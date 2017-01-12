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11 فكرة بسيطة وغير مكلفة لمطبخ رائع

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Cozinha black, T+H arquitetura & interiores T+H arquitetura & interiores مطبخ
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ليس دائمًا تتاح لك فرصة توافرالوقت والمال الكافيان لإجراء تغييرات في غرفة مطبخك إلا أن التغيير مطلوب حتى لو كان طفيفًا، لذا جمعنا لك 11 فكرة بسيطة لجعل مطبخك أكثر جمالًا وإشراقًا، قد تبدو لك مكلفة ومُعقدة إلا أنها بسيطة جدًا وغير مكلفة هل أنت مستعد لهذه الأفكار . 

1- رفوف بسيطة لمساحة تخزين أكبر

Villa Our Time, DomusGaia DomusGaia مطبخ
DomusGaia

DomusGaia
DomusGaia
DomusGaia

على الرغم من أن هذه الفكرة بسيطة للغاية إلا أنه من خلال هذه الأرفف التي لن تكلفك سوى بضع جنيهات يمكنك أن تضع أشياء كثيرة،عليها، وستنظم هذه الأرفف البسيطة مساحة المطبخ وتمنع الفوضى، بل يمكن أن تُستخدم للتزيين أيضًا بوضع مجموعة من المزهريات أو التُحف عليها . 

2- حامل الأدوات

Cozinha black, T+H arquitetura & interiores T+H arquitetura & interiores مطبخ
T+H arquitetura &amp; interiores

T+H arquitetura & interiores
T+H arquitetura &amp; interiores
T+H arquitetura & interiores

لمطبخ أكثر عملية يمكنك الاستعانة بأنبوب معدني لحمل أدوات توزيع الطعام، أمر ضروري أن تكون هذه الأدوات متاحة أمامنا في مكان واحد حتى تكون في متناول أيدينا أثناء الطبخ.

3- الربط بين الأجزاء الداخلية للخزانات

Mr & Mrs Wright Diane Berry Kitchens مطبخ breakfast bar,island,Alno kitchen,Diane berry kicthens,bar stools,ceiling extractor
Diane Berry Kitchens

Mr & Mrs Wright

Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens

جعل وحدات التخزين تبدو وكأنها قطعة واحدة كبيرة عن طريق الربط بين أجزائها الداخلية يجعلها تستوعب أكبر قدر ممكن من الأدوات .

4- مقابض ملونة

Kitchen GK Architects Ltd مطبخ
GK Architects Ltd

Kitchen

GK Architects Ltd
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd

5- ملاحات بألوان مطفية

metro grey Chalkhouse Interiors مطبخ خشب Grey handmade,kitchen,shaker,grey,island,lighting,oak,oak floor,larder
Chalkhouse Interiors

metro grey

Chalkhouse Interiors
Chalkhouse Interiors
Chalkhouse Interiors

6- سجادة منقوشة

designer cool Chalkhouse Interiors مطبخ خشب Grey handmade,shaker,oak,painted,lights,shelves,larder,range cooker,stools,belfast sink
Chalkhouse Interiors

designer cool

Chalkhouse Interiors
Chalkhouse Interiors
Chalkhouse Interiors

لا بأس بالاستعانة بسجادة صغيرة منقوشة على أرضية المطبخ بشريط على الحواف سيزيد هذا من جمال مطبخك. 

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7 – مصابيح كمثرية

The Slate House , Gundry & Ducker Architecture Gundry & Ducker Architecture مطبخ خشب White island kitchen roof light herringbone tongue and groove
Gundry &amp; Ducker Architecture

The Slate House

Gundry & Ducker Architecture
Gundry &amp; Ducker Architecture
Gundry & Ducker Architecture

منطقة العمل في المطبخ تحتاج إلى إضاءة جيدة وفي نفس الوقت يجب أن تكون أنيقة أيضًا، لذا ينصحك الخبراء بالاعتماد على المصابيح الكمثرية الشكل . 

8- البلاط اللامع

Kuchnia w stylu patchwork, FOORMA Pracownia Architektury Wnętrz FOORMA Pracownia Architektury Wnętrz مطبخ
FOORMA Pracownia Architektury Wnętrz

FOORMA Pracownia Architektury Wnętrz
FOORMA Pracownia Architektury Wnętrz
FOORMA Pracownia Architektury Wnętrz

البلاط اللامع مثل المرآة مؤشر دقيق لنظافة مطبخك، كما أنه يعطي مظهر مشرق للمساحة . 

9- خلفية لطيفة

Gallery House on Richmond Park, Elemental Architecture Elemental Architecture مطبخ
Elemental Architecture

Gallery House on Richmond Park

Elemental Architecture
Elemental Architecture
Elemental Architecture

إذا كنت تمتلك مطبخ مفتوح على الخارج فهذه فرصة ذهبية لزيادة جماله بالخلفية التي امتلكها .

10- مظلات معدنية رائعة للمصابيح

Minimalist White Kitchen with Warm Accents homify مطبخ خشب نقي White oak worktop,oak cabinets,flat panel,j handle,Farrow & Ball,all white,tile splashback,island,hanging pendant lights,breakfast bar,stools,range cooker,floating shelf
homify

Minimalist White Kitchen with Warm Accents

homify
homify
homify

11- مقابض أنيقة للخزانات

Mr & Mrs McD, Raycross Interiors Raycross Interiors مطبخ Beige
Raycross Interiors

Raycross Interiors
Raycross Interiors
Raycross Interiors

الأكسسوارات عنصر هام جدًا في مظهر الأثاث، فـمن الممكن أن تبرز جماله او تطمسه لذا يجب العناية في اختيار هذه الأكسسوارات وأهمها مفابض الخزانات في المطبخ . 

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بسيط من الخارج ومن الداخل ديكور ساحر
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