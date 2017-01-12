10 تصميمات عملية لحمامات ذات تصاميم متميزة

في هذا التصميم تم مزج الخشب في جزء من الأرضيات مع استخدام بلاطات الموزايك أيضاً وهذا الخليط يعمل على جعل حمامك ذو لمسة فارهة تشبه السبا الخاصة.

تم إنهاء الحمام بوضع الحصى مع الإضاءة المميزة حول مساحة البانيو سبا للمسة أكثر فخامة للحمام.