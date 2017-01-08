10 تصميمات لاختيار ألوان الحمام بعناية

تؤثر الحمامات على أناقة وسحر منزلك وتترك لديهم انطباعات جدية لديهم عن ذوقك المميز في التصميم، لكننا ننسي فى أحيان كثيرة التخطيط لتصميم الحمام بدقة وعناية. وتعد الألوان من العناصر الرئيسية التي تلعب دور رئيسي فى إضافة سحر وجاذبية على التصميمات مع تحديد التأثيرات التي تفضل تركها على زوارك.
توجد طرق كثيرة ومتنوعة لإضافة الألوان فى حمامك نعرضها لك فى كتاب الأفكار الآتي لذا ندعوك للانضمام إلينا للاستمتاع بالتصميمات التالية.
تصميم فى غاية البساطة مع استخدام ألوان فاتحة وهادئة تزيد من إشراقة الغرفة والحصول على الاسترخاء خلال اليوم، وتصميم مرآة كبيرة في الحمام يعمل على عكس الأضواء ما يزيد من إضاءة المكان، كما تتمتع ديكورات الحمام بالأناقة والتفرد.
عندما نفكر فى اختيار تصميم عصري نلاحظ أناقة ما ينتجه المزج الدقيق للون الأبيض مع الأسود،
يعمل اللون الأزرق على زيادة الشعور بالهدوء والاسترخاء خاصة عند دمجه مع اللون الأبيض، ومع اختيار سيراميك بنقشات جميلة من اللونين الأزرق والأبيض نحصل على تصميم ساحر ومريح
إن كنت لا تفضل استخدام ألوان متعددة فى التصميم وتفضل استخدام اللون الأبيض الفقط، يمكنك تحديد جدار واحد فى الحمام ليطعم بلون آخر كي تحصل على نقشات فنية مميزة.
في حال عدم توفر الفرصة لدمج ألوان مختلفة في تصميم الحمام وتحتاج لكسر رتابة الألوان يمكنك شراء اثاث ملون يكسر الملل ويضفي حيوية وطاقة على الغرفة.
كذلك الرفوف الملونة تعد فكرة مميزة واقتصادية وتجدد من ديكور الحمام فى أى وقت، بجانب أنها توفر وحدات تخزين داخل الحمام لتزيد من ترتيبه وتنظيمه وتوفير مساحات خالية تتحرك داخلها بسهولة.
ولا تقلق من استخدام ألوان زاهية فهي تعمل على تجدد من حالة مزاجك تمامًا.
الإضاءة الملونة تعكس تأثيرات ملونة على أركان الحمام المختلفة ومن مميزاتها وجود فرص لاختيار إضاءة ملونة أو سادة بدرجات مختلفة، فدائمًا ما تستخدم مراكز المساج إضاءات ملونة لتزيد من تأثير الاسترخاء.
فهذه الطريقة تضمن لك وجود ألوان فى حمامك بدون الحاجة لإضافة أو تجديد فى أثاث حمامك.
يعد اللون الأصفر من ألوان الطاقة الإيجابية التي تحاكي ضوء الشمس فتملأ الغرفة بالدفء والحيوية.
يمثل ركن الاستحمام مكان مثالي للتزيين طريقة منفصلة عن ديكور الغرفة، ولأن السيراميك الموجود في ركن الاستحمام يتأثر بسهولة من بخار المياه فاختيارك لسيراميك بألوان فاتحة سيقلل من ظهور البقع على السيراميك.