منزل من طابق واحد سترغب في امتلاكه

جولتنا اليوم داخل منزل بسيط لكنك بالتأكيد سترغب بامتلاكه! على مساحة متوسطة يقع المنزل بإحدى مدن بولندا حيث تحيطه الطبيعة من كل جانب، المنزل من الداخل رحب وهو ما يجعله مناسب للمناخ المعتدل، كما أن هيكله المبني من الخرسان المعزول جعله ملائم للغاية مع الجو البارد في الشتاء. من الداخل يجمع المنزل بين مجموعة من الألوان المحايدة والعناصر الخشبية الأنيقة في تصميم معاصر يعدك بالراحة، أما من الخارج فالحديقة تحيطه من كل جانب وهو ما يزيد من مساحات الاسترخاء لقاطني المنزل، كما أن النوافذ الطولية الكبيرة سمحت بدخول ضوء الشمس للداخل، أثرت فضولك؟ تعال لنبدأ الجولة.
عندما يقع نظرك على المنزل للمرة الأولى حتما ستشعر أنك أمام مكان يوفر لك الهدوء والراحة، ربما بسبب تصميم السقف أو الحديقة التي تحيط كل جوانبه. تصل مساحة بناء المنزل حوالي 139 متر مربع، بالإضافة إلى جراج متوسط على مساحة 32 متر مع حديقة خضراء بسيطة تحتويه لكن دون أسوار.
عندما تلقي نظرة من الداخل ستجد المنزل يسوده تصميمات معاصرة حديثة بألوان محايدة مع بعض اللمسات اللونية لتخلق تباين مطلوب، الضوء الطبيعي الذي يكسو المكان بفضل النوافذ الزجاجية الكبيرة كان له فضل كبير في زيادة الشعور باتساع المكان واشراقه ورحابته. يجمع هذا القطاع بين غرفتي المعيشة والسفرة والمطبخ أيضا في ترتيب مميز غير متداخل وهو ما يجعله مناسب أكثر لتصميم منازل العائلات.
من هذه الزاوية نرى الواجهة الخلفية للمنزل، حيث نلاحظ ارتفاع أرضية المنزل عن مستوى الحديقة بثلاث درجات ثم أرضية من الحصى تفصل بين القطاعين، اللافت للانتباه أن أرضية المنزل الخشبية بالداخل امتدت للخارج أيضا لتوفر مساحة للجلوس والاسترخاء مع حماية من الأعلى بفضل السقف.
من أكثر التفاصيل المميزة لهذا المنزل هو الاستعانة بالخشب في تغطية جدران الواجهة مع ملمس ولون يمنحها دفء وحميمية الأجوء الريفية. الجمع بين األوان المحايدة والألوان الطبيعية للخشب والنباتات مع ألوان السقف والنوافذ الداكنة خلق تباينا مثيرا للاهتمام وجاذبا للانتباه.
الرسم التخطيطي للمنزل يوضح لك توزيع الغرف، فترى ثلاث غرف نوم؛ إحداها رئيسية ومزودة بغرفة ملابس وحمام منفصل، أما الغرفتين الآخرتين فهما للأبناء مع حمام مشترك للغرفتين، الرائع أن كل الغرف بها أبواب زجاجية جرارة تطل على الحديقة مباشرة، وإلى جانب وجود جراج يتسع لسيارتين مع مساحة على الجدران لوضع وحدات تخزين أو تعليق الدرجات توجد غرفة أخرى صغيرة لتخزين أدوات البستنة وزراعة الحديقة وأي أغراض تريد أن تبعدها عن غرف المنزل لتخفف من زحامه.
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