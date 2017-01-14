5 أسباب تغنيك عن خدمات التنظيف

يحتاج استئجار شركة تنظيف المنزل أو مساعدين للتنظيف إلى تفاصيل كثيرة تستغرق وقت ومجهود ومال حتى تتأكد من الحصول على خدمة جيدة.
لذلك نقدم لك اليوم بعض الأسباب كي تحفزك على الاستغناء عن ذلك والقيام بتنظيم وتنظيف المنزل بمفردك لما له من مميزات مختلفة، بالطبع لا نقلل من دور خدمات التنظيف الاحترافية، فبعض الأسر الكبيرة تحتاج لمساعدة كي تنظم منزلها.
أيضًا لا نهدف باقناعك التخلي عن الأمر تمامًا ولكن اعتبار بعض العوامل الهامة إن قررت الاستمرار فى الاستعانة بمساعدين فالأمر كله يعتمد على مدى ملائمة الأمر لك.
بالطبع يمكنك الاستعانة بمساعدين لتنظيف منزلك ولكن من يعرف منزلك أكثر منك؟ أنت من يعرف كل التفاصيل المخفية والأماكن التي تتعرض للاتساخ أكثر من غيرها نتيجة استخدامها المستمر، بجانب الأماكن الأخرى التى تجذب كميات أكبر من التراب.
فكل ذلك يضمن لك عملية تنظيف كاملة وشاملة تشعرك بالراحة والانتعاش داخل غرف منزلك بأكملها.
لا يخفى عليك ان الاستعانة بمساعد للنظافة أو شركات تنظيف يشغل حيز كبير من ميزانية المنزل التي يمكنك الاستفادة منها في احتياجات أخرى، يمكنك ادخار هذه الميزانية للسفر أو شراء سيارة أو أى ما تتمنى فعله ويحتاج لادخار.
استغل أجازتك الأسبوعية لتنظيم الغرف بتخصيص كل مهمة فى وقت ما خلال العطلة مثل استخدام المكنسة، غسيل الملابس مع وضع خطة للأسبوع الجديد تمكنك من تقليل مجهود التنظيم والتنظيف خلال الأسبوع.
يساعد تنظيف وتنظيم المنزل على حرق المزيد من السعرات الحرارية بدلا من الذهاب إلى الجيم، فقط خصص وقت وقم بتشغيل مزيكتك المفضلة حتى تشعر بالحماس وتستمتع بوقت التنظيف في المشي بالمكنسة داخل المنزل يحرق 250 سعر حراري في الساعة، تنظيف النوافذ يحرق 200 سعر حراري.
اهتمامك يمنزلك يجنبك الخوض في مخاطر مختلفة من احتمالية الاستعانة بغير الأمناء كي تطمئن على ممتلكاتك داخل المنزل خاصة إن كنت تملك أشياء ثمينة ستضطر لنقلها أوقات التنظيف أو تزداد توترًا فى التفكير المستمر لاحتمالية تعرضهم للسرقة.
هل تريد أن تخلد للنوم ولكن تنظيف المنزل يزعجك؟ تحتاج لاستخدام الحمام ولكن السيدة تقوم بتنظيفه الآن؟ تخجل من الجلوس بملابس نومك طول اليوم لوجودها داخل المنزل؟ وجود شخص غريب في المنزل خارج العائلة يفقدنا خصوصيتنا ويقيد من حركتنا داخل المنزل.