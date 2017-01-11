8 تصميمات لجدران غير عادية!

جولتنا اليوم سريعة وملهمة تقدم لك 8 تصميمات غير عادية وغير نمطية لجدران مبهرة خرجت عن كل ما هو مألوف في مظهرها يمكن لإحداها أن تضيف الكثير لأي غرفة بغرف منزلك المختلفة وفي الوقت ذاته يمكنك تطبيقها بكل سهولة في منزل الحلم بأقل تكلفة وأسرع وقت!
لمسات بسيطة يُمكنها أن تصنع الفارق وتُبَدِل هيئة أي غرفة من غرف منزلك.. فـ هنا في هذه الساحة المذهلة ذات السقف المكشوف والأثاث الريفي تميزت الجدران بكونها دامجة بين خامة الخشب بلونها البرتقالي المشرق والخامة الحجرية بلونها الرمادي وهو في حقيقة الأمر مزيج رائع جمع بين الدفء والبرودة النابعة من كلا الخامتين مما كان له أكبر الأثر في إطلالة الغرفة الساحرة!
من فترة ليست ببعيدة كان ورق الحائط قد تراجع بشدة وانتهى عصره وبات ظاهرة قديمة.. إلا أنه مؤخرًا ظهرت العديد من التصميمات المبهرة التي أحيته من جديد وأعادته للحياة وعلى رأسها التصميمات المجسمة ذات الأبعاد العميقة.. تمامًا كما هو معروض أمامنا في تصميم غرفة المعيشة.. فلا تكاد تصدق أن خلفية تلك الركنة ما هي إلا ورق حائط مجسم!
مكتب خشبي أنيق مطلي باللون الأبيض مصمم بحجم معقول بحيث يستوعب الأغراض الخاصة بالعمل أو الدراسة.. يحظى المكتب بمقعد خشبي فاخر بتصميم عصري ومريح يضمن لمستخدمه جلسة صحية.. لا نلمح من الغرفة إلا ذلك الجدار الأسود الأمامي للمكتب والذي ينقلنا لعالم آخر مفعم بالبهجة والحيوية الناتجة عن كم الزهور المتناثرة هنا وهناك..
أريكة فضية بتصميم فاخر تستوعب عدد ثلاثة أفراد للجلوس عليها جلسة مريحة تستند إلى جدار غير عادي مكون فقط من نخبة كبيرة من المربعات الجبسية مختلفة الأحجام مطلية جميعًا باللون الأبيض الناصع، يضئ الجدار مجموعة سبوتات مثبتة في السقف تزيده سحرًا وجمالًا!
لأول وهلة تنظر فيها للتصميم الداخلي لهذا الحمام تشعر وكأنه بدائي ولكنه في حقيقة الأمر مصمم وفق للنمط الريفي.. السر كامن وراء استخدام الطوب الأحمر في الجدار الأيمن للحمام والذي بمجرد أن تعتاد النظر إليه يأسرك بشكله الفريد!
جدران المطبخ تتحدث عن نفسها فهي مستوحاة من عالم البحار بأعشابه المرجانية وأسماكه المتنوعة والمذهلة! اختيار جميل لكنه غريب لأنه عادة ما يتم الاستعانة بها تحديدًا في الحمام وفي الأغلب يتم اللجوء لرسوم ورموز أكثر تعبيرًا عن المطبخ بعناصره وأكلاته المختلفة!
دون إنفاق الكثير من المال أو إهدار الوقت والجهد يمكنك أن تكسب إحدى جدران بيتك لمسة خارجة عن المألوف بكل سهولة ويسر ككتابة حروف اللغة الإنجليزية برموز تعبيرية عليها.. فقط باليتة ألوان ويد فنان سيساعدانك على تجسيد الإبداع وتحقيق اللمسة الجمالية المطلوبة.. يمكنك الاستغناء عن ذلك واكتشاف قدراتك الذاتية الكامنة بداخلك من خلال محاولة نسخ أي رسمة ترغب بها على الجدران من أي تصميم مطروح بهوميفاي لتحصل على ما تريد!
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سرير عصري مريح وبسيط التصميم يناسب ديكورات الغرفة المتسمة بنفس السمة.. لا نلمح وجود مسند للسرير وإنما اكتفى بالجدار المزخرف وراءه ليكون خلفيته الأساسية فضلًا عن تلك النافذة الزجاجية الكبيرة التي تتشارك مع الجدار المزركش في خلفية السرير هو ما يجسد الاختلاف بعينه في هذه الغرفة!