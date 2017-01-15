شقة كلاسيكية حديثة بتفاصيل رائعة

لمحبي التفاصيل واللمسات المختلفة، سنقدم لكم اليوم تصميم خاص من نوعه، يحمل في كل تفاصيله من الجمال والأناقة والفخامة قدر كبير ستقع في غرامه بالتأكيد، كلاسيكية هادئة وعصرية بألوان محايدة وأنيقة، كل منا يحلم بالكلاسيكة ولكن يخاف من التكلفة والأثاث الضخم والتفاصيل المزدحمة، أو يحلم بالحداثة ولكن يعتقد أن كلما كان التصميم عصري كلم قلت فخامته وقيمته، أما اليوم فهذا النموذج جمع وخلق مزيج رائع بين الحداثة والكلاسيكية العصرية.. مع هوميفاي اليوم جولة سريعة بين أركان هذه الشقة الكلاسيكية الحديثة..