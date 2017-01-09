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20 حيلة سهلة لتجعل منزلك منظم دائما..

آية منير آية منير
Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة نوم
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إلى محبي النظام والترتيب، مع هوميفاي اليوم سنقدم لك حلول عملية وسهلة جدا وتحافظ على الجانب الوظيفي، وتسمح لنا باستغلال كل ركن في منزلنا على أكمل وجه، وبأحسن طريقة، لتجعل المشهد كامل مريح للعين ومنظم ومبهج، مع 20 حيلة سهلة مقدمة لك من أفضل الخبراء والمتخصصين للحفاظ على منزلك منظم ومرتب دائما..

1. أكثر من مجرد سرير..

DUGAR HOME, DECORSIA HOME,S.L. DECORSIA HOME,S.L. غرفة نومأسرة نوم
DECORSIA HOME,S.L.

DECORSIA HOME,S.L.
DECORSIA HOME,S.L.
DECORSIA HOME,S.L.

في غرفة نومك بالتأكيد تواجه مشكلة تخزين الملابس، ودولابك لا يساع لكل هذه المقتنيات، فما رأيك في سرير متعدد الاستخدامات، يتحول إلى وحدة تخزين كبيرة وواسعة وتلبي احتياجاتنا وتحافظ على غرفتك منظمة دائما..

2. حلول مبتكرة..

Inspiration, Korbo Korbo الممر الحديث، المدخل و الدرج
Korbo

Inspiration

Korbo
Korbo
Korbo

إن كنت لا تمتلك خزانة عملية، إليك حلول مبتكرة تناسب ملابسك وتحافظ على ترتيب غرفة نومك او ملابسك، بتصميم بسيط لأرفف وسلات عملية لترتيب الملابس النظيفة والمتسخة، بألوان حيادية وبأفكار مبتكرة..

3. أثاث قابل للطي..

Cama oculta em escritório, GenesisDecor GenesisDecor مكاتب العمل والمحال التجارية
GenesisDecor

GenesisDecor
GenesisDecor
GenesisDecor

أثاث خفي وقابل للطي، هو من احدث الصيحات والتى أضافته التكنولوجيا لعالم الديكور، تجعل من منزلك أوسع وأكثر تنظيما بسهولة وبطريقة ذكية..

4. أدراج عملية..

Küchenfronten - weiß, ALNO AG ALNO AG مطبخرفوف وأدراج
ALNO AG

ALNO AG
ALNO AG
ALNO AG

لتنظيم أدراجك بشكل عملي وذكي، اصنع فواصل بسيطة وافصل بين كل أدواتك الخاصة، لتحصل عليها بكل سهولة..

5. وحدات التخزين

Bespoke oak larder homify مطبخ
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

إن كنت تمتلك مساحات مناسبة فلا تترد في تصميم وحدات تخزين متطورة وذكية لتحافظ على تنظيم مطبخك..

6. الاهتمام بالتفاصيل..

AUXILIARES Y DECORACIÓN, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Muebles Flores Torreblanca

Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca

اهتم بالتفاصيل الصغيرة تنجح في تنظم منزلك بسهولة، على سبيل المثال تصميم بسيط لتنظيم الزجاجات بشكل جمالي مبتكر..

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7. سلة نفايات رائعة..

Pull out waste bins Urban Myth مطبخمخزن
Urban Myth

Pull out waste bins

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

سلة نفايات مبتكرة في درج خاص متحرك بداخل وحدة التخزين، هذا التصميم رائع ويحافظ على نظافة المنزل بأكمله ومظهره ووسيلة رائعة لتوفير المساحة..

8. أدوات الغسيل والتنظيف..

Scotty, Schwammhalter, nordprodukt.de nordprodukt.de مطبخمخزن
nordprodukt.de

nordprodukt.de
nordprodukt.de
nordprodukt.de

من اكثر ما يسبب الفوضى في مطبخك، هي أدوات التنظيف وغسيل الأطباق، فإليك هذه الفكرة لتحافظ عليها نظيفة ومرتبة ولا تبسبب لك مظهر سيئ وتساعد في تنظيم منزلك..

9. أرفف أنيقة..

Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة نوم
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

الاستغلال الأمثل لكل ركن في منزلك يجعلك تفكر قليلا في تصميم أرفف عملية أنيقة كمكتبة أو خزانة، إضافة أنيقة ومميزة وتساعد على تنظيم منزلك دائما..

10. الاستغلال الأمثل..

