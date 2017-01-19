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أحدث 13 غرفة ليفينج في 2017 بأشكال إضاءة رائعة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
YS Evi , PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
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في هذا الموضوع جمعنا لك مجموعة مميزة من غرف المعيشة الأنيقة المناسبة لكافة الأذواق والمساحات بتصميمات عالمية حديثة تناسب اتجاهات الديكور الحديث لعام 2017، مع وحدات الإضاءة الرائعة والمختلفة والتي تضيف لمسات جذابة على المكان، فتصميم غرف المعيشة قد يبدو أسهل ولكن في الواقع هو أصعب بكثير من تصميم الغرف الكبيرة حيث يجب حساب كل شيء بالضبط، ولذلك يقدم لك هوميفاي في هذا المقال أحدث غرف الليفينج في 2017 بأشكال إضاءة رائعة.

1- اختلافات تسودها أناقة

PRIVATE ALMATY VILLA, Mert Duyal - Mc Roher Design Studio Mert Duyal - Mc Roher Design Studio غرفة المعيشةإضاءة
Mert Duyal – Mc Roher Design Studio

Mert Duyal - Mc Roher Design Studio
Mert Duyal – Mc Roher Design Studio
Mert Duyal - Mc Roher Design Studio

إذا كان لديك مساحة كبيرة وواسعة.. فإن الثريات الفخمة والحديثة هي أفضل وسيلة لإبراز جمال المكان وأناقة غرفة المعيشة، وقد اعتمدت هذه الغرفة على الثريات الكبيرة المُتدلية من السقف على شكل خيوط متقاربة، بالإضافة إلى قطع الأثاث الكبيرة في الحجم، كما في هذا التصميم المُميز الذي اعتمد على الأثاث الجلدي الضخم ليملىء المكان بألوانه المتنوعة بين الأبيض والأسود والبترولي.

2- المرايا وبيوت النور

YS Evi , PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE

PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE

في هذا التصميم الحديث تأتي الإضاءة مدفونة داخل وحدات المرايا بالسقف فتعطي ضوءًا خافتًا ولامعًا للغرفة مع تلك التي في الجدران والأرضية، وتأتي هنا اتجاهات الألوان مُسايره للموضة في الأثاث الغامق والفاتح معًا، حيث يتناغم البنفسجي الغامق والبيج الفاتح مع الأرضية والجدران البيضاء في تناسق أنيق.

3- اللمسات البنفسجية في غرفة عصرية

Интерьер дома в пос. Сафроновский, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home غرفة المعيشة
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

هل تود اقتناء غرفة مُميزة ومُريحة لأعصابك بالمنزل؟.. إليك اللمسات البنفسجية الحالمة، غرفة معيشة أنيقة ورومانسية اعتمدت على الألوان الفاتحة في الأثاث مع بعض اللمسات البنفسجية التي تُعطيها رونق خاص، أما عن الإضاءة فلا شك أن النجفة البيضاء بمنتصف السقف تعطي حسًا مختلفًا للمكان، بالإضافة أيضًا إلى بعض وحدات الإضاءة الصغيرة المرصعة بالجدران والسقف لزيادة إضاءة المكان.

4- الكريستال الفضي واللمسات الذهبية

FEMME FATALE | I | Wnętrza apartamentu, ARTDESIGN architektura wnętrz ARTDESIGN architektura wnętrz غرفة المعيشة
ARTDESIGN architektura wnętrz

ARTDESIGN architektura wnętrz
ARTDESIGN architektura wnętrz
ARTDESIGN architektura wnętrz

في هذه الغرفة تتناغم اللمسات الفضية بالنجفة مع اللمسات الذهبية بالأثاث.. فبداية من والجدران الخرسانية البيضاء، مع النجفة الكريستالية اللامعة التي تتدلى من السقف بشكل فخم وأنيق، إلى الأثاث الأبيض الفاتح المكون من أريكتين وكرسيين مع وسائد ذهبية، فتبدو الغرفة غاية في الجمال.

5- وحدات معدنية مع أسقف خشبية

Дизан-проект шикарного дома в стиле шале, GM-interior GM-interior غرفة المعيشة
GM-interior

GM-interior
GM-interior
GM-interior

الاختلاف هو ما يجعل غرفة المعيشة في منزلك مميزة عن غيرها من الغرف الأخرى، ففي هذه الغرفة اعتمدت إضاءة المكان على وحدات معدنية مُستديرة ومميزة تتدلى من السقف الخشبي بطريقة رائعة، أما عن الأثاث فقد اعتمد على مجموعة من المقاعد القماشية الرمادية البسيطة.

6- الأسود فخامة من نوع اّخر

HIT THE NAIL ON THE HEAD | Wnętrza domu, ARTDESIGN architektura wnętrz ARTDESIGN architektura wnętrz غرفة المعيشة
ARTDESIGN architektura wnętrz

ARTDESIGN architektura wnętrz
ARTDESIGN architektura wnętrz
ARTDESIGN architektura wnętrz

تسير اتجاهات الديكور الحديث إلى استخدام اللون الأسود بشكله الفخم الأنيق، مع وحدات الإضاءة المميزة الكبيرة لتوزيع الإضاءة بشكل جيد، ولكسر قتامة اللون الأسود بالمكان، ذلك هو الأمر في هذه الغرفة التي اعتمدت على أريكتين باللون الأسود، والسقف الخرساني المختلف الذي يُميزها عن غيرها من الغرف.. بالإضافة إلى النجفة المعدنية الأنيقة التي تتدلى من السقف بشكل جذاب.

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7- وضوح وبساطة

Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 80 кв м в панельном доме, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова غرفة المعيشة
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

هذه الغرفة استمدت ضوها من وضوح ألوانها وبساطتة تصميمها، الأثاث فاتح اللون من أريكة على شكل حرف L وكرسي مع بعض الوسائد الملونة، السقف يحوي بداخله بيت النور البسيط وبالمنتصف نجفة من قطع الزجاج الأنيقة تتوسط الغرفة وتوزع الإضاءة بطريقة رائعة.

8- غرفة حيوية باللون الأخضر

Concept (Living Room) - RU, Abb Design Studio Abb Design Studio غرفة المعيشة
Abb Design Studio

Abb Design Studio
Abb Design Studio
Abb Design Studio

استخدام أكثر من لون جريء ومختلف هو ما يعطي حيوية ومرح لهذه الغرفة، فقد تم تصميم السقف من وحدات زجاجية مُضيئة ومميزة لهذا العام، مع الأثاث الأخضر المكون من أريكة قماشية كبيرة، ولمسة حمراء بكرسي ومنضدة صغيرة تعطي اختلاف وتميز.

9- ابتعد عن التقليدية في الإضاءة

Costé Hotel, Milimetrik Mimarlık Milimetrik Mimarlık مساحات تجارية فنادق
Milimetrik Mimarlık

Milimetrik Mimarlık
Milimetrik Mimarlık
Milimetrik Mimarlık

في تصميم ابتعد تمامًا عن التقليدية في اختيار وحدات الإضاءة، استخدم نجفة على شكل زجزاج مميزة تتدلى من السقف بإضاءة ملونة، في حين أن هذا النوع من النجف يمكن وضع ألوان إضاءة مختلفة فيه، لتعطي لمسات مليئة بالحيوية.

10- هدوء وتناسب

Moradia 19 Algarve 2013, Atelier Ana Leonor Rocha Atelier Ana Leonor Rocha غرفة المعيشة
Atelier Ana Leonor Rocha

Atelier Ana Leonor Rocha
Atelier Ana Leonor Rocha
Atelier Ana Leonor Rocha

استخدمت هذه الغرفة وحدتي إضاءة متناسبين في الغرفة على الجانبين بطريقة مميزة لإضاءة الغرفة بوضوح، في حين أن الأثاث عصري وأنيق من اللون الأبيض مع بعض الوسائد الملونة التي تعطي لمسة حيوية مميزة.

11- لمسة ذهبية

16/9 Ofis-Konsept Proje, Lab::istanbul Lab::istanbul تصميم مساحات داخلية
Lab::istanbul

Lab::istanbul
Lab::istanbul
Lab::istanbul

اختيارك لوحدات الإضاءة بغرفة المعيشة أمرًا هامًا يجب الاعتناء به للحصول على ضوء كافي وتفاصيل أنيقة، وفي هذه الغرفة كانت اللمسة الذهبية هي الأساس في الديكور والأثاث نفسه، النجف معدني يتدلى من السقف ومطلي باللون الذهبي، والجلسة مكونة من أريكة ومجموعة كراسي يمتزج فيه اللون الذهبي مع البنفسجي الفاتح.

12- جلسة مستديرة

PRIVATE ALMATY VILLA, Mert Duyal - Mc Roher Design Studio Mert Duyal - Mc Roher Design Studio غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب
Mert Duyal – Mc Roher Design Studio

Mert Duyal - Mc Roher Design Studio
Mert Duyal – Mc Roher Design Studio
Mert Duyal - Mc Roher Design Studio

في ظل البحث عن الديكورات الحديثة لغرفة المعيشة تبدو الأجمل هي تلك الغرف التي تأخذ نمط الأثاث المُستدير، لتكون جلسة رائعة من أريكة واحدة بملىء المكان، كهذه الغرفة التي اعتمدت على أثاث فاتح مع نجفة كبيرة وفخمة بمنتصف الغرفة تتكون من وحدات كريستالية صغيرة تتدلى بشكلٍ لامع في منتصف المكان.

13- الأبيض والذهبي في جلسة أنيقة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

لدينا في هذه الغرفة أثاث أبيض اللون يتكون من أريكة كبيرة وكرسيين مع بعض الوسائد الملونة، واستخدمت الجدران البيضاء مع لمسات ذهبية أنيقة للديكور، بالإضافة إلى ذلك تأتي النجفة الفخمة الأنيقة بمنتصف الغرفة بشكلها الأنيق الذي يتكون من مجموعة زجاجية ملونة بين الذهبي والفضي على هيئة كرات صغيرة تتدلى من السقف بطريقة جميلة.

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