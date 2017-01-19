أحدث 13 غرفة ليفينج في 2017 بأشكال إضاءة رائعة

في هذا الموضوع جمعنا لك مجموعة مميزة من غرف المعيشة الأنيقة المناسبة لكافة الأذواق والمساحات بتصميمات عالمية حديثة تناسب اتجاهات الديكور الحديث لعام 2017، مع وحدات الإضاءة الرائعة والمختلفة والتي تضيف لمسات جذابة على المكان، فتصميم غرف المعيشة قد يبدو أسهل ولكن في الواقع هو أصعب بكثير من تصميم الغرف الكبيرة حيث يجب حساب كل شيء بالضبط، ولذلك يقدم لك هوميفاي في هذا المقال أحدث غرف الليفينج في 2017 بأشكال إضاءة رائعة.
إذا كان لديك مساحة كبيرة وواسعة.. فإن الثريات الفخمة والحديثة هي أفضل وسيلة لإبراز جمال المكان وأناقة غرفة المعيشة، وقد اعتمدت هذه الغرفة على الثريات الكبيرة المُتدلية من السقف على شكل خيوط متقاربة، بالإضافة إلى قطع الأثاث الكبيرة في الحجم، كما في هذا التصميم المُميز الذي اعتمد على الأثاث الجلدي الضخم ليملىء المكان بألوانه المتنوعة بين الأبيض والأسود والبترولي.
في هذا التصميم الحديث تأتي الإضاءة مدفونة داخل وحدات المرايا بالسقف فتعطي ضوءًا خافتًا ولامعًا للغرفة مع تلك التي في الجدران والأرضية، وتأتي هنا اتجاهات الألوان مُسايره للموضة في الأثاث الغامق والفاتح معًا، حيث يتناغم البنفسجي الغامق والبيج الفاتح مع الأرضية والجدران البيضاء في تناسق أنيق.
هل تود اقتناء غرفة مُميزة ومُريحة لأعصابك بالمنزل؟.. إليك اللمسات البنفسجية الحالمة، غرفة معيشة أنيقة ورومانسية اعتمدت على الألوان الفاتحة في الأثاث مع بعض اللمسات البنفسجية التي تُعطيها رونق خاص، أما عن الإضاءة فلا شك أن النجفة البيضاء بمنتصف السقف تعطي حسًا مختلفًا للمكان، بالإضافة أيضًا إلى بعض وحدات الإضاءة الصغيرة المرصعة بالجدران والسقف لزيادة إضاءة المكان.
في هذه الغرفة تتناغم اللمسات الفضية بالنجفة مع اللمسات الذهبية بالأثاث.. فبداية من والجدران الخرسانية البيضاء، مع النجفة الكريستالية اللامعة التي تتدلى من السقف بشكل فخم وأنيق، إلى الأثاث الأبيض الفاتح المكون من أريكتين وكرسيين مع وسائد ذهبية، فتبدو الغرفة غاية في الجمال.
الاختلاف هو ما يجعل غرفة المعيشة في منزلك مميزة عن غيرها من الغرف الأخرى، ففي هذه الغرفة اعتمدت إضاءة المكان على وحدات معدنية مُستديرة ومميزة تتدلى من السقف الخشبي بطريقة رائعة، أما عن الأثاث فقد اعتمد على مجموعة من المقاعد القماشية الرمادية البسيطة.
تسير اتجاهات الديكور الحديث إلى استخدام اللون الأسود بشكله الفخم الأنيق، مع وحدات الإضاءة المميزة الكبيرة لتوزيع الإضاءة بشكل جيد، ولكسر قتامة اللون الأسود بالمكان، ذلك هو الأمر في هذه الغرفة التي اعتمدت على أريكتين باللون الأسود، والسقف الخرساني المختلف الذي يُميزها عن غيرها من الغرف.. بالإضافة إلى النجفة المعدنية الأنيقة التي تتدلى من السقف بشكل جذاب.
هذه الغرفة استمدت ضوها من وضوح ألوانها وبساطتة تصميمها، الأثاث فاتح اللون من أريكة على شكل حرف L وكرسي مع بعض الوسائد الملونة، السقف يحوي بداخله بيت النور البسيط وبالمنتصف نجفة من قطع الزجاج الأنيقة تتوسط الغرفة وتوزع الإضاءة بطريقة رائعة.
استخدام أكثر من لون جريء ومختلف هو ما يعطي حيوية ومرح لهذه الغرفة، فقد تم تصميم السقف من وحدات زجاجية مُضيئة ومميزة لهذا العام، مع الأثاث الأخضر المكون من أريكة قماشية كبيرة، ولمسة حمراء بكرسي ومنضدة صغيرة تعطي اختلاف وتميز.
في تصميم ابتعد تمامًا عن التقليدية في اختيار وحدات الإضاءة، استخدم نجفة على شكل زجزاج مميزة تتدلى من السقف بإضاءة ملونة، في حين أن هذا النوع من النجف يمكن وضع ألوان إضاءة مختلفة فيه، لتعطي لمسات مليئة بالحيوية.
استخدمت هذه الغرفة وحدتي إضاءة متناسبين في الغرفة على الجانبين بطريقة مميزة لإضاءة الغرفة بوضوح، في حين أن الأثاث عصري وأنيق من اللون الأبيض مع بعض الوسائد الملونة التي تعطي لمسة حيوية مميزة.
اختيارك لوحدات الإضاءة بغرفة المعيشة أمرًا هامًا يجب الاعتناء به للحصول على ضوء كافي وتفاصيل أنيقة، وفي هذه الغرفة كانت اللمسة الذهبية هي الأساس في الديكور والأثاث نفسه، النجف معدني يتدلى من السقف ومطلي باللون الذهبي، والجلسة مكونة من أريكة ومجموعة كراسي يمتزج فيه اللون الذهبي مع البنفسجي الفاتح.
في ظل البحث عن الديكورات الحديثة لغرفة المعيشة تبدو الأجمل هي تلك الغرف التي تأخذ نمط الأثاث المُستدير، لتكون جلسة رائعة من أريكة واحدة بملىء المكان، كهذه الغرفة التي اعتمدت على أثاث فاتح مع نجفة كبيرة وفخمة بمنتصف الغرفة تتكون من وحدات كريستالية صغيرة تتدلى بشكلٍ لامع في منتصف المكان.
لدينا في هذه الغرفة أثاث أبيض اللون يتكون من أريكة كبيرة وكرسيين مع بعض الوسائد الملونة، واستخدمت الجدران البيضاء مع لمسات ذهبية أنيقة للديكور، بالإضافة إلى ذلك تأتي النجفة الفخمة الأنيقة بمنتصف الغرفة بشكلها الأنيق الذي يتكون من مجموعة زجاجية ملونة بين الذهبي والفضي على هيئة كرات صغيرة تتدلى من السقف بطريقة جميلة.
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