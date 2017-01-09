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20 حمام متميز .. بلمسات من الخشب رائعة

آية منير آية منير
ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN حمام Metallic/Silver
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الخشب من أجمل المواد الطبيعية التى استخدمت في الديكور، وتعد من أفضل الخيارات أمامك لترك لمسات من الفخامة والأناقة لمنزلك بمختلف أنواعها وملمسها، عليك فقط البحث جيدا عن أفخر وأقوى الخامات، والمعالجات التى تحافظ على الأخشاب وتجعلها دائما بحالة جيدة واستخدام الزيوت المناسبة وخاصة إن كنت ستستخدمها في تصميم حمامك الخاص، فستحتاج بالتأكيد لوسائل مختلفة لحماية الخشب من التلف بسبب اختلاف درجات الحرارة وبخار الماء.. مع هوميفاي اليوم سنقدم لك 20 نموذج لحمام متميز وبتصميمات رائعة مع لمسات من الخشب ..

1. عنصر أساسي..

Otros interiores de Patagonia Log Homes, Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén حمام خشب Wood effect
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén

في هذا التصميم استخدم الخشب كعنصر أساسي في كل ركن في الحمام، الجدران و وحدة الحوض جنبا إلى جنب مع الرخام والزجاج، اختيار متميز لهذا المزيج الرائع خلق روح من الدفء مع إضاءة خاصة رومانسية..

2. أرضية خشبية..

Ideas y más ideas, ALI-CURA ALI-CURA حمام
ALI-CURA

ALI-CURA
ALI-CURA
ALI-CURA

الخشب من أكثر المواد مرونة في الاستخدام، فيمكنك بكل سهولة استخدامه في كل ركن، في هذا التصميم استخدمنا الخشب كأرضية أنيقة وكعروض متساوية في السقف لنحصل على تصميم ريفي حديث رائع..

3. وحدة كاملة

Viviendas Loteo Las Lavandas, Azcona Vega Arquitectos Azcona Vega Arquitectos حمام
Azcona Vega Arquitectos

Azcona Vega Arquitectos
Azcona Vega Arquitectos
Azcona Vega Arquitectos

وحدة كاملة من الخشب الطبيعي لعدد 2 حوض لغسيل الأيدي، تصميم بسيط تقليدي وعملي بشكل كبير على الطراز الريفي ..

4. تصميم رائع

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos حمام
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

هنا الخشب عنصر أساسي في التصميم ككل، سواء الأرضيات أو الجدران أو وحدة التخزين ذات التصميم الرائع، مظهر براق لامع وأنيق..

5. هيكل هندسي مختلف

Komplettsanierung eines Mehrfamilienhauses, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH حمام
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

أحيانا الهيكل الهندسي للمنزل يصبح كقطعة ديكور بداخل المنزل، كما في التصميم أمامنا يظهر عروق خشبية كنظام إنشائي مائل خاص بالمنزل، وتم استغلاله بشكل متميز، مع لمسات الخشبية في الأرضيات ووحدة لحوض الاستحمام..

6. مزيج رائع..

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva حمام
Angelina Alekseeva

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

الجمع بين الخامات المختلفة هو من أجمل الأفكار التى قد تضيفها لمنزلك، فما رأيك أن تضيف لمسات من أخشاب مختلفة مع السيراميك، مزيج رائع ستقع في غرامه بالتأكيد..

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7. جدار خشبي..

Reforma Hostel Palermo, DX ARQ - DisegnoX Arquitectos DX ARQ - DisegnoX Arquitectos حمام
DX ARQ – DisegnoX Arquitectos

DX ARQ - DisegnoX Arquitectos
DX ARQ – DisegnoX Arquitectos
DX ARQ - DisegnoX Arquitectos

يمكنك استخدام الخشب المعالج بطريقة مناسبة لمقاومة المياه والرطوبة كجدار أنيق في حمامك، قد تظن في البداية أنه حل غير عملي ولكن مع تطور عالم الديكور توفرت الوسائل التى تحافظ عليه بمظهر جيد..

8. طراز ريفي عصري..

Chalet - Megeve Fr, Andrea Rossini Architetto Andrea Rossini Architetto حمام
Andrea Rossini Architetto

Andrea Rossini Architetto
Andrea Rossini Architetto
Andrea Rossini Architetto

مزيج رائع بين الطراز الريفي والطراز العصري، فقد استخدم المصمم الخشب الطبيعي كما هو في وحدات التخزين والأرفف ووحدة حوض الاستحمام، مع اختيار قطع أثاث صحي عصري وحديث وسيراميك على أحدث موضة باللون الرمادي ..

