الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

منزل من طابق واحد سترغب في امتلاكه

أميرة قاسم أميرة قاسم
homify منازل
Loading admin actions …

جولتنا اليوم داخل منزل بسيط لكنك بالتأكيد سترغب بامتلاكه! على مساحة متوسطة يقع المنزل بإحدى مدن بولندا حيث تحيطه الطبيعة من كل جانب، المنزل من الداخل رحب وهو ما يجعله مناسب للمناخ المعتدل، كما أن هيكله المبني من الخرسان المعزول جعله ملائم للغاية مع الجو البارد في الشتاء. من الداخل يجمع المنزل بين مجموعة من الألوان المحايدة والعناصر الخشبية الأنيقة في تصميم معاصر يعدك بالراحة، أما من الخارج فالحديقة تحيطه من كل جانب وهو ما يزيد من مساحات الاسترخاء لقاطني المنزل، كما أن النوافذ الطولية الكبيرة سمحت بدخول ضوء الشمس للداخل، أثرت فضولك؟ تعال لنبدأ الجولة.

الواجهة الرئيسية

homify منازل
homify

homify
homify
homify

عندما يقع نظرك على المنزل للمرة الأولى حتما ستشعر أنك أمام مكان يوفر لك الهدوء والراحة، ربما بسبب تصميم السقف أو الحديقة التي تحيط كل جوانبه. تصل مساحة بناء المنزل حوالي 139 متر مربع، بالإضافة إلى جراج متوسط على مساحة 32 متر مع حديقة خضراء بسيطة تحتويه لكن دون أسوار.

نظرة من الداخل

Projekt domu Astrid II G2, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG غرفة المعيشة
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

عندما تلقي نظرة من الداخل ستجد المنزل يسوده تصميمات معاصرة حديثة بألوان محايدة مع بعض اللمسات اللونية لتخلق تباين مطلوب، الضوء الطبيعي الذي يكسو المكان بفضل النوافذ الزجاجية الكبيرة كان له فضل كبير في زيادة الشعور باتساع المكان واشراقه ورحابته. يجمع هذا القطاع بين غرفتي المعيشة والسفرة والمطبخ أيضا في ترتيب مميز غير متداخل وهو ما يجعله مناسب أكثر لتصميم منازل العائلات.

الواجهة الخلفية

homify منازل
homify

homify
homify
homify

من هذه الزاوية نرى الواجهة الخلفية للمنزل، حيث نلاحظ ارتفاع أرضية المنزل عن مستوى الحديقة بثلاث درجات ثم أرضية من الحصى تفصل بين القطاعين، اللافت للانتباه أن أرضية المنزل الخشبية بالداخل امتدت للخارج أيضا لتوفر مساحة للجلوس والاسترخاء مع حماية من الأعلى بفضل السقف.

تفاصيل بالواجهة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

من أكثر التفاصيل المميزة لهذا المنزل هو الاستعانة بالخشب في تغطية جدران الواجهة مع ملمس ولون يمنحها دفء وحميمية الأجوء الريفية. الجمع بين األوان المحايدة والألوان الطبيعية للخشب والنباتات مع ألوان السقف والنوافذ الداكنة خلق تباينا مثيرا للاهتمام وجاذبا للانتباه. 

رسم تخطيطي للمنزل

homify جدران
homify

homify
homify
homify

الرسم التخطيطي للمنزل يوضح لك توزيع الغرف، فترى ثلاث غرف نوم؛ إحداها رئيسية ومزودة بغرفة ملابس وحمام منفصل، أما الغرفتين الآخرتين فهما للأبناء مع حمام مشترك للغرفتين، الرائع أن كل الغرف بها أبواب زجاجية جرارة تطل على الحديقة مباشرة، وإلى جانب وجود جراج يتسع لسيارتين مع مساحة على الجدران لوضع وحدات تخزين أو تعليق الدرجات توجد غرفة أخرى صغيرة لتخزين أدوات البستنة وزراعة الحديقة وأي أغراض تريد أن تبعدها عن غرف المنزل لتخفف من زحامه.

اقرأ أيضا: ادخل في أعماق المكسيك مع تفاصيل هذا المنزل المبهر!

9 حمامات مميزة وكأنك في فندق!

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً