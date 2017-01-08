10 تصميمات لاختيار ألوان الحمام بعناية

تصميم فى غاية البساطة مع استخدام ألوان فاتحة وهادئة تزيد من إشراقة الغرفة والحصول على الاسترخاء خلال اليوم، وتصميم مرآة كبيرة في الحمام يعمل على عكس الأضواء ما يزيد من إضاءة المكان، كما تتمتع ديكورات الحمام بالأناقة والتفرد.