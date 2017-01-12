منزل صغير ومريح

منزل صغير قام مجموعة من المهندسين المعماريين والديكورالبرازيليين بتجديده وإعادة تصميمه من الداخل بروح عصرية جدًا، يسود الوضوح والبساطة على التصميم ونجد ذلك في طبيعة المواد المستخدمة، تصميم هذا المنزل واقعي جدًا، فعلى أحد الجوانب تُركت مسافة فاصلة حتى تكون حدود المنزل مع الجار والجانب الآخر تُركت مساحة أكبر حتى يٌخصصها الخبراء لإنشاء حديقة جميلة.