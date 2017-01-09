20 حمام متميز .. بلمسات من الخشب رائعة

الخشب من أجمل المواد الطبيعية التى استخدمت في الديكور، وتعد من أفضل الخيارات أمامك لترك لمسات من الفخامة والأناقة لمنزلك بمختلف أنواعها وملمسها، عليك فقط البحث جيدا عن أفخر وأقوى الخامات، والمعالجات التى تحافظ على الأخشاب وتجعلها دائما بحالة جيدة واستخدام الزيوت المناسبة وخاصة إن كنت ستستخدمها في تصميم حمامك الخاص، فستحتاج بالتأكيد لوسائل مختلفة لحماية الخشب من التلف بسبب اختلاف درجات الحرارة وبخار الماء.. مع هوميفاي اليوم سنقدم لك 20 نموذج لحمام متميز وبتصميمات رائعة مع لمسات من الخشب ..
في هذا التصميم استخدم الخشب كعنصر أساسي في كل ركن في الحمام، الجدران و وحدة الحوض جنبا إلى جنب مع الرخام والزجاج، اختيار متميز لهذا المزيج الرائع خلق روح من الدفء مع إضاءة خاصة رومانسية..
الخشب من أكثر المواد مرونة في الاستخدام، فيمكنك بكل سهولة استخدامه في كل ركن، في هذا التصميم استخدمنا الخشب كأرضية أنيقة وكعروض متساوية في السقف لنحصل على تصميم ريفي حديث رائع..
وحدة كاملة من الخشب الطبيعي لعدد 2 حوض لغسيل الأيدي، تصميم بسيط تقليدي وعملي بشكل كبير على الطراز الريفي ..
هنا الخشب عنصر أساسي في التصميم ككل، سواء الأرضيات أو الجدران أو وحدة التخزين ذات التصميم الرائع، مظهر براق لامع وأنيق..
أحيانا الهيكل الهندسي للمنزل يصبح كقطعة ديكور بداخل المنزل، كما في التصميم أمامنا يظهر عروق خشبية كنظام إنشائي مائل خاص بالمنزل، وتم استغلاله بشكل متميز، مع لمسات الخشبية في الأرضيات ووحدة لحوض الاستحمام..
الجمع بين الخامات المختلفة هو من أجمل الأفكار التى قد تضيفها لمنزلك، فما رأيك أن تضيف لمسات من أخشاب مختلفة مع السيراميك، مزيج رائع ستقع في غرامه بالتأكيد..
يمكنك استخدام الخشب المعالج بطريقة مناسبة لمقاومة المياه والرطوبة كجدار أنيق في حمامك، قد تظن في البداية أنه حل غير عملي ولكن مع تطور عالم الديكور توفرت الوسائل التى تحافظ عليه بمظهر جيد..
مزيج رائع بين الطراز الريفي والطراز العصري، فقد استخدم المصمم الخشب الطبيعي كما هو في وحدات التخزين والأرفف ووحدة حوض الاستحمام، مع اختيار قطع أثاث صحي عصري وحديث وسيراميك على أحدث موضة باللون الرمادي ..
قام المصمم بالجمع بين الحجر الطبيعي والسيراميك والخشب لتكوين لوحة فنية من الطبيعة الخلابة تتسم بالبساطة والهدوء..
أكبر مشكلة تواجه أغلبنا في الحمام هي الانزلاق، لذا ندم لك اليوم حل بسيط وعملي، سجادة خشبية مثبتة إلى جانب حوض الاستحمام، ستحميك من الانزلاق والاصابة..
تصميم متميز لحوض استحمام حديث مزين بالخشب وكأنه جزء منفصل عن الحمام ككل، واختلاف مستواه بدرجة خشبية بسيطة، فكرة سهلة وعملية يمكنك تنفيذها بكل سهولة ..
إن كنت من محبي التناغم بين كل أجزاء المنزل، ببساطة استخدم نفس الخامات في الأرضيات والجدران وستشعر أن الفراغ أصبح متكامل ومتجانس وكأنه قطعة واحدة..
بسهولة شديدة يمكنك ابتكار أرضية حمام من تصميمك الخاص، واستخدام مزيج بين السيراميك مثلا مع الخشب .. واخلق تشكيلا مختلفا يجعل حمامك متميز..
ستشعر بملمس الخشب من خلال الصورة بسهولة، وهو اتجاه رائع في الديكور أن تترك العين ترى وتشعر بالمواد المستخدمة في كل ركن، سواء كان خشب طبيعي، أو دهانات ناعمة او زجاج لامع أو خوص خشن..
لكل منا أسلوبه الخاص وخطوطه الديكورية المفضلة، منا من يحب الجرأة والحداثة، ومنا من يحب النعومة والتقليدية، هنا الاختيار كان تصميم جرئ يليق بهندسة الفراغ، وخامات خاصة ومختلفة كأرضية من الخشب ملفتة للنظر ..
اختيار المصمم هنا أن يجعل الحمام قطعة خشبية كاملة بلمسات من الأبيض بسيطة، اختيار متميز يناسب المغرمين بالأخشاب ..
الخشب هو أحد الخامات الأساسية في الطراز الريفي، خطوط عصرية مع جدران من الحجر الطبيعي وأرضية من الخشب .. حمام ولا أروع..
تصميم كالأحلام، والخشب في الأرضيات والأسقف بلونين مختلفين متناغمين مع تصميم حديث متميز لكل قطعة أثاث، مع نظرة على غرفة النوم بالتأكيد ستحب هذا التصميم..
الخشب هنا هو اختيار جرئ جدا، مع النقوش الهندسية في الجدران والتصميم العصري للحوض والمرآة بألوان حيادية وإضاءة خاصة، تصميم مبدع ومبتكر..
الجدران الحجرية لمسة ريفية جدا، وإضافة أنيقة لا مثيل لها، مع الخشب الطبيعي والسيراميك اللامع، مزيج بين الطراز المينيمال والريفي متناغم ورائع..
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