18 تصميم لحمامات مودرن.. ستبهرك التفاصيل

الحمام.. المنطقة الأكثر حساسية والأكثر جدلًا عند تصميم المنزل، ربما لصغر المساحة في بعض الأحيان، وربما لأننا جميعًا نأمل في الحصول على حمام أنيق مع لمسات مميزة ولكن دون مبالغة، إلى جانب الوقوع في حيرة اختيار الألوان، والخوف من الخروج عن المألوف، وحيرة الاختيار بين السيراميك والرخام، و… إلخ، الكثير والكثير من الخيارات المحيرة التي تجعمل من تصميم تلك المساحة الصغيرة نسبيًا مقارنة بباقي المنزل، مهمة صعبة ومرهقة.
لأننا نسعى دائمًا لمساعدتك، نحن في هوميفاي، عثرنا لك في هذا المقال، على 18 تصميم عصري أنيق ومميز لـ حمامات موردن، لإلهامك ومساعتدتك على تصميم حمامك الخاص، تجول بين التصاميم وانتقي منها واحدًا لتطبقه في منزلك!
سحر الخروج عن المألوف واختيار اللمسات الخشبية في الحمام، مع قطع كريستالية تتدلى من السقف لمزيد من الرفاهية، ناهيك عن التصميم الانسيابي للمغطس!
ورق الحائط المزرقش والسلال المصنوعة يدويًا، لمظهر أنيق وناعم. ما رأيك في اختيار لون الجدران؟
اختيار الكابينة الزجاجية سيبقى الأفضل لتوفير المساحة، مع تقسيم بصري رائع في الجدران.
لا تتردد في إضفاء لمسات خشبية على حمامك للاستمتاع بسحر لا يقاوم خاصة مع تصميم مبدع وبلاطات سداسية. مختلف وأنيق!
إن كنت من سكان الطوابق الأخيرة، فما رأيك في الاستمتاع بحمام منعش تحت أشعة الشمس؟! السقف المكشوف بالتأكيد خيار مميز يحتاج إلى الجرأة.
جدران تتلألأ كحبات الكريستال مع انعكاسات الضوء الموزعة بدقة، وانتعاش الزهور الطازجة، والمزهريات الفاخرة. هل هناك متعة أكبر من الاستمتاع كل يوم برفاهية استخدام هذا الحمام؟
الأبيض والأسود يمحنان حمامك متعة بصرية من التناقض اللوني الرائع، خاصة مع كابينة زجاجية شفافة وأرضية من الفسيفساء الأسود.
الأبيض عنوان الأناقة الدائمة، فيمكنك اختياره لتزيين حمامك دون تردد أو خوف، مع اختيار أحواض الاغتسال بتصميمات دائرية بارزة.
وداعًا للسيراميك، وأهلًا بالجدران المغطاة بالأقمشة لحمام أكثر عصرية. ولا تنس تأثير القطع الديكورية الصغيرة!
حوض الاغتسال.. الستائر.. وضع المرآة الطولية.. كل شيء في هذا الحمام يجعله فريدًا من نوعه
لمسات خشبية، وقطع ديكورية أنيق تحمل بعض الشموع الوردية.. ماذا ينقصك للاسترخاء!!
اختيار ذكي وتنفيذ بارع لخزائن خفية وراء ألواح المرايا، لتوفير المساحة وإبقاء الحمام أنيقًا ونظيفًا.
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بعض اللمسات باللون الوردي! لما لا! تمتع بالجرأة للخروج عن المألوف واختيار بعض الألوان الجديدة.
إذا كنا قد قبلنا بالوردي، فلما لا نقبل بالأحمر! مع بعض اللمسات الأنيقة باللون الأسود، وبعض الورود، لأجواء رومانسية.
إن كان الرخام لا يُشبع حبك للرفاهية، فالثريا الكريستالية ستشبعه بكل تأكيد.
إن كنت تنوي رسم لوحة، فعليك باتمام اركانها، فالسجاد على شكل أوراق الشجر يكمل اللوحة الطبيعية التي رسمها المصمم بالمزهريات الموزعة في أركان الحمام.