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21 فكرة صغيرة لتجديد ديكور منزلك بمجهود قليل

هنادى موسى هنادى موسى
​UNA STORIA POP, StudioG StudioG منازل
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عندما تحتاج لتجديد ديكورات منزلك لا تفكر فى التغييرات الكبيرة، فيمكنك دائمًا إيجاد حلول بديلة وبسيطة تجدد من ديكور وتصميم منزلك ببساطة ووقت أقل.

فمن المهم اختيار حلول توفر لك الراحة والعملية بدون اهدار وقت لذلك جمعنا لك 21 فكرة سهلة ستحب تجربتها !

1- تركيب إضاءة خافتة أسفل الأثاث

Kitchen DDWH Architects مطبخ
DDWH Architects

Kitchen

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

الإضاءة عنصر أساسي في غرف المنزل، ولكن تزداد أهميتها فى المطبخ ومن ضمن الأفكار البسيطة التي لا تكلف مجهود ومؤثرة على إضاءة المطبخ تركيب أنوار صغيرة أسفل الأثاث.

2- تنظيف سيراميك الحمام

homify حمام
homify

homify
homify
homify

عندما تحتاج لتجديد حمامك لست مضطرا لإعادة تصميمه بشكل كامل، يمكنك طلاء السيراميك وبالتالي توفر الكثير من الوقت والمجهود وفي نفس الوقت تنظف الحمام.

3- استخدام ديكور مفيد

Natural Rope Knot Door Stop homify المنزلديكورات واكسسوارات
homify

Natural Rope Knot Door Stop

homify
homify
homify

هل تعاني من اصطدام الأبواب المفتوحة مع الجدران؟ ما رأيك باستخدام أداة بسيطة مثل التي في الصورة وتضيف ديكور أيضًا على غرفتك.

4- تغيير سجاد المدخل

Upper Park, Loughton, Boscolo Boscolo شبابيك و أبوابأبواب
Boscolo

Upper Park, Loughton

Boscolo
Boscolo
Boscolo

إن كنت تبحث عن أفكار بسيطة لتجديد مدخلك، يمكنك إضافة بعض التفاصيل الصغيرة التي تترك أثر كبير على التصميم مثل سجادة جميلة، مقابض جديدة، أو إعادة طلاء الأبواب.

5- صيانة المفاصل

Ravenna Oak Internal Door Prefinished Modern Doors Ltd شبابيك و أبوابأبواب خشب معالج Wood effect
Modern Doors Ltd

Ravenna Oak Internal Door Prefinished

Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd

تحتاج الأبواب والنوافذ فى منزلك إلى العناية بها من وقت لآخر حتى تؤدي وظائفها بسهولة ومن الحيل الفعالة لصيانتهم استخدام منتجات زيتية لمفاصل الأبواب لتصبح عملية فتح وغلق الأبواب أكثر سهولة.

6- حماية أرجل الأثاث

Living Room, Lights & Shades Studios Lights & Shades Studios غرفة المعيشة
Lights &amp; Shades Studios

Living Room

Lights & Shades Studios
Lights &amp; Shades Studios
Lights & Shades Studios

من الحلول الأخرى التي يمكن ضمها إلى ديكور الغرف تركيب حافظات لأرجل الطاولات والأثاث لتحافظ عليها من الحركة الدائمة وتحافظ على الأرضية أيضًا بجانب الحصول على مظهر مميز للأثاث.

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7- حماية الآرائك الجلدية

homify غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء قماش
homify

homify
homify
homify

نستخدم الأرائك يوميًا ما يعرضها للاستهلاك المستمر بسهولة، لذلك من الضروري النظافة الدورةي لها واستخدام منظفات خاصة بخامات الأثاث مثل الجلد هنا حتى يبدو كأنه جديد تمامًا.

8- رسومات إبداعية على الجدران

ABC for the Spelling Bee, Black homify جدران
homify

ABC for the Spelling Bee, Black

homify
homify
homify

هل مللت من ألوان الجدران؟ مارأيك بإضافة بعض البراويز التى تفضلها أو تستخدم طابعات رسم .

9- حوامل عملية وجميلة

homify المنزلأغراض منزلية
homify

homify
homify
homify

من الأفكار البسيطة والاقتصادية أيضًا لكسر رتابة ألوان الجدران تركيب حوامل ملونة وعملية فى نفس الوقت.

