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5 أسباب تغنيك عن خدمات التنظيف

هنادى موسى هنادى موسى
CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب
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يحتاج استئجار شركة تنظيف المنزل أو مساعدين للتنظيف إلى تفاصيل كثيرة تستغرق وقت ومجهود ومال حتى تتأكد من الحصول على خدمة جيدة. 

لذلك نقدم لك اليوم بعض الأسباب كي تحفزك على الاستغناء عن ذلك والقيام بتنظيم وتنظيف المنزل بمفردك لما له من مميزات مختلفة، بالطبع لا نقلل من دور خدمات التنظيف الاحترافية، فبعض الأسر الكبيرة تحتاج لمساعدة كي تنظم منزلها.

أيضًا لا نهدف باقناعك التخلي عن الأمر تمامًا ولكن اعتبار بعض العوامل الهامة إن قررت الاستمرار فى الاستعانة بمساعدين فالأمر كله يعتمد على مدى ملائمة الأمر لك.

1- أنت من يعرف منزلك أكثر من أي شخص

CHALET CONDE ORGAZ, Tarimas de Autor Tarimas de Autor غرفة نوم خشب
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

بالطبع يمكنك الاستعانة بمساعدين لتنظيف منزلك ولكن من يعرف منزلك أكثر منك؟ أنت من يعرف كل التفاصيل المخفية والأماكن التي تتعرض للاتساخ أكثر من غيرها نتيجة استخدامها المستمر، بجانب الأماكن الأخرى التى تجذب كميات أكبر من التراب.

فكل ذلك يضمن لك عملية تنظيف كاملة وشاملة تشعرك بالراحة والانتعاش داخل غرف منزلك بأكملها.

2- حفظ المال

CHALET CONDE ORGAZ, Tarimas de Autor Tarimas de Autor غرفة المعيشة خشب
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

لا يخفى عليك ان الاستعانة بمساعد للنظافة أو شركات تنظيف يشغل حيز كبير من ميزانية المنزل التي يمكنك الاستفادة منها في احتياجات أخرى، يمكنك ادخار هذه الميزانية للسفر أو شراء سيارة أو أى ما تتمنى فعله ويحتاج لادخار.

استغل أجازتك الأسبوعية لتنظيم الغرف بتخصيص كل مهمة فى وقت ما خلال العطلة مثل استخدام المكنسة، غسيل الملابس مع وضع خطة للأسبوع الجديد تمكنك من تقليل مجهود التنظيم والتنظيف خلال الأسبوع.

3- تمارين حركية لجسدك

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

يساعد تنظيف وتنظيم المنزل على حرق المزيد من السعرات الحرارية بدلا من الذهاب إلى الجيم، فقط خصص وقت وقم بتشغيل مزيكتك المفضلة حتى تشعر بالحماس وتستمتع بوقت التنظيف في المشي بالمكنسة داخل المنزل يحرق 250 سعر حراري في الساعة، تنظيف النوافذ يحرق 200 سعر حراري.

4- أمان لك ولمنزلك

Piancabella, DF Design DF Design غرفة نوم
DF Design

DF Design
DF Design
DF Design

اهتمامك يمنزلك يجنبك الخوض في مخاطر مختلفة من احتمالية الاستعانة بغير الأمناء كي تطمئن على ممتلكاتك داخل المنزل خاصة إن كنت تملك أشياء ثمينة ستضطر لنقلها أوقات التنظيف أو تزداد توترًا فى التفكير المستمر لاحتمالية تعرضهم للسرقة.

5- تعزيز الخصوصية

APPARTAMENTO A PALERMO - 2013, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione حمام
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione

Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione

هل تريد أن تخلد للنوم ولكن تنظيف المنزل يزعجك؟ تحتاج لاستخدام الحمام ولكن السيدة تقوم بتنظيفه الآن؟ تخجل من الجلوس بملابس نومك طول اليوم لوجودها داخل المنزل؟ وجود شخص غريب في المنزل خارج العائلة يفقدنا خصوصيتنا ويقيد من حركتنا داخل المنزل.

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