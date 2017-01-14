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تصميم شقة رائعة في التجمع الخامس

هنادى موسى هنادى موسى
homify غرفة نوم
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نصحبكم اليوم للاستمتاع بجولة داخل تصميم فيلا مميزة فى مدينة التجمع الخامس، تتميز تصميماتها بمزج دقيق بين البساطة والعصرية والعملية أيضًا. فتجمع بين الألوان المريحة والخامات العملية للأثاث وتوزيع الأثاث بأفضل طريقة ممكنة كي توفر لك مساحات خالية تزيد من براح الغرف والفيلا بشكل عام كي تشعر بالاسترخاء والراحة أثناء قضاء وقتك بين الغرف.

غرفة الاستقبال

homify غرفة السفرة
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homify
homify
homify

نبدأ جولتنا بغرفة الاستقبال الأنيقة التي تجمع بين عدد من الألوان الباهية تزيد من إشراقة الغرفة وتملأ المكان بطاقة بهجة وانتعاش.

كذلك تواجهها غرفة الطعام المميزة باللون الأبيض والتي تتبع نمط المنزل العصري الأنيق مع تركيب مرآة كبيرة أمام الطاولة كي تزيد من الشعور بمساحة الغرفة والإضاءة.

ركن الملتيميديا

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تحتوي غرفة الاستقبال على أجهزة الملتيميديا كي تحصل على وقت مليء بالمرح فى وجود زوارك أو أفراد أسرتك، وصُممت مكتبة خشبية كي تشتمل على المالتميديا وتضيف إلى ديكور الغرفة بإتاحة رفوف لعرض مقتنياتك المفضلة بطريقة جذابة، مع دمج إضاءة سبوت على إطار المكتبة.

الركن الاجتماعي

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

على الجانب الآخر نجد ركن المنزل الاجتماعي والذي يتكون من غرفة معيشة  ومطبخ مفتوح يفصل بينهم بار مطبخ بسيط يزيد من تواصل الأسرة معظم الوقت، وتطل غرفة المعيشة على حديقة المنزل الخلابة التي يمكنك الاستمتاع بها من داخل المنزل عبر الأبواب الزجاجية الكبيرة كي توفر لك أفضل إضاءة واسترخاء عند قضاء وقت فى غرفة المعيشة.كما تتمتع بتصميم عصري أنيق يتميز بالبساطة مع توفير إضاءة موزعة على السقف لتوفير جو هادئ ومريح خلال الليل.

دفء ألوان البني والبيج

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

اعتمد المصمم على تطعيم ألوان الفيلا باللون البني فيما يتعلق بطلاء الأخشاب من أبواب ونوافذ وإطارات خشبية.

غرفة الزوار

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

غرفة أخر لاستقبال الزوار من أجل التمتع ببعض الخصوصية.

ديكور إبداعي

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

وتتمتع ديكورات الغرفة بالإبداع والتناسق بداية من نجف الغرفة إلى نقشات الجدران والتحف المعروضة على الرف، بجانب اختيار سماعات مميزة تؤدي وظيفتها وتضيف إلى ديكور الغرفة أيضًا.

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غرفة النوم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

لمزيد من سحر الألوان والأناقة اُختير ألوان غرفة النوم من الأزرق والبني والرمادي والأبيض! كي تشكل لنا لوحة فنية ساحرة توزع فيها الألوان بأناقة ودفء.

توزيع الإضاءة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

كذلك يتميز التصميم بتوزيع جيد جدًا للإضاءة في أماكن مختلفة بالغرفة كي تحصل على إضاءة متنوعة داخل أرجاء الغرفة تبعًا لحالتك المزاجية، خاصة مع وجود مرآة كبيرة تعكس الإضاءة لتضيف المزيد من السحر بالغرفة.

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