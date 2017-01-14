تصميم شقة رائعة في التجمع الخامس

نصحبكم اليوم للاستمتاع بجولة داخل تصميم فيلا مميزة فى مدينة التجمع الخامس، تتميز تصميماتها بمزج دقيق بين البساطة والعصرية والعملية أيضًا. فتجمع بين الألوان المريحة والخامات العملية للأثاث وتوزيع الأثاث بأفضل طريقة ممكنة كي توفر لك مساحات خالية تزيد من براح الغرف والفيلا بشكل عام كي تشعر بالاسترخاء والراحة أثناء قضاء وقتك بين الغرف.
نبدأ جولتنا بغرفة الاستقبال الأنيقة التي تجمع بين عدد من الألوان الباهية تزيد من إشراقة الغرفة وتملأ المكان بطاقة بهجة وانتعاش.
كذلك تواجهها غرفة الطعام المميزة باللون الأبيض والتي تتبع نمط المنزل العصري الأنيق مع تركيب مرآة كبيرة أمام الطاولة كي تزيد من الشعور بمساحة الغرفة والإضاءة.
تحتوي غرفة الاستقبال على أجهزة الملتيميديا كي تحصل على وقت مليء بالمرح فى وجود زوارك أو أفراد أسرتك، وصُممت مكتبة خشبية كي تشتمل على المالتميديا وتضيف إلى ديكور الغرفة بإتاحة رفوف لعرض مقتنياتك المفضلة بطريقة جذابة، مع دمج إضاءة سبوت على إطار المكتبة.
على الجانب الآخر نجد ركن المنزل الاجتماعي والذي يتكون من غرفة معيشة ومطبخ مفتوح يفصل بينهم بار مطبخ بسيط يزيد من تواصل الأسرة معظم الوقت، وتطل غرفة المعيشة على حديقة المنزل الخلابة التي يمكنك الاستمتاع بها من داخل المنزل عبر الأبواب الزجاجية الكبيرة كي توفر لك أفضل إضاءة واسترخاء عند قضاء وقت فى غرفة المعيشة.كما تتمتع بتصميم عصري أنيق يتميز بالبساطة مع توفير إضاءة موزعة على السقف لتوفير جو هادئ ومريح خلال الليل.
اعتمد المصمم على تطعيم ألوان الفيلا باللون البني فيما يتعلق بطلاء الأخشاب من أبواب ونوافذ وإطارات خشبية.
وتتمتع ديكورات الغرفة بالإبداع والتناسق بداية من نجف الغرفة إلى نقشات الجدران والتحف المعروضة على الرف، بجانب اختيار سماعات مميزة تؤدي وظيفتها وتضيف إلى ديكور الغرفة أيضًا.
لمزيد من سحر الألوان والأناقة اُختير ألوان غرفة النوم من الأزرق والبني والرمادي والأبيض! كي تشكل لنا لوحة فنية ساحرة توزع فيها الألوان بأناقة ودفء.
كذلك يتميز التصميم بتوزيع جيد جدًا للإضاءة في أماكن مختلفة بالغرفة كي تحصل على إضاءة متنوعة داخل أرجاء الغرفة تبعًا لحالتك المزاجية، خاصة مع وجود مرآة كبيرة تعكس الإضاءة لتضيف المزيد من السحر بالغرفة.