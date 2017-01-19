أحدث 13 غرفة ليفينج في 2017 بأشكال إضاءة رائعة

إذا كان لديك مساحة كبيرة وواسعة.. فإن الثريات الفخمة والحديثة هي أفضل وسيلة لإبراز جمال المكان وأناقة غرفة المعيشة، وقد اعتمدت هذه الغرفة على الثريات الكبيرة المُتدلية من السقف على شكل خيوط متقاربة، بالإضافة إلى قطع الأثاث الكبيرة في الحجم، كما في هذا التصميم المُميز الذي اعتمد على الأثاث الجلدي الضخم ليملىء المكان بألوانه المتنوعة بين الأبيض والأسود والبترولي.