10- لمعان ونظافة الطلاء

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

يكمن الفرق في الاختلاف بين مظهر المنزل القديم والجديد فى صيانة الجدران والعناية بها، خاصة مع جدران الحمامات والمطابخ لتأثرها بالأبخرة والماء .

11- زهور منعشة

Ceramic Cactus Vases rigby & mac المنزلديكورات واكسسوارات
rigby &amp; mac

Ceramic Cactus Vases

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

الزهور الطبيعية من أبسط الحلول الاقتصادية التي تضيف جو منعش وحيوي في غرف منزلك.

12- رسومات مطبوعة

Hand drawn flower (pack 1) wall stickers Vinyl Impression جدران وأرضياتديكورات الجدران
Vinyl Impression

Hand drawn flower (pack 1) wall stickers

Vinyl Impression
Vinyl Impression
Vinyl Impression

تمتاز طوابع الرسومات بالسهولة والإبداع كحل غير مكلف وعملي لتزيين جدران الغرف مثل تصميم غرفة النوم الآتي.

13- تجديد الإضاءة

Open Plan 1st floor Living room Imperfect Interiors
Imperfect Interiors

Open Plan 1st floor Living room

Imperfect Interiors
Imperfect Interiors
Imperfect Interiors

كما أشرنا في البداية بدور الإضاءة في المنزل، استخدام وحدات إضاءة غير مكلفة مثل النجف واللمبات الورقية يعمل على توزيع الإضاءة بشكل أكبر على الغرفة كذلك غير مكلف.

14- اصنع خزانات مبتكرة

homify غرفة نومخزانة الملابس
homify

homify
homify
homify

إن توفر لديك مساحات خالية يمكنك تحويلها دائمًا لوحدات تخزين بطريقة مبتكرة جمالية وتساعدك على تنظيم منزلك أيضًا.

15- سلة الملابس

Tricks laundry basket homify حماممخازن مزيج خشب وبلاستيك Blue laundry basket,blue,woven,stylish,bathroom
homify

Tricks laundry basket

homify
homify
homify

سلال الغسيل من الأدوات المفيدة والتي يمكن اختيارها بطريقة فنية تضيف لمسة مميزة لديكور الغرفة.

16- حافظ على النظافة

Bare bulb fabric flex light An Artful Life المنزلأغراض منزلية
An Artful Life

Bare bulb fabric flex light

An Artful Life
An Artful Life
An Artful Life

النظافة هي العنصر الرئيسي لتحصل على أفضل تصميم لمنزلك بدون الحاجة لاستبدال الأشياء طوال الوقت.

17- تنظيف السجاد

​UNA STORIA POP, StudioG StudioG منازل
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

السجاد من العناصر الحيوية التي توفر لك تصميم مثالي في غرفة المعيشة والنوم والمداخل والحمام.

لكنها أكثر عنصر ديكور يعاني من الاستهلاك ويحتاج نظافة دائمة لتحصل على أفضل مظهر لها.

18- العناية بالمطبخ

Kitchen with range cooker Dittrich Hudson Vasetti Architects وحدات مطبخ
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Kitchen with range cooker

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

يحتاج المطبخ إلى اهتمام كبير يوميًا حتى تحافظ على نظافته وانتعاشه ويمثل ذلك استثمار لصلاحية أدوات المطبخ لأطول فترة ممكنة.

19- تهوية منعشة

Industrial Loft, DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. مطبخ
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

كذلك رائحة المنزل تحتاج إلى الاهتمام بها لتوفير بيئة منعشة حيث يمكنك استخدام معطرات الهواء خاصة المنبعثة من عطور ونباتات طبيعية.

20- لون جديد وحياة جديدة

Tomado Floor Standing Shelves, Diagonal Furniture Diagonal Furniture مكاتب العمل والدراسةStorage
Diagonal Furniture

Tomado Floor Standing Shelves

Diagonal Furniture
Diagonal Furniture
Diagonal Furniture

ليس فقط تغيير ألوان الجدران ما يجدد الغرفة ، ولكن تجديد الرفوف أيضًا والمكتبات بألوان جديدة يضفي روح مختلفة على الغرفة ولا تحتاج سوى وقت بسيط وطلاء.

21- تغيير اللوحات الفنية

HAM Screen Prints, HAM HAM فن تشكيليصور ولوحات
HAM

HAM Screen Prints

HAM
HAM
HAM

أخيرًا، استبدال اللوح الفنية التي تزين الجدران من أرخص الأفكار التي تجدد من ديكور الغرفة.

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