شقة كلاسيكية حديثة بتفاصيل رائعة

لمحبي التفاصيل واللمسات المختلفة، سنقدم لكم اليوم تصميم خاص من نوعه، يحمل في كل تفاصيله من الجمال والأناقة والفخامة قدر كبير ستقع في غرامه بالتأكيد، كلاسيكية هادئة وعصرية بألوان محايدة وأنيقة، كل منا يحلم بالكلاسيكة ولكن يخاف من التكلفة والأثاث الضخم والتفاصيل المزدحمة، أو يحلم بالحداثة ولكن يعتقد أن كلما كان التصميم عصري كلم قلت فخامته وقيمته، أما اليوم فهذا النموذج جمع وخلق مزيج رائع بين الحداثة والكلاسيكية العصرية.. مع هوميفاي اليوم جولة سريعة بين أركان هذه الشقة الكلاسيكية الحديثة..
بكلاسيكية هادئة نبدأ جولتنا في شقة اليوم، مع غرفة المعيشة نجد إشراق وجمال أشعة الشمس تنتشر في الغرفة من خلال شبابيك كبيرة وستائر بيضاء، هنا كان الأبيض هو بطل الحكاية مع لمسات من الأسود بخامات مختلفة سواء كانت جلد لامع أو خشب مطلي، وسجادة بيضاء بخطوط سوداء، ومدفأة بتصميم كلاسيكي متميز، أضاف المصمم البانوهات على الحائط ليحافظ على كلاسيكية الفراغ ووحدة إضاءة حديثة لنجد في النهاية مزيج رائع بين الحداثة والكلاسيكية ..
من جهة آخري يكتمل المشهد، ونجد جدار كامل من المرايا المقسمة شرائح، وأريكة باللون الأبيض، تظهر هنا الأرضية الخشبية المتميزة والتى أضافت دفء للتصميم، المدفأة مزودة بمرايا أيضا بإطار كلاسيكي ذو لون أسود متميز..
وفي جانب آخر من الغرفة نجد مقعد خاص وسلة صغيرة للمجلات المفضلة وأرفف عملية باللون الأسود لكتبك مع وحدة إضاءة حديثة ومرآتين دائرتين باحجام مختلفة كلمسة عصرية جذابة أعلى حائط كلاسيكي مزود ببانوهات بسيطة..
تتميز الكلاسيكية بالبانوهات والفواصل ذات تصميمات مختلفة وحسب ذوقك الخاص، وهنا المصمم اختار منهم الأبسط ليناسب العصرية للطراز الخاص بالمنزل..
وبتصميم حديث تأتي طاولة الطعام باللون الأسود عنوان الفخامة والأناقة، ووحدة إضاءة باللون الأبيض، تتقاسم طاولة الطعام مع المطبخ المساحة المخصصة له، إضافة اكسسوارات حديثة لتزين جدران الفراغ باكمله، ستلاحظ حفاظ المصمم على الإضاءة الطبيعية في كل الغرف لنجد المنزل مشرق دائما..
تصميم المطبخ عصري باللون الأبيض والأسود وأسطح لامعة، مع استخدام الادوات الخاصة بالطهي كقطع ديكورية تزين جدران المطبخ وإكسسوارات خاصة على شكل نجوم رائعة..
مع مدفأة حديثة ومقعد ذو تصميم عصري باللون الأبيض يأتي هذا الركن الرائع والمتميز..
وعلى أسلوب الفنادق صمم حمام هذه الشقة، خلق مزيج الألوان من الأبيض والأسود مشهد سينمائي ولوحة فنية متكاملة، فضل المصمم إضافة حوضين لغسيل الأيدي بتصميم دائري حديث، وبطاولات أسفلهم لتنظيم المناشف الخاصة بالحمام، وأرفف جانبية لتخزين الأدوات الخاصة بأصحاب المنزل، ومرايا بسيطة ذات تصميم خاص..
جاءت غرفة النوم الرئيسية بألوان مختلفة عن أغلبية المنزل محايدة وهادئة بين درجات الأبيض والبني والبيج، تكوين رائع ومريح للعين..
مقعد حديث مع مدفأة كلاسيكية جنبا إلى جنب في صورة واحدة، مزيج رائع جاذب للعين وقريب إلى القلب..
بتصميم حديث وجدنا السرير الخاص بغرفة النوم، بساطة وهدوء وألوان فاتحة ومحايدة مع تصميم مبتكر للكومودينو ووحدة الإضاءة ولا ننس نجوم السماء ..
يمكنك قراءة روعة التقسيم والألوان في شقة 48 متر