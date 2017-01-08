استمتع بالفناء الخارجي في الشتاء: تصاميم مختلفة لمدفئة رائعة

في فصل الشتاء وعند إنخفاض درجة الحرارة يصعب علينا الاستمتاع بالمساحات الخارجية من أفنية، تراسات أو حدائق. ولكن لا يمكننا إنكار روعة التجمعات العائلية وتجمعات الأصدقاء في هذ الأماكن المفتوحة.

الآن وحتى في برد الشتاء، يمكنك الحصول على سهرة حول النار تشبه نيران المخيمات ولكن داخل حدود منزلك، ويمكنك أيضاً عمل الأنشطة المختلفة مثل تلك التي في المخيمات مثل شواء العشاء أو تسخين المارشميلو أو الحصول على جلسات سمر ممتعة مفعمة بالدفئ. كل ما عليك هو تحديد مكان لإشعال النيران يتوسط مساحة الجلوس من أثاث شرفتك الأنيق.

إليك بعض التصاميم والتي تناسب كل المساحات والميزنيات، سواء كانت تصاميم جاهزة أو أخرى يمكنك أن تصنعها بنفسك.