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استمتع بالفناء الخارجي في الشتاء: تصاميم مختلفة لمدفئة رائعة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Firepits , wood-fired oven wood-fired oven حدائقمواقد وشوايات
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في فصل الشتاء وعند إنخفاض درجة الحرارة يصعب علينا الاستمتاع بالمساحات الخارجية من أفنية، تراسات أو حدائق. ولكن لا يمكننا إنكار روعة التجمعات العائلية وتجمعات الأصدقاء في هذ الأماكن المفتوحة. 

الآن وحتى في برد الشتاء، يمكنك الحصول على سهرة حول النار تشبه نيران المخيمات ولكن داخل حدود منزلك، ويمكنك أيضاً  عمل الأنشطة المختلفة مثل تلك التي في المخيمات مثل شواء العشاء أو تسخين المارشميلو أو الحصول على جلسات سمر ممتعة مفعمة بالدفئ. كل ما عليك هو تحديد مكان لإشعال النيران  يتوسط مساحة الجلوس من أثاث شرفتك الأنيق.

إليك بعض التصاميم والتي تناسب كل المساحات والميزنيات، سواء كانت تصاميم جاهزة أو أخرى يمكنك أن تصنعها بنفسك.

1.يمكنك أن تبدأ عند تصميم حديقتك أو فناؤك بتخصيص مكان لإشعال النار، ثم بناء حائط صغير ليكون سور للنار، لانشاء الحريق مع الحرص على استخدام خامات مضادة للنيران

Urban Courtyard for Entertaining, Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd حديقة
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd

Urban Courtyard for Entertaining

Bestall & Co Landscape Design Ltd
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd
Bestall & Co Landscape Design Ltd

2.​أحد التصاميم الجاهزة والمصنوع من الستانليس ستيل تم تزينه ببعض الحصى السيراميكي ليعطي مظهر نهائي أنيق ومودرن

Stealth Boat Fire Table - Southampton Rivelin حدائقمواقد وشوايات
Rivelin

Stealth Boat Fire Table – Southampton

Rivelin
Rivelin
Rivelin

3.تصميم آخر كلاسيكي ومتنقل من الفخار مع وجود هيكل معدني سفلي من حديد الفورفورجيه ليضيف أناقة فورية لحديقتك

Carved Scroll small La Hacienda حدائقمواقد وشوايات
La Hacienda

Carved Scroll small

La Hacienda
La Hacienda
La Hacienda

4.هنا تم تصميم أريكة دائرية حول فتحة النار وكلاهما تم بناؤهما بحيث يكونا ثابتان في الحديقة مع وضع بعض الكراسي المتحركة عند الحاجة وخلق حدود لهذه الجلسة الأنيقة في وسط الحديقة

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

5.احرص أن يبعد مكان النار 7-8 متر عن منزلك وألا يتعدى مقاس الفتحة عن نصف متر ولا ترتفع قاعدة النار عن 30 سم

'Armonie', Barbara Negretti - Garden design - Barbara Negretti - Garden design - حديقة
Barbara Negretti – Garden design –

Barbara Negretti - Garden design -
Barbara Negretti – Garden design –
Barbara Negretti - Garden design -

6.إذا أتيحت لك الفرصة يمكنك استغلال الفرن الخارجي والمستخدم في اعداد المشويات أو المخبوزات في إشعال النيران اللازمة للتدفئة الفناء أو الحديقة فهو مجهز بكافة الاعدادات

Garden wood-fired oven wood-fired oven حديقة
wood-fired oven

Garden wood-fired oven

wood-fired oven
wood-fired oven
wood-fired oven

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7.هناك عدد من التصاميم الجاهزة والتي يمكنك استخدامها خلق التدفئة اللازمة للحديقة، هنا تم رفع الكرة المعدنية الأنيقة على بعض الطوب المقاوم للحرارة حتى الإرتفاع المطلوب

Уличный Очаг Firecup тип: Тайга , Firecup Firecup حدائقمواقد وشوايات معدن Black
Firecup

Firecup
Firecup
Firecup

8.قم باستخدام خامات مضادة للحريق مثل الطوب، الزلط والمعادن المطلية بخامات مضادة للحرارة

chimeneas acero , CLASS MANUFACTURING SA CLASS MANUFACTURING SA حدائقمواقد وشوايات
CLASS MANUFACTURING SA

CLASS MANUFACTURING SA
CLASS MANUFACTURING SA
CLASS MANUFACTURING SA

9.التصاميم غير متناهية والتي تتيح لك الحصول على تصاميم أنيقة بالإضافة للدفئ المراد الوصول إليه

The changing face of the outdoor bonfire, BD Designs BD Designs حدائقمواقد وشوايات
BD Designs

The changing face of the outdoor bonfire

BD Designs
BD Designs
BD Designs

10.يمكنك أيضاً تطبيق نفس الفكرة على مساحة الروف الخاصة بك أو الشرفة، ولكن احرص أن تكون المدافئ متناسبة في حجمها مع المساحة التي تود تدفئتها

Dakterras Utrecht, ScottishCrown Dakterrassen ScottishCrown Dakterrassen بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
ScottishCrown Dakterrassen

ScottishCrown Dakterrassen
ScottishCrown Dakterrassen
ScottishCrown Dakterrassen

11.أحد الطرق البسيطة للحصول على مدافئ رائعة بخامات قليلة وتكاليف بسيطة بأن تصنعها بنفسك

rondo firepit wood-fired oven حدائقمواقد وشوايات
wood-fired oven

rondo firepit

wood-fired oven
wood-fired oven
wood-fired oven

12.فهنا تم عمل حائط بسيط باستخدام عدد من الطوب الحراري المقاوم للحرارة مع إضافة بعض الركام في الأجزاء المفتوحة لزيادة المقاومة والوزن، مع فرش طبقة من الرمل في الداخل وبدء الحريق

Ideas de reciclaje con bloques de hormigón, Jara y Olmo S.L Jara y Olmo S.L حدائقمواقد وشوايات طوب Grey
Jara y Olmo S.L

Jara y Olmo S.L
Jara y Olmo S.L
Jara y Olmo S.L

13.يمكنك الحصول على هذا التصميم بأكثر من شكل ومقاس حسب الرغبة

Round pebble mesh with grill La Hacienda حدائقمواقد وشوايات
La Hacienda

Round pebble mesh with grill

La Hacienda
La Hacienda
La Hacienda

طريقة أخرى لعمل المدفئة بنفسك هي عن طريق عمل سلة معدنية لتكون الحامل وملؤها بالزلط والطوب لخلق اتزان وقاعدة ثم إضافة جزء لوضع الفحم واشعال النار في المنتصف مع الحرص على تثبيته بشكل جيد في السلة المعدنية.

14.تصميم أخر لقاعدة مفرغة من الأسمنت

Proyecto Barcelona, Elysian Fire Elysian Fire
Elysian Fire

Elysian Fire
Elysian Fire
Elysian Fire

15.من أفضل الحيل البسيطة والمناسبة للاسلوب المينمال هي بعمل المدفئة في الأرضية، بحفر جزء من الرصيف الخرساني في منتصف الفناء أو الحديقة مع تعبئة هذا الفراغ بالطوب والزلط

SC-152, DF ARQUITECTOS DF ARQUITECTOS حديقة
DF ARQUITECTOS

DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS

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