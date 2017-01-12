11 فكرة بسيطة وغير مكلفة لمطبخ رائع

على الرغم من أن هذه الفكرة بسيطة للغاية إلا أنه من خلال هذه الأرفف التي لن تكلفك سوى بضع جنيهات يمكنك أن تضع أشياء كثيرة،عليها، وستنظم هذه الأرفف البسيطة مساحة المطبخ وتمنع الفوضى، بل يمكن أن تُستخدم للتزيين أيضًا بوضع مجموعة من المزهريات أو التُحف عليها .