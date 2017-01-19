18 تصميم لحمامات مودرن.. ستبهرك التفاصيل

الحمام.. المنطقة الأكثر حساسية والأكثر جدلًا عند تصميم المنزل، ربما لصغر المساحة في بعض الأحيان، وربما لأننا جميعًا نأمل في الحصول على حمام أنيق مع لمسات مميزة ولكن دون مبالغة، إلى جانب الوقوع في حيرة اختيار الألوان، والخوف من الخروج عن المألوف، وحيرة الاختيار بين السيراميك والرخام، و… إلخ، الكثير والكثير من الخيارات المحيرة التي تجعمل من تصميم تلك المساحة الصغيرة نسبيًا مقارنة بباقي المنزل، مهمة صعبة ومرهقة.

لأننا نسعى دائمًا لمساعدتك، نحن في هوميفاي، عثرنا لك في هذا المقال، على 18 تصميم عصري أنيق ومميز لـ حمامات موردن، لإلهامك ومساعتدتك على تصميم حمامك الخاص، تجول بين التصاميم وانتقي منها واحدًا لتطبقه في منزلك!