9. من الطبيعة الخلابة

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

قام المصمم بالجمع بين الحجر الطبيعي والسيراميك والخشب لتكوين لوحة فنية من الطبيعة الخلابة تتسم بالبساطة والهدوء..

10. الوقاية خير من العلاج..

Remodelación Departamento en Cabo Corrientes, ArqmdP - Arquitectura + Diseño ArqmdP - Arquitectura + Diseño حمام
ArqmdP – Arquitectura + Diseño

ArqmdP - Arquitectura + Diseño
ArqmdP – Arquitectura + Diseño
ArqmdP - Arquitectura + Diseño

أكبر مشكلة تواجه أغلبنا في الحمام هي الانزلاق، لذا ندم لك اليوم حل بسيط وعملي، سجادة خشبية مثبتة إلى جانب حوض الاستحمام، ستحميك من الانزلاق والاصابة..

11. حوض استحمام مختلف..

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados حمام
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

تصميم متميز لحوض استحمام حديث مزين بالخشب وكأنه جزء منفصل عن الحمام ككل، واختلاف مستواه بدرجة خشبية بسيطة، فكرة سهلة وعملية يمكنك تنفيذها بكل سهولة ..

12. تواصل وتناغم..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

إن كنت من محبي التناغم بين كل أجزاء المنزل، ببساطة استخدم نفس الخامات في الأرضيات والجدران وستشعر أن الفراغ أصبح متكامل ومتجانس وكأنه قطعة واحدة..

13. تشكيلات مختلفة..

BAÑOS LN, LN-arquitectura LN-arquitectura حمام
LN-arquitectura

BAÑOS LN

LN-arquitectura
LN-arquitectura
LN-arquitectura

بسهولة شديدة يمكنك ابتكار أرضية حمام من تصميمك الخاص، واستخدام مزيج بين السيراميك مثلا مع الخشب .. واخلق تشكيلا مختلفا يجعل حمامك متميز..

14. ملمس مختلف..

VILLA - GASSIN, PASSAGE CITRON PASSAGE CITRON حمام
PASSAGE CITRON

PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON

ستشعر بملمس الخشب من خلال الصورة بسهولة، وهو اتجاه رائع في الديكور أن تترك العين ترى وتشعر بالمواد المستخدمة في كل ركن، سواء كان خشب طبيعي، أو دهانات ناعمة او زجاج لامع أو خوص خشن..

15. خطوط مختلفة

Einbau-Dokumentation eines Badeloft-Kunden anhand der freistehenden Badewanne BW-04, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor حمام
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

لكل منا أسلوبه الخاص وخطوطه الديكورية المفضلة، منا من يحب الجرأة والحداثة، ومنا من يحب النعومة والتقليدية، هنا الاختيار كان تصميم جرئ يليق بهندسة الفراغ، وخامات خاصة ومختلفة كأرضية من الخشب ملفتة للنظر ..

16. قطعة خشبية..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

اختيار المصمم هنا أن يجعل الحمام قطعة خشبية كاملة بلمسات من الأبيض بسيطة، اختيار متميز يناسب المغرمين بالأخشاب ..

17. حمام ريفي..

L'envers du décor, Pixcity Pixcity حمام
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

الخشب هو أحد الخامات الأساسية في الطراز الريفي، خطوط عصرية مع جدران من الحجر الطبيعي وأرضية من الخشب .. حمام ولا أروع..

18. تصميم كالأحلام..

UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign حمام
archstudiodesign

archstudiodesign
archstudiodesign
archstudiodesign

تصميم كالأحلام، والخشب في الأرضيات والأسقف بلونين مختلفين متناغمين مع تصميم حديث متميز لكل قطعة أثاث، مع نظرة على غرفة النوم بالتأكيد ستحب هذا التصميم..

19. أرضية من الخشب..

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN حمام Metallic/Silver
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

الخشب هنا هو اختيار جرئ جدا، مع النقوش الهندسية في الجدران والتصميم العصري للحوض والمرآة بألوان حيادية وإضاءة خاصة، تصميم مبدع ومبتكر..

20. جدران حجرية مع أخشاب طبيعية..

Cases Singulars de l'Empordà - Tras Samària 14, Pals, TONO BAGNO | Pasión por tu baño TONO BAGNO | Pasión por tu baño حمام
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

الجدران الحجرية لمسة ريفية جدا، وإضافة أنيقة لا مثيل لها، مع الخشب الطبيعي والسيراميك اللامع، مزيج بين الطراز المينيمال والريفي متناغم ورائع..

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