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بعد رؤية الـحدائق الـ19 تلك.. سترغب في إصلاح حديقتك

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
//SALON DE PROVENCE//Jardin inspiration jardin mexicain, CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION حديقة
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فن أو حرفة البستنة، هو المتعة القصوى لأولئك الذين يمارسونها، ولمن يتمتعون بصريًا عندما يعجبون بحديقة جميلة. لذا لماذا لا يكون لديك حديقة جميلة في المنزل، تلك الحديقة التي تجعلنا نشعر بأننا في حالة جيدة وتسمح لنا بالهروب من حياتنا اليومية والتوتر؟!

نحن في هوميفاي، نحب أن تشعر بالراحة في منزلك الخاص، وأن تراه كمكان تهرب إليه ويحميك من العالم الخارجي، وخاصة حديقتك. لذلك؛ جمعنا لك مجموعة من الصور لحدائق يمكن أن تلهمك لاصلاح حديقتك، وإذا كنت لا تزال لا تملك ركن أخضر، فسوف ترغب في صنع واحد على الأقل!

عندما ترى هذه الصور من المشاريع التي تم تنفيذها من قبل المحترفين المسجلين في هوميفاي، سوف تدرك أن أي مساحة ستكون كافية لـ تصميم المساحات الترحيبية الخضراء، فليس من المهم إن كانت متر واحد، أو عشرة أمتار، أو إن كانت بالداخل أو في الخارج..

1. مزيج من الزهور والشجيرات عند مدخل المنزل

homify
homify

homify
homify
homify

2. تحديد المنطقة بالحجر، ومساحة عشبية في المركز

Modern garden, Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini فناء أمامي
Lugo – Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini

Modern garden

Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini
Lugo – Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini
Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini

عندما يكون لديك فناء صغير، فهذا وقت تحقيق الاستفادة القوى منه: فهو يوفر لك مساحة خضراء، بل وأيضًا مساحة للاستمتاع بالمحادثات مع العائلة والأصدقاء

//SALON DE PROVENCE//Jardin inspiration jardin mexicain, CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION حديقة
CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION

CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION
CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION
CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION

4. حديقة من وحي الصحراء.. تناسب أي ركن

//SALON DE PROVENCE//Jardin inspiration jardin mexicain, CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION حديقة
CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION

CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION
CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION
CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION

صغيرة ولكن ساحرة. منطقتين محددتين المعالم بوضوح، ولمسة خاصة: محاريب على الجدران

Bungalow at Undri, Space Craft Associates Space Craft Associates حديقة
Space Craft Associates

Space Craft Associates
Space Craft Associates
Space Craft Associates

6. الخشب كبطل للرواية: المنطقة الخضراء الواقعة بين الجدار والمصرف، ألا تبدو رائعة وسهلة لتنفيذها؟

Contemporary Garden Design Balham homify حديقة
homify

Contemporary Garden Design Balham

homify
homify
homify

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7. عندما لا تكون المساحة مشكلة، حقق الاستفادة الكاملة منها!

Petit jardin de ville., PATXI CASTRO PATXI CASTRO حديقة
PATXI CASTRO

PATXI CASTRO
PATXI CASTRO
PATXI CASTRO

8. مدخل لطيف

CORTE DEL PAGGIO, Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini حديقة
Lugo – Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini

Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini
Lugo – Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini
Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini

9. مسار متعرج مع حجارة.. والمزيد من الحجارة!

Jardin japonais et zen, DCPAYSAGE DCPAYSAGE حديقة حديد Wood effect
DCPAYSAGE

DCPAYSAGE
DCPAYSAGE
DCPAYSAGE

10. ألواح حجرية تحيط بالحديقة

Rénovation et décoration d'une villa au Nord de Montpellier, Parcs des Vautes, LEWISA home LEWISA home حديقة
LEWISA home

LEWISA home
LEWISA home
LEWISA home

11. حديقة داخلية صغيرة في بهو الفندق

House Of Curves, Ansari Architects Ansari Architects حديقة
Ansari Architects

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

12. فناء خلفي صغير مع تغطية حجرية

Modern Family garden in North London, Earth Designs Earth Designs حديقة
Earth Designs

Modern Family garden in North London

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

13. حديقة متصلة بـ غرفة المعيشة

The Grand Pergolas, Ansari Architects Ansari Architects حديقة
Ansari Architects

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

14. مساحة مزروعة صغيرة عند مدخل المنزل

Réhabilitation à Noisy le Roi, Olivier Stadler Architecte Olivier Stadler Architecte حديقة أسمنت Grey
Olivier Stadler Architecte

Olivier Stadler Architecte
Olivier Stadler Architecte
Olivier Stadler Architecte

15. أو عدة أحواض زرع في الفناء الخلفي

BUDDHA MURAL AND BODHI TREE THEMED INTERIORS FOR A VILLA IN HYDERABAD, KREATIVE HOUSE KREATIVE HOUSE حديقة
KREATIVE HOUSE

KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE

16. اللون والضوء لفناء دافئ

RESIDENTIAL PENTHOUSE INTERIORS, AIS Designs AIS Designs حديقة
AIS Designs

AIS Designs
AIS Designs
AIS Designs

17. حديقة صغيرة بها كل شيء! إلهام استوائي لأقصى درجة

A Luxirious Thatched Villa, iammies Landscapes iammies Landscapes حديقة
iammies Landscapes

iammies Landscapes
iammies Landscapes
iammies Landscapes

18. تزيين واجهة المنزل – بساطة نقية

Real de Palmas 01 , ECNarquitectura ECNarquitectura حديقة
ECNarquitectura

ECNarquitectura
ECNarquitectura
ECNarquitectura

19. الحديقة التي تناسبها أي مساحة: في الردهة، في المطبخ، على الشرفة، وحتى في المكتب!

Gardens, Designink Architecture and Interiors Designink Architecture and Interiors حديقة
Designink Architecture and Interiors

Designink Architecture and Interiors
Designink Architecture and Interiors
Designink Architecture and Interiors

إذا كنت لا تزال مهتم بالاطلاع على المزيد من التصميمات الملهمة لحدائق رائعة، تفضل بقراءة المقال التالي، 6 طرق سهلة لتشكيل حديقة منزلك!

8 أفكار للديكور تجعل منزلك علي موضة 2017
أي تلك التصميمات تتمنى تنفيذه في منزلك؟

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