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منزل صغير ومريح

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Casa TM , Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra الممر والمدخل
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منزل صغير قام مجموعة من المهندسين المعماريين والديكورالبرازيليين بتجديده وإعادة تصميمه من الداخل بروح عصرية جدًا، يسود الوضوح والبساطة على التصميم ونجد ذلك في طبيعة المواد المستخدمة، تصميم هذا المنزل واقعي جدًا، فعلى أحد الجوانب تُركت مسافة فاصلة حتى تكون حدود المنزل مع الجار والجانب الآخر تُركت مساحة أكبر حتى يٌخصصها الخبراء لإنشاء حديقة جميلة.   

الواجهة الداخلية

Casa TM , Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra منازل
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

كما وضحنا في السابق أن في خلفية هذا المنزل حديقة اقتطعت مساحتها من مساحة المنزل، لذا فأن الواجهة الخلفية هي الأكثر أهمية في هذا التكوين، الأبواب الزجاجية المنزلقة الشفافة جعلت هناك تواصل بين الأجزاء الداخلية للمنزل والحديقة، وساعد ذلك في جعل المساحة الداخلية مشرقة ومضيئة طوال النهار بالضوء الطبيعي .

المساحة الجانبية

Casa TM , Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra الممر والمدخل
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

البيت مبني على سطح أفقي مستوي مغطى بالطين بتصميم مغلق، هذه المساحة تُمهد للحديقة النباتات الخضراء تظهرفي نهاية المساحة، وهي فكرة رائعة للمساحة الجانبية للمنزل . 

الواجهة الأمامية

Casa TM , Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra منازل
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

بعد أن رأينا الواجهة الخلفية للمنزل نحن الآن أمام الواجهة الأمامية له وهي ببساطة تمهد الوصول إلى المنزل من الداخل، الطابق الطيني بها يجعله يبدو وكأنه مبني فوق الأرض مباشرة، المواد المستخدمة في بناء الواجهة يتباين مع الغطاء النباتي. 

المطبخ

Casa TM , Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra مطبخ
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

تصميم المطبخ بسيط جدًا بداية من الأرضية السراميك البيضاء التي تعتبر قاعدة للأثاث، فـنجد وحدات التخزين ذات المقابض المخفية، النوافذ الصغيرة تمنح المطبخ الضوء الطبيعي مع لمسات خفيفة من اللون الأخضر في الديكور . 

اللمسات الفارقة

Casa TM , Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra مطبخ
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

الخشب الطبيعي من أكثر المواد شعبية في الاستخدام وذلك لأنها تتيح لك خيارات متعددة لاستخدام ألوان طلاء مختلفة، لذا اعتمد الخبراء على الخشب في أثاث وخزانات المطبخ، في الجدار نجد جزء في الجدار الخلفي من الفسيفساء، والمفروشات المختارة خلقت جو رائع وبسيط .   

الدمج بين التفاصيل

Casa TM , Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra مطبخ
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

الأبواب الزجاجية المنزلقة المُطلة على الحديقة يمدّ المطبخ بكمية كبيرة من الضوء الطبيعي، عمل هذا الدمج على توسيع المساحة، تم اختيار كل تفصيلة في هذا المطبخ بشكل مناسب للجو العام له مع الأخذ في الاعتبار نوعية المواد المستخدمة . 

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تفاصيل الديكور

Casa TM , Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra الممر والمدخل
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

الممرات سلاح ذو حدين يمكنك أن تتركه فارغ تمامًا فيظهر كفضاء قفر ويمكن أن يُزين بأشياء فتعيق الحركة، لذا نجد في هذا المدخل نجاح الخبراء في تزيين هذا الممر بشكل جميل وبسيط دون إعاقة للحركة ودون تركها فارغة تمامًا من الأثاث، أرضية خشبية دافئة تنتهي بمجموعة من المرايا الصغيرة مختلفة الأشكال على الجدار تضيء الممر بهدوء . 

تفاصيل

Casa TM , Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra حمام
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

يعتبر هذا الحمام يحتوي على مجموعة كبيرة من التفاصيل الصغيرة التي جعلته متميز جدًا، الجدار الجانبي مغطى بطبقة من الدانتيل، الجزء الخشبي تحت الحوض، المرآة بتكوينها الفريد، كل هذه التفاصيل ساعدت في تزيين الحمام بطريقة خاصة جدًا . 

حمام خاص

Casa TM , Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra حمام
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

هنا وصلنا لنهاية جولتنا في هذا المنزل من الحمام الرئيسي للمنزل وهو غرفة خاصة وحديثة للغاية، الإضاءة الداخلية خلف المرآة مسلطة على الجدار الحجري لتبرز عدم استوائه، الخزانات البيضاء أسفل الحوض بمقابض من الفولاذ المقاوم للصدأ أعلاها سطح رخامي لا تشوبه شائبة . 

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