интерьер TRANSFIGURATOR, YOUR PROJECT YOUR PROJECT الممر والمدخل
YOUR PROJECT

YOUR PROJECT
YOUR PROJECT
YOUR PROJECT

التصميمات الذكية والتى تفوق توقعاتنا لكل زاوية في المنزل، على سبيل المثال درجات بسيطة كوحدة تخزين للأحذية لتحافظ على تنظيم منزلك وترتيبه ونظافته..

11. أدراج للألعاب..

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

الحفاظ على تنظيم غرفة نوم أطفالك مهمة قد تكون مستحيلة، ولكن ما رأيك في هذه الإضافة المبهجة لتخزين ألعابهم وأدواتهم بشكل سهل ومحبب لهم..

12. تصميم هندسي خاص..

Natürliches Wohnzimmer , Allnatura Allnatura غرفة المعيشةمخزن
Allnatura

Allnatura
Allnatura
Allnatura

في بعض الاحيان قد يكون منزلك ذو تصميم هندسي خاص، فما رأيك أن تصمم أثاث يناسب طبيعة منزلك، كمكتبة متدرجة أو دولاب مائل..

13. أثاث متعدد الاستخدامات..

homify غرفة الملابس خشب White
homify

homify
homify
homify

أثاث متعدد الاستخدامات هو الحل الأمثل للمساحات الصغيرة والتى تتيح لك الفرصة في استخدام وحدة الأثاث لأغراض مختلفة، على سبيل المثال وحدة كاملة عبارة عن مطبخ وسرير ودولاب عملي..

14. وحدة أثاث صغيرة..

FLATMATE: Eine raumsparende Lösung für das Homeoffice in Zeiten der CORONA-Krise, studio michael hilgers studio michael hilgers مكاتب العمل والدراسةمكتب
studio michael hilgers

studio michael hilgers
studio michael hilgers
studio michael hilgers

الحلول المبتكرة لا مثيل لها وستقع ف غرامها بالتأكيد كمكتب قابل للطي وبداخله وحدة تخزين صغيرة بسمك لا يزيد عن 20 سم، حل سهل وموفر ويحافظ على تنظيم منطقة عملك..

15. حلول خفية..

REHABILITATION APPARTEMENT, Martin Gasc Martin Gasc مكتب عمل أو دراسة
Martin Gasc

Martin Gasc
Martin Gasc
Martin Gasc

لتحافظ على منزلك منظم إليك حلول خفية كمكتب بداخل دولاب أو وراء باب لتنجح في استغلال كل ركن بجدارة..

16. عنان الخيال..

Intérieur maison, Sophie Limet Sophie Limet غرفة الاطفال
Sophie Limet

Sophie Limet
Sophie Limet
Sophie Limet

ما رأيك أن نطلق لخيالنا العنان وننجح في تصميم أفكار ابداعية ونترك لمساتنا الفنية في كل ركن ونشجع أفراد الأسرة ليحافظوا على تنظيم المنزل..

17. حمام أنظف..

Casa em Sao Francisco - Potrero Hill, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc حمام
Antonio Martins Interior Design Inc

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

إن كنت تمتلك حمام صغير بلا نافذة فإنه قد يكون معرض للهواء الغير النقي والطاقة السلبية، وفي هذه الحالة لن تجد أفضل من النباتات لتنقية الهواء وادخال البهجة والسرور لحمامك..

18. لمسة خاصة..

homify سلالم وأروقة رفوف وأدراج Black
homify

homify
homify
homify

من أهم ما يحافظ على ترتيب بيتك، المدخل الرئيسي وتصميمه العملي لتمنع الفوضى من الانتشار في كل أنحاء المنزل، كوحدة تخزين للأحذية أو شماعات ملونة كلمسة خاصة للمعاطف..

19. تفاصيل صغيرة .. حلول كبيرة..

Villa Gran Atlantico, Lukas Palik Fotografie Lukas Palik Fotografie غرفة المعيشة
Lukas Palik Fotografie

Lukas Palik Fotografie
Lukas Palik Fotografie
Lukas Palik Fotografie

إن كنت تمتلك مدفأة وتتجنب استخدامها لما لها من ادوات متعددة قد تجعل منزلك مزدحم وغير منظم، إليك حل السلة الصغيرة والتي ستجمع كل ما تحتاجه لتستمتع بسحر المدفأة وجمالها..

20. ترتيب كل ركن..

Heimwerkstatt, Regalraum GmbH Regalraum GmbH مرآب~ كراج معدن White
Regalraum GmbH

Regalraum GmbH
Regalraum GmbH
Regalraum GmbH

كلما اهتممت بتنظيم كل ركن توفرت مساحة أكبر في منزلك، وخاصة في الأماكن المهملة كالمرآب وتخصيص جدار للوحة معدنية لتنظيم أدواتك الخاصة لتحافظ عليها من التلف أو الفقدان..

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