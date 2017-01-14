21 فكرة صغيرة لتجديد ديكور منزلك بمجهود قليل

إن كنت تبحث عن أفكار بسيطة لتجديد مدخلك، يمكنك إضافة بعض التفاصيل الصغيرة التي تترك أثر كبير على التصميم مثل سجادة جميلة، مقابض جديدة، أو إعادة طلاء الأبواب.