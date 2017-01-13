بعد رؤية الـحدائق الـ19 تلك.. سترغب في إصلاح حديقتك

فن أو حرفة البستنة، هو المتعة القصوى لأولئك الذين يمارسونها، ولمن يتمتعون بصريًا عندما يعجبون بحديقة جميلة. لذا لماذا لا يكون لديك حديقة جميلة في المنزل، تلك الحديقة التي تجعلنا نشعر بأننا في حالة جيدة وتسمح لنا بالهروب من حياتنا اليومية والتوتر؟!

نحن في هوميفاي، نحب أن تشعر بالراحة في منزلك الخاص، وأن تراه كمكان تهرب إليه ويحميك من العالم الخارجي، وخاصة حديقتك. لذلك؛ جمعنا لك مجموعة من الصور لحدائق يمكن أن تلهمك لاصلاح حديقتك، وإذا كنت لا تزال لا تملك ركن أخضر، فسوف ترغب في صنع واحد على الأقل!

عندما ترى هذه الصور من المشاريع التي تم تنفيذها من قبل المحترفين المسجلين في هوميفاي، سوف تدرك أن أي مساحة ستكون كافية لـ تصميم المساحات الترحيبية الخضراء، فليس من المهم إن كانت متر واحد، أو عشرة أمتار، أو إن كانت بالداخل أو في الخارج..