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أحدث صيحات ألوان الطلاء في 2017

أميرة قاسم أميرة قاسم
Departamento Roma Oaxaca , Germán Velasco Arquitectos Germán Velasco Arquitectos حمام
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مع بداية 2017 وأنت تفكر في تجديد منزلك ليبدو بحلة تتناسب مع أجواء العام الجديد سترغب بالتأكيد في معرفة ما هى أحدث صيحات الديكور والألوان لهذا العام، وها نحن قد خصصنا هذا الموضوع للحديث عن صيحات ألوان الطلاء للجدران. في هذا العام الطبيعة حاضرة بقوة في ألوان الطلاء فستجد الدرجات المختلفة من ألوان السماء والأرض والزهور، تعال لنبدأ الجولة!

1. مزج البرتقالي مع ألوان محايدة

Residencia Toronjos, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas الممر الحديث، المدخل و الدرج
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

الاستعانة بالألوان الدافئة بشكل عام وخاصة اللون البرتقالي سيكون رائجا في 2017، لكن مع مراعاة مزجه بلون محايد لخلق توازن لوني وبصري في المكان.

برتقالي ترابي

Casa M, Agraz Arquitectos S.C. Agraz Arquitectos S.C. حمام
Agraz Arquitectos S.C.

Agraz Arquitectos S.C.
Agraz Arquitectos S.C.
Agraz Arquitectos S.C.

مزيج مميز بين درجة أخف من نفس اللون مع الأبيض لخلق بيئة دافئة.

2. الأصفر الهادئ

Casa de la Luz, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos غرفة المعيشة
Arturo Campos Arquitectos

Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos

الأمر المميز بالألوان المستوحاة من الطبيعة أنها متنوعة للغاية وتتدرج ما بين الدرجات الجريئة إلى الدرجات الهادئة مثل درجة الأصفر الهادئ التي تكسو الجدران في الصورة، ميزة الدرجات الهادئة أنه يمكن طلاء كامل الجدران بها دون الشعور بالإزعاج البصري كما هو لو استخدمنا نفس اللون ولكن مع درجة قوية منه.

3. الأزرق السماوي

Casa de descanso en Chapala, Mikkael Kreis Architects Mikkael Kreis Architects إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Mikkael Kreis Architects

Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects

لمحبي الاستمتاع بلون السماء الصافية سيكون هذا اللون من مفضلاتهم بالتأكيد، لتطبيق هذه الدرجة بمنزلك والحصول على تأثيرها الإيجابي على منزلك عليك استخدامها بجدران محددة مع المزج بدرجات لونية محيادة، ﻷنه إن طليت كل الجدران بهذه الدرجة ستحصل على مكان يسوده الشعور بالبرودة بدلا من الراحة والاسترخاء التي سيوفرها لك طلاء جدار واحد.

4. الأخضر المستوحى من الطبيعة

Departamento Roma Oaxaca , Germán Velasco Arquitectos Germán Velasco Arquitectos حمام
Germán Velasco Arquitectos

Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos

الأمر الرائع في الدرجات اللونية الخضراء المستوحاة من الطبيعة أنها متنوعة للغاية، ومنها ما هو مركب من مزج الأخضر مع البرتقالي، أو الأخضر مع الأحمر، إلا أن المثير للاهتمام هنا أن الأخضر -وعلى عكس الأزرق السماوي- يمكن استخدامه في تغطية جزء كبير من الجدران، ولكن بالطبع مع بعض الدرجات التي تخلق تباين مطلوب لتحقيق التوازن.

5. الأبيض الكريمي

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura غرفة المعيشة
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

من الصعب أن تجد في الطبيعة درجة الأبيض الناصع والنقي، لكن من المؤكد أن الدرجة الكريمي منه ستجدها بكثافة في كل شيء حولك تقريبا.

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homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الميزة الكبرى لهذا اللون بدرجاته أنه يتناغم بسلاسة مع كل الدرجات اللونية تقريبا، وهو ما يمنحك مساحة أوسع من الاختيارات.

6. لون الخشب

DEPARTAMENTO EN PARQUES POLANCO, CDMX, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة نوم
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

الخشب من الخامات ذات الحضور القوى وتزيد شعورك بالطبيعة من حولك بداخل المنزل، وهذا هو ما يجعل درجاته اللونية من الألوان الرائجة في 2017 سواء من خلال استخدام خامات تعطي نفس المظهر أو استخدام الخشب الطبيعي نفسه.

7. ألوان الرمال

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos غرفة المعيشة
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

الألوان المستوحاة من الطبيعة لا تقتصر على درجات النباتات والسماء والحجر، فهى تشمل ألوان الرمال الممتزجة بمياه البحار بالتأكيد كما هو مستخدم في تصميم  الحالي، المميز هنا هو اختيار أثاث بدرجات قريبة وهو ما خلق مظهر أفضل للغرفة.

8. العنابي

Alfa Studio Arquitectura, alfa studio arquitectura alfa studio arquitectura غرفة المعيشة
alfa studio arquitectura

alfa studio arquitectura
alfa studio arquitectura
alfa studio arquitectura

يعد اللون العنابي من الألوان الجريئة والقوية في بالتة ألوان 2017، وميزته الرائعة أنه يمنح المكان عمقا، المزج بينه وبين الألوان المحايدة كالأبيض أو الكريمي يعطيك نتائج رائعة.

9. لون القهوة الترابي

Casa Bosques de las Lomas, México Distrito Federal , Nómada Studio Nómada Studio غرفة نوم رخام White
Nómada Studio

Nómada Studio
Nómada Studio
Nómada Studio

نختتم جولتنا بلون ترابي مميز وهو لون القهوة، يمكنك مزج اللون البني الترابي مع بعض الظلال البيضاء أو الكريمية لتجنب الشعور بظلمة المنزل.

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