8 أفكار للديكور تجعل منزلك علي موضة 2017

مع بدء عام جديد، تأتي دفعة جديدة كاملة من الاتجاهات والتفضيلات في عالم الديكور والتصميم الداخلي، للوصول إلى أقصى درجات الأناقة والتميز، وتوفير أقصى درجات الراحة في المنزل.
لحسن الحظ، نحن في هوميفاي نقدم لك في هذا المقال، الاتجاهات الأقوى ترشيحًا للشيوع في العام الجديد، والنصائح العصرية حول ما هو موضة وما هو ليس كذلك، لنُلهمك لتأثيث منزلك الجديد، أو تجديد منزلك الحالي وجعله مواكبًا لأحدث صيحات الموضة.
فقط تذكر أنك رأيت ذلك على هوميفاي أولًا!
يعتبر الخشب أحد المواد الطبيعية الأكثر انتشارًا طوال الوقت، ولكن ثق في هوميفاي، هذا العام سيكون انتشاره أكثر ضخامة، وسوف يسحب البساط من تحت أقدام كافة المواد الطبيعية الأخرى، لذلك يمكنك البدء بالتباهي بالتشطيبات الخشبية، سواء الناعمة أو الخشنة.
يمكننا أن نجزم بأن هذا العام هو عام
الرمادي، الذي من المتوقع أن يفرض سيطرته وبقوة ليس ففقط على جدران كل بيت في العام الجديد، بل وأيضًا على الأثاث والأقمشة، وخاصة عند مزجه مع الأزرق والأخضر، للحصول على نتائج فائقة الأناقة.
على الرغم من أنه لا يمكن التأكيد على انتشار ما يُعرف بالنمط الموسيقي، إلا أن المعادن تحجز مكانها بين صيحات هذا العام، وخاصة الزخارف، والأسطح النحاسية، والأسطح الفولاذية المقاومة للصدأ، والتي تدعو إلى التباهي لبريقها الرائع، وأناقتها الفاخرة.
هنيئًا لمحبي تنفيذ الأشياء بأنفسهم
DIYers، حيث أن عام 2017 يأتي إليهم بفرصة ذهبية لتزيين منزلهم بأقل تكلفة وبأعمال فريدة بكل تأكيد، لأنها ستكون من تصميمهم، حيث ارتفاع الوعي نحو الحفاظ على البيئة، والاتجاه نحو عام أخضر.
يرتفع نجم القطع المعاد تدويرها هذا العام، للانتقال إلى الاعتماد على قطع أنيقة ولكن عملية في الوقت ذاته، للمساعدة في تحسين أداء المساحات الداخلية للمنزل، مثل استخدام البالتات الخشبية كقطع أثاث، كما في تلك الصورة.
على الرغم من الرخام دائم الوجود في حماماتنا، إلا أنه هذا العام يتصدر وبقوة، جنبًا إلى جنب مع الخشب، للعودة على الطبيعة مرة أخرى، لذا نحن في هوميفاي ننصحك بإنقاذ ما لديك من رخام لتجديد الحمام، ومواكبة أحدث صيحات عام 2017.
لم تعد الطبيعة مهمة فقط لمنح أجواء صحية ومريحة، بل إنها اصبحت أيضًا مصدر للأناقة في عامنا الحالي، ويمكنك التباهي بمجاراة أحدث صيحات التصميم الداخلي، من خلال وضع قصرية زرع في أحد أركان الغرف المغلقة، أو ربما مزهرية مليئة بالزهور الطازجة، مع ورق حائط ذات مطبوعات نباتية. ولمزيد من التميز، يمكنك اللجوء إلى اللوحات الجدارية المستوحاة من الطبيعة، والتي هي عبارة عن إطارات مفرغة، وبداخلها بعض من النباتات الطبيعية المجففة، والمثبتة على الجدار.
تستمر 2017 في طريقها نحو العودة إلى الطبيعية، حيث سيطرة القطن والصوف جنبًا إلى جنب مع غيرهما من المواد الطبيعية، ليتم إحكام خطة التصميم الداخلي في المنزل، مع نغمات نابضة بالحياة، وأنماط مبهجة.
استمرارًا للانتشار الذي حققته في 2016، تفرض التصاميم والانماط الهندسية، سيطرتها بقوة هذا العام، لإضفاء مظهر أنيق على المنزل، مع المستطيلات والدوائر والنجوم، ودعم تلك الأشكال بألوان مختلفة، خاصة على أقمشة الكتان، وورق الجدران، وأيضًا التصميمات الفريدة لوحدات الإضاءة.
إذا كنت مهتمًا بالتعرف على المزيد عن أحدث صيحات الموضة في عالم التصميم الداخلي لهذا العام، تفضل بقراءة هذا المقال، 7 صيحات لونية تبسط سيطرتها في 2017