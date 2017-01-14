21 فكرة صغيرة لتجديد ديكور منزلك بمجهود قليل

عندما تحتاج لتجديد ديكورات منزلك لا تفكر فى التغييرات الكبيرة، فيمكنك دائمًا إيجاد حلول بديلة وبسيطة تجدد من ديكور وتصميم منزلك ببساطة ووقت أقل.
فمن المهم اختيار حلول توفر لك الراحة والعملية بدون اهدار وقت لذلك جمعنا لك 21 فكرة سهلة ستحب تجربتها !
الإضاءة عنصر أساسي في غرف المنزل، ولكن تزداد أهميتها فى المطبخ ومن ضمن الأفكار البسيطة التي لا تكلف مجهود ومؤثرة على إضاءة المطبخ تركيب أنوار صغيرة أسفل الأثاث.
عندما تحتاج لتجديد حمامك لست مضطرا لإعادة تصميمه بشكل كامل، يمكنك طلاء السيراميك وبالتالي توفر الكثير من الوقت والمجهود وفي نفس الوقت تنظف الحمام.
هل تعاني من اصطدام الأبواب المفتوحة مع الجدران؟ ما رأيك باستخدام أداة بسيطة مثل التي في الصورة وتضيف ديكور أيضًا على غرفتك.
إن كنت تبحث عن أفكار بسيطة لتجديد مدخلك، يمكنك إضافة بعض التفاصيل الصغيرة التي تترك أثر كبير على التصميم مثل سجادة جميلة، مقابض جديدة، أو إعادة طلاء الأبواب.
تحتاج الأبواب والنوافذ فى منزلك إلى العناية بها من وقت لآخر حتى تؤدي وظائفها بسهولة ومن الحيل الفعالة لصيانتهم استخدام منتجات زيتية لمفاصل الأبواب لتصبح عملية فتح وغلق الأبواب أكثر سهولة.
من الحلول الأخرى التي يمكن ضمها إلى ديكور الغرف تركيب حافظات لأرجل الطاولات والأثاث لتحافظ عليها من الحركة الدائمة وتحافظ على الأرضية أيضًا بجانب الحصول على مظهر مميز للأثاث.
نستخدم الأرائك يوميًا ما يعرضها للاستهلاك المستمر بسهولة، لذلك من الضروري النظافة الدورةي لها واستخدام منظفات خاصة بخامات الأثاث مثل الجلد هنا حتى يبدو كأنه جديد تمامًا.
هل مللت من ألوان الجدران؟ مارأيك بإضافة بعض البراويز التى تفضلها أو تستخدم طابعات رسم .
من الأفكار البسيطة والاقتصادية أيضًا لكسر رتابة ألوان الجدران تركيب حوامل ملونة وعملية فى نفس الوقت.
يكمن الفرق في الاختلاف بين مظهر المنزل القديم والجديد فى صيانة الجدران والعناية بها، خاصة مع جدران الحمامات والمطابخ لتأثرها بالأبخرة والماء .
الزهور الطبيعية من أبسط الحلول الاقتصادية التي تضيف جو منعش وحيوي في غرف منزلك.
تمتاز طوابع الرسومات بالسهولة والإبداع كحل غير مكلف وعملي لتزيين جدران الغرف مثل تصميم غرفة النوم الآتي.
كما أشرنا في البداية بدور الإضاءة في المنزل، استخدام وحدات إضاءة غير مكلفة مثل النجف واللمبات الورقية يعمل على توزيع الإضاءة بشكل أكبر على الغرفة كذلك غير مكلف.
إن توفر لديك مساحات خالية يمكنك تحويلها دائمًا لوحدات تخزين بطريقة مبتكرة جمالية وتساعدك على تنظيم منزلك أيضًا.
سلال الغسيل من الأدوات المفيدة والتي يمكن اختيارها بطريقة فنية تضيف لمسة مميزة لديكور الغرفة.
النظافة هي العنصر الرئيسي لتحصل على أفضل تصميم لمنزلك بدون الحاجة لاستبدال الأشياء طوال الوقت.
السجاد من العناصر الحيوية التي توفر لك تصميم مثالي في غرفة المعيشة والنوم والمداخل والحمام.
لكنها أكثر عنصر ديكور يعاني من الاستهلاك ويحتاج نظافة دائمة لتحصل على أفضل مظهر لها.
يحتاج المطبخ إلى اهتمام كبير يوميًا حتى تحافظ على نظافته وانتعاشه ويمثل ذلك استثمار لصلاحية أدوات المطبخ لأطول فترة ممكنة.
كذلك رائحة المنزل تحتاج إلى الاهتمام بها لتوفير بيئة منعشة حيث يمكنك استخدام معطرات الهواء خاصة المنبعثة من عطور ونباتات طبيعية.
ليس فقط تغيير ألوان الجدران ما يجدد الغرفة ، ولكن تجديد الرفوف أيضًا والمكتبات بألوان جديدة يضفي روح مختلفة على الغرفة ولا تحتاج سوى وقت بسيط وطلاء.
أخيرًا، استبدال اللوح الفنية التي تزين الجدران من أرخص الأفكار التي تجدد من ديكور الغرفة.