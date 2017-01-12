10 تصميمات عملية لحمامات ذات تصاميم متميزة

اليوم ومع وجود عدد من التصميمات المختلفة والعملية للحمامات فهو مساحة رائعة لإظهار الذوق الرفيع. وخاصة مع التصاميم المودرن والتي تتيح فرصة التجربة.
مقالنا اليوم يأتي لكم ب 10 تصاميم مختلفة لحمامات على الطراز المودرن تمكنكم من استخدامها كإلهام للأفكار المختلفة والغير تقليدية لنكسر كل حواجز الشكل التقليدي للتصاميم المختلفة ولنرى الإمكانيات اللانهائية لمساحات منازلنا.
في هذا الحمام يوجد نافذة كبيرة في السقف المائل والتي تسمح بتمرير الإضاءة الطبيعية كما تعطي فرصة لؤية المنظر الرائع للأشحار العالية. فالحائط تم تنفيذه من الحجارة الداكنة ليعطي لمسة عتيقة، طبيعية ومتميزة تتناسب مع الخشب الفاتح.
في هذا الحمام يوجد مزج لعدد من عناصر وخامات مختلفة مثل البلاطات المموجة والموجودة خلف المرحاض بالإضافة لوجود خزانة أسفل الحوض من الخشب الناعم والداكن والذي يصنع تباين رائع وأنيق.
إعتدنا على الحمامات المصممة من الرخام والخشب ولكن هذا التصميم الجديد والذي يتم فيه استخدام الزجاج الشفاف لفصل الدوش _والذي يقع في منتصف الحمام_ عن باقي الحمام مع الحرص على كونها جزء منه أيضاً.
في هذا التصميم تم مزج الخشب في جزء من الأرضيات مع استخدام بلاطات الموزايك أيضاً وهذا الخليط يعمل على جعل حمامك ذو لمسة فارهة تشبه السبا الخاصة.
تم إنهاء الحمام بوضع الحصى مع الإضاءة المميزة حول مساحة البانيو سبا للمسة أكثر فخامة للحمام.
لا يوجد ما يمنع من تجميل حمامك مهما كان حجمه صغير، ففي بضعة أمتار يمكنك تعليق بعض اللوحات الفنية، وضع اصص النباتات أو وضع بعض الشموع لأثر جمالي رائع.
يمكنك تزين حمامك باستخدام تصاميم متميزة من السيراميك وتناسق بلاطات منقوشة (مثل هذه البلاطات ذات نقشة الزهور) مع البلاطات السادة لتصميم رائع وأنيق لحمامك.
تصميم متميز جداً باستخدام إضاءة تحت الحوض تعد من أجمل ما رأينا من تصاميم، تجعل حمامك واحد في المليون.
اللون الأبيض هو أحد الإختيارات الشائعة في الحمامات، فهو لون يعبر عن النظافة والإتساع. كما أنه لون جميل وأنيق وخاصة في المنازل المتبعة للأسلوب المينمال ولكن يجب أن تحرص ألا يتحول تصميمك لتصميم ممل. ففي هذا التصميم تم إضافة بعض الملمس في البلاطات لنحصل على حمام مثالي.
الرخام يضفي أناقة غير طبيعية على الحمامات ويجعلها تتحمل أكثر. ففي هذا التصميم ذو المساحة الكبيرة تم إضافة حوض مزدوج يعلو خزانة خشبية أنيقة مع مرآة تأخذ الحائط بأكمله. أما مساحة الدوش فتم تغطيتها بحائط زجاجي لتعزيز احساس الإتساع داخل الحمام.
ربما يجب عليك إختيار شكل جديد للحمام وبعيداً عن البلاطات المعتادة فهنا تم إختيار الدهانات ذات الألوان المختلفة ولكن المتناسقة بشكل أنيق لتعطي تصميم شبابي متميز.