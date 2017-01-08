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10 تصميمات لاختيار ألوان الحمام بعناية

هنادى موسى هنادى موسى
Martelange | Belgien, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG حمام
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تؤثر الحمامات على أناقة وسحر منزلك وتترك لديهم انطباعات جدية لديهم عن ذوقك المميز في التصميم، لكننا ننسي فى أحيان كثيرة التخطيط لتصميم الحمام بدقة وعناية. وتعد الألوان من العناصر الرئيسية التي تلعب دور رئيسي فى إضافة سحر وجاذبية على التصميمات مع تحديد التأثيرات التي تفضل تركها على زوارك.

توجد طرق كثيرة ومتنوعة لإضافة الألوان فى حمامك نعرضها لك فى كتاب الأفكار الآتي لذا ندعوك للانضمام إلينا للاستمتاع بالتصميمات التالية.

1- بساطة وأناقة في آن واحد

valle dei casali, stefania eugeni stefania eugeni حمام
stefania eugeni

stefania eugeni
stefania eugeni
stefania eugeni

تصميم فى غاية البساطة مع استخدام ألوان فاتحة وهادئة تزيد من إشراقة الغرفة والحصول على الاسترخاء خلال اليوم، وتصميم مرآة كبيرة في الحمام يعمل على عكس الأضواء ما يزيد من إضاءة المكان، كما تتمتع ديكورات الحمام بالأناقة والتفرد.

2- تصميم عصري للغاية

Martelange | Belgien, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG حمام
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

عندما نفكر فى اختيار تصميم عصري نلاحظ أناقة ما ينتجه المزج الدقيق للون الأبيض مع الأسود، 

3- نقشات الأزرق والهدوء التام

PATCHWORK E HIDRAULICOS, Gama Ceramica y Baño Gama Ceramica y Baño حمام
Gama Ceramica y Baño

Gama Ceramica y Baño
Gama Ceramica y Baño
Gama Ceramica y Baño

يعمل اللون الأزرق على زيادة الشعور بالهدوء والاسترخاء خاصة عند دمجه مع اللون الأبيض، ومع اختيار سيراميك بنقشات جميلة من اللونين الأزرق والأبيض نحصل على تصميم ساحر ومريح 

4- دمج الألوان فى مكان واحد

BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

إن كنت لا تفضل استخدام ألوان متعددة فى التصميم وتفضل استخدام اللون الأبيض الفقط، يمكنك تحديد جدار واحد فى الحمام ليطعم بلون آخر كي تحصل على نقشات فنية مميزة.

5- اختيار أثاث ملون

apartment V-21, VALENTIROV&PARTNERS VALENTIROV&PARTNERS حمام
VALENTIROV&amp;PARTNERS

apartment V-21

VALENTIROV&PARTNERS
VALENTIROV&amp;PARTNERS
VALENTIROV&PARTNERS

في حال عدم توفر الفرصة لدمج ألوان مختلفة في تصميم الحمام وتحتاج لكسر رتابة الألوان يمكنك شراء اثاث ملون يكسر الملل ويضفي حيوية وطاقة على الغرفة.

6- تلوين الرفوف

Cubic Bathroom, Arreda Progetta di Alice Bambini Arreda Progetta di Alice Bambini حمام
Arreda Progetta di Alice Bambini

Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini

كذلك الرفوف الملونة تعد فكرة مميزة واقتصادية وتجدد من ديكور الحمام فى أى وقت، بجانب أنها توفر وحدات تخزين داخل الحمام لتزيد من ترتيبه وتنظيمه وتوفير مساحات خالية تتحرك داخلها بسهولة.

ولا تقلق من استخدام ألوان زاهية  فهي تعمل على تجدد من حالة مزاجك تمامًا.

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7- استخدام إضاءة ملونة

Vivienda en Benicassim. Valencia, Egue y Seta Egue y Seta حمام
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

الإضاءة الملونة تعكس تأثيرات ملونة على أركان الحمام المختلفة ومن مميزاتها وجود فرص لاختيار إضاءة ملونة أو سادة بدرجات مختلفة، فدائمًا ما تستخدم مراكز المساج  إضاءات ملونة لتزيد من تأثير الاسترخاء.

فهذه الطريقة تضمن لك وجود ألوان فى حمامك بدون الحاجة لإضافة أو تجديد فى أثاث حمامك.

8- تأثيرات الأصفر الحيوي

Huddleston Road, Sam Tisdall Architects LLP Sam Tisdall Architects LLP حمام
Sam Tisdall Architects LLP

Huddleston Road

Sam Tisdall Architects LLP
Sam Tisdall Architects LLP
Sam Tisdall Architects LLP

يعد اللون الأصفر من ألوان الطاقة الإيجابية التي تحاكي ضوء الشمس فتملأ الغرفة بالدفء والحيوية.

9- تلوين ركن الاستحمام

Apartamento Chácara Klabin (SP), Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores حمام
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

يمثل ركن الاستحمام مكان مثالي للتزيين طريقة منفصلة عن ديكور الغرفة، ولأن السيراميك الموجود في ركن الاستحمام يتأثر بسهولة من بخار المياه فاختيارك لسيراميك بألوان فاتحة سيقلل من ظهور البقع على السيراميك.

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