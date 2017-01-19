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18 تصميم لحمامات مودرن.. ستبهرك التفاصيل

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Casa modular, ClickHouse ClickHouse حمام
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الحمام.. المنطقة الأكثر حساسية والأكثر جدلًا عند تصميم المنزل، ربما لصغر المساحة في بعض الأحيان، وربما لأننا جميعًا نأمل في الحصول على حمام أنيق مع لمسات مميزة ولكن دون مبالغة، إلى جانب الوقوع في حيرة اختيار الألوان، والخوف من الخروج عن المألوف، وحيرة الاختيار بين السيراميك والرخام، و… إلخ، الكثير والكثير من الخيارات المحيرة التي تجعمل من تصميم تلك المساحة الصغيرة نسبيًا مقارنة بباقي المنزل، مهمة صعبة ومرهقة.

لأننا نسعى دائمًا لمساعدتك، نحن في هوميفاي، عثرنا لك في هذا المقال، على 18 تصميم عصري أنيق ومميز لـ حمامات موردن، لإلهامك ومساعتدتك على تصميم حمامك الخاص، تجول بين التصاميم وانتقي منها واحدًا لتطبقه في منزلك!

1. رفاهية بلا حدود

Тепло натурального дерева, 1+1 studio 1+1 studio حمام
1+1 studio

1+1 studio
1+1 studio
1+1 studio

سحر الخروج عن المألوف واختيار اللمسات الخشبية في الحمام، مع قطع كريستالية تتدلى من السقف لمزيد من الرفاهية، ناهيك عن التصميم الانسيابي للمغطس!

2. لمسات بسيطة وناعمة

Simbithi Eco Estate, Margaret Berichon Design Margaret Berichon Design حمام خشب نقي Grey
Margaret Berichon Design

Margaret Berichon Design
Margaret Berichon Design
Margaret Berichon Design

ورق الحائط المزرقش والسلال المصنوعة يدويًا، لمظهر أنيق وناعم. ما رأيك في اختيار لون الجدران؟

3. التقسيم البصري والاستمتاع بمزيد من الفراغ

Casa modular, ClickHouse ClickHouse حمام
ClickHouse

Casa modular

ClickHouse
ClickHouse
ClickHouse

اختيار الكابينة الزجاجية سيبقى الأفضل لتوفير المساحة، مع تقسيم بصري رائع في الجدران.

4. سحر اللمسات الخشبية

homify حمام Wood effect
homify

homify
homify
homify

لا تتردد في إضفاء لمسات خشبية على حمامك للاستمتاع بسحر لا يقاوم خاصة مع تصميم مبدع وبلاطات سداسية. مختلف وأنيق!

5. حمام منعش تحت أشعة الشمس

Lee Ann & Marcus' House, www.mezzanineinteriors.co.za www.mezzanineinteriors.co.za حمام
www.mezzanineinteriors.co.za

www.mezzanineinteriors.co.za
www.mezzanineinteriors.co.za
www.mezzanineinteriors.co.za

إن كنت من سكان الطوابق الأخيرة، فما رأيك في الاستمتاع بحمام منعش تحت أشعة الشمس؟! السقف المكشوف بالتأكيد خيار مميز يحتاج إلى الجرأة.

6. بريق الفخامة

ULTRA MODERN RESIDENCE, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS حمام
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

جدران تتلألأ كحبات الكريستال مع انعكاسات الضوء الموزعة بدقة، وانتعاش الزهور الطازجة، والمزهريات الفاخرة. هل هناك متعة أكبر من الاستمتاع كل يوم برفاهية استخدام هذا الحمام؟

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7. متعة التناقض اللوني

ULTRA MODERN RESIDENCE, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS حمام
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

الأبيض والأسود يمحنان حمامك متعة بصرية من التناقض اللوني الرائع، خاصة مع كابينة زجاجية شفافة وأرضية من الفسيفساء الأسود.

8. الأبيض أناقة لا تنتهي

ULTRA MODERN RESIDENCE, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS حمام
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

الأبيض عنوان الأناقة الدائمة، فيمكنك اختياره لتزيين حمامك دون تردد أو خوف، مع اختيار أحواض الاغتسال بتصميمات دائرية بارزة.

9. جدران مغطاة بالأقمشة

ULTRA MODERN RESIDENCE, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS حمام
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

وداعًا للسيراميك، وأهلًا بالجدران المغطاة بالأقمشة لحمام أكثر عصرية. ولا تنس تأثير القطع الديكورية الصغيرة!

10. الاختلاف يصنع الفارق

Well of Light, HYLA Architects HYLA Architects حمام
HYLA Architects

HYLA Architects
HYLA Architects
HYLA Architects

حوض الاغتسال.. الستائر.. وضع المرآة الطولية.. كل شيء في هذا الحمام يجعله فريدًا من نوعه

11. الشموع لأجواء أكثر استرخاء

Badezimmerumbau, Global Inspirations Design Global Inspirations Design حمام
Global Inspirations Design

Global Inspirations Design
Global Inspirations Design
Global Inspirations Design

لمسات خشبية، وقطع ديكورية أنيق تحمل بعض الشموع الوردية.. ماذا ينقصك للاسترخاء!!

12. حديقة على الجدار

homify حمام
homify

homify
homify
homify

تصميم إطار أخضر لتزيين أحد جدران الحمام، يمنحه مظهر طبيعي منعش.

13. خزائن خفية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

اختيار ذكي وتنفيذ بارع لخزائن خفية وراء ألواح المرايا، لتوفير المساحة وإبقاء الحمام أنيقًا ونظيفًا.

إن كنت مهتم بالاطلاع على تصميمات ذكية لتوفير المساحة في الحمامات الصغيرة، يمكنك قراءة هذا المقال، 10 حلول ذكية لحمامات عصرية صغيرة جدًا.

14. لا بأس بالوردي

Apartamento Menino Deus, INOVA Arquitetura INOVA Arquitetura حمام
INOVA Arquitetura

INOVA Arquitetura
INOVA Arquitetura
INOVA Arquitetura

بعض اللمسات باللون الوردي! لما لا! تمتع بالجرأة للخروج عن المألوف واختيار بعض الألوان الجديدة.

15. الأحمر يليق بحمامك

Consultório Médico, Vanessa Mondin _Arquitetura e Interiores Vanessa Mondin _Arquitetura e Interiores حمام
Vanessa Mondin _Arquitetura e Interiores

Vanessa Mondin _Arquitetura e Interiores
Vanessa Mondin _Arquitetura e Interiores
Vanessa Mondin _Arquitetura e Interiores

إذا كنا قد قبلنا بالوردي، فلما لا نقبل بالأحمر! مع بعض اللمسات الأنيقة باللون الأسود، وبعض الورود، لأجواء رومانسية.

16. رفاهية الرخام والكريستال

Apartamento MV, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados حمام
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

إن كان الرخام لا يُشبع حبك للرفاهية، فالثريا الكريستالية ستشبعه بكل تأكيد.

17. لوحة كاملة

Neo Naturaleza, Ramon Soler Ramon Soler حمام
Ramon Soler

Ramon Soler
Ramon Soler
Ramon Soler

إن كنت تنوي رسم لوحة، فعليك باتمام اركانها، فالسجاد على شكل أوراق الشجر يكمل اللوحة الطبيعية التي رسمها المصمم بالمزهريات الموزعة في أركان الحمام.

18. توفير مساحة للغسالة

Лескова, MAGENTLE MAGENTLE حمام بلاط Turquoise
MAGENTLE

MAGENTLE
MAGENTLE
MAGENTLE

جمال الحمام ليس فقط في بلاطات الفسيفساء الفيروزية التي تشكل لوحة جمالية أنيقة، وإنما أيضًا في ذكار توفير مساحة للغسالة كجزء من الخزانة أسفل الحوض.

15 تصميم لخزائن الملابس كما يجب أن تكون
هل اخترت تصميم لتطبيقه في حمامك؟

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