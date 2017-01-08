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12 خطأ شائع عليك تجنبهم عند تصميم مطبخك

هنادى موسى هنادى موسى
homify مطبخ
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هل تحتاج لتجديد مطبخك؟ تبحث كثيرًا عن حيل ونصائح لتصميم مطبخ مثالي؟ نسهل عليك الأمر بعرض أشهر أخطاء نقع فيها عند تصميم المطابخ وبالتالي يمكنك تفاديها عند تجديد مطبخك وتزيد من فرص جمال مطبخ.

1- عدم التخطيط الجيد في اختيار الأرضية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

ننسي التخطيط الجيد لأرضية المطبخ عندما ننشغل بباق تفاصيل تصميمات المطبخ المتعددة من خزائن وسيراميك الجدران، رغم أن الأرضية الجميلة تضيف ديكور مميزة لأي غرفة وتصنع فارق.

2- ألوان خاطئة

Apartamento da Sandra e do André, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura مطبخ
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

هييء نفسك جيدًا لاختيار ألوان جدران المطابخ لتتوافق مع ألوان أثاث المطبخ لتتجنب التسرع عند اختيار الألوان من المتجر فتسبب فوضى كبيرة في ألوان المطبخ.

3- نسيان السقف

RESIDENCIA SINALOA, OLLIN ARQUITECTURA OLLIN ARQUITECTURA مطبخ
OLLIN ARQUITECTURA

OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA

مثلما أشرنا سابقًا عن دور الأرضية في الحصول على تصميم مميز للغرف، كذلك العناية في تصميم السقف واختيار الإضاءة الملائمة لألوان ومساحة المطبخ يضيف لمسات مميزة في تصميم الغرفة.

4- اختيار تصميم جميل

Departamento en Punta del Este - Torres Miami Br., Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova مطبخ
Diseñadora Lucia Casanova

Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova

توجد أيضًا لمسات بسيطة وجميلة تتميز بالعملية تسهل عليك تنفيذ مهامك فى المطبخ بكل يسر مثل تركيب حوامل معدنية تعلق عليها أدوات المطبخ.

5- تصميم بار المطبخ

Cocinas, fabrica de cocinas mediterranean c.a. fabrica de cocinas mediterranean c.a. مطبخ
fabrica de cocinas mediterranean c.a.

fabrica de cocinas mediterranean c.a.
fabrica de cocinas mediterranean c.a.
fabrica de cocinas mediterranean c.a.

عندما تفكر فى تصميم بار للمطبخ عليك بالتخطيط الدقيق لتصميمه ومكانه وخاماته حتى تحب النتيجة عند تنفيذها.

6- اختيار خامات المطبخ

CASA IVANNA, OBRA BLANCA OBRA BLANCA مطبخ
OBRA BLANCA

OBRA BLANCA
OBRA BLANCA
OBRA BLANCA

يعكس اختيار الخامات مظهر مؤثر على ديكور مطبخك، سواء كان مطبخ بتصميم عصري أو مينيمال.

على سبيل المثال اختيار خامات طبيعية مثل الرخام والأحجار والخشب لديها تأثير جمالي كبير على المطبخ، في حين أن الخامات الأخرى مناسبة واقتصادية.

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7- عدم التفكير في من يستخدم المطبخ

Casa 581, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design مطبخ خشب نقي Wood effect
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

من المهم أيضًا الأخذ في الاعتبار عدد الأفراد الذين يستخدمون المطبخ عند تصميمه حتى نتأكد من توفير مساحة مناسبة للحركة داخل المطبخ وكذلك مساحة بار المطبخ لتناسب العدد وتوفر عدد الكراسي اللازم استخدامه.

8- عدم وجود لمسة شخصية في التصميم

homify مطبخ بلاط Multicolored
homify

homify
homify
homify

إن كنت تعتقد أنه ليس من الضروري إضافة لمسة شخصية على تصميم مطبخ فأنت مخطيء، فإضافة لون جميل أو نقشات مرحة من تصميم فى مطبخك كلها تزود ديكور مطبخك بلمسات فريدة وشخصية للغاية، إن لم يكن لديك المهارة لتنفيذ أفكار عليك بالاتصال بأحد الشركات المتخصصة لتنفيذ أفكارك.

9- سيراميك منخفض الجودة

Apartamento no Campo Belo, Mario Catani - Arquitetura e Decoração Mario Catani - Arquitetura e Decoração مطبخ سيراميك Red
Mario Catani – Arquitetura e Decoração

Mario Catani - Arquitetura e Decoração
Mario Catani – Arquitetura e Decoração
Mario Catani - Arquitetura e Decoração

إن اخترت تركيب سيراميك فى جدران مطبخك عليك بالتأكد من جودة الخامات بسؤال المختصين إن لم يكن لديك خبرة في اختيار الخامات الملائمة للمطابخ.

10- لا وجود للرفوف

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يمكنك الاستغناء عن تركيب خزائن بالجدران واستبدالها بالرفوف كحل عملي واقتصادي ويؤثر على ديكور مطبخك أيضًا.

11- إهمال قيمة نمط المينيمال

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México مطبخ ذو قطع مدمجة خشب نقي Blue
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

عليك بتقدير قوة نمط تصميمات المنيمال التى توفر لك الكثير من الوقت والمجهود والأموال أيضًا. اختار الأشياء الأساسية فقط وتأكد من توفر أماكن تخزين بسيطة ومناسبة لمساحة المطبخ حتى تشعرك براحة عند ترتب فيها أغراضك

12- فوضي كبيرة

Скандинавское кружево, Artichok Design Artichok Design مطبخ
Artichok Design

Artichok Design
Artichok Design
Artichok Design

تجنب حدوث فوضى كبيرة بنظافة المطبخ!

لابد أن تصبح أولوية كل فرد للتقليل من الفوضى التى تنشأ بسهولة فى المطابخ.

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هل تعاملت مع أي من الأخطاء السابقة؟ كيف عالجتها؟

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