيكى واخرص على دمجه مع الوان هادئة محايدة أيضاً مثل الرمادى، الأبيض والبيج، مثل تصميم تلك الغرفة فقد استعان المصمم بلمسات مذهبة كالنجفة، المرأة والتسريحة بجانب اللون البيج الذى سيطر على تصميم الغرفة بالكامل.

للخشب أيضاً لمسة كلاسيكية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

للخشب أيضاً لمسة كلاسيكية دافئة فى التصميم، فهنا على سبيل المثال قام المصمم بالأستعانة بلمسة الخشب فى تصميم الحمام بطريقة رائعة، واعتمد أيضاُ على ورق الجدران ولكن بمنظر طبيعى جذاب ليعطى لمسة جمالية مميزة فى الحمام وتصميمه، كما اعتمد المصمم أيضاً على اختيار رائع للأضاءة وتفاصيل الديكور داخل الحمام.

تعرف على الأضاءة المناسبة للمنزل أكثر فى هذا المقال: أفكار رائعة لبيوت النور تصنع فارقًا بمنزلك

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