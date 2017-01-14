تصميم شقة رائعة في التجمع الخامس

على الجانب الآخر نجد ركن المنزل الاجتماعي والذي يتكون من غرفة معيشة ومطبخ مفتوح يفصل بينهم بار مطبخ بسيط يزيد من تواصل الأسرة معظم الوقت، وتطل غرفة المعيشة على حديقة المنزل الخلابة التي يمكنك الاستمتاع بها من داخل المنزل عبر الأبواب الزجاجية الكبيرة كي توفر لك أفضل إضاءة واسترخاء عند قضاء وقت فى غرفة المعيشة.كما تتمتع بتصميم عصري أنيق يتميز بالبساطة مع توفير إضاءة موزعة على السقف لتوفير جو هادئ ومريح خلال الليل.