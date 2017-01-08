12 خطأ شائع عليك تجنبهم عند تصميم مطبخك

يعكس اختيار الخامات مظهر مؤثر على ديكور مطبخك، سواء كان مطبخ بتصميم عصري أو مينيمال.

على سبيل المثال اختيار خامات طبيعية مثل الرخام والأحجار والخشب لديها تأثير جمالي كبير على المطبخ، في حين أن الخامات الأخرى مناسبة واقتصادية.