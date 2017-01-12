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8 نصائح لديكور حمام مميز وانيق فى العام الجديد

منة اسماعيل منة اسماعيل
Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд حمام
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فى العام الجديد انت بحاجة إلى تغيير وإلى لمسة مميزة ومختلفة فى منزلك، ومن الأماكن التى بحاجة إلى نظرة واعادة تصميم هذا العام هى حمامك، فأذا كنت قد اعطيت باقى غرف المنزل تجديد واعادة تصميم سابقاً حان الوقت لتعطى الحمام داخل المنزل المزيد من الأهتمام وتعيد تصميم ديكوراته بشكل جديد ومختلف، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك نصائح مميزة جداً لديكور حمام أنيق فى العام الجديد.

1- الجدران الحجرية

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH حمام
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

استعن بالجدران الحجرية فى هذا العام فى ديكور حمامك فهى حقاً لمسة دافئة وبسيطة، فقط جدار واحد حجرى فى حمامك قد يضيف لك الكثير والكثير من الجاذبية بطريقة واضحة مع تناغمه مع الديكورات والتصميمات المحيطة حوله، فهنا كما نرى استعان المصمم بجدار واحد من الطوب الحجرى فى تصميمه لهذا الحمام، مع بعض اللمسات البسيطة فى الديكور والتفاصيل الجذابة التى أضافت للحمام جمال وجاذبية.

2- الأسود ملك الأناقة

Realizzazioni, Rivestire Rivestire حمام دوش وأحواض إستحمام
Rivestire

Realizzazioni

Rivestire
Rivestire
Rivestire

لا أحد يستطيع ان ينكر جاذبية وأناقة اللون الأسود فى التصميم، خاصة ً فى تصميم الحمامات يعتبر اللون الأسود من الألوان التى تعبر وبقوة عن النمط العصرى، وهنا على سبيل المثال استعان المصمم باللون الأسود فى تصميم الحمام مع اندماجه باللون الأبيض الهادئ ليعطى بذلك مزيد من الجمال والأناقة على تصميم الحمام، وفى لمسة مبتكرة استعان المصمم بورق الحائط المنقوش برسومات باللونين الأبيض والأسود وزين الجدار بمرأة أنيقة جداً ليكمل جمال التصميم.

3- الزجاج لمسة شفافة

Realizzazioni, Rivestire Rivestire حمام دوش وأحواض إستحمام
Rivestire

Realizzazioni

Rivestire
Rivestire
Rivestire

الزجاج من اللمسات التى تعكس شفافية واضحة فى أى تصميم، وفى تصميم حمامك يمكنك الأستعانة بلمسة الزجاج بطريقة مميزة فعلى سبيل المثال يمكنك عمل دولاب زجاجى لمنطقة الدش فى حمامك وسيعطيك جاذبية وشفافية واضحة على تصميم حمامك.

4- الخشب ولمسة ريفية

Chalet - Megeve Fr, Andrea Rossini Architetto Andrea Rossini Architetto حمام
Andrea Rossini Architetto

Andrea Rossini Architetto
Andrea Rossini Architetto
Andrea Rossini Architetto

اذا اردت تصميماً ريفياً للحمام، فاستعن بلمسات الخشب وسيعطيك الأطلالة الريفية التى تبحث عنها، ولكن احرص أن يكون الخشب معالجاً حتى لا يتأثر بالرطوبة والماء، فقد استعان المصمم فى تصميمه لهذا الحمام بالخشب المعالج فى تصميمه لقاعدة البانيو والحوض، كما استغل المصمم بالمنطقة اسفل الحوض وقام بتصميمها على شكل دولاب صغير لتسمح بتخزيين أغراضك بداخله وأيضاً قام بصنع مكتبة خشبية صغيرة للتخزين.

5- اكسسورات جذابة

homify حمام سيراميك
homify

homify
homify
homify

فى حمامك استعن بأكسسورات أنيقة وجذابة، ويجب أن تكون اكسسورات الحمام متناسقة بشكل واضح مع تصميم الحمام وديكوراته، فللأكسسورات اناقة وجاذبية واضحة لا يمكن اغفالها أو تجاهلها.

6- تصميم بوهيمى

Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд حمام
Смарт Вуд

Смарт Вуд
Смарт Вуд
Смарт Вуд

النمط البوهيمى من الأنماط المنتشرة جداً والتى تعتمد على الألوان القوية والصريحة واندماج مواد طبيعية مختلفة فى التصميم كالخشب ،والبورسلين والطوب الحجرى، هنا نرى تصميماً بوهيمياً للحمام بشكل مميز جداً اعتمد المصمم فيه على الألوان الصريحة والمواد الطبيعية المختلفة ومزجها معاً.

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7- الوان صريحة

Appartement 107m², Lise Compain Lise Compain حمام
Lise Compain

Lise Compain
Lise Compain
Lise Compain

اعتمد على الألوان المبهجة والصريحة فى تصميم حمامك فستعطيك شعوراً بالبهجة، فهنا على سبيل المثال استعان المصمم بجدار من اللون الأخضر المبهج بشكل اضاف للحمام لمسة مميزة ومبهجة.

8- الزهور

BANHO DA SUÍTE DO HOTEL BOUTIQUE - Morar Mais por Menos BH 2012, Anna de Matos - Designer de Ambientes e Paisagismo Anna de Matos - Designer de Ambientes e Paisagismo حمام Blue
Anna de Matos – Designer de Ambientes e Paisagismo

Anna de Matos - Designer de Ambientes e Paisagismo
Anna de Matos – Designer de Ambientes e Paisagismo
Anna de Matos - Designer de Ambientes e Paisagismo

الزهور والنباتات الطبيعية من اللمسات المميزة التى يمكنك الأستعانة بها فى تصميم حمامك وستعطيك اطلالة جمالية رائعة.

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