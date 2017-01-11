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8 تصميمات لجدران غير عادية!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify جدران
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جولتنا اليوم سريعة وملهمة تقدم لك 8 تصميمات غير عادية وغير نمطية لجدران مبهرة خرجت عن كل ما هو مألوف في مظهرها يمكن لإحداها أن تضيف الكثير لأي غرفة بغرف منزلك المختلفة وفي الوقت ذاته يمكنك تطبيقها بكل سهولة في منزل الحلم بأقل تكلفة وأسرع وقت!

1- الخشب بشكل جديد والأحجار متناهية الصغر

PATIO I SA, SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura جدران حديد Orange
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

لمسات بسيطة يُمكنها أن تصنع الفارق وتُبَدِل هيئة أي غرفة من غرف منزلك.. فـ هنا في هذه الساحة المذهلة ذات السقف المكشوف والأثاث الريفي تميزت الجدران بكونها دامجة بين خامة الخشب بلونها البرتقالي المشرق والخامة الحجرية بلونها الرمادي وهو في حقيقة الأمر مزيج رائع جمع بين الدفء والبرودة النابعة من كلا الخامتين مما كان له أكبر الأثر في إطلالة الغرفة الساحرة!   

2- خطوط وهمية بدرجات لونية مختلفة تتكاتف لتكوين الجدار

homify جدران
homify

homify
homify
homify

من فترة ليست ببعيدة كان ورق الحائط قد تراجع بشدة وانتهى عصره وبات ظاهرة قديمة.. إلا أنه مؤخرًا ظهرت العديد من التصميمات المبهرة التي أحيته من جديد وأعادته للحياة وعلى رأسها التصميمات المجسمة ذات الأبعاد العميقة.. تمامًا كما هو معروض أمامنا في تصميم غرفة المعيشة.. فلا تكاد تصدق أن خلفية تلك الركنة ما هي إلا ورق حائط مجسم! 

3- ركن الزهور يحفزك على العمل والإبداع!

Thorn Rose homify جدران
homify

Thorn Rose

homify
homify
homify

مكتب خشبي أنيق مطلي باللون الأبيض مصمم بحجم معقول بحيث يستوعب الأغراض الخاصة بالعمل أو الدراسة.. يحظى المكتب بمقعد خشبي فاخر بتصميم عصري ومريح يضمن لمستخدمه جلسة صحية.. لا نلمح من الغرفة إلا ذلك الجدار الأسود الأمامي للمكتب والذي ينقلنا لعالم آخر مفعم بالبهجة والحيوية الناتجة عن كم الزهور المتناثرة هنا وهناك.. 

4- جدار المربعات المتعددة

homify جدران
homify

homify
homify
homify

أريكة فضية بتصميم فاخر تستوعب عدد ثلاثة أفراد للجلوس عليها جلسة مريحة تستند إلى جدار غير عادي مكون فقط من نخبة كبيرة من المربعات الجبسية مختلفة الأحجام مطلية جميعًا باللون الأبيض الناصع، يضئ الجدار مجموعة سبوتات مثبتة في السقف تزيده سحرًا وجمالًا!

5- الطوب الأحمر ولمسة بدائية!

Rustico in città, B.Mid B.Mid حمام
B.Mid

B.Mid
B.Mid
B.Mid

لأول وهلة تنظر فيها للتصميم الداخلي لهذا الحمام تشعر وكأنه بدائي ولكنه في حقيقة الأمر مصمم وفق للنمط الريفي.. السر كامن وراء استخدام الطوب الأحمر في الجدار الأيمن للحمام والذي بمجرد أن تعتاد النظر إليه يأسرك بشكله الفريد! 

6- جدار من عالم البحار

homify جدران
homify

homify
homify
homify

جدران المطبخ تتحدث عن نفسها فهي مستوحاة من عالم البحار بأعشابه المرجانية وأسماكه المتنوعة والمذهلة! اختيار جميل لكنه غريب لأنه عادة ما يتم الاستعانة بها تحديدًا في الحمام وفي الأغلب يتم اللجوء لرسوم ورموز أكثر تعبيرًا عن المطبخ بعناصره وأكلاته المختلفة!

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7- رموز ورسوم

ABC for the Spelling Bee, Black homify جدران
homify

ABC for the Spelling Bee, Black

homify
homify
homify

دون إنفاق الكثير من المال أو إهدار الوقت والجهد يمكنك أن تكسب إحدى جدران بيتك لمسة خارجة عن المألوف بكل سهولة ويسر ككتابة حروف اللغة الإنجليزية برموز تعبيرية عليها.. فقط باليتة ألوان ويد فنان سيساعدانك على تجسيد الإبداع وتحقيق اللمسة الجمالية المطلوبة.. يمكنك الاستغناء عن ذلك واكتشاف قدراتك الذاتية الكامنة بداخلك من خلال محاولة نسخ أي رسمة ترغب بها على الجدران من أي تصميم مطروح بهوميفاي لتحصل على ما تريد!

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9- نقوش كلاسيكية وألواح زجاجية

Moments – Frische Eleganz schmückt die Wände, A.S. Création Tapeten AG A.S. Création Tapeten AG جدران وأرضياتورق الحائط Beige
A.S. Création Tapeten AG

A.S. Création Tapeten AG
A.S. Création Tapeten AG
A.S. Création Tapeten AG

سرير عصري مريح وبسيط التصميم يناسب ديكورات الغرفة المتسمة بنفس السمة.. لا نلمح وجود مسند للسرير وإنما اكتفى بالجدار المزخرف وراءه ليكون خلفيته الأساسية فضلًا عن تلك النافذة الزجاجية الكبيرة التي تتشارك مع الجدار المزركش في خلفية السرير هو ما يجسد الاختلاف بعينه في هذه الغرفة!

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