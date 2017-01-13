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8 أفكار للديكور تجعل منزلك علي موضة 2017

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
LIVINGS, decomania decomania غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء خشب Wood effect
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مع بدء عام جديد، تأتي دفعة جديدة كاملة من الاتجاهات والتفضيلات في عالم الديكور والتصميم الداخلي، للوصول إلى أقصى درجات الأناقة والتميز، وتوفير أقصى درجات الراحة في المنزل.

لحسن الحظ، نحن في هوميفاي نقدم لك في هذا المقال، الاتجاهات الأقوى ترشيحًا للشيوع في العام الجديد، والنصائح العصرية حول ما هو موضة وما هو ليس كذلك، لنُلهمك لتأثيث منزلك الجديد، أو تجديد منزلك الحالي وجعله مواكبًا لأحدث صيحات الموضة.

فقط تذكر أنك رأيت ذلك على هوميفاي أولًا!

1. الخشب الطبيعي يفرض سيطرته

Miniapartamento, Studio Transparente Studio Transparente غرفة السفرة
Studio Transparente

Studio Transparente
Studio Transparente
Studio Transparente

يعتبر الخشب أحد المواد الطبيعية الأكثر انتشارًا طوال الوقت، ولكن ثق في هوميفاي، هذا العام سيكون انتشاره أكثر ضخامة، وسوف يسحب البساط من تحت أقدام كافة المواد الطبيعية الأخرى، لذلك يمكنك البدء بالتباهي بالتشطيبات الخشبية، سواء الناعمة أو الخشنة.

2. نغمات رمادية لعام أكثر أناقة

Sala CMJ, marianamoraldiseño marianamoraldiseño غرفة المعيشة
marianamoraldiseño

marianamoraldiseño
marianamoraldiseño
marianamoraldiseño

 يمكننا أن نجزم بأن هذا العام هو عام الرمادي، الذي من المتوقع أن يفرض سيطرته وبقوة ليس ففقط على جدران كل بيت في العام الجديد، بل وأيضًا على الأثاث والأقمشة، وخاصة عند مزجه مع الأزرق والأخضر، للحصول على نتائج فائقة الأناقة.

3. العام الجديد يتلألأ مع الأسطح المعدنية

Iluminacion "The Burger Company", Flo´s Market Flo´s Market غرفة المعيشةإضاءة نحاس/برونز Metallic/Silver
Flo´s Market

Flo´s Market
Flo´s Market
Flo´s Market

على الرغم من أنه لا يمكن التأكيد على انتشار ما يُعرف بالنمط الموسيقي، إلا أن المعادن تحجز مكانها بين صيحات هذا العام، وخاصة الزخارف، والأسطح النحاسية، والأسطح الفولاذية المقاومة للصدأ، والتي تدعو إلى التباهي لبريقها الرائع، وأناقتها الفاخرة.

4. القطع المعاد تدويرها والمصنوعة يدويًا

LIVINGS, decomania decomania غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء خشب Wood effect
decomania

decomania
decomania
decomania

هنيئًا لمحبي تنفيذ الأشياء بأنفسهم DIYers، حيث أن عام 2017 يأتي إليهم بفرصة ذهبية لتزيين منزلهم بأقل تكلفة وبأعمال فريدة بكل تأكيد، لأنها ستكون من تصميمهم، حيث ارتفاع الوعي نحو الحفاظ على البيئة، والاتجاه نحو عام أخضر. يرتفع نجم القطع المعاد تدويرها هذا العام، للانتقال إلى الاعتماد على قطع أنيقة ولكن عملية في الوقت ذاته، للمساعدة في تحسين أداء المساحات الداخلية للمنزل، مثل استخدام البالتات الخشبية كقطع أثاث، كما في تلك الصورة.

5. الرخام يتصدر بقوة

Statuary Marble Wetroom Stone Age حمام
Stone Age

Statuary Marble Wetroom

Stone Age
Stone Age
Stone Age

على الرغم من الرخام دائم الوجود في حماماتنا، إلا أنه هذا العام يتصدر وبقوة، جنبًا إلى جنب مع الخشب، للعودة على الطبيعة مرة أخرى، لذا نحن في هوميفاي ننصحك بإنقاذ ما لديك من رخام لتجديد الحمام، ومواكبة أحدث صيحات عام 2017.

6. عام الطبيعة

Fotomurales colección estándar, Fotomurales Fotomurales جدران وأرضياتديكورات الجدران
Fotomurales

Fotomurales
Fotomurales
Fotomurales

لم تعد الطبيعة مهمة فقط لمنح أجواء صحية ومريحة، بل إنها اصبحت أيضًا مصدر للأناقة في عامنا الحالي، ويمكنك التباهي بمجاراة أحدث صيحات التصميم الداخلي، من خلال وضع قصرية زرع في أحد أركان الغرف المغلقة، أو ربما مزهرية مليئة بالزهور الطازجة، مع ورق حائط ذات مطبوعات نباتية. ولمزيد من التميز، يمكنك اللجوء إلى اللوحات الجدارية المستوحاة من الطبيعة، والتي هي عبارة عن إطارات مفرغة، وبداخلها بعض من النباتات الطبيعية المجففة، والمثبتة على الجدار.

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7. الأقمشة الطبيعية لإحكام خطة التصميم

homify غرفة نوم خشب معالج Green
homify

homify
homify
homify

تستمر 2017 في طريقها نحو العودة إلى الطبيعية، حيث سيطرة القطن والصوف جنبًا إلى جنب مع غيرهما من المواد الطبيعية، ليتم إحكام خطة التصميم الداخلي في المنزل، مع نغمات نابضة بالحياة، وأنماط مبهجة.

8. منازل 2017 تتألق بالتصاميم الهندسية

Miniapartamento, Studio Transparente Studio Transparente غرفة المعيشة
Studio Transparente

Studio Transparente
Studio Transparente
Studio Transparente

استمرارًا للانتشار الذي حققته في 2016، تفرض التصاميم والانماط الهندسية، سيطرتها بقوة هذا العام، لإضفاء مظهر أنيق على المنزل، مع المستطيلات والدوائر والنجوم، ودعم تلك الأشكال بألوان مختلفة، خاصة على أقمشة الكتان، وورق الجدران، وأيضًا التصميمات الفريدة لوحدات الإضاءة.

إذا كنت مهتمًا بالتعرف على المزيد عن أحدث صيحات الموضة في عالم التصميم الداخلي لهذا العام، تفضل بقراءة هذا المقال، 7 صيحات لونية تبسط سيطرتها في 2017

7 صيحات لونية تبسط سيطرتها على العام الجديد 2017
كيف ستجعل منزلك يواكب العام الجديد؟

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