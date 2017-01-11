8 تصميمات لجدران غير عادية!

من فترة ليست ببعيدة كان ورق الحائط قد تراجع بشدة وانتهى عصره وبات ظاهرة قديمة.. إلا أنه مؤخرًا ظهرت العديد من التصميمات المبهرة التي أحيته من جديد وأعادته للحياة وعلى رأسها التصميمات المجسمة ذات الأبعاد العميقة.. تمامًا كما هو معروض أمامنا في تصميم غرفة المعيشة.. فلا تكاد تصدق أن خلفية تلك الركنة ما هي إلا ورق حائط مجسم!