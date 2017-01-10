أحدث صيحات ألوان الطلاء في 2017

الأمر الرائع في الدرجات اللونية الخضراء المستوحاة من الطبيعة أنها متنوعة للغاية، ومنها ما هو مركب من مزج الأخضر مع البرتقالي، أو الأخضر مع الأحمر، إلا أن المثير للاهتمام هنا أن الأخضر -وعلى عكس الأزرق السماوي- يمكن استخدامه في تغطية جزء كبير من الجدران، ولكن بالطبع مع بعض الدرجات التي تخلق تباين مطلوب لتحقيق التوازن.