منزل صغير ومريح

منزل صغير قام مجموعة من المهندسين المعماريين والديكورالبرازيليين بتجديده وإعادة تصميمه من الداخل بروح عصرية جدًا، يسود الوضوح والبساطة على التصميم ونجد ذلك في طبيعة المواد المستخدمة، تصميم هذا المنزل واقعي جدًا، فعلى أحد الجوانب تُركت مسافة فاصلة حتى تكون حدود المنزل مع الجار والجانب الآخر تُركت مساحة أكبر حتى يٌخصصها الخبراء لإنشاء حديقة جميلة.
كما وضحنا في السابق أن في خلفية هذا المنزل حديقة اقتطعت مساحتها من مساحة المنزل، لذا فأن الواجهة الخلفية هي الأكثر أهمية في هذا التكوين، الأبواب الزجاجية المنزلقة الشفافة جعلت هناك تواصل بين الأجزاء الداخلية للمنزل والحديقة، وساعد ذلك في جعل المساحة الداخلية مشرقة ومضيئة طوال النهار بالضوء الطبيعي .
البيت مبني على سطح أفقي مستوي مغطى بالطين بتصميم مغلق، هذه المساحة تُمهد للحديقة النباتات الخضراء تظهرفي نهاية المساحة، وهي فكرة رائعة للمساحة الجانبية للمنزل .
بعد أن رأينا الواجهة الخلفية للمنزل نحن الآن أمام الواجهة الأمامية له وهي ببساطة تمهد الوصول إلى المنزل من الداخل، الطابق الطيني بها يجعله يبدو وكأنه مبني فوق الأرض مباشرة، المواد المستخدمة في بناء الواجهة يتباين مع الغطاء النباتي.
تصميم المطبخ بسيط جدًا بداية من الأرضية السراميك البيضاء التي تعتبر قاعدة للأثاث، فـنجد وحدات التخزين ذات المقابض المخفية، النوافذ الصغيرة تمنح المطبخ الضوء الطبيعي مع لمسات خفيفة من اللون الأخضر في الديكور .
الخشب الطبيعي من أكثر المواد شعبية في الاستخدام وذلك لأنها تتيح لك خيارات متعددة لاستخدام ألوان طلاء مختلفة، لذا اعتمد الخبراء على الخشب في أثاث وخزانات المطبخ، في الجدار نجد جزء في الجدار الخلفي من الفسيفساء، والمفروشات المختارة خلقت جو رائع وبسيط .
الأبواب الزجاجية المنزلقة المُطلة على الحديقة يمدّ المطبخ بكمية كبيرة من الضوء الطبيعي، عمل هذا الدمج على توسيع المساحة، تم اختيار كل تفصيلة في هذا المطبخ بشكل مناسب للجو العام له مع الأخذ في الاعتبار نوعية المواد المستخدمة .
الممرات سلاح ذو حدين يمكنك أن تتركه فارغ تمامًا فيظهر كفضاء قفر ويمكن أن يُزين بأشياء فتعيق الحركة، لذا نجد في هذا المدخل نجاح الخبراء في تزيين هذا الممر بشكل جميل وبسيط دون إعاقة للحركة ودون تركها فارغة تمامًا من الأثاث، أرضية خشبية دافئة تنتهي بمجموعة من المرايا الصغيرة مختلفة الأشكال على الجدار تضيء الممر بهدوء .
يعتبر هذا الحمام يحتوي على مجموعة كبيرة من التفاصيل الصغيرة التي جعلته متميز جدًا، الجدار الجانبي مغطى بطبقة من الدانتيل، الجزء الخشبي تحت الحوض، المرآة بتكوينها الفريد، كل هذه التفاصيل ساعدت في تزيين الحمام بطريقة خاصة جدًا .
هنا وصلنا لنهاية جولتنا في هذا المنزل من الحمام الرئيسي للمنزل وهو غرفة خاصة وحديثة للغاية، الإضاءة الداخلية خلف المرآة مسلطة على الجدار الحجري لتبرز عدم استوائه، الخزانات البيضاء أسفل الحوض بمقابض من الفولاذ المقاوم للصدأ أعلاها سطح رخامي لا تشوبه شائبة .
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