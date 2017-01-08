12 خطأ شائع عليك تجنبهم عند تصميم مطبخك

هل تحتاج لتجديد مطبخك؟ تبحث كثيرًا عن حيل ونصائح لتصميم مطبخ مثالي؟ نسهل عليك الأمر بعرض أشهر أخطاء نقع فيها عند تصميم المطابخ وبالتالي يمكنك تفاديها عند تجديد مطبخك وتزيد من فرص جمال مطبخ.
ننسي التخطيط الجيد لأرضية المطبخ عندما ننشغل بباق تفاصيل تصميمات المطبخ المتعددة من خزائن وسيراميك الجدران، رغم أن الأرضية الجميلة تضيف ديكور مميزة لأي غرفة وتصنع فارق.
هييء نفسك جيدًا لاختيار ألوان جدران المطابخ لتتوافق مع ألوان أثاث المطبخ لتتجنب التسرع عند اختيار الألوان من المتجر فتسبب فوضى كبيرة في ألوان المطبخ.
مثلما أشرنا سابقًا عن دور الأرضية في الحصول على تصميم مميز للغرف، كذلك العناية في تصميم السقف واختيار الإضاءة الملائمة لألوان ومساحة المطبخ يضيف لمسات مميزة في تصميم الغرفة.
توجد أيضًا لمسات بسيطة وجميلة تتميز بالعملية تسهل عليك تنفيذ مهامك فى المطبخ بكل يسر مثل تركيب حوامل معدنية تعلق عليها أدوات المطبخ.
عندما تفكر فى تصميم بار للمطبخ عليك بالتخطيط الدقيق لتصميمه ومكانه وخاماته حتى تحب النتيجة عند تنفيذها.
يعكس اختيار الخامات مظهر مؤثر على ديكور مطبخك، سواء كان مطبخ بتصميم عصري أو مينيمال.
على سبيل المثال اختيار خامات طبيعية مثل الرخام والأحجار والخشب لديها تأثير جمالي كبير على المطبخ، في حين أن الخامات الأخرى مناسبة واقتصادية.
من المهم أيضًا الأخذ في الاعتبار عدد الأفراد الذين يستخدمون المطبخ عند تصميمه حتى نتأكد من توفير مساحة مناسبة للحركة داخل المطبخ وكذلك مساحة بار المطبخ لتناسب العدد وتوفر عدد الكراسي اللازم استخدامه.
إن كنت تعتقد أنه ليس من الضروري إضافة لمسة شخصية على تصميم مطبخ فأنت مخطيء، فإضافة لون جميل أو نقشات مرحة من تصميم فى مطبخك كلها تزود ديكور مطبخك بلمسات فريدة وشخصية للغاية، إن لم يكن لديك المهارة لتنفيذ أفكار عليك بالاتصال بأحد الشركات المتخصصة لتنفيذ أفكارك.
إن اخترت تركيب سيراميك فى جدران مطبخك عليك بالتأكد من جودة الخامات بسؤال المختصين إن لم يكن لديك خبرة في اختيار الخامات الملائمة للمطابخ.
يمكنك الاستغناء عن تركيب خزائن بالجدران واستبدالها بالرفوف كحل عملي واقتصادي ويؤثر على ديكور مطبخك أيضًا.
عليك بتقدير قوة نمط تصميمات المنيمال التى توفر لك الكثير من الوقت والمجهود والأموال أيضًا. اختار الأشياء الأساسية فقط وتأكد من توفر أماكن تخزين بسيطة ومناسبة لمساحة المطبخ حتى تشعرك براحة عند ترتب فيها أغراضك
تجنب حدوث فوضى كبيرة بنظافة المطبخ!
لابد أن تصبح أولوية كل فرد للتقليل من الفوضى التى تنشأ بسهولة فى المطابخ.