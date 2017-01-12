8 نصائح لديكور حمام مميز وانيق فى العام الجديد

فى العام الجديد انت بحاجة إلى تغيير وإلى لمسة مميزة ومختلفة فى منزلك، ومن الأماكن التى بحاجة إلى نظرة واعادة تصميم هذا العام هى حمامك، فأذا كنت قد اعطيت باقى غرف المنزل تجديد واعادة تصميم سابقاً حان الوقت لتعطى الحمام داخل المنزل المزيد من الأهتمام وتعيد تصميم ديكوراته بشكل جديد ومختلف، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك نصائح مميزة جداً لديكور حمام أنيق فى العام الجديد.
استعن بالجدران الحجرية فى هذا العام فى ديكور حمامك فهى حقاً لمسة دافئة وبسيطة، فقط جدار واحد حجرى فى حمامك قد يضيف لك الكثير والكثير من الجاذبية بطريقة واضحة مع تناغمه مع الديكورات والتصميمات المحيطة حوله، فهنا كما نرى استعان المصمم بجدار واحد من الطوب الحجرى فى تصميمه لهذا الحمام، مع بعض اللمسات البسيطة فى الديكور والتفاصيل الجذابة التى أضافت للحمام جمال وجاذبية.
لا أحد يستطيع ان ينكر جاذبية وأناقة اللون الأسود فى التصميم، خاصة ً فى تصميم الحمامات يعتبر اللون الأسود من الألوان التى تعبر وبقوة عن النمط العصرى، وهنا على سبيل المثال استعان المصمم باللون الأسود فى تصميم الحمام مع اندماجه باللون الأبيض الهادئ ليعطى بذلك مزيد من الجمال والأناقة على تصميم الحمام، وفى لمسة مبتكرة استعان المصمم بورق الحائط المنقوش برسومات باللونين الأبيض والأسود وزين الجدار بمرأة أنيقة جداً ليكمل جمال التصميم.
الزجاج من اللمسات التى تعكس شفافية واضحة فى أى تصميم، وفى تصميم حمامك يمكنك الأستعانة بلمسة الزجاج بطريقة مميزة فعلى سبيل المثال يمكنك عمل دولاب زجاجى لمنطقة الدش فى حمامك وسيعطيك جاذبية وشفافية واضحة على تصميم حمامك.
اذا اردت تصميماً ريفياً للحمام، فاستعن بلمسات الخشب وسيعطيك الأطلالة الريفية التى تبحث عنها، ولكن احرص أن يكون الخشب معالجاً حتى لا يتأثر بالرطوبة والماء، فقد استعان المصمم فى تصميمه لهذا الحمام بالخشب المعالج فى تصميمه لقاعدة البانيو والحوض، كما استغل المصمم بالمنطقة اسفل الحوض وقام بتصميمها على شكل دولاب صغير لتسمح بتخزيين أغراضك بداخله وأيضاً قام بصنع مكتبة خشبية صغيرة للتخزين.
فى حمامك استعن بأكسسورات أنيقة وجذابة، ويجب أن تكون اكسسورات الحمام متناسقة بشكل واضح مع تصميم الحمام وديكوراته، فللأكسسورات اناقة وجاذبية واضحة لا يمكن اغفالها أو تجاهلها.
النمط البوهيمى من الأنماط المنتشرة جداً والتى تعتمد على الألوان القوية والصريحة واندماج مواد طبيعية مختلفة فى التصميم كالخشب ،والبورسلين والطوب الحجرى، هنا نرى تصميماً بوهيمياً للحمام بشكل مميز جداً اعتمد المصمم فيه على الألوان الصريحة والمواد الطبيعية المختلفة ومزجها معاً.
اعتمد على الألوان المبهجة والصريحة فى تصميم حمامك فستعطيك شعوراً بالبهجة، فهنا على سبيل المثال استعان المصمم بجدار من اللون الأخضر المبهج بشكل اضاف للحمام لمسة مميزة ومبهجة.
الزهور والنباتات الطبيعية من اللمسات المميزة التى يمكنك الأستعانة بها فى تصميم حمامك وستعطيك اطلالة جمالية رائعة.
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