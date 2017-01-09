20 حمام متميز .. بلمسات من الخشب رائعة

الخشب من أجمل المواد الطبيعية التى استخدمت في الديكور، وتعد من أفضل الخيارات أمامك لترك لمسات من الفخامة والأناقة لمنزلك بمختلف أنواعها وملمسها، عليك فقط البحث جيدا عن أفخر وأقوى الخامات، والمعالجات التى تحافظ على الأخشاب وتجعلها دائما بحالة جيدة واستخدام الزيوت المناسبة وخاصة إن كنت ستستخدمها في تصميم حمامك الخاص، فستحتاج بالتأكيد لوسائل مختلفة لحماية الخشب من التلف بسبب اختلاف درجات الحرارة وبخار الماء.. مع هوميفاي اليوم سنقدم لك 20 نموذج لحمام متميز وبتصميمات رائعة مع لمسات من الخشب ..