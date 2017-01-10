أحدث صيحات ألوان الطلاء في 2017

مع بداية 2017 وأنت تفكر في تجديد منزلك ليبدو بحلة تتناسب مع أجواء العام الجديد سترغب بالتأكيد في معرفة ما هى أحدث صيحات الديكور والألوان لهذا العام، وها نحن قد خصصنا هذا الموضوع للحديث عن صيحات ألوان الطلاء للجدران. في هذا العام الطبيعة حاضرة بقوة في ألوان الطلاء فستجد الدرجات المختلفة من ألوان السماء والأرض والزهور، تعال لنبدأ الجولة!
الاستعانة بالألوان الدافئة بشكل عام وخاصة اللون البرتقالي سيكون رائجا في 2017، لكن مع مراعاة مزجه بلون محايد لخلق توازن لوني وبصري في المكان.
مزيج مميز بين درجة أخف من نفس اللون مع الأبيض لخلق بيئة دافئة.
الأمر المميز بالألوان المستوحاة من الطبيعة أنها متنوعة للغاية وتتدرج ما بين الدرجات الجريئة إلى الدرجات الهادئة مثل درجة الأصفر الهادئ التي تكسو الجدران في الصورة، ميزة الدرجات الهادئة أنه يمكن طلاء كامل الجدران بها دون الشعور بالإزعاج البصري كما هو لو استخدمنا نفس اللون ولكن مع درجة قوية منه.
لمحبي الاستمتاع بلون السماء الصافية سيكون هذا اللون من مفضلاتهم بالتأكيد، لتطبيق هذه الدرجة بمنزلك والحصول على تأثيرها الإيجابي على منزلك عليك استخدامها بجدران محددة مع المزج بدرجات لونية محيادة، ﻷنه إن طليت كل الجدران بهذه الدرجة ستحصل على مكان يسوده الشعور بالبرودة بدلا من الراحة والاسترخاء التي سيوفرها لك طلاء جدار واحد.
الأمر الرائع في الدرجات اللونية الخضراء المستوحاة من الطبيعة أنها متنوعة للغاية، ومنها ما هو مركب من مزج الأخضر مع البرتقالي، أو الأخضر مع الأحمر، إلا أن المثير للاهتمام هنا أن الأخضر -وعلى عكس الأزرق السماوي- يمكن استخدامه في تغطية جزء كبير من الجدران، ولكن بالطبع مع بعض الدرجات التي تخلق تباين مطلوب لتحقيق التوازن.
من الصعب أن تجد في الطبيعة درجة الأبيض الناصع والنقي، لكن من المؤكد أن الدرجة الكريمي منه ستجدها بكثافة في كل شيء حولك تقريبا.
الميزة الكبرى لهذا اللون بدرجاته أنه يتناغم بسلاسة مع كل الدرجات اللونية تقريبا، وهو ما يمنحك مساحة أوسع من الاختيارات.
الخشب من الخامات ذات الحضور القوى وتزيد شعورك بالطبيعة من حولك بداخل المنزل، وهذا هو ما يجعل درجاته اللونية من الألوان الرائجة في 2017 سواء من خلال استخدام خامات تعطي نفس المظهر أو استخدام الخشب الطبيعي نفسه.
الألوان المستوحاة من الطبيعة لا تقتصر على درجات النباتات والسماء والحجر، فهى تشمل ألوان الرمال الممتزجة بمياه البحار بالتأكيد كما هو مستخدم في تصميم الحالي، المميز هنا هو اختيار أثاث بدرجات قريبة وهو ما خلق مظهر أفضل للغرفة.
يعد اللون العنابي من الألوان الجريئة والقوية في بالتة ألوان 2017، وميزته الرائعة أنه يمنح المكان عمقا، المزج بينه وبين الألوان المحايدة كالأبيض أو الكريمي يعطيك نتائج رائعة.
نختتم جولتنا بلون ترابي مميز وهو لون القهوة، يمكنك مزج اللون البني الترابي مع بعض الظلال البيضاء أو الكريمية لتجنب الشعور بظلمة المنزل.
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