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10 تصميمات عملية لحمامات ذات تصاميم متميزة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Nightingale Decor, Hollywood Hills, Erika Winters® Design Erika Winters® Design حمام
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اليوم ومع وجود عدد من التصميمات المختلفة والعملية للحمامات فهو مساحة رائعة لإظهار الذوق الرفيع. وخاصة مع التصاميم المودرن والتي تتيح فرصة التجربة.

مقالنا اليوم يأتي لكم ب 10 تصاميم مختلفة لحمامات على الطراز المودرن تمكنكم من استخدامها كإلهام للأفكار المختلفة والغير تقليدية لنكسر كل حواجز الشكل التقليدي للتصاميم المختلفة ولنرى الإمكانيات اللانهائية لمساحات منازلنا.

1.أجواء طبيعية

Chalet DAG, Chevallier Architectes Chevallier Architectes حمام
Chevallier Architectes

Chevallier Architectes
Chevallier Architectes
Chevallier Architectes

في هذا الحمام يوجد نافذة كبيرة في السقف المائل والتي تسمح بتمرير الإضاءة الطبيعية كما تعطي فرصة لؤية المنظر الرائع للأشحار العالية. فالحائط تم تنفيذه من الحجارة الداكنة ليعطي لمسة عتيقة، طبيعية ومتميزة تتناسب مع الخشب الفاتح.

2.مزج الخامات والعناصر المختلفة

APARTAMENT - NEPTUN PARK - GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz حمام
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

في هذا الحمام يوجد مزج لعدد من عناصر وخامات مختلفة مثل البلاطات المموجة والموجودة خلف المرحاض بالإضافة لوجود خزانة أسفل الحوض من الخشب الناعم والداكن والذي يصنع تباين رائع وأنيق.

3.تصميم زجاجي

Rancho San Francisco Lopez Duplan Arquitectos حمام
Lopez Duplan Arquitectos

Rancho San Francisco

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

إعتدنا على الحمامات المصممة من الرخام والخشب ولكن هذا التصميم الجديد والذي يتم فيه استخدام الزجاج الشفاف لفصل الدوش _والذي يقع في منتصف الحمام_ عن باقي الحمام مع الحرص على كونها جزء منه أيضاً.

4.إقتني سبا داخل منزلك

Luxus Raum, Haacke Haus GmbH Co. KG Haacke Haus GmbH Co. KG حمام
Haacke Haus GmbH Co. KG

Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG

في هذا التصميم تم مزج الخشب في جزء من الأرضيات مع استخدام بلاطات الموزايك أيضاً وهذا الخليط يعمل على جعل حمامك ذو لمسة فارهة تشبه السبا الخاصة. 

تم إنهاء الحمام بوضع الحصى مع الإضاءة المميزة حول مساحة البانيو سبا للمسة أكثر فخامة للحمام.

5.لمسات جمالية

Mozaiki z płytek, Deeco Deeco حمام
Deeco

Deeco
Deeco
Deeco

لا يوجد ما يمنع من تجميل حمامك مهما كان حجمه صغير، ففي بضعة أمتار يمكنك تعليق بعض اللوحات الفنية، وضع اصص النباتات أو وضع بعض الشموع لأثر جمالي رائع.

6.زهور على الحائط

Санузел гостевой в загородном коттедже, Гурьянова Наталья Гурьянова Наталья حمام
Гурьянова Наталья

Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья

يمكنك تزين حمامك باستخدام تصاميم متميزة من السيراميك وتناسق بلاطات منقوشة (مثل هذه البلاطات ذات نقشة الزهور) مع البلاطات السادة لتصميم رائع وأنيق لحمامك.

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7.لمسة جمالية باستخدام الضوء

Nightingale Decor, Hollywood Hills, Erika Winters® Design Erika Winters® Design حمام
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

تصميم متميز جداً باستخدام إضاءة تحت الحوض تعد من أجمل ما رأينا من تصاميم، تجعل حمامك واحد في المليون.

8.تصميم أبيض

Dom na Różanym Potoku , Neostudio Architekci Neostudio Architekci حمام
Neostudio Architekci

Neostudio Architekci
Neostudio Architekci
Neostudio Architekci

اللون الأبيض هو أحد الإختيارات الشائعة في الحمامات، فهو لون يعبر عن النظافة والإتساع. كما أنه لون جميل وأنيق وخاصة في المنازل المتبعة للأسلوب المينمال ولكن يجب أن تحرص ألا يتحول تصميمك لتصميم ممل. ففي هذا التصميم تم إضافة بعض الملمس في البلاطات لنحصل على حمام مثالي.

9.أناقة الرخام

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الرخام يضفي أناقة غير طبيعية على الحمامات ويجعلها تتحمل أكثر. ففي هذا التصميم ذو المساحة الكبيرة تم إضافة حوض مزدوج يعلو خزانة خشبية أنيقة مع مرآة تأخذ الحائط بأكمله. أما مساحة الدوش فتم تغطيتها بحائط زجاجي لتعزيز احساس الإتساع  داخل الحمام.

10.تناسق الألوان

Apartament Helenów, REFORM Konrad Grodziński REFORM Konrad Grodziński حمام
REFORM Konrad Grodziński

REFORM Konrad Grodziński
REFORM Konrad Grodziński
REFORM Konrad Grodziński

ربما يجب عليك إختيار شكل جديد للحمام وبعيداً عن البلاطات المعتادة فهنا تم إختيار الدهانات ذات الألوان المختلفة ولكن المتناسقة بشكل أنيق لتعطي تصميم شبابي متميز.

منزل صغير ومريح
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