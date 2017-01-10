منزل من طابق واحد سترغب في امتلاكه

جولتنا اليوم داخل منزل بسيط لكنك بالتأكيد سترغب بامتلاكه! على مساحة متوسطة يقع المنزل بإحدى مدن بولندا حيث تحيطه الطبيعة من كل جانب، المنزل من الداخل رحب وهو ما يجعله مناسب للمناخ المعتدل، كما أن هيكله المبني من الخرسان المعزول جعله ملائم للغاية مع الجو البارد في الشتاء. من الداخل يجمع المنزل بين مجموعة من الألوان المحايدة والعناصر الخشبية الأنيقة في تصميم معاصر يعدك بالراحة، أما من الخارج فالحديقة تحيطه من كل جانب وهو ما يزيد من مساحات الاسترخاء لقاطني المنزل، كما أن النوافذ الطولية الكبيرة سمحت بدخول ضوء الشمس للداخل، أثرت فضولك؟ تعال لنبدأ الجولة.