11 فكرة بسيطة وغير مكلفة لمطبخ رائع

ليس دائمًا تتاح لك فرصة توافرالوقت والمال الكافيان لإجراء تغييرات في غرفة مطبخك إلا أن التغيير مطلوب حتى لو كان طفيفًا، لذا جمعنا لك 11 فكرة بسيطة لجعل مطبخك أكثر جمالًا وإشراقًا، قد تبدو لك مكلفة ومُعقدة إلا أنها بسيطة جدًا وغير مكلفة هل أنت مستعد لهذه الأفكار .
على الرغم من أن هذه الفكرة بسيطة للغاية إلا أنه من خلال هذه الأرفف التي لن تكلفك سوى بضع جنيهات يمكنك أن تضع أشياء كثيرة،عليها، وستنظم هذه الأرفف البسيطة مساحة المطبخ وتمنع الفوضى، بل يمكن أن تُستخدم للتزيين أيضًا بوضع مجموعة من المزهريات أو التُحف عليها .
لمطبخ أكثر عملية يمكنك الاستعانة بأنبوب معدني لحمل أدوات توزيع الطعام، أمر ضروري أن تكون هذه الأدوات متاحة أمامنا في مكان واحد حتى تكون في متناول أيدينا أثناء الطبخ.
جعل وحدات التخزين تبدو وكأنها قطعة واحدة كبيرة عن طريق الربط بين أجزائها الداخلية يجعلها تستوعب أكبر قدر ممكن من الأدوات .
لا بأس بالاستعانة بسجادة صغيرة منقوشة على أرضية المطبخ بشريط على الحواف سيزيد هذا من جمال مطبخك.
منطقة العمل في المطبخ تحتاج إلى إضاءة جيدة وفي نفس الوقت يجب أن تكون أنيقة أيضًا، لذا ينصحك الخبراء بالاعتماد على المصابيح الكمثرية الشكل .
البلاط اللامع مثل المرآة مؤشر دقيق لنظافة مطبخك، كما أنه يعطي مظهر مشرق للمساحة .
إذا كنت تمتلك مطبخ مفتوح على الخارج فهذه فرصة ذهبية لزيادة جماله بالخلفية التي امتلكها .
الأكسسوارات عنصر هام جدًا في مظهر الأثاث، فـمن الممكن أن تبرز جماله او تطمسه لذا يجب العناية في اختيار هذه الأكسسوارات وأهمها مفابض الخزانات في المطبخ